ЛІТВІНЫ - гiсторыя ды сучаснасць

вёска Лiтва Ляхавiцкi раён
31.03.2026

Літва і Літвіны

"Літва! Ты, як здароўе ў нас, мая Айчына!… Што варта ты, ацэніць той належным чынам,Хто цябе ўтраціў. Вось красу тваю жывую,Зноў бачу і апісваю, бо скрозь сумую”.На працягу колькіх стагоддзяў наш наро...

11.12.2019

Раман Скірмунт

Рамана Скірмунта цяжка змясьціць у сёньняшнія нацыянальныя каноны. Ён быў і палякам, і беларусам, і гістарычным літвінам. Пасля паразы беларускага дзяржаўніцкага праекту і краёвасці, падтрымліваў поль...

22.11.2019

Герасімчык - Зямля наша з вякоў вечных называецца літоўская, а мы то называемся Літоўцы

 Напярэдадні паўстання 1863-1864 гадоў у Беларусі распаўсюджвалася выданне “Мужыцкая праўда”, якое лічыцца першай нелегальнай беларускай газетай, якая ляжыць “у падмурку ўсёй далейшай беларускай дэмак...

27.10.2019

Літоўская праваслаўная мітраполія

У канцы X - пачатку XI стагоддзя на тэрыторыі полацкіх і турава-пінскіх зямель былі заснаваны Полацкая і Тураўская епіскапіі Кіеўскай мітраполіі Канстанцінопальскага патрыярхата. Па археалагічных дадз...

18.10.2019

Чаропка - Старажытная Літва

Цяпер мы ведаем, што Літва гэта этнічная і гістарычная вобласць Беларусі. Пераканаўча гэта давёў у кнізе «Старажытная Беларусь» Мікола Ермаловіч. Прааналізаваўшы дадзеныя летапісаў, дакументаў і тапан...

16.10.2019

Дайліда - Пачаткі Вялікага княства Літоўскага: ад стварэння да Крэўскай уніі

Кніга ѐсць зборнікам артыкулаў мовазнаўцы Алѐхны Дайліды, у якіх аўтар праз разгледжанне канкрэтных гістарычных фактаў і падзей рэканструе палітычную і рэлігійную гісторыю Вялікага княства Літоўскага ...

16.10.2019

Літвінскае гаспадарства Сярэднявечча як шматрэлігійная супольнасць

З кнігі Алёхно Дайліда "Пачаткі Вялікага княства Літоўскага: ад стварэння да Крэўскай уніі" - Прадмова   У гэтым зборніку, які складаецца з сямі артыкулаў і многіх дадаткаў, у якіх агулам больш за паў...

16.10.2019

Дайліда - Рэцэнзія на Зінькевіча - Зноў міфы замест гісторыі

Разбіваем маскоўскія міфы Наша Ніва: "Если говорить в целом, ВКЛ, Речь Посполитая, СССР раннего периода рассматриваются как исключительное зло. А добром был лишь период нахождения наших земель в соста...

15.10.2019

Ян Лялевіч: Яшчэ не позна вярнуць краіне сапраўднае імя - Літва

Знаёмімся - Ян Лялевіч   «Я хацеў бы, каб нашы суграмадзяне, называючы сябе беларусамі, ведалі, што ліцвіны — іх продкі», — кажа даследчык Ян Лялевіч. Ён тлумачыць, хто такія ліцвіны і навошта беларус...

15.10.2019

Тарасаў - Рэцэнзія на зборнік артыкулаў з дадаткамі А. Дайліды “Пачаткі Вялікага княства Літоўскага: ад стварэння да Крэўскай уніі”

Алёхна Дайліда   С.В. Тарасаў - Рэцэнзія на зборнік артыкулаў з дадаткамі А. Дайліды “Пачаткі Вялікага княства Літоўскага: ад стварэння да Крэўскай уніі” аўтарскае выданне Менск, 2019 Вытокі: https://...

