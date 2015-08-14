Краткая история Синодального перевода Библии на русский язык

До того как была издана Библия в полном составе на русском языке, народ пользовался Библией на церковнославянском языке. В настоящее время заказать Библию можно в различных переводах, можно выбрать оформление текста и обложек, есть издания с иллюстрациями известных художников.

14 ноября 1712 года царь Пётр I издаёт указ об издании нового перевода Библии. Со смертью Петра I в январе 1725 года работа над изданием была приостановлена. Преемница Петра, императрица Екатерина I, в ноябре 1725 года издала указ о продолжении издания Библии, но предварительно было предписано: «однако ж прежде… оную разсмотреть в Святейшем Синоде обще с теми, которые ее выправливали, и согласить с древними Греческими Библиями нашей Церкви, дабы впредь какого несогласия и в переводе какого погрешения… не сыскалось». В мае 1727 года императрица умерла, и в 1741 году на престол, после дворцового переворота, по завещанию Екатерины I взошла её дочь - Елизавета Петровна. С этого времени указы о переводе Библии издавала она.

18 декабря 1751 года Елизаветинская Библия вышла из печати в 4-х томах. Все изменения, внесённые при исправлении перевода были оговорены, примечания к тексту составили отдельный том, практически равный по объёму тексту самой Библии. Иеромонах Гедеон (Слонимский) исправил ошибки и опечатки первого издания, и в 1756 году вышло 2-е издание Елизаветинской Библии с дополнительными примечаниями на полях и гравюрами Доре. В 1762 году в Москве было напечатано 4-е издание, а в 1784 году вышло 8-е издание Елизаветинской Библии.

В 1813 году в России было основано Российское библейское общество (РБО). В 1815 году император Александр I повелел президенту РБО, князю Голицыну, «дабы предложил св. Синоду искреннее и точное желание Его Величества доставить и россиянам способ читать слово Божие на природном своем российском языке, яко вразумительнейшем для них славянского наречия, на коем книги священного Писания у нас издаются». Вновь был поставлен вопрос о русском переводе Библии. Ответственность за издание взяло на себя РБО, перевод был поручен членам Петербургской духовной академии.

В 1818 году вышло из печати 1-е издание Евангелий в переводе Павского и Дроздова на русском и церковнославянском языках. Этот перевод был основан на греческом тексте Нового Завета Христиана-Фридриха Маттейи (Matthaei Novum Testamentum Graece) изданного 1807 года. А затем в 1819 году вышло 3-е (стереотипное) издание Евангелий вместе с книгой Деяний апостольских. Впервые был полностью напечатан Новый Завет параллельно на русском и церковнославянском языках в январе 1822 года. В 1823 году РБО издал Новый Завет только на русском языке. Затем стали переводить книги Ветхого Завета и уже в ноябре 1823 года в Санкт-Петербурге было напечатано Пятикнижие на русском языке, а надзор был поручен Павскому Герасиму Петровичу, председателю комитета. В мае 1824 года Голицын Александр Николаевич сложил с себя звание президента РБО, отказавшись в тоже время и от должности министра народного просвещения. Поэтому президентом РБО был назначен митрополит Серафим. 8 июня 1824 года последовал Высочайший указ, запрещающий издание Пятикнижия. Правда, указ не остановил издателей, и они произвели на свет 10 тысяч экземпляров Пятикнижия Моисеева. Этот указ относился к конкретному изданию, а не ко всем книгам Библии. Печатать Библию полностью было предположено разделив на 5 томов, по примеру славянской Библии московского Синодального издания, первый том которой оканчивается книгой Руфь. И уже в 1825 году РБО при ревизии Павского и Дроздова издало Восмикнижие. Затем, 12 апреля 1826 года Высочайшим рескриптом на имя Серафима, по указу императора Николая I повелено было: «приостановиться во всех его (Библейского общества) действиях без исключения». В результате деятельность РБО была прекращена и работа над русским переводом Библии приостановилась.

