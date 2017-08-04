Карчевский - Книга Плач Иеремии - Эйха

Заключение: девятое ава и книга Плач Иеремии

ТаНаХ является сборником книг, собранных в один, условно говоря, канонический сборник иудаизма. Тора — Закон, учение, Пятикнижие Моисея. Навиим — Пророки. Кетувим — Писания.

В Писании есть пять книг, которые в каноне, а также в богослужебной практике объединены в группу книг под названием «Мегилот», свитки [1]

Это книги «Песнь песней», «Рут», «Плач Иеремии», «Екклесиаст» и «Эстер».

Вероятней всего, в древности данные книги не были объединены в один сборник, т.к. в LXX, которая стала основой для христианского библейского канона, эти пять свитков разбросаны среди других библейских книг и соответственно воспринимаются самостоятельно, вне связи с другими «мегилот» [2] . В еврейском же каноне эти книги объединены, хотя и не имеют фиксированной последовательности расположения их в каноне [3]

В еврейской традиции пять свитков не только находятся в каноне рядом друг с другом, но и играют важную литургическую роль, их читают на следующие праздники [4]

Песнь Песней — на Песах

Рут — на Шавуот

Плач Иеремии — на Девятое ава

Екклесиаст — на Суккот

Эстер — на Пурим

Сегодня, на девятое ава, день поста посвящённый памяти разрушения Первого и Второго Храмов, читают прежде всего саму книгу Плач Иеремии (на иврите Эйха), «Мидраш Эйха» и другие комментарии на книгу «Эйха» [5] , книга «Эйха» читается в рамках вечернего и утреннего богослужений в синагоге.

Моя цель сегодня дать небольшой обзор книги Плач Иеремии, мой реферат основывается в основном на «Введении в Танах» Йоэля Вейнберга, с привлечением других, важных работ.

1. Название книги

В еврейской традиции книга называется по первому слову «Эйха» — «Как!», «Каким образом?» [6] , «За что?» [7] , или же по названию книги в Вавилонском Талмуде «Кинот» (мн. от кина) — плачи, элегии (ББ15а). Этому названию «кинот» следуют Септуагинта и Вульгата, где книга называется ΘΡΗΝΟΙ (LXX), иногда латизированное название Threni (vg), или же в переводе Lamentationes (vg) [8] . Практически во всех европейских языках книга имеет название «Плач/плачи Иеремии».

2. Авторство книги в традиционных источниках

До Нового Времени существовала устойчивая традиция, что автором книги «Эйха» является пророк Иеремия, эта традиция нашла наиболее полное выражение уже в Септуагинте, где в начале текста книги написано «И случилось это после того, как Йисраэл ушел в пленение и йирмйаху сидел и плакал и сочинил этот плач о Иерусалиме сказав ...». Эти слова перекликаются со словами самого пророка «О горах подниму я рыдание и вопль, и о пастбищах пустыни плач, ибо они выжжены, так что никто там не проходит...»(Иер.9,9-10). Из чего можно увидеть, что пророк Иеремия также сочинял и говорил плачи [9] . Авторство Иеремии указано не только в Септуагинте, но и в независимых от Септуагинты текстов, например в арамейских и сирийских переводах Танаха, а также в Талмуде [10] . Исследователь Йоель Вейнберг так описывает автора книги Плач Иеремии:

«Создатель книги Плач не мог быть рядовым человеком, который, охваченный горем и отчаянием, спонтанно сочинил этот плач. Напротив, особенности композиции, стиля и языка указывают на владение автором сложными приемами стихосложения, на высокий уровень профессионализма. Об этом свидетельствует также четкая, выверенная композиция книги Плач, умелое использование формы акростиха, блестящая языковая инструментовка текста. О богатом словарном запасе автора и непринужденном, свободном применении его говорит тот факт, что в этом небольшом сочинении содержится более 20 уникальных для Танаха слов, причем, подчиняясь требованиям акростиха, автор неоднократно изобретает новые выражения, такие, например, как дархей цийон («пути Цийона»), — чтобы начать четвертый стих в акростихе с четвертой буквы алфавита далет, и т. п.» [11]

Также Йоэль Вейнберг отмечает, что автор был непосредственно причастен к трагедии 586 года [12]

В современной библеистике авторство Иеремии как правило оспаривается [13]

3. Жанровая принадлежность книги

Само название книги «Эйха» в масоретском тексте указывает на жанр, к которому принадлежит эта книга, «плач» [14] — исторически он развился из погребальной песни. Истоки погребальной песни в спонтанном плаче сородичей по усопшему, который в мире Танаха обрел свою жизнь в среде профессиональных плакальщиц. О них упоминает пророк Иеремия 9,17-19

17 Так говорит Господь Саваоф: подумайте, и позовите плакальщиц, чтобы они пришли; пошлите за искусницами в этом деле, чтобы они пришли.

