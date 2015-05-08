Лобода - Богословское осмысление «смерти субъекта»

Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?

(1 Кор. 2:11)

Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу.

(Кол. 2:8)