Профессор Санкт-Петербургской Духовной академии, Чистович Иларион Алексеевич, писал: «После закрытия Библейского общества перевод Библии продолжали частные лица, убежденные в пользе дела и тем положившие основание для последующего, предпринятого уже в царствование Александра II, издания Библии на русском языке». Он имел в виду переводы Ветхого Завета с еврейского языка на русский язык протоирея Павского и архимандрита Макария Глухарёва. Не взирая на запрет Синода, Г. П. Павский продолжал переводить Библию на русский язык. В 1838 году студенты третьего курса академии выпросили у академического начальства разрешение на размножение переводов и литографическим способом напечатали в переводе Павского Ветхий Завет, который был сделан строго с еврейского, масоретского, текста. Чистович писал: «Это был первый опыт перевода священных книг Ветхого Завета на русский язык, сделанный ученым, владевшим в превосходной степени знанием еврейского и русского языков. Ни до него, ни после него не было ученого, профессора, так счастливо и в такой мере соединившего знание еврейского языка со знанием языка отечественного. Последующие переводчики, так или иначе, больше или меньше, опирались на его труд, и мы не знаем, чтобы кто-нибудь из них отказал ему в существенных достоинствах». Павский был решительным сторонником «чистого» перевода с еврейского текста. Концепция перевода Синода была несколько иной. При работе в РБО Павский был вынужден следовать официальной позиции, а в своих домашних и учебных переводах он полностью оставался верен своим убеждениям. Из-за того, что перевод Павского настолько расходился со славянским, он вызвал сопротивление и был запрещён. Все его литографированные издания были изъяты.

Павский не единственный кто делал перевод книг Ветхого Завета на русский язык. Ученик протоиерея Павского и Московского митрополита Филарета (Дроздова), архимандрит Макарий (Глухарев) будучи выпускником II курса Санкт-Петербургской духовной академии в 1837 году приступил к переводу книг Ветхого Завета самостоятельно и перед своей смертью успел завершить свою работу в 1847 году.

Дело возобновления перевода Библии на русский язык на официальном уровне началось в 1856 году как раз в связи с коронацией нового императора Александра II. По этому 10 сентября в Москве собрался Синод и митрополит Московский Филарет (Дроздов) поставил на рассмотрение вопрос «о доставлении православному народу способа читать Священное Писание для домашнего назидания с удобнейшим по возможности разумением». В 1858 году Московский митрополит Филарет (Дроздов) добился у императора разрешения на перевод и печатание Священного Писания на русском языке. Перевод осуществлялся четырьмя духовными академиями (Санкт-Петербургской, Московской, Казанской и Киевской) под руководством Синода (высшего управления Русской Православной Церкви). Была проделана большая работа для того, чтобы русский перевод как можно больше соответствовал текстам древних подлинников, а также обладал литературными достоинствами.

В 1860 году Санкт-Петербургская духовная академия напечатала Евангелия, при переводе руководствовались Новым Заветом 1822 года. Сорок лет спустя после 1-го издания Нового Завета на русском, в 1862 году было выпущено 2-е издание, но несколько улучшенное и на более современном русском языке. Перевод книг Нового Завета осуществлялся с древнегреческого (коине) языка.

Из-за того что за сорок лет язык изменился было решено так же тщательно заново подготовить перевод Ветхого Завета. Для этого в 1860 году был избран специальный комитет при Петербургской духовной академии. Перевод Ветхого Завета делали профессора Петербургской духовной академии: Голубев М. А., Ловятин Е. И., Савваитов П. И. (археолог и историк), Хвольсон Д. А. (христианин еврейского происхождения). Много потрудился над переводом также Гуляев М. С. (профессор Киевской духовной академии). Перевод книг Ветхого Завета осуществлён с древнееврейского (масоретского) текста Библии. Однако, переводчики руководствовались Септуагинтой на греческом и Вульгатой, латинским переводом Иеронима, а также ранее сделанным русским переводом.

В 1863 году Санкт-Петербургская духовная академия под руководством Голубева и Хвольсона издаёт Пятикнижие на русском языке, в основе которого был масоретский текст, а также русский перевод Павского Ветхого Завета изданный в 1838 году и перевод Макария 1847 года. К 1871 году под руководством Левинсона и Хвольсона в Санкт-Петербурге были опубликованы книги Навина, Судей, Руфь, 1-4Царств, 1-2Паралипоменон, 1Ездры, Неемии, Есфири, Иова, Притчей, Екклезиаста и Песни песней. В 1875 году был напечатан Ветхий завет на русском языке под редакцией Левинсона и Хвольсона в Лондоне. И в этом же году, Московская, Казанская и Киевская академии опубликовали остальные книги Ветхого Завета, канонические и неканонические.

