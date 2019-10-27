У канцы X - пачатку XI стагоддзя на тэрыторыі полацкіх і турава-пінскіх зямель былі заснаваны Полацкая і Тураўская епіскапіі Кіеўскай мітраполіі Канстанцінопальскага патрыярхата.

Па археалагічных дадзеных, хрысціянства ўсходняга абраду ў XII стагоддзі было распаўсюджана ў басейнах Дзвіны, Прыпяці і большай часткі басейна Нёмана, уключаючы басейн Віліі.

З сярэдзіны XIII стагоддзя мясцовыя князі перыядычна ўступалі ў саюзы з кіраўнікамі Паўночна-Усходняй і Паўднёва-Заходняй Русі: дачка Брачыслава Полацкага Параскева была жонкай Аляксандра Яраславіча, а пляменніца Міндоўга - жонкай Данііла Галіцкага; князем Новагародка Літоўскага ў другой палове 1250-х гадоў быў Раман Данілавіч. Праваслаўнымі былі вялікі князь літоўскі Войшалк, які заснаваў Лаўрышаўскі манастыр, а таксама яго зяць і пераемнік Шварн Данілавіч.

Літоўская праваслаўная мітраполія

Па патрабаванні вялікага князя літоўскага Гедыміна, каля 1317 года Канстанцінопальскім патрыярхам Янам Глікам была створана праваслаўная мітраполія Літвы з цэнтрам ў літоўскім Новгородку - Малым Ноўгарадзе (сучасны Навагрудак), на якую быў пастаўлены мітрапаліт Феафіл (першы і апошні на гэтай кафедры). Яму падпарадкоўваліся біскупы Полацкі і Тураўскі. Рэзідэнцыя літоўскага мітрапаліта (грэч. Μητροπολίτης Λιτβων) размяшчалася ў Наваградку, затым рэзідэнцыя была ўладкованая і ў Вільні. Падуладнае Ардзе Кіеўскае княства з 1320-х гадоў было пад уплывам Вялікага княства Літоўскага, а з 1362 года ў складзе ВКЛ.

У шэрагу даследчыкаў існуе меркаванне, што Літоўская мітраполія была створана ў 1315-1317 гадах, верагодна па прозьбе Віценя да Канстантынопальскага патрыярха, так як у актах канстанцінопальскага сінода 1317, 1327 і 1329 гадоў маецца подпіс аднаго з членаў сінода - (грэч. Ό Λιτβάδων ) (Літоўскі). У акце 1329 гады пазначана яго імя - Феафіл. Характэрна, што ў некалькіх спісах дыяцэзій Канстанцінопальскага пасаду, складзеных пры Андроніку II Палеолагу, напісана, што Літоўская мітраполія існавала з 6800 (1291/2) года, а ў адным спісе датай ўстановы Літоўскай мітраполіі паказаны 6808 (1299/1300) год. У спісах з роспісам ёсць ўдакладненне - Літва, дыяцэзія Вялікай Русі, са сталіцай у Малым Ноўгарадзе. А. Паўлаў выказаў здагадку, што датыроўка 1292 годам з'яўляецца, хутчэй за ўсё, памылкай перапісчыка, і верагоднай датай заснавання Літоўскай мітраполіі варта лічыць 1300 год.

У 1329 годзе на Русь прыехаў Феагност, які павінен быў наладзіць саюзныя адносіны паміж Канстанцінопалем і Ардою. Феагност, выконваючы ўмовы ардынцаў, не прызнаў біскупам Растоўскім Гаўрыіла, пастаўленага ў гэтым годзе з удзелам Хведара Галіцкага, і адлучыў ад царквы супраціўляўшыхся ардынскай уладзе Аляксандра Міхайлавіча Цвярскога і пскавічоў. Аляксандр Міхайлавіч паехаў у Літву і, атрымаўшы там падтрымку епіскапату Літоўскай мітраполіі і князя Гедыміна, вярнуўся ў Пскоў. У 1331 годзе ў Уладзіміры-Валынскім Феагност адмовіўся хіратанізаваць ў біскупы Ноўгарада і Пскова Арсенія (выбранага саборам епіскапаў: Хвядорам Галіцкім, Маркам Перамышльскім, Рыгорам Холмскім і Апанасам Уладзімірскім). Феагност паставіў у Ноўгарад свайго кандыдата Васіля, але Васіль заключыў з кіеўскім князем Фёдарам пагадненне аб прыняцці на службу ў Ноўгарадзе пляменніка Фёдара - Глеба Гедзімінавіча. Феагност ў 1331 годзе выправіўся ў Арду і Канстантынопаль са скаргамі на руска-літоўскіх біскупаў і князёў, але патрыярх Ісая ўзвёў галіцкага епіскапа Феадора ў ранг мітрапаліта. Літоўская кафедра засталася незанятай да 1352 года.

