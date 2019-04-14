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Эта книга - рассказанная впервые история зарождения и открытия в Париже православного Свято-Троицкого собора Корсунской епархии Русской Православной Церкви. Сегодня любуясь удивительной панорамой собора на фоне Эйфелевой башни открывают для себя православный мир не только туристы, но и парижане. Просторный светлый храм, особый перезвон колоколов, необычная архитектура - смесь традиции с современностью, объединившая в себе выставочные залы, аудитории, общеобразовательный центр для детей. И многое другое. Эта книга - не только история конкретного места, это свидетельство о православии в современном западном мире

Ксения Кривошеина - Золотые купола над Парижем

Статья автора для сайта Esxatos

14/04/2019

Советские люди почти ничего не знали о православной жизни в Западной Европе, и уж тем более в Америке. С падением Советов, открылись границы, группами и в одиночку люди стали приезжать в Париж, Рим, Брюссель, Хельсинки…. Теперь православные паломники стали обычным явлением, они открывают для себя историю храмоздания России XIX и ХХ веков.

До революции 1917 года Российская империя возвела православные соборы на Лазурном берегу, в Париже, на Атлантическом побережье в Биаррице, а также в Германии, Прибалтике, Финляндии, Италии и Швейцарии. Архитектурный стиль, внутреннее убранство и необычайной красоты росписи, похожи на храмы Спаса на Крови в Санкт-Петербурге, Морской собор в Кронштадте, Владимирский собор в Киеве.

Самый величественный из всех построенных в Европе ­— русский православный собор св. Николая в Ницце (Корсунской епархии, МП). Над ним трудились прекрасные флорентийские мастера и знаменитые московские ювелиры, создавшие уникальный трехъярусный иконостас «в старинном русском стиле». Эти уникальные соборы стали достопримечательностью европейских городов.

После революции, поток эмигрантов наводнил Европу. Среди беженцев было очень много верующих людей, которые не мыслили жизни без «своей» церкви. В католической Франции они могли посещать православные соборы в Париже и на Лазурном берегу, но многим хотелось основать маленькие общины, братства и для этих целей они стали обустраивать эмигрантские приходы. Люди брали в аренду гаражи, подсобные или нежилые помещения, сами делали ремонт, украшали стены иконами, собирали церковную утварь и приходы множились. Таких приходов в 20 годы прошлого века по всей Франции были десятки, в силу обстоятельств многие исчезли.

Вот и русская православная церковь Трех Святителей Корсунской Епархии (МП) вплоть до 2016 года ютилась в храме, перестроенном в 1931 году из гаража. Уже в 2000 году храм с трудом мог вместить всех желающих помолиться. Возникла насущная необходимость в большом помещении.

Недавно католической газетой La Croix была опубликована впечатляющая статистика: В конце XIX века во Франции насчитывалось 20 тысяч православных, в конце XX века — 200 тысяч, к 2017 православных уже около 500–700 тысяч. Этот прирост верующих произошел благодаря эмигрантам из Восточной Европы и России.

В 2007 году Францию с государственным визитом посетил Патриарх Алексий II. Он встретился с президентом Франции Никола Саркози и попросил его содействовать в строительстве православного Собора в Париже. Президент встретил Патриарха с большим почетом и внимательно отнесся к просьбе. Но как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается - от замысла до воплощения храма в камне путь был длинным и не всегда усеян розами.

Об этом не простом периоде, о том какие препятствия в достижении цели пришлось преодолеть Церкви и Русскому государству – рассказано в моей книге «Золотые купола над Парижем», (ЭКСМО, Москва, 2019г)

«С самого начала было ясно, что в Париже не может быть копий соборов Московского кремля или Спаса на Нерли, не для этого созывали современных мастеров. Это прекрасно понимали и в Патриархии. Глава управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям архиепископ Егорьевский Марк, который входил в состав жюри и курировал этот проект, объяснял: «Те, кто критикует проект за отход от традиций, забывают, что храм будет строиться не в Москве и не в Ярославле, а в Париже. В жюри конкурса входили представители французской общественности, для них важно, чтобы будущий духовный центр органично вписывался в ландшафт их столицы…»

В мире очень мало примеров новой православной архитектуры. Католики в 60-е годы XX века стали возводить бетонный модерн, где только наличие креста на фасаде намекало на храм. Вот и сейчас было заманчиво придумать нечто «интересное», почти вызывающее. Фантазии архитекторов не было предела…»

На финальном отрезке международного конкурса был принят проект знаменитого французского архитектора Жана-Мишеля Вильмотта, который стал воистину симбиозом русской традиции и современной архитектуры.

«На протяжении всего строительства собора, настоятель Корсунской Епархии епископ Нестор, неоднократно рассказывал и широко освещал важность такого центра Православия в сердце Франции, где смогут регулярно проходить не только совместные литургии, но и духовно-культурные встречи. Будучи членом комиссии конкурса, по ходу всей «обкатки» проекта, выявлению эстетического и духовного кредо, владыка лично встречался и без устали консультировал архитекторов. Сразу после открытия по инициативе Корсунской епархии на двух этажах выставочного комплекса прошли выставки Леонида Успенского, Александра Серебрякова, Михаила Шемякина, из России были привезены коллекция вышитых икон, впервые были показаны произведения известных русских художников-нонконформистов 70-80-годов (среди которых Оскар Рабин, Владимир Немухин, Эрнст Неизвестный и другие)».