В 1876 году впервые была издана под руководством Синода полная Библия на русском языке, а Ветхий Завет содержал канонические и неканонические книги. При переводе древнееврейского масоретского текста Ветхого Завета в русский текст (в скобках) вносились слова, отсутствующие в еврейском оригинале, но присутствующие в Септуагинте на греческом языке и Елизаветинской Библии на церковнославянском языке. Одним из недостатков этого издания Библии было то, что «текстологические» скобки внешне ничем не отличались от скобок — знаков препинания. Следует учесть, что это был старорусский язык, который подвергался реформе в 1917, а затем в 1956 году. Язык этой Библии обладает несомненными литературными достоинствами. Благодаря его эмоциональности и ритму, русский перевод близок по форме к стихотворениям в прозе. Например в этом варианте Библии присутствуют слова и пишутся следующим образом: мѵро[миро], ѳиміамъ[фимиам], свѣтъ[свет], святаго[святого].

В 1882 году Британское и Иностранное Библейское Общество (British and Foreign Bible Society) в Лондоне издало Синодальный перевод содержащий только канонические книги. В этом издании попытались убрать из русского текста Ветхого Завета слова и выражения, внесённые в него из греческой и славянской версий (новозаветная часть русского перевода не подвергалась пересмотру). К сожалению, из-за того, что «текстологические» скобки не отличались от других скобок (знаков препинания), эта попытка привела к тому, что из Ветхого Завета были вообще изъяты практически все слова и выражения, которые были заключены в скобки в издании 1876 года. Эта ошибка повторилась в издании, подготовленном Американским Библейским Обществом в 1947 году.

В 1907 году была издана каноническая Библия на русском языке в Санкт-Петербурге для Британского Библейского общества. Этот вариант был сделан на основании издания 1882 года.

В 1912 году в Санкт-Петербурге выходит 13-е издание русской Библии с неканоническими книгами. Именно это издание в будущем возьмут как основное для последующих редакций Московского патриархата.

После реформы русского языка, в 1917 году в Москве была издана Библия с неканоническими книгами, учитывая новые правила русского языка. В соответствии с реформой в словах буква “ять” Ѣ/ѣ заменялась на Е/е, “фита” Ѳ/ѳ → (Ф/ф),“и десятеричное” І/і → (И/и), “ижица” Ѵ/ѵ → (И/и). Исключался твёрдый знак (Ъ/ъ) в конце слов и частей сложных слов, но сохранялся в качестве разделительного знака (подъём, адъютант). Изменилось правило написания приставок на з/с, теперь все они (кроме с-) кончались на с перед любой глухой согласной и на з перед звонкими согласными и перед гласными (разбить → разбить, разораться → разораться, разступиться → расступиться). В родительном и винительном падежах прилагательных и причастий окончания -аго, заменялось на -ого, а -яго → -его (например, новаго → нового, лучшаго → лучшего, ранняго → раннего), в именительном и винительном падежах множественного числа женского и среднего родов -ыя, заменялось на -ые, а -ія → -ие (новыя → новые). Словоформы женского рода множественного числа онѣ, однѣ, однѣхъ, однѣмъ, однѣми заменялись на они, одни, одних, одним, одними, а словоформа родительного падежа единственного числа ея (нея) заменялись на её (неё). Тем не менее, некоторые научные издания, связанные с публикацией старых произведений и документов, а также издания, набор которых начался ещё до революции, выходили по старой орфографии (кроме титульного листа и, часто, предисловий) вплоть до 1929 года.

В 1923 году в России была напечатана каноническая Библия, которую взял за основу Бернард Геце, пастор евангельских верующих в Польше. В Вот что пишет сам Геце в своих мемуарах: «Более всего я был убеждён в том, что Господь возложил на меня задачу издать русскую Библию в новой обработке, напечатанную ясным и лёгким для чтения шрифтом. И менее всего я мог представить себя способным справиться со столь огромной и важной работой. Мы с несколькими сотрудниками занимались подготовкой этого издания, никому не сообщая о нашей работе. И лишь когда рукопись была уже готова к печати, мы выступили с ней открыто. Речь не шла о новом переводе Библии, мы изменили только несколько устаревших выражений. Отдельные главы разделили подзаголовками соответственно изданиям Библии на других языках и дополнили ее многими ссылками на параллельные места. Особенно важные стихи набрали жирным шрифтом. Кроме того. Библия была снабжена объяснительными примечаниями и цветными географическими картами. В ходе этой работы мы пользовались советами наших русских друзей, миссионеров, проповедников, священников и учеников Библейской школы... Мы оставили старую орфографию за исключением буквы ъ, изъяв которую мы получили возможность уменьшить объем книги приблизительно на 70 страниц. Новая русская Библия вышла за два месяца до начала Второй мировой войны. 4000 экземпляров успели разойтись за весьма короткое время в самом начале войны. Остальные 6000 экземпляров были уничтожены гестапо. У меня сохранились документы, свидетельствующие об этом». В финансировании этого дорогостоящего издания большое участие приняли христиане многих стран, в особенности Голландии и Швейцарии. Среди помогавших был также брат шведского короля принц Оскар Бернадот. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года наступлением немецкой армии на Польшу.