На саборах галіцка-літоўскіх біскупаў ў 1332 годзе біскупам Чарнігава быў пастаўлены Павел, ў 1335 годзе біскупам Бранска пастаўлены Ян. У 1340 годзе Любарт (Дзмітрый) Гедзімінавіча стаў князем Галіцкім. Пастаўлены Феагностам наўгародскі арцыбіскуп Васіль, атрымаўшы з Канстанцінопаля ў 1341 годзе крыжавыя рызы і белы клабук, стаў незалежным ад мітрапаліта. У 1346 г. галіцка-літоўскія біскупы паставілі біскупам Смаленска. У пастаўленні Яўхіма ўдзельнічаў біскуп Белгарадскі Кірыл. У сярэдзіне 1340-х гадоў Белгарадская, Чарнігаўская, Полацкая, Уладзімірская, Турава-Пінская, Смаленская, Галіцкая, Перамышльскага, Холмская, Луцкая і Бранская епархіі ўваходзілі ў Галіцкую мітраполію. Пад кіраваннем Феагносту знаходзіліся Уладзіміра-Суздальская мітрапалічная вобласць, Растоўская, Разанская і Сарайская дыяцэзіі. За Цвярскую епархію і Пскоўскую рэспубліку ішла барацьба паміж Літвой, Наўгародскай рэспублікай і Маскоўскім княствам. За Перамышльскую, Галіцкую, Ўладзімерскую і Холмскай епархіі ішла вайна за галіцка-валынскую спадчыну.

У верасні 1347 года, неўзабаве пасля сваёй перамогі ў грамадзянскай вайне і ўзыходжання на імператарскім троне, Ян VI Кантакузін, імкнучыся абаперціся на саюз з Ардой, назваў аўтарытэтнага ў Ардзе мітрапаліта Феагносту мітрапалітам Кіеўскім і ўсяе Русі, а ад праціўнікаў Арды (біскупаў Малой Русі і князя Любарта) запатрабаваў падпарадкавацца мітрапаліту Феагносту. Сінод зацвердзіў дэкрэты Кантакузіна, і новы патрыярх Ісідар выклікаў галіцкага мітрапаліта на суд у Канстантынопаль. Праваслаўныя Малой Русі і Літвы не падпарадкаваліся патрабаванням кантакузінскай партыі, і ў 1352 годзе ў Канстанцінопалі адмовіліся паставіць у мітрапаліты прэтэндэнта на літоўскую кафедру Феодарыта. Яго хіратанізаваў патрыярх Тырноўскі. Грэкі палічылі пастаўленне Феадарыта некананічным і абазвалі літвінаў вогнепаклоннікамі.

Візантыйскі гісторык Нікіфар Грыгора ў 1350-х гадах пісаў, што народ «Русь» падзяляецца на чатыры Русі (Малая Русь, Літва, Ноўгарад і Вялікая Русь), з якіх адна амаль непераможная і не плаціць даніны Ардзе; гэтай Руссю ён называў Літву Альгерда. Феадорыта прызнаваў арцыбіскуп Вялікага Ноўгарада Майсей (аддалены з Ноўгарада каля 1330 года, які вярнуўся на Наўгародскую кафедру у 1352 годзе і які пісаў у Канстанцінопаль скаргі на Феагноста). Феадарыт знаходзіўся на мітрапаліцкай кафедры ў Кіеве да 1354 года. З-за адсутнасці дакументаў невядомы дакладны тытул Феодорита, з якім ён быў пастаўлены ў Тырнава. І. Мейендорф дапускае, што гэта мог быць тытул «Мітрапаліта Кіеўскага і ўсяе Русі».

У 1354 годзе, праз год пасля смерці Феагноста, Канстанцінопальскі патрыярхат узвёў у ранг мітрапаліта дагоднага Ардзе маскоўскага вучня Феагноста - біскупа Уладзімірскага Алексія. Тырнаўскі патрыярх у 1355 годзе узвёў на літоўскую мітрапалітную кафедру Рамана, якога Рагожскі летапісец называў сынам цвярскога баярына, а гісторыкі прыпісалі да сваякоў Юльяніі - другой жонкі Альгерда. Паміж Раманам і Алексіем паўстала спрэчка за Кіеў, і ў 1356 году яны абодва прыязджалі ў Канстанцінопаль. Патрыярх Каліст замацаваў за Раманам Літву і Малую Русь, але Раман зацвердзіўся і ў Кіеве. У рускіх летапісах паведамляецца, што мітрапаліт Алексій у 1358 годзе прыехаў у Кіеў, быў тут арыштаваны, але здолеў збегчы ў Маскву. У 1360 годзе Раман прыязджаў у Цвер. Прэтэнзіі мітрапаліта Кіеўскага і ўсяе Русі Алексія да мітрапаліта Літоўскага Рамана разбіраліся на Канстанцінопальскім сінодзе ў ліпені 1361 года, якая замацавала за Раманам епіскапіі Літвы (Полацкае, Тураўскае і Наўгародскае біскупства) і епархіі Малой Русі.

