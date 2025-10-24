Современное евангельское движение переживает кризис доверия.
Почему на наших кафедрах появляются «доктора богословия» с дипломами, купленными в сомнительных онлайн-«университетах»?
Как псевдообразование разрушает церковь изнутри и формирует поколение лжеучителей, прикрывающих невежество духовностью?
Лже Доктора Теологии в Евангельском Движении. Интервью с Лихошерстовым - ПБР - Гульчук, Лихошерстов
В этом выпуске:
Интервью с Александром Лихошерстовым
- Как устроен феномен «фабрик дипломов» и кто за ними стоит
- Почему харизматическое движение стало рассадником «псевдоучёных»
- Что общего у либеральной теологии и богословского нигилизма
- Почему гордыня и ложь несовместимы с христианским служением
- Как вернуть в церковь уважение к учительству и интеллектуальной честности
В ходе этой содержательной беседы мы подробно рассмотрели ряд актуальных богословских вопросов, которые вызывают живой интерес у думающих христиан.
Интервью содержит анализ современных вызовов в христианской среде, а также отвечает на злободневные запросы, разоблачая современных лжедокторов теологии в Евангельском Движении и некоторые распространённые заблуждения в харизматическом богословии и практике.
https://www.youtube.com/watch?v=eUlBeGPBSzk
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