18 Пусть они поспешат и поднимут плач о нас, чтобы из глаз наших лились слезы, и с ресниц наших текла вода.

19 Ибо голос плача слышен с Сиона: "как мы ограблены! мы жестоко посрамлены, ибо оставляем землю, потому что разрушили жилища наши".

Уже в этой профессиональной среде погребальная песня приобрела своё название «кина» (плач, жалоба), а также свою определённую форму, одним из признаков которой было восклицание «эйха» в начале или в конце песни [15]

Образцом кина являются плачи о гибели Шаула и Йонатана (2-Самуила 1,19) и о гибели Авнера (2 Самула 3,33-34), которые приписываются Давиду. Общее свойство кинот — звучащая в них непосредственная причастность, личное горе и т.д. Со временем кинот развились в одну из распространённых форм пророческого слова, где объектом плача был не отдельный человек, а весь народ, государство, а функция плача была предупреждать о грозящей погибели [16]

Погребальная песня могла состоять из шести элементов [17]

Плачевное восклицание Обзор страданий по схеме «счастливое прошлое — несчастливое настоящее» Описание самого плача, или посредством несчастья принесённых страданий Перечисление непосредственно пострадавших Ожидание сочувствия со стороны Желание/ожидание мести

В книге Плач Иеремии можно увидеть все эти элементы.

4. Структура и содержание

Пять глав связаны между собой еврейским алфавитом. В Плач 1 и 2 содержатся 22 трёхстрочных строфы, а в Плач 4 — такое же количество двухстрочных строф, каждая их которых начинается с последующей буквы еврейского алфавита. В Плач 3 все три строки каждой строфы начинаются с одной и той же буквы, а Плач 5 имеет число стихов 22 [18]

Не исключено, что выбор «пять глав» мог быть связан с тем, что автор создавал произведение, которое будет подобно пяти книгам Моисея и пяти книгам Давида [19] . Подобное деление на пять книг мы встречаем также в эфиопской книге Еноха [20] . Книга Плач Иеремии является антологической поэзией, т.к. содержит частично дословные, а также идейные заимствования из Псалмов, Иисайи, Иеремии и Иезекииля [21]

Плач представляет собой триптих, центром которого является 3-я глава из 66 стихов, а две «боковые» части образуют главы 1-2 и главы 4-5, каждая из 44-х стихов [22] . Особенность триптиха заключается в том, что центральная часть содержит главное событие или главную тему всего триптиха, а боковые части содержат изображения или описания, которые дополняют или разъясняют центральную часть [23]

1 Я человек, испытавший горе от жезла гнева Его. 2 Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет.». Повторение личного местоимения и обозначение себя словом гебер (мужчина, муж) с артиклем говорит о выраженном самосознании говорящего, ощущении им своей особости и значимости как участника и свидетеля случившигося. Герой говорит о себе не просто как о стороннем наблюдателе, а как о том, кто пропустил весь ужас случившегося, можно говорить о том, что он воспринимал себя воплощением и выражением того, что случилось с Иерусалимом, с Иудой, с «нами» Поэтому рассмотрим для начала именно третью главу, которая начинается со слов «Я человек, испытавший горе от жезла гнева Его.Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет.». Повторение личного местоимения и обозначение себя словом гебер (мужчина, муж) с артиклем говорит о выраженном самосознании говорящего, ощущении им своей особости и значимости как участника и свидетеля случившигося. Герой говорит о себе не просто как о стороннем наблюдателе, а как о том, кто пропустил весь ужас случившегося, можно говорить о том, что он воспринимал себя воплощением и выражением того, что случилось с Иерусалимом, с Иудой, с «нами» [24]

15 Он пресытил меня горечью, напоил меня полынью. 16 Сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом. 17 И удалился мир от души моей; я забыл о благоденствии, 18 и сказал я: погибла сила моя и надежда моя на Господа.» В этих словах автор выражает свою общность с участью «нас», всего народа. Кроме явного плача автор не забывает и о надежде «22 по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. 23 Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя! 24 Господь часть моя, говорит душа моя, итак буду надеяться на Него. 25 Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его.». При описании надежды можно заметить изменение акцентов, при описывании трагичной судьбы коллектива «мы» автор делает упор на «я», в описании же надежд на божественное прощение и спасение акцент перемещается на «мы», хотя и «я» не остаётся без внимания Он пресытил меня горечью, напоил меня полынью.Сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом.И удалился мир от души моей; я забыл о благоденствии,и сказал я: погибла сила моя и надежда моя на Господа.» В этих словах автор выражает свою общность с участью «нас», всего народа. Кроме явного плача автор не забывает и о надежде «по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось.Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!Господь часть моя, говорит душа моя, итак буду надеяться на Него.Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его.». При описании надежды можно заметить изменение акцентов, при описывании трагичной судьбы коллектива «мы» автор делает упор на «я», в описании же надежд на божественное прощение и спасение акцент перемещается на «мы», хотя и «я» не остаётся без внимания [25]