Спрэчка Рамана з Алексіем за Кіеў скончыўся са смерцю Рамана ў 1362 годзе. У 1362 годзе літоўскія князі вызвалілі ад татарскай улады раёны на поўдзень ад кіеўскай вобласці і галіцкіх земляў, далучыўшы такім чынам старажытную Белгародскую (Акерман) епархію і частка малдаўскіх зямель, праваслаўнае насельніцтва якіх акармлялася галіцкімі біскупамі, але Канстанцінопальскі патрыярх, імкнучыся захаваць мірныя адносіны з Ардой , аддаў усю Русь ва ўладу мітрапаліта Алексія, які не мог наведваць паўднёва-заходніх дыяцэзій, садзейнічаў ваеннай і палітычнай экспансіі Маскоўскага княства ў цвярскія і смаленскія землі. Мітрапаліта Алексія каля дзесяці гадоў падтрымліваў патрыярх Філафей.

Пры мітрапаліце ​​Кіпрыяну (1375-1406)

Незадоўга да смерці (5 лістапада 1370 гады) польскі кароль Казімір III напісаў патрыярху Філафею пасланне, у якім прасіў паставіць у мітрапаліты польскіх уладанняў галіцкага біскупа Антонія. У траўні 1371 года было выдадзена падпісанае патрыярхам Філафеем саборнае вызначэнне, якім біскупу Антонію даручаюць мітраполію Галіцкую з Холмскай, Тураўскай, Перамышльскай і Уладзімірскай епархіямі.

Выказваючы волю праваслаўнага народа, вялікі князь Альгерд пісаў у Канстантынопаль пасланні з прозьбамі аб пастаўленні на Літву незалежнага ад Польшчы і Масквы мітрапаліта, і ў 1373 годзе патрыярх Філафей накіраваў у Кіеўскую мітраполію свайго экклізіярха Кіпрыяна, які павінен быў прымірыць літоўскіх і цвярскіх князёў з Алексіем. Кіпрыяну ўдалося прымірыць іх. Але ўлетку 1375 года Аляксій блаславіў войскі сваёй дыяцэзіі ў паход на Цвер, і 2 снежня 1375 г. патрыярх Філафей высьвеціў Кіпрыяна ў мітрапаліта Кіеўскага, Рускага і Літоўскага, а патрыяршы сабор пастанавіў, што пасля смерці мітрапаліта Алексія Кіпрыян павінен быць «адным мітрапалітам усяе Русі» . За гэты імператара Іаана V Палеолага і патрыярха Філафея ў Маскве назвалі «літвінамі».

9 чэрвеня 1376 года Кіпрыян прыбыў у Кіеў, у якім кіраваў літоўскі князь Уладзімір Альгердавіч. У 1376-1377 гадах і з лета 1380 года Кіпрыян займаўся царкоўнымі і царкоўна-гаспадарчымі пытаннямі ў Літве, у якой пасля смерці Альгерда паўстаў канфлікт паміж старэйшымі (ад Марыі) і малодшымі (ад Юльяніі) Альгердавічамі. На канцылярыі мітрапаліта Кіпрыяна быў складзены спіс «ўсім градам Руска далнім і блізкім», у якім пералічаныя горады праваслаўных епархій (акрамя ўласна літоўскіх, мноства гарадоў ад Дуная на поўдні, Пярэмышлі і Брынеска на захадзе да Ладагі і Бела-возера на поўначы). Пасля смерці Алексія ў 1378 Кіпрыян зрабіў спробу прыступіць да выканання сваіх правоў і абавязкаў у Маскоўскім княстве, але быў схоплены слугамі Дзмітрыя Іванавіча, правёў ноч у зняволенні, а затым быў выправаджаны з Масквы. За гэта Дзмітрый і яго людзі былі адлучаны ад царквы і праклятыя па чыне псалмокатары спецыяльным пасланнем Кіпрыяна. У 1380 года Кіпрыян блаславіў праваслаўных вялікага княства Літоўскага на ўдзел у Кулікоўскай бітве разам з Дзмітрыем Іванавічам.

Улетку 1387 года Кіпрыян пераканаў Вітаўта ўзначаліць супраціў польска-лацінскай экспансіі ў Літве і заклаў аснову будучага саюза вялікіх княстваў Літоўскага і Маскоўскага: ён заручыў дачка Вітаўта Соф'ю з маскоўскім княжычам Васілём. Пасля лютаўскага канстанцінопальскага сабора 1389 г. пры патрыярху Антоніі паўночна-ўсходнія рускія епархіі падпарадкаваліся мітрапаліту Кіпрыяну. У 1396-1397 гадах ён вёў перамовы аб саюзе праваслаўнай і рымска-каталіцкай цэркваў у барацьбе з агрэсіяй мусульман. Пасля 1394 года царкоўная ўлада мітрапаліта ўсяе Русі распаўсюдзілася на Галіцыю і Молдзена-Влах.

