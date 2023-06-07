Мэнникс - Как мы умираем - Ответ на загадку смерти

Автор легко и увлекательно рассказывает больше трёх десятков историй о людях, которым она помогла отправиться в последний путь за тридцать с лишним лет своей паллиативной – то есть психологической вспомогательной медицинской практики. Истории распределены по шести тематическим группам, и я приведу несколько наиболее ярких примеров, но для начала процитирую слова автора из введения, где она рассказывает – а зачем, собственно, это всё?

Рецензия на книгу Мэнникс Кэтрин. «Как мы умираем. Ответ на загадку смерти, который должен знать каждый живущий»

Перевод с английского Т. Гальцевой. Москва, Эксмо, 2021. 352 с. (серия «Люди редких профессий. Невыдуманные истории о своей работе). ISBN 978-5-04-103302-6. Доп. Тираж 2000.



Помимо такого амбициозного заголовка, заднюю страницу обложки украшает ещё одно рекламное заявление: «В этой книге Кэтрин Мэнникс приоткроет завесу извечной тайны, чтобы вы узнали: что же именно происходит с человеком, который пересекает черту жизни». Так вот со всей ответственностью профессионального журналиста и рецензента, прочитавшего книгу, предостерегаю читателя: этого вы из книги точно не узнаете.



Но всё не так уж плохо, и книга «высокого профессионала и человека с добрым сердцем», известного британского паллиативного врача и онколога расскажет много проникновенных, удивительных, и, да – жизнеутверждающих историй. Историй - так и тянет за язык сказать «из жизни», но нет, увы – из подготовления умирающих в последний путь. Автор легко и увлекательно рассказывает больше трёх десятков историй о людях, которым она помогла отправиться в последний путь за тридцать с лишним лет своей паллиативной – то есть психологической вспомогательной медицинской практики.



Истории распределены по шести тематическим группам, и я приведу несколько наиболее ярких примеров, но для начала процитирую слова автора из введения, где она рассказывает – а зачем, собственно, это всё? С изрядной долей патетики Мэнникс вопрошает – кому захочется тратить время «на изложение историй умирающих после полувековой работы с ними», тем более самонадеянно предлагать их читателю?



Но в том то и дело, что в отличие от рождения, любви и даже скорби на тему смерти наложено табу. «Этот чрезмерно приукрашенный и сильно упрощённый взгляд заменил опыт, когда смерть была обычным явлением: каждый мог увидеть её закономерности и узнать, что жизнь может быть удовлетворительной и по мере угасания, и даже мог присутствовать у смертного одра».



Автор старается реабилитировать, восстановить в правах умирающих в нашем чрезмерно толерантном времени, отменившем полвека назад ценность, смыслы и значение всей совокупности опыта умирания. Современную медицинскую практику она описывает со своеобразной иронией – дескать, всё меньше врачей и медсестёр «имеют возможность наблюдать нормальную, легкую смерть, так как их практика все больше связана с использованием технологий для продления смерти».



А кто же среди героев книги? Например, это Эрик – «бывший директор школы, который мог решить всё, теперь был человеком в инвалидной коляске, за которого решали все остальные». Или Салли – рыжеволосая тусовщица, «богиня прерафаэлитов», своим невероятно упорным отрицанием очевидного кризиса поразившая автора. «Некоторые люди пытаются до конца отрицать существование проблемы, и сначала им это помогает справляться с реальностью, только вот потом она обваливается всей своей тяжестью». Пожилая нигерийка Милли даже почти обрадовалось, когда получила заверения врача в том, что у неё «всего лишь» рак, а не СПИД. А её соседка по палате Луиза отказывалась умирать, пока не выдаст замуж дочь.



Открывая главу «Называя смерть», Мэнникс вновь возвращается к заглавной теме книги – реабилитации смерти в обществе. «Возрождение языка болезни и смерти позволяет просто и однозначно говорить о ней. Открытое обсуждение уменьшает суеверия и страхи и позволяет быть честными друг с другом, когда притворная и благонамеренная ложь может разлучить нас, тратя ценное время».



Весьма интересна смерть и умирание в мире ребёнка, и на примере собственной семьи автор талантливо иллюстрирует метаморфозы восприятия этой темы в детском сознании. «Это странное увлечение смертью – нормальная фаза развития ребёнка. Помимо интереса к мемориальным доскам, для нашего сына этот этап включал рисование похорон и гробов, связанных длинными историями. Всё это помогло ему поместить смерть в контекст – например, применительно к пожилым людям или в результате болезни или несчастного случая». Да и сам помню, как лет в десять зачем-то взял и сколотил деревянный крест по примеру виденных на кладбище.



Трогательна история посещения умирающей сыном-рецидивистом, доставленным прямо из тюрьмы в наручниках. Однако мудрое руководство процессом профессионалами привело к тому, что поначалу грубый и агрессивный мужлан разрыдался. «Когда дело касается жизни и смерти близких, даже отъявленные негодяи могут оказаться любящими детьми и заботливыми родителями». А про себя и коллег Кэтрин Мэнникс скромно сообщает: «Мы – жены смерти. И это честь, каждый раз». Предрассудки и штампы общества постоянно вредят людям на протяжении всей жизни, и даже умереть спокойно не дают.



Вот и проблема Вероники была в том, чтобы всё выглядело нормально, чтобы люди не думали, что она больна. Затронута болезненная и тревожная тема эвтаназии: «Если в стране разрешена эвтаназия, умереть можно всегда. А вот паллиативный уход, который, пусть и не продлит жизнь, зато сделает её лучше, считается нецелесообразной тратой средств». Мэнникс сокрушается: «С развитием современной медицины мы продлеваем годы старости, а не молодости и силы. Что мы делаем с собой?»



Наконец, пресловутые религиозные предрассудки и фанатизм могут сильно навредить самому умирающему – так мусульманка Намрита отказывалась от обезболивающих, потому что ей с мужем показалось, будто бы «британские доктора думают, что они Бог. Если доктора считают себя равными Богу, они сбились с пути, и мы не можем им доверять».



Во время чтения книги описание реалий хосписа, как и медицинских нюансов различных смертельных заболеваний не раз напоминали мне сюжеты знаменитого «Доктора Хауса». Надеюсь, подобная аллюзия послужит дополнительным аргументом для предполагаемых читателей, и они смогут, отнесясь к книге без предубеждения, извлечь из неё максимум пользы. Ведь автор заботливо приложила к тексту не только разного рода справочную информацию, но даже шаблон письма для будущего умирающего. В добрый последний путь!



Гедеон Янг, журналист, публицист, литературный критик