В 1926 году под руководством Ивана Степановича Проханова, организатора евангельского христианского движения в России, в Ленинграде была издана Библия (каноническая), за основу которой было взято издание 1882 года. Это было 1-е издание Библии после реформы русского языка 1917 года, которое очень быстро разошлось, поэтому в 1928 году вышло 2-е издание Библии. После этого Библия в Советском Союзе издавалась ограниченным тиражом под строгим контролем государственных органов.

В 1947 году Американское Библейское Общество (American Bible Society) печатает каноническую Библию, в основу которой берет 1-е издание Проханова. В издании 1947 года набор был сделан в две колонки с параллельными местами посередине, именно такое расположение текста стало основным в изданиях Библии евангельских верующих. К сожалению, из этого издания были удалены не только вставки из Септуагинты, взятые в скобки, но и слова из еврейского оригинала (в тех местах, где скобки использовались в качестве пунктуационного знака). В следствии таких правок, текст Синодальной Библии очень изменился по отношению к изначальному варианту.

С 1953 по 1970 годах в русских эмигрантских кругах за границей шла работа над так называемым парижско-брюссельским переводом Нового Завета. Основную работу над этим проводил епископ Кассиан (Безобразов), Васильев А., Куломазин Н. Перевод делался по изданию Нестле и был издан Британским и Иностранным Библейским обществом. Переводчики пытались предельно приблизиться к современному разговорному языку.

В 1956 году последовала очередная реформа и Издательский отдел Московского Патриархата принялся приводить текст в соответствие новым правилам русского языка, форма которого известна нам сегодня. За основу для текста Библии на русском языке было взято издание 1917 года, которое сочли наиболее совершенным. Это довольно редкое издание, узкоформатное (его предоставил граф Шереметев, живший тогда в одном из корпусов Новодевичьего монастыря, где и размещался Издательский отдел). Работа проходила следующим образом. Книгу расплели и раздали нескольким машинисткам, которые перепечатывали текст, переводя его в новую орфографию; при этом каждый стих Библии следовало набирать с красной строки. Вслед за машинистками к работе подключились корректоры, их тоже было несколько. Перед ними поставили две задачи: во-первых, не допустить пропусков и опечаток, а во-вторых, внести некоторую правку, которую можно назвать скорее редакторской, чем корректорской. Текст был просмотрен по шестнадцати изданиям русской Библии XIX и XX веков, «с нередкими сравнениями... с текстами славянской, греческой и еврейской Библий»; он повторяет текст прежних синодальных изданий, «кроме немногих осторожных исправлений грамматического характера в целях некоторого приближения языка старого перевода Святой Библии к современной русской речи и небольших дополнений в сторону сближения русской Библии со славянской».

Последовательно правились деепричастия на -ши: дошедши > дойдя, нашедши > найдя, пришедши > придя и т. д., за исключением тех случаев, когда формы без -ши не употребляются (зажегши и др.). Формы творительного падежа единственного числа имен существительных на -ь и на -ье стали писать с мягким знаком, например: милостию > милостью, спасением > спасеньем. Были изменены еще некоторые формы слов:

приобресть > приобрести, принесть > принести; концев > концов, сосцев > сосцов, мечем > мечом; заблуждать > заблуждать ся (и другие формы); раждать > рождать (и другие формы); замужство > замуж е ство и т. д.