Перыяд 1406-1441

У 1409 годзе ў Кіеў з Канстанцінопаля прыбыў новы мітрапаліт Кіеўскі і ўсяе Русі Фоцій. У першай палове 1410-х гадоў Фоцій быў абвінавачаны ў цяжкім граху, па якім іерарх варты вывяржэння з Царквы і праклёна. Літоўска-кіеўскія біскупы напісалі Фоцію пасланне, у якім абгрунтавалі сваю адмову ад падпарадкавання неканонічнаму іерарху. Вялікі князь Вітаўт выгнаў Фоція з Кіева і звярнуўся да імператара Мануіла з прозьбай даць Літоўскай Русі годнага мітрапаліта. Імператар «для прыбыткаў няправедных» не задаволіў просьбу Вітаўта. Не атрымаўшы задавальнення сваёй просьбе, вялікі князь Вітаўт сабраў літоўска-рускіх князёў, баяраў, вяльможаў, архімандрытаў, ігуменаў, манахаў і папоў на сабор. 15 лістапада 1415 года ў Новагародку Літоўскім арцыбіскуп Полацкі Феадосій і біскупы Ісаакій Чарнігаўскі, Дыянісій Луцкі, Герасім Уладзімірскі, Галасы Пярэмыскі, Савастьян Смаленскі, Харытон Холмскі і Яўхім Тураўскі падпісалі саборную грамату аб абранні малдаўска-влахійскага біскупа Рыгора і прысвячэнні яго ў мітрапаліта Кіеўскага і ўсяе Русі па правілах святых апосталаў і па прызнаным паўсюднага праваслаўнай царквой прыкладаў, былым перш на Русі, у Балгарыі і Сербіі. Фоцій разаслаў граматы з лаянкай на літоўскіх хрысціян і заклікам не прызнаваць Рыгора кананічнасці мітрапалітам. На саборы ў Канстанцыі ў 1418 годзе Рыгор Цамблак адмовіўся перавесці Літоўскую мітраполію ў падпарадкаванне рымскаму прастолу. На падставе паведамлення рускага летапісца пра смерць Рыгора ў 1420 годзе і інфармацыі аб паездках Фоція ў Літву на перамовы з Вітаўтам, у гістарыяграфіі зацвердзілася меркаванне аб прызнанні літоўскімі епархіямі з 1420 года царкоўнай улады мітрапаліта Фоція. Але ёсць версія, што Рыгор каля 1431-1432 года перасяліўся ў Молдзена-Влах, дзе каля 20-ці гадоў прапрацаваў на кніжным ніве, прыняўшы ў нямецкім манастыры схіму з імем Гаўрыіл). У канцы 1432 ці пачатку 1433 г. патрыярх Іосіф II узвёў у сан мітрапаліта Кіеўскага і ўсяе Русі смаленскага епіскапа Герасіма. У Маскве не пажадалі прызнаць Герасіма, і супраць яго ў ардынскага-маскоўска-польскім пасольскім гуртку было сфабрыкаваная падазрэнне ў саюзе Герасіма з каталікамі. Па гэтым падазрэнні князь Свідрыгайла ў ходзе грамадзянскай вайны паміж прыхільнікамі "старой веры" і прыхільнікамі польска-каталіцкай гегемоніі ў 1435 году загадаў спаліць Герасіма ў Віцебску (з прычыны гэтага злачынства Свідрыгайла пацярпеў паражэнне ад пропольской партыі).

