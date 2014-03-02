Ткаченко - Немецкое богословие Нового Времени



Ростислав Ткаченко - Рецензия на книгу - Немецкое богословие Нового Времени - Герман Гартфельд

Книгу известного в евангельских кругах немецкого богослова, психолога и пастора Германа Гартфельда «Немецкое богословие Нового времени: школы, персоналии, идеи» можно считать неплохим обзором идей ключевых представителей германской религиозной мысли XIX-XX веков. Эта книга стремится дать базовую информацию о личностях (включая основные биографические данные), движениях (т.е. «школах» и «направлениях») и, разумеется, богословских теориях этих личностей и движений. При этом сразу следует сказать, что эта книга – не цельный и гармоничный в своей структуре учебник, а компиляция и систематизированная подборка материалов разного уровня и даже качества.

«Немецкое богословие Нового времени» следует именовать совместным трудом коллектива авторов: самого Г. Гартфельда, чьи лекции легли в основание книги, И. Штадтке (глава 1) и студентов Московской богословской семинарии ЕХБ 2004 г. (ряд статей и глав).

Книга состоит из двух вводных глав: первая из них – это юмористическое мини-произведение профессора философии и теологии Иоахима Штадтке «Репортаж всемирного футбольного матча между командами католических и протестантских теологов», которое может служить ироничным обзором важнейших теологем ключевых богословов двух указанных традиций, а вторая – собственно введение самого Г. Гартфельда. Далее следуют 29 глав, большая часть которых посвящена индивидуальным мыслителям (от Шлейермехера и Землера до Панненберга и Кюнга), а меньшая – нескольким движениям (религиозно-исторической школе, теологам «смерти Бога», богословию освобождения и феминизма, а также так называемому «холокост-богословию»).

Такой обширный охват людей и идей вместе с достаточно простым стилем изложения служит явным плюсом книги, т.к. практически любой – даже слабо подготовленный в сфере исторического богословия – читатель сможет понять содержание книги. Особенно хочется порекомендовать читателям обстоятельные, информативные и глубокие статьи, посвящённые Ф. Шлейермахеру (глава 3), религиозно-исторической школе (глава 14), Э. Трёльчу (глава 15), П. Тиллиху (глава 18), А. Швейцеру (глава 19), К. Барту (глава 21), Р. Бультману (глава 22) и В. Панненбергу (глава 27). В целом именно по этим причинам «Немецкое богословие Нового времени» можно с лёгкостью использовать как научно-популярный мини-справочник или вводный учебник по теологической мысли Германии двух последних веков.

Однако сам выбор объектов исследования порой вызывает вопросы, а качество обработки и изложения материалов часто разнится от главы к главе. Это наверняка связано с тем, что книга является компиляцией наработок нескольких авторов. И в данном случае это явный минус.

Во-первых, хотя подборка личностей для рассмотрения в целом отличная, но (а) включение одних и (б) не включение других явно заставляют задаться вопросом о (в) структурном единстве и изначальных концептуальных предпосылках автора. Ведь не совсем понятно, почему Гатфельд решил посвятить 30 лекционных часов и 30 глав своей книги именно тридцати мыслителям, хотя такие «глыбы» как Шлейермахер, Гарнак, Барт и Тиллих (как и некоторые другие) заслуживали бы вдвое больше места и времени. Во-первых, хотя подборка личностей для рассмотрения в целом отличная, но (а) включение одних и (б) не включение других явно заставляют задаться вопросом о (в) структурном единстве и изначальных концептуальных предпосылках автора. Ведь не совсем понятно, почему Гатфельд решил посвятить 30 лекционных часов и 30 глав своей книги именно тридцати мыслителям, хотя такие «глыбы» как Шлейермахер, Гарнак, Барт и Тиллих (как и некоторые другие) заслуживали бы вдвое больше места и времени.

К тому же не ясно, почему среди избранных для рассмотрения учёных отсутствуют, например, известный либеральный теолог XIX в. Фердинанд Баур, виднейший немецкий библеист XX в. Йоахим Йеремиас или влиятельный католический философ и теолог Карл Ранер; почему присутствуют при этом не самые важные с глобальной точки зрения религиозные деятели и богословы, как, например, Христиан Шубарт, Герман Куттер или Франц Овербек; почему в книге по «немецкому богословию» присутствует швейцарец Барт и при этом отсутствует швейцарец Бруннер; и, наконец, почему великий человек, служитель и интеллектуал Дитрих Бонхёффер включён в главу «Теология смерти Бога», не смотря на то, что он заслуживает отдельной главы и, более того, никогда не учил о «смерти» Бога.