2 Горько плачет она ночью, и слезы её на ланитах её. Нет у неё утешителя из всех, любивших её; все друзья её изменили её, сделались врагами ей.» (Я изменил СП, чтобы была видна персонификация города, т.к. в русском тексте теряется смысл из-за того, что город в русском языке не женского рода). Но страдающая Иерусалим не безвинная страдалица, поскольку отступив от Б-га, сама виновна в постигших её бедах8Тяжко согрешила Иерусалим, за то и сделалась отвратительной; все, прославлявшие её, смотрят на неё с презрением, потому что увидели наготу её; и сама она вздыхает и отворачивается назад. 9 На подоле у неё нечистота, и поэтому необыкновенно унизилась, и нет у неё утешения.» Как и центральная часть триптиха, его первая боковая часть (гл. 1-2) начинается описанием бедствий, которые постигли Иерусалим, представленный в тексте в образе женщины. «Горько плачет она ночью, и слезы её на ланитах её. Нет у неё утешителя из всех, любивших её; все друзья её изменили её, сделались врагами ей.» (Я изменил СП, чтобы была видна персонификация города, т.к. в русском тексте теряется смысл из-за того, что город в русском языке не женского рода). Но страдающая Иерусалим не безвинная страдалица, поскольку отступив от Б-га, сама виновна в постигших её бедах [26] : «Тяжко согрешила Иерусалим, за то и сделалась отвратительной; все, прославлявшие её, смотрят на неё с презрением, потому что увидели наготу её; и сама она вздыхает и отворачивается назад.На подоле у неё нечистота, и поэтому необыкновенно унизилась, и нет у неё утешения.»

18 Праведен Господь, ибо я непокорна была слову Его. Послушайте, все народы, и взгляните на болезнь мою». Прощение не даётся легко и за словами признания в своих прегрешениях следует повторное, нарастающее в своей грозности описание бед, которые Б-г обрушил на Иерусалим1 Как помрачил Господь во гневе Своем дщерь Сиона! с небес поверг на землю красу Израиля и не вспомнил о подножии ног Своих в день гнева Своего. 2 Погубил Господь все жилища Иакова, не пощадил, разрушил в ярости Своей укрепления дщери Иудиной, поверг на землю, отверг царство и князей его, как нечистых». Во второй главе уже другой «я»/индивидуум обращается к персонификации Иерусалима «13 Что мне сказать тебе, с чем сравнить тебя, дщерь Иерусалима? чему уподобить тебя, чтобы утешить тебя, дева, дщерь Сиона? ибо рана твоя велика, как море; кто может исцелить тебя?». Этот другой герой призывает Иерусалим «18 Сердце их вопиет к Господу: стена дщери Сиона! лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих. 19 Вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи; изливай, как воду, сердце твое пред лицем Господа; простирай к Нему руки твои о душе детей твоих, издыхающих от голода на углах всех улиц.» и заканчивается этот диалог между «другим» и Иерусалимом обращением последней к Б-гу: «20 "Воззри, Господи, и посмотри: кому Ты сделал так, чтобы женщины ели плод свой, младенцев, вскормленных ими? чтобы убиваемы были в святилище Господнем священник и пророк? 21 Дети и старцы лежат на земле по улицам; девы мои и юноши мои пали от меча; Ты убивал их в день гнева Твоего, заколал без пощады. 22 Ты созвал отовсюду, как на праздник, ужасы мои, и в день гнева Господня никто не спасся, никто не уцелел; тех, которые были мною вскормлены и вырощены, враг мой истребил"». Для того, чтобы утешение всё же стало возможным «я»-Иерусалим обращается к Б-гу, признаваясь в своих прегрешениях: «Праведен Господь, ибо я непокорна была слову Его. Послушайте, все народы, и взгляните на болезнь мою». Прощение не даётся легко и за словами признания в своих прегрешениях следует повторное, нарастающее в своей грозности описание бед, которые Б-г обрушил на Иерусалим [27] : (гл. 2) «Как помрачил Господь во гневе Своем дщерь Сиона! с небес поверг на землю красу Израиля и не вспомнил о подножии ног Своих в день гнева Своего.Погубил Господь все жилища Иакова, не пощадил, разрушил в ярости Своей укрепления дщери Иудиной, поверг на землю, отверг царство и князей его, как нечистых». Во второй главе уже другой «я»/индивидуум обращается к персонификации Иерусалима «Что мне сказать тебе, с чем сравнить тебя, дщерь Иерусалима? чему уподобить тебя, чтобы утешить тебя, дева, дщерь Сиона? ибо рана твоя велика, как море; кто может исцелить тебя?». Этот другой герой призывает Иерусалим «Сердце их вопиет к Господу: стена дщери Сиона! лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих.Вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи; изливай, как воду, сердце твое пред лицем Господа; простирай к Нему руки твои о душе детей твоих, издыхающих от голода на углах всех улиц.» и заканчивается этот диалог между «другим» и Иерусалимом обращением последней к Б-гу: «"Воззри, Господи, и посмотри: кому Ты сделал так, чтобы женщины ели плод свой, младенцев, вскормленных ими? чтобы убиваемы были в святилище Господнем священник и пророк?Дети и старцы лежат на земле по улицам; девы мои и юноши мои пали от меча; Ты убивал их в день гнева Твоего, заколал без пощады.Ты созвал отовсюду, как на праздник, ужасы мои, и в день гнева Господня никто не спасся, никто не уцелел; тех, которые были мною вскормлены и вырощены, враг мой истребил"».