У 1436 годзе патрыярх Іосіф II узвёў у сан мітрапаліта Кіеўскага і ўсяе Русі найбольш адукаванага прадстаўніка канстанцінопальскага духавенства Ісідара. Дзякуючы аўтарытэту мітрапаліта Ісідара саюз праваслаўных і каталікоў супраць кааліцыі Асманскай імперыі і Орды 5 ліпеня 1439 года быў аформлены на Ферара-Фларэнтыйскім сусьветным саборы, дзе праваслаўныя грэкі, будучы ў закладніках у папы рымскага вымушана падпісалі дакумент аб кананічнасці каталіцкай і праваслаўнай царкоўных арганізацый вернікаў. Папа Яўген IV прызначыў Ісідара легатам каталіцкіх правінцый Польшчы, Літвы і Лівоніі, а 18 сьнежня 1439 года да праваслаўнага тытулу Ісідара быў дададзены роўны мітрапалічных тытул кардынала Рымскай Царквы.Тем самым, некалі праваслаўны мітрапаліт стаў падначаленым папы, прадаўшы асновы веравучэння Праваслаўнай Царквы і стаўшы Юдай для праваслаўных на Русі. Вяртаючыся з Фларэнцыі, Ісідар ў пачатку 1440 году накіраваў з Буды акруговае пасланне, у якім паведаміў аб прызнанні рымскай царквой кананічнасці праваслаўных і заклікаў хрысціян розных канфесій да мірнага суіснавання, што дапамагло літвінам паставіць на пасаду вялікага князя Літоўскага 13-гадовага Казіміра (сына Соф'і Андрэеўны, былой праваслаўнай, чацвёртай жонкі Ягайлы-Уладзіслава), які пабудаваў затым у Літве некалькі праваслаўных цэркваў Іаана Прадцечы. У 1440 - пачатку 1441 года Ісідар аб'язджаў епархіі вялікага княства Літоўскага (быў у Пярэмышлі, Львове, Галічы, Узгорку, Вільні, Кіеве і іншых гарадах). У сакавіку 1441 года мітрапаліт Ісідар прыехаў у Маскву, але яму не ўдалося прыцягнуць масквічоў да антымусульманскія саюзу. Большасць рускіх епіскапаў (18) выступілі супраць мітрапаліта. Неканонічныя дзеянні мітрапаліта Ісідара прывялі да вывяржэння яго з сану. На той момант усе патрыярхі ўсходу былі уніятамі-ерэтыкамі. У 1448 годзе біскупы (Растоўскі, Суздальскі, сарайскіх, Пермскі і Каломенскі?) паставілі біскупа Разанскага Ёну ў мітрапаліты Кіеўскія і ўсяе Русі. Пастаўленне Ёны лічыцца пачаткам фактычнай самастойнасці (аўтакефаліі) паўночна-ўсходніх рускіх дыяцэзій. Пераемнікі Ёны (з 1461) самі замянілі тытул «мітрапаліт кіеўскі» на «мітрапаліт маскоўскі», і за межамі тэрыторый маскоўскага князя, іх ужо ніхто не прызнаваў.

Перыяд 1441-1596

У 1442-1452 гадах мітрапаліт Ісідар быў у Фларэнцыі, Сіене, Кіеве, Рыме, Канстанцінопалі, зноў у Рыме, адкуль 20 мая 1452 года адбыў з атрадам рымскіх салдат у Канстанцінопаль. У 1453 годзе ён удзельнічаў у абароне Канстанцінопаля, быў узяты туркамі ў палон, прададзены ў рабства, бег, і ў 1458 годзе, стаўшы тытулярным патрыярхам Канстанцінопаля, паставіў мітрапалітам Кіеўскім, Галіцкім і ўсяе Русі свайго былога пратадыякана Рыгора (балгарын). Ісідар ажыццяўляў кіраванне праваслаўнымі епархіямі Канстанцінопальскай патрыярхіі не з захопленага туркамі Канстанцінопаля, а з Рыма, дзе і памёр 27 красавіка 1463 года. Рыгор Балгарын ня быў дапушчаны да кіравання падуладнымі Маскве біскупаў і на працягу 15 гадоў кіраваў толькі епархіямі Літвы. У 1470 годзе статус Рыгора быў пацьверджаны сусветным патрыярхам Канстанцінопаля Дыянісіям I. У тым жа годзе наўгародцы палічылі патрэбным адправіць кандыдата на месца памерлага арцыбіскупа Ёны Феафіла на пастаўленне ў сан не да маскоўскага мітрапаліта, а да кіеўскага, што стала адной з прычын першага паходу Івана III на Ноўгарад (1471).