Впрочем, в некоторых случаях, когда «величие и торжественность описываемых событий требуют большей близости к богослужебному языку», были сохранены старые формы (милостию, спасением). Кроме того, «в текстах особого значения или в текстах, ставших для слуха русского православного человека особенно близкими и дорогими», были сохранены формы, практически не употребляющиеся в современном русском языке, но сближающие русскую Библию со славянской, с богослужебными текстами. Это славянизмы типа вторый, шестый, седьмый, в ряде мест сохранившиеся во всех просмотренных справщиками изданиях; святый, святаго, живый, живаго, сущаго (главным образом в отношении к Господу), лице, лицем, душею; домы, сынов, дерев, взять в жену; написания поядающий, истаявает; местоимения сей, оный; наречия и предлоги доколе, дабы, паче и т. д.

При этом «большее число архаизмов было сохранено в более ранних книгах Священного Писания, чтобы оттенить их глубокую древность и основоположное значение для истории человеческого рода», что согласуется с мыслью святителя Московского Филарета о необходимости при переводе со славянского на русский язык оттенять величие текстов, говорящих о таких событиях, как сотворение мира и человека, жизнь древних патриархов, дарование закона избранному народу, чудеса и битвы эпохи Иисуса Навина и т. п.

В Библии 1956 года была сохранена и такая особенность, как написание названий народов с большой буквы, поскольку народы в Библии действуют как собирательные личности, которым (по пророку Даниилу и другим книгам) присущи особые Ангелы-Хранители.

Пунктуацию стремились приблизить к современной норме, но сделано это было непоследовательно. Так, например, прямая речь не выделялась кавычками, за исключением тех случаев, когда говорящий цитирует чье-либо высказывание (иногда свое собственное, но сказанное раньше). Прямая речь начиналась после двоеточия с малой буквы, а состоящая из двух или нескольких вопросительных предложений – после знака вопроса тоже с малой буквы. В противовес этому каждый стих обязательно начинался с заглавной буквы, независимо от того, какой знак стоял в конце предыдущего стиха. Встречается множество случаев, когда надо было бы снять или поставить запятую между однородными членами предложения, большой разнобой наблюдается в выделении вводных слов, иногда в соседних абзацах. Есть и множество других, более сложных случаев.

Библия 1956 года вышла тиражом 25 000 экземпляров, но для советского времени, с его иногда миллионными тиражами, это было не так уж много.

В 1968 году Издательским отделом было выпущено новое издание Библии на русском языке. С 1956 года прошло более десяти лет, и новое издание готовила уже совсем другая группа справщиков – студенты, учившиеся в Московской Духовной академии, которые в издательстве работали под непосредственным руководством А. И. Просвирнина.

За основу было взято издание Библии 1912 года, а не издание 1917 года, как в 1956 году. Была поставлена задача устранить недостатки, имевшиеся в издании 1956 года.

Например, вызывал нарекание формат: из-за того, что каждый стих в Библии 1956 года начинался с новой строки, книга вышла громоздкой, с ней неудобно было работать. Решено было слить стихи в единый блок, разделив текст каждой главы на абзацы по смыслу. Вместе с тем размер шрифта был выбран достаточно крупный, чтобы удобно было читать, а формат книги предполагался более компактный.

Когда новую Библию набрали в типографии, объем ее оказался таким, что переплести книгу в один том оказалось невозможно, и возникла идея выпустить Библию в двух томах: Ветхий и Новый Завет отдельно. «Тогда, – по воспоминаниям Владыки Питирима, – в Совете по делам религий кто-то проговорился: “Питирим издает Библию в двух томах”. Слух прошел в высокие инстанции. Там возмутились: “Что еще за Библия в двух томах? Библия всегда была только в одном томе! Никаких расширений!” Пришлось все перенабрать петитом. Издали в одном томе, но так мелко, что читать было невозможно»3. Впрочем, текст Нового Завета в этом издании все же удалось напечатать достаточно крупным кеглем, в отличие от Ветхого Завета.

Поскольку делали новый набор, вновь работала группа корректоров, которая, отталкиваясь от орфографии и пунктуации издания 1912 года, старалась приблизить текст к современным нормам, однако последовательно провести по всей книге современную норму не удалось. Если сравнить пунктуацию двух изданий Библии – 1956 и 1968 годов, обнаруживается, что в постановке знаков препинания как в первом, так и во втором случае наблюдается известный волюнтаризм, и нельзя сказать, в каком издании норма выдержана более последовательно. То же можно сказать и об орфографических и грамматических исправлениях.