9 Умерщвляемые мечом счастливее умерщвляемых голодом, потому что сии истаевают, поражаемые недостатком плодов полевых. 10 Руки мягкосердых женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищею во время гибели дщери народа моего.». И также называются непосредственные виновники несчастья — это цари (4,12), а также пророки и священники (4,13)17 Наши глаза истомлены в напрасном ожидании помощи; со сторожевой башни нашей мы ожидали народ, который не мог спасти нас. 18 А они подстерегали шаги наши, чтобы мы не могли ходить по улицам нашим; приблизился конец наш, дни наши исполнились; пришел конец наш.» и (гл 5) «1 Вспомни, Господи, что над нами совершилось; призри и посмотри на поругание наше.» Вторая боковая часть (гл. 4-5) начинается с повтора, но с многократно возросшей суровостью, изображения обрушенных Б-гом на Иерусалим бедствий и ужасов. «Умерщвляемые мечом счастливее умерщвляемых голодом, потому что сии истаевают, поражаемые недостатком плодов полевых.Руки мягкосердых женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищею во время гибели дщери народа моего.». И также называются непосредственные виновники несчастья — это цари (4,12), а также пророки и священники (4,13) [28] . Во второй боковой части доминирует «мы» в описании наказаний и обращении к Б-гу «Наши глаза истомлены в напрасном ожидании помощи; со сторожевой башни нашей мы ожидали народ, который не мог спасти нас.А они подстерегали шаги наши, чтобы мы не могли ходить по улицам нашим; приблизился конец наш, дни наши исполнились; пришел конец наш.» и (гл 5) «Вспомни, Господи, что над нами совершилось; призри и посмотри на поругание наше.»

20 Для чего совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? 21 Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся; обнови дни наши, как древле. 22 Неужели Ты совсем отверг нас, прогневался на нас безмерно?» Однако главное, что характеризует вторую боковую часть и определяет её функциональное назначение по отношению ко всему триптиху — это провозглашение надежды на божественное прощение и спасение [29] : «Для чего совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время?Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся; обнови дни наши, как древле.Неужели Ты совсем отверг нас, прогневался на нас безмерно?»

Обе боковые половины триптиха завершаются обращением к божественному спасению и вопрошают о Его внимании: 2,20 «Воззри, Господи, и посмотри: кому Ты сделал так...»и 5,20 «Для чего совсем забываешь нас...». Такими обращениями выделяется надежда, о которой было сказано в центральной части книги.

«18 и сказал я: погибла сила моя и надежда моя на Господа. 19 Помысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи. 20 Твердо помнит это душа моя и падает во мне. 21 Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: 22 по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. 23 Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя! 24 Господь часть моя, говорит душа моя, итак буду надеяться на Него. 25 Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. 26 Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа.»

5. Картина мира книги Плач Иеремии

Картина мира книги Плач Иеремии имеет две основные координаты — один и единственный Б-г и человек в разных его ипостасях. Место и роль Б-га в этой картине мира определяется детерминистскими воззрениями автора. Не идёт речи о двух путях, один из которых может выбрать человек, а утверждается:

37 Кто это говорит: "и то бывает, чему Господь не повелел быть"? 38 Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» Кто это говорит: "и то бывает, чему Господь не повелел быть"?Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» [30]

6. Девятое ава и книга Плач Иеремии

Как можно увидеть книга Плач Иеремии является ярким представителем древнееврейской литературы жанра «плач». Связь книги с трауром девятого ава представляется логичной из-за содержания самой книги. Она описывает разрушение Иерусалима, описывает трагедию еврейского народа и будучи плачем выполняет роль «кина» в рамках траурного дня. Особенно необходимо отметить о взаимосвязи между отдельным индивидуумом «я» в книге с коллективным «мы» в качестве психологического воздействия на поколения, которые не связаны напрямую с трагедией разрушения Храма, но во время чтения могут эмоционально сопереживать трагедию со остальным еврейским народом.