Якое меркавалася на саборы ў Фларэнцыі аб'яднанне хрысціян для барацьбы з мусульманскай агрэсіяй аказалася неэфектыўным (каталікі не выратавалі Канстанцінопаль ад захопу асманамі). Пасля падзення сталіцы Візантыйскай імперыі і замены ўлады Канстанцінопальскага хрысціянскага імператара на ўладу мусульманскага султана ў мітраполіях Канстанцінопальскага патрыярхата значна ўзрасло значэнне свецкіх кіраўнікоў, улада якіх стала мацней ўлады духоўных уладароў. 15 верасня 1475 года на асвячэнне Саборы ў Канстанцінопалі ў мітрапаліта Кіеўскага і ўсяе Русі быў абраны і пасвечаны манах Афонскага манастыра Спірыдон. Аднак кароль Польшчы і вялікі князь Літоўскі Казімір IV, відавочна, па просьбах свайго сына Казіміра, не дазволіў новаму іерарху рускай царквы ажыццяўляць кіраванне сваімі епархіямі і саслаў Спірыдона ў пуню, а на мітрапалітным троне зацвердзіў смаленскага арцыбіскупа з роду рускіх князёў Пестручаў - Місаіла, які 12 сакавіка 1476 падпісаў ліст да папы Сікста IV (на гэты ліст папа адказаў булай, у якой прызнала усходні абрад раўнапраўным лацінскаму). Знаходзячыся ў спасылцы, Спірыдон працягваў зносіны са сваёй паствай (захаваліся напісаныя ім у Літве «Выклад аб праваслаўных ісціна нашай веры» і «Слова на Спасланне Сьв. Духа»). Пастаўленне Спірыдона мітрапалітам усяе Русі выклікала непакой маскоўскіх кіраўнікоў, абазваў мітрапаліта Сатаной. У «зацверджанай» грамаце біскупа Вассіяна, які атрымаў у 1477 году ад Маскоўскага мітрапаліта Цвярскую кафедру, спецыяльна агаворваецца: «А да мітрапаліта Спірыдона, які называецца Сатана, взыскавшаго ць Цариграде пастаўленай, ва галіне безбожных туркаў, ад поганаго цара, альбо хто будзе иный мітрапаліт пастаўлены ад латыні ці ад Турскаго вобласці, не приступити мне да яго, ні прылучэннем, ні Злучанымі мі з ім не мець никакова ». З Літвы Спірыдон перабраўся на тэрыторыю Наўгародскай рэспублікі (у 1478 годзе заваяваных Іванам III) або Цвярскога княства, якое у 1485 было захоплена Іванам III. Арыштаваны мітрапаліт Кіеўскі, Галіцкі і ўсяе Русі быў сасланы ў Ферапонтаў манастыр, дзе здолеў аказаць значны ўплыў на развіццё манаскага руху ў паўночных землях Маскоўскай мітраполіі, кіраваў развіццём Белаазёрскай іканапіснай школы, ў 1503 годзе напісаў Жыціе Салавецкіх цудатворцаў Зосімы і Савація. У апошнія гады свайго жыцця Спірыдон, выконваючы заказ Васіля III, злажыў легендарнае «Пасланне аб Мономаховом вянку», у якім апісаў паходжанне маскоўскіх князёў ад рымскага імператара Аўгуста.

Пасля ад'езду Серапіёна з Літвы праваслаўныя біскупы Кіеўскай мітраполіі абралі сабе мітрапалітам арцыбіскупа Полацкага Сымона. Кароль Казімір IV даў яму магчымасць атрымаць зацвярджэнне ў Канстанцінопалі. Канстанцінопальскі патрыярх Максім зацвердзіў Сымона і даслаў яму «дабраславёным ліст», у якім звяртаўся не толькі да яго, але і да ўсіх біскупаў, святароў і верным Святой Царквы. Патрыяршае пасланне прывезлі два экзарха: мітрапаліт Энейский Ніфонт і біскуп Іпанейскі Феадарыт, якія ў 1481 годзе здзейснілі інтранізацыю новага мітрапаліта разам з біскупамі мітраполіі Кіеўскай, Галіцкай і ўсяе Русі ў Новгорадку Літоўскім. Абранне Сымона спыніла непаразуменні, звязаныя з арыштам Спірыдона і дзейнасцю названага мітрапаліта Місаіла. Пасля зацвярджэння Сымона крымскі хан Менглі I Герай ў 1482 годзе ўзяў і выпаліў Кіеў і Пячэрскі манастыр, абрабаваў Сафійскі сабор. Мітрапаліт Сімяон паставіў архімандрытам Віленскага Траецкага манастыра Макарыя (будучага мітрапаліта Кіеўскага) і высьвеціў архімандрыта Вассіяна ў сан біскупа Уладзімірскага і Берасцейскага. Пры мітрапаліце ​​Сімеоне пачалася Памежная вайна паміж Вялікім княствам Маскоўскім і Вялікім княствам Літоўскім.

Пасля смерці мітрапаліта Сымона (1488 г.) праваслаўныя абралі на пасад Кіеўскай мітраполіі «мужа сьвятога, асабліва наказаннаго ў пісаньнях, могущаго і іншых карыстаць і той, хто супрацівіцца закона нашага сильнаго возбранителя» арцыбіскупа Полацкага Ёну (Глезну). Абраны доўга не згаджаўся, называў сябе нявартым, але быў «молячы просьбамі князёў, усяго духавенства і людства, і падштурхнуць повеленіем гаспадара». Да атрымання патрыяршага сцвярджэння (у 1492 годзе) Ёна кіраваў Кіеўскай мітраполіяй з тытулам «електа» (нарачоных мітрапаліта). Пры мітрапаліце ​​Ёну (памёр у кастрычніку 1494 гады) быў заключаны «Вечны мір» з Масквой і дагавор аб шлюбе вялікага князя Аляксандра з Аленай Іванаўнай.

