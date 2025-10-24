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24.10.2025 637

Лже Доктора Теологии в Евангельском Движении - Интервью с Лихошерстовым

Author: Oleksandr Lykhosherstov
Лже Доктора Теологии в Евангельском Движении. Интервью с Лихошерстовым
Современное евангельское движение переживает кризис доверия.
 
Почему на наших кафедрах появляются «доктора богословия» с дипломами, купленными в сомнительных онлайн-«университетах»?
 
Как псевдообразование разрушает церковь изнутри и формирует поколение лжеучителей, прикрывающих невежество духовностью?
 

Лже Доктора Теологии в Евангельском Движении. Интервью с Лихошерстовым - ПБР - Гульчук, Лихошерстов

 
В этом выпуске:
Интервью с Александром Лихошерстовым
  • Как устроен феномен «фабрик дипломов» и кто за ними стоит
  • Почему харизматическое движение стало рассадником «псевдоучёных»
  • Что общего у либеральной теологии и богословского нигилизма
  • Почему гордыня и ложь несовместимы с христианским служением
  • Как вернуть в церковь уважение к учительству и интеллектуальной честности
В ходе этой содержательной беседы мы подробно рассмотрели ряд актуальных богословских вопросов, которые вызывают живой интерес у думающих христиан.
Интервью содержит анализ современных вызовов в христианской среде, а также отвечает на злободневные запросы, разоблачая современных лжедокторов теологии в Евангельском Движении и некоторые распространённые заблуждения в харизматическом богословии и практике.
 
https://www.youtube.com/watch?v=eUlBeGPBSzk
 
 
Categories: СТАТЬИ ЭССЕ Видео на Эсхатосе Наши работы Теология Этика - статьи Церковь и гражданское общество Фундаментализм
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