Вместе с тем новое издание обогатилось дополнительными картами, две из них заняли место на форзацах. Издание 1968 года вышло в двух вариантах: в зеленом и белом «подарочном» переплете, причем в последнем случае новозаветную часть сопровождали цветные вклейки – иконы Спасителя и четырех евангелистов.

В тираже 25 000 экз. к изданию 1968 года прилагался список опечаток, замеченных уже на стадии «чистых листов»; эти опечатки были исправлены в 1976 году, в следующем тираже Библии, приуроченном к 100-летию публикации синодального перевода. Библия 1968 года переиздавалась в почти неизменном виде несколько раз: в 1976 (50 000 экз.), 1979 (50 000 экз.), 1983 (75 000 экз.), 1988 (100 000 экз.), 1990 (50 000 экз.) и в 1999 (10 000 экз.) годах. Издания 1976, 1979 и 1983 года являются стереотипными: они выпущены с матриц 1968 года.

В 1988 году, к 1000-летию Крещения Руси, было решено выпустить юбилейное издание Библии, но, по выражению одного из участников рабочей группы, «обошлись малой кровью»: нового набора не делали, а поручили корректорам вычитать Библию по одному из предыдущих изданий. Был обнаружен ряд опечаток, которые ретушеры исправляли уже в типографских пленках (пунктуацию при этом почти не трогали, так как пришлось бы делать слишком много исправлений). Кроме того, в этом издании в блок книги дополнительно были вставлены три карты, в результате чего он увеличился на четыре полосы, причем в карте путешествий апостола Павла прошла опечатка в названии Мертвого моря. При пересъемке несколько увеличили формат издания, но все же книга 1988 года не кажется столь громоздкой, как Библия 1956 года. Основное достоинство этого издания – самый большой тираж: 100 000 экз.

Издание 1988 года было дважды репринтировано: в 1990 году, без изменения формата, и в 1999 году, совместно с Российским фондом культуры, в оригинально оформленном переплете (часть тиража была выполнена в бархате) и с увеличением формата, который практически совпал с тем самым форматом 1956 года, который в свое время вызывал нарекания.

В преддверии празднования 2000-летия Рождества Христова в Издательстве Московской Патриархии началась работа по новому наборному изданию Библии уже с применением компьютерных технологий. В качестве исходного был взят текст, которым в то время в Издательстве пользовались для служебных целей – при проверке библейских цитат в официальных периодических изданиях. Библейский текст, а также параллельные места к нему, был составлен из нескольких частей, заимствованных из интернета и появившихся тогда лазерных дисков. Текст справочного аппарата сканировали с Библии 1999 года.

Весь этот материал был роздан четырем корректорам, перед которыми поставили две задачи: во-первых, считать текст по изданию 1999 года, чтобы не было пропусков или опечаток, во-вторых, отметить те места, которые не согласуются с современными нормами орфографии, пунктуации и грамматики.

Корректоры провели работу, и оказалось, что в исходном тексте (в электронных публикациях Библии) было довольно много опечаток, иногда даже меняющих смысл высказывания, что недопустимо для сакрального текста. Например, в книге Иисуса Навина (Нав. 2, 12) блудница Раав говорит соглядатаям: поклянитесь мне Господом Богом вашим, а в исходном электронном тексте стояло Богом нашим. Опечатки такого рода конечно же были исправлены.

Что касается предложений по нормализации орфографии, пунктуации и отчасти грамматики, то корректорами было сделано столько предложений, что внести все их в текст в короткое время было невозможно. Тем не менее было исправлено написание слов и словосочетаний, которые в изданиях 1956 и 1968–1999 годов сохраняли устаревшую орфографию: придти > прийти, досчатый > дощатый, вырощены > выращены, обмокнул > обмакнул, исповедывать > исповедовать, проповедывать > проповедовать, увенчаваются > увенчиваются, серебренник (ремесленник) > серебряник, сребренник (монета) > сребреник, званный > званый, вовеки веков > во веки веков, однакож(е) > однако ж(е), то-есть > то есть.