У 1495 годзе сабор архірэяў выбраў архімандрыта Віленскага Траецкага манастыра Макарыя і пастанавіў ў тэрміновым парадку, саборных сіламі мясцовага епіскапату, спачатку прысвяціць Макарыя ў епіскапа і ў мітрапаліта, і потым ужо паслаць post factum пасольства да патрыярха па благаславенне. «Сабраліся тады біскупы Уладзімірскі Вассіян, Полацкі Лука, Тураўскі Вассіян, Луцкі Ёна і пастанавілі архімандрыта Макарыя, па мянушцы Чорта, мітрапалітам Кіеву і ўсёй Русі. А да патрыярха па благаславенне паслалі старца Дыянісія і Германа дыякана-манаха ». Неўзабаве амбасада вярнулася з сцвярджальным адказам, але пасланнік патрыярха зрабіў вымову за парушэнне нармальнага парадку. Амбасадару былі растлумачаны прычыны паспешлівасці, і ён іх прызнаў пераканаўчымі. Мітрапаліт Макарый жыў у Вільні, схіляў літоўскага вялікага князя Аляксандра да праваслаўных, а ў 1497 паехаў у Кіеў, каб заняцца аднаўленнем разбуранага Сафійскага сабора. Па дарозе ў Кіеў, калі мітрапаліт праводзіў Боскую літургію ў храме на беразе Прыпяці, на храм напалі татары. Свяціцель заклікаў прысутных ратавацца, а сам застаўся ў алтара, дзе і прыняў пакутніцкую смерць. Сучаснікі горача аплаквалі смерць Макарыя. Яго цела прывезлі ў Кіеў і паклалі ў храме Святой Сафіі. Пасля захопу маскоўскімі войскамі ў саюзе з татарамі Іван III стаў прэтэнцыёзна называцца Вялікім князем Маскоўскім і ўсяе Русі.

У канцы XV стагоддзя ў Кіеўскай мітраполіі заснаваныя Дзярманскі і Супрасльскі манастыры. У 1500 годзе Іван III пачаў другую вайну з ВКЛ, у выніку якой маскоўскімі войскамі было занята каля траціны зямель Кіеўскай мітраполіі. Бранская і Чарнігаўская епіскапіі былі ліквідаваныя, а іх епархіі падпарадкаваныя іерархаў Маскоўскай мітраполіі. У падпарадкаванне маскоўскаму мітрапаліту былі перакладзены і хрысціяне Тарапецкая павета. Жыхары Смаленска, натхнёныя смаленскім біскупам Язэпам (Салтанам), вытрымалі аблогу маскоўскімі войскамі і у 1507 годзе праваслаўныя літвіны абралі Язэпа мітрапалітам Кіеўскім і ўсяе Русі. У 1509 годзе Іосіф правёў у Вільні сабор праваслаўных хрысціян Кіеўскай мітраполіі і 20 верасня 1509 падпісаў грамату, якой дазваляў праводзіць праваслаўныя набажэнствы ў польскіх і нямецкіх землях на рухомым антыміне, атрыманым ад патрыярха прадстаўнікамі віленскага брацтва прыхаджан Прачысценскай сабора. У 1510 годзе Васіль III захапіў Пскоў. У 1511 мітрапаліт Іосіф атрымаў ад караля Жыгімонта I пацверджанне сваёй улады над усімі цэрквамі грэцкага закона ў Літве і Польшчы. У 1514 году маскоўскія войскі захапілі Смаленск і рушылі ўглыб Літвы, але 8 верасня маскоўскае войска было разгромлена блізу Оршы войскам пад камандаваннем Канстанціна Іванавіча Астрожскага. У гонар Аршанскай перамогі ў Вільні была ўладкованая трыумфальная арка, названая народам Астрожскай брамай (пазней званая Вострай брамай), вядомай як месцазнаходжанне Вастрабрамскай іконы Божай Маці. На грошы Канстанціна Іванавіча Астрожскага ў Вільні быў перабудаваны кафедральны Прачысценскай сабор, Траецкая і Мікольская царквы. У 1517 годзе палачанін Францыск Скарына пачаў друкаванне царкоўна-праваслаўных кніг у Празе, а ў 1520 году заснаваў друкарню ў Вільні.

Пасля заваёвы туркамі Чарнагорыі (1499) Кіеўская мітраполія амаль стагоддзе заставалася адзінай мітраполіяй Праваслаўнай Царквы Канстантынопальскага патрыярхату, свабоднай ад ня хрысціянскіх кіраўнікоў. Але Мітрапаліта Кіеўскага, Галіцкага і ўсяе Русі ў XVI стагоддзі станавіліся шляхцічы, сямейныя, багатыя людзі, больш клапоцяцца не пра хрысціянскім асветай паствы, а аб эканамічным стане сваіх уладанняў, што супярэчыла 82 правілу карфагенскага сабора, які забараняе біскупу «больш належнага практыкавацца ва ўласным справе і складаць апеку і рупнасць аб сваім троне ». Вызначальнае значэнне ў абранні кандыдатаў на мітрапалітную кафедру ў Літве атрымалі не хрысціянскія каштоўнасці. Ужо ў XV стагоддзі частка прадстаўнікоў літоўскай арыстакратыі, арыентуючыся на каралёў каталікоў, пераходзіла з праваслаўнай Царквы ў каталіцкую, але гэты пераход, у сувязі з уплывам гусіцкіх руху на літвінаў, ня быў масавым.

