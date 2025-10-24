Лже Доктора Теологии в Евангельском Движении - Интервью с Лихошерстовым

Как псевдообразование разрушает церковь изнутри и формирует поколение лжеучителей, прикрывающих невежество духовностью?

Почему на наших кафедрах появляются «доктора богословия» с дипломами, купленными в сомнительных онлайн-«университетах»?

В этом выпуске:

Интервью с Александром Лихошерстовым

Как устроен феномен «фабрик дипломов» и кто за ними стоит

Почему харизматическое движение стало рассадником «псевдоучёных»

Что общего у либеральной теологии и богословского нигилизма

Почему гордыня и ложь несовместимы с христианским служением

Как вернуть в церковь уважение к учительству и интеллектуальной честности

В ходе этой содержательной беседы мы подробно рассмотрели ряд актуальных богословских вопросов, которые вызывают живой интерес у думающих христиан.

Интервью содержит анализ современных вызовов в христианской среде, а также отвечает на злободневные запросы, разоблачая современных лжедокторов теологии в Евангельском Движении и некоторые распространённые заблуждения в харизматическом богословии и практике.

https://www.youtube.com/watch?v=eUlBeGPBSzk