Выявилась еще одна проблема: в каком порядке делать ссылки на параллельные места? Сейчас они в русской Библии даны в том же порядке, что и в Библии славянской. Между тем в славянской Библии ссылки, размещавшиеся непосредственно после стиха, относились не к стиху в целом, а к более мелким частям текста; при этом использовались следующие знаки: звездочка, крест, две звездочки, два креста и т. п. В Библии на русском языке ссылки отнесены к стиху в целом, и хотя последовательность их такая же, как в славянской Библии, но поскольку указания на более детальное членение текста сняты, то последовательность ссылок кажется нелогичной: книги Библии упоминаются не по порядку, а вразброс. Кроме того, параллельные места, особенно к неканоническим книгам, требуют дополнений, некоторые из которых были предложены корректорами, однако работа эта пока не завершена.

Для Библии 2000 года была выбрана изящная компьютерная гарнитура – «Академическая», и книгу специально верстали так, чтобы сделать объемный, внушительный том. Стараниями спонсоров (фирмы «Розовая птица» и других) книга получила роскошное оформление: цветные, с золотым тиснением иллюстрации, кожаный переплет с золотым обрезом. Цена такой Библии делает ее малодоступной для верующих, да и тираж ее весьма скромен – 1000 экз.

В 2008 году Издательский Совет Русской Православной Церкви подготовил новое издание Библии на русском языке. Главной задачей было выпустить книгу на высоком полиграфическом уровне, но сделать ее доступной по цене для каждого человека. В последние годы верующие зачастую были вынуждены приобретать Библию, выпущенную не церковным издательством, а Российским Библейским обществом, только потому, что это издание было дешевле. Теперь эта проблема решена.

Вновь была проведена работа по приведению текста Библии в соответствие с нормами правописания современного русского языка. Было исправлено написание ряда слов:

двум стам > двумстам (1 Цар. 30, 21 и др.);

тремя стами > тремястами (2 Пар. 14, 9 и др.);

четыреугольный > четырехугольный (Иез. 40, 47 и др.);

лже-богов > лжебогов (2 Пар. 13, 9 и др.);

в счастьи > в счастье (Иов 21, 13 и др.);

исповедающие > исповедующие (Ис. 48, 1 и др.);

предъизбрал > предызбрал (Деян. 22, 14 и др.);

предъидет > предыдет (Лк. 1,17 и др.);

напой из нее все народы > напои из нее все народы (Иер. 25, 15);

вывесть > вывести (1 Цар. 28, 11 и др.);

на век > навек (Нав. 14, 9 и др.);

на веки > навеки (1 Цар. 3, 13 и др.);

душею > душою (Быт. 2, 7 и др.);

госпожею > госпожою (Ис. 24, 2 и др.);

с пращею > с пращою (1 Цар. 17, 40 и др.);

лице > лицо (Быт. 2, 7 и др.);

отцев > отцов (2 Пар. Молитва Манассии и др.);

шестый > шестой (Ин. 19, 14 и др.);

седьмый > седьмой (Евр. 4, 4 и др.);

святый > святой (Втор. 7, 6 и др.);

живый > живой (Ин. 6, 51 и др.);

святаго > святого (Ин. 20, 22 и др.);

живаго > живого (Ин. 6, 69 и др.).

Вводное слово итак во всем тексте было выделено запятыми.

Для книги была использована специальная «библейская» бумага, тонкая и в то же время прочная, что позволило сделать блок книги более компактным. Была выбрана новая гарнитура – «Литературная», отчетливо читающаяся, но достаточно воздушная по рисунку, чтобы меньше просвечивал текст, находящийся на обороте. Объем книги (1376 страниц) и характер верстки (двухколонник, с указанием в колонтитуле названия книги, номера главы и стиха, с параллельными местами под каждой колонкой) повторяет другие издания Библии Московской Патриархии, к которым за полвека привыкла паства Русской Православной Церкви. Текст Нового Завета, по уже сложившейся традиции, напечатан более крупным шрифтом, чем Ветхий Завет.

В новом издании усовершенствованы приложения. Так, справочный материал, традиционно помещаемый в Библии, дополнен разделом «Последовательность событий по книге Деяний святых апостолов»; оглавление к Ветхому и Новому Завету объединено и вынесено в конец книги, для удобства читателя. Библейские карты, цветные и черно-белые, повторяют прежние, но выполнены заново в компьютерной графике, с учетом новейших картографических данных.

Тираж книги – 25 000 экз., основная часть его выпущена в твердом переплете с красивым орнаментом и закладкой-ляссе; часть тиража выполнена в подарочном варианте – в кожаном переплете с золотым обрезом.