Адносіны праваслаўных з каталікамі абвастрыліся падчас грамадзянскай вайны. У сярэдзіне XVI стагоддзя многія арыстакраты былі захопленыя ідэалогіяй Лютэра і Кальвіна і пераходзілі ў пратэстанцтва, але, пасля поспехаў контррэфармацыі, далучыліся да каталіцкай Царквы. Расколам літвінскай супольнасці на некалькі канфесійных груп скарыстаўся Іван Жахлівы, войскі якога ў ходзе Лівонскай вайны ў 1563 годзе захапілі Полацк. Войскі Івана Жахлівага вывезлі ў Маскоўскую дзяржаву некалькі дзясяткаў тысяч праваслаўных літвінаў. Пагроза дзяржаўнай незалежнасці прымусіла літвінаў да пошукаў канфесійнага і палітычнага згоды. Было абвешчана аб роўнасці правоў праваслаўных, пратэстантаў і каталікоў. Палякі скарысталіся сітуацыяй і захапілі літоўскія землі сучаснай Украіны і ўсходняй Польшчы. У 1569 году літвіны вымушаныя былі падпісаць Люблінскі акт, па якім засноўвалася канфедэрацыя Кароны Польскай і Вялікага Княства Літоўскага (Рэч Паспалітая). У новым дзяржаўным фарміраванні абвастрылася ідэалагічная барацьба паміж прадстаўнікамі розных канфесійных груп. Асветніцкая і палемічная дзейнасць праваслаўных актывізавалася ў Львове, Вільні, Астрогу. Актыўны ўдзел у гэтай дзейнасці прымалі многія літоўскія прадстаўнікі духавенства і свецкіх (Канстанцін Астрожскі, браты Зарэцкія, Ян Вышенского, Герасім Сматрыцкі, друкары Іван Фёдараў і Пётр Мсціславец, кнігавыдаўцы Мамонічы, члены праваслаўных брацтваў і інш.).

Да канца XVI стагоддзя Праваслаўная Царква ў Рэчы Паспалітай стала перад неабходнасцю рэформы адукацыі. Неабходнасць у змене адукацыйнай парадыгмы ўзнікла ў асяроддзі праваслаўнай інтэлектуальнай эліты перш за ўсё ў выніку таго, што традыцыйны для Slavia Orthodoxa начётнический тып адукаванасці апынуўся няздольным ў поўнай меры супрацьстаяць у XVI стагоддзі напору спачатку Рэфармацыі, а затым і каталіцкай Контррэфармацыі. Духавенства было няздольнае адстойваць у палеміцы свае перакананні, задавальняць ўзрослыя патрэбы паствы.

Пасля Брэсцкай уніі 1596-1686

У 1596 годзе на саборы ў Брэсце пяць біскупаў і мітрапаліт Міхаіл Рагоза абвясцілі аб пераходзе з юрысдыкцыі Канстанцінопальскага патрыярхата ў падпарадкаванне Рымскаму пасаду. Біскупы Гедэон (Балабан) і Міхаіл Копыстенский на пасяджэнні Сабору праціўнікаў уніі адхілілі рашэння уніятаў, захаваўшы праваслаўную царкоўную арганізацыю (без мітрапаліта) у Рэчы Паспалітай. Пасля заключэння Брэсцкай уніі пачалася барацьба з уніятамі за цэрквы і манастыры. У 1620 году Ерусалімскі патрыярх Феафан III аднавіў праваслаўную іерархію на частку літоўскай мітраполіі, прысвяціўшы ў Кіеве Ёва Барэцкага ў мітрапаліта Кіеўскага і ўсяе Русі з тытулам «Экзарх Канстанцінопальскага трон». У складзе Кіеўскай мітраполіі ў 1632 годзе заснавана Аршанская, Мсціслаўская і Магілёўская епіскапія, якая знаходзілася на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. З траўня 1686 года, калі Канстанцінопальскі патрыярх Дыянісій IV даў згоду на падпарадкаванне Кіеўскай мітраполіі Маскоўскаму патрыярхату, царкоўная арганізацыя Праваслаўнай Царквы Канстанцінопальскага патрыярхату на тэрыторыі цэнтральнай Еўропы спыніла існаванне.

У 1923 годзе ў Польшчы (у тым ліку на частцы тэрыторыі былой Літоўскай мітраполіі) была адноўлена юрысдыкцыя Канстантынопальскага патрыярхату, а 17 верасня 1925 года ў Варшаве быў абвешчаны Патрыяршы Томас аб аўтакефаліі Праваслаўнай Царквы ў Польшчы.