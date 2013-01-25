Маген - Раскопки Кумрана

Маген И., Пелег Ю. Раскопки Кумрана 1993-2004. Предварительный отчет. Итог

В этом отчете израильские археологи развенчивают разнообразные мифы о истории Кумрана и происхождения свитков Мертвого моря. После прочтения отчета еще раз убеждаешься, что различные гипотезы, не подтвержденные археологическими данными, является, по сути, воздушными замками, которые легко возникают и так же легко разрушаются.

О Кумран написано много, предложенные бесконечные теории, некоторые из них получили статус фактов, на которых строились археологические исследования последних пятидесяти лет. Здесь мы хотим четко разделить разные гипотезы об этом поселении и археологические данные, которые мы получили в наших раскопках.

Первое поселение в Кумране было создано в эпоху железа. Когда в период Хасмонеев это место снова было заселено оно было построено на том же самом месте. Этот факт сам по себе, а также анализ рельефа и водного режима местности, предоставляет четкие свидетельства того, что это было оптимальным (и, пожалуй, единственным) местом на верхнем плато глиняной террасы рядом с крутым обрывом, на котором поселения не будет сметено в результате наводнений и сможет собрать проточную воду и гончарную глину. Утверждение, что это место было выбрано из-за своей обособленность с целью создания первого еврейского монастыря или общинного центра еврейской пустынной секты, является необоснованным.

В Кумране сходились две важные вспомогательные дороги из Иерусалима, одна спускалась по руслу ручья Ога и простиралась дальше на юг вдоль обрыва, а другая спускалась из долины Гирканию. Итак, Кумран вовсе не был изолированным, хотя он, конечно, не был расположен на главном перекрестке.

Восстановление Кумран в начале периода Хасмонеев (начало первого века до н.э.) во время правления Александра Янная является твердым археологическим фактом, подтвержден как керамическими, так и нумизматические находками. Планировка зданий, метод строительства, многочисленные бассейны и огромные усилия, потраченные на все это, указывают на то, что Кумран был официальным проектом государственного строительства, удивительно похожим на два других места на берегу Мертвого моря: пока Руйм-эль-Бахр и Хирбет Мезин. Кумран был частью военного присутствия Хасмонеев вдоль Иорданской долины и Мертвого моря. Объем и качество строительства не соответствует ни частном строительном проекта иудейской пустынной секты, ни загородном поместье или сельскохозяйственном поселению. Кумран был передовым командным пунктом для укреплений и доков Мертвого моря с задачей контролировать прибрежный движение и поддерживать связь с главным штабом в Гирканию.

Археологические данные опровергают обе предложенные теории о первоначальной цели главного здания: монастырь или центр общины, основанный еще в начале периода Хасмонеев , или загородное поместье или сельскохозяйственное поселение. В Кумране невозможно вырастить ни сельскохозяйственной культуры, кроме финиковых пальм у побережья Мертвого моря. Поэтому загородное поместье или сельскохозяйственное поселение были бы построены рядом с водными источниками и камышом у берега, как в Эйн-Фесха, а не на глиняной террасе. Между Кумран и Эйн-Фесхою не существовало никакой связи, и в одном из них не проживали члены иудейской пустынной секты.

Планирование, архитектура и строительная техника главного здания в Кумране является выразительно эллинистическими. После римского завоевания поселения больше не использовалось в военных целях, а состояние главного здания ухудшилось. Не существует никаких доказательств того, что во времена Ирода или позже в здание вносились какие-то существенные изменения. Единственным ощутимым улучшением, совершенным после римского завоевания, было расширение системы водоснабжения, что привело к резкому изменению методов сбора воды и к значительному увеличению емкости бассейнов. Но новые бассейны были построены за счет жилой площади поселения, так что маловероятно, что увеличение подачи воды сопровождалось увеличением численности населения. В первом веке нашей эры поселение подверглось значительной запущенности и был превращен в центр гончарного производства, опять же вопреки гипотезе, тогда оно было населено растущим количеством членов секты (что в конечном итоге якобы достигала 250 жителей).

Другая теория, которая получила среди ученых широкое признание и способствовала в создании убеждение, что Кумран был религиозным местом (центром общины или монастырем), заключалась в том, что ступенчатые бассейны были ритуальными ваннами. Согласно этой позиции, эти бассейны были нужны сотням членов секты, для которых ритуальное омовение было важным элементом их веры. После проверки гипотеза о том, что каждый из бассейнов был ритуальной ванной, оказалась досадной ошибкой, лишенной какой-либо научной или галахической годности. По еврейскому закону большинство из бассейнов были непригодны для использования в качестве ритуальных ванн, так как вода в них считалась бы "начерпаною водой". Все поселения содержало, возможно, две ритуальных ванны, и даже это не является бесспорным фактом. Назначением бассейнов был сбор дождевой воды и гончарной глины для гончарного производства.

Еще одна гипотеза, которая оказалась необоснованной, заключалась в том, что в Кумране приносились в жертву животные. На самом деле, все кости животных, были проанализированы, были сварены, а не сожжены в качестве жертвоприношений. Теория о том, что члены секты ели общие трапезы, и это было связано с погребением костей животных внутри поселения, также лишена какой-либо фактической основы. Кости животных были похоронены для того, чтобы избежать привлечения голодных животных, особенно хищников из окружающей пустыни.

По какой-то причине, опять же без научных оснований, кладбище и полевые могилы были приняты учеными как, представляющие собой уникальный способ захоронения, использовался только иудейской пустынной сектой. На самом деле, этот метод захоронения был в целом характерным для периода Второго Храма, а в Кумране был практически единственным. Местность к востоку от поселения, выбранная для кладбища, защищен от наводнений и оптимально подходила для своего назначения. Кладбище, возможно, уже в использовании в железном веке, а в начале периода Хасмонеев , вероятно, использовалось для упорядоченного массового захоронения, возможно, после битвы, которая состоялась где-то недалеко.

Еще одна необоснованная гипотеза касается количества членов секты, живших в деревне. Это количество, в зависимости от расчетов каждого ученого, составляла от 200 до 250 жителей. На самом деле, в Кумране в лучшем случае помещалось от 20 до 30 человек. Несомненно, не было обнаружено никаких свидетельств (например, печи и кухонные принадлежности), которые могли бы указать, что здесь два раза в день питались 250 человек в течение 170 лет. Не существует никаких доказательств того, что члены секты жили в пещерах на крутом обрыве (вместе с хищниками, чьими логов были пещеры) или рядом с обрывом в палатках (которые были бы смыты наводнениями). Зачем им идти так далеко, если плато, на котором расположен поселения, может легко разместить 250 человек?

Из всех теорий об этом поселении, лишь одна поддержана неопровержимыми доказательствами: процветающее, многолетнее гончарное производство. Некоторые ученые (но не Роланд де Во) объясняли наличие гончарной мастерской своего рода трудотерапией для смягчения скуки жизни в первом еврейском монастыре. Другие утверждали, что члены секты изготовляли свои собственные гончарные изделия через свое строгое соблюдение законов ритуальной чистоты. Излишне говорить, что оба утверждения являются абсолютно безосновательными.

Кумран обладал большим, высоко развитым центром гончарного производства. Уже в период Хасмонеев жители поселения открыли потенциальную стоимость гончарной глины, попадала в поселения вместе с направленным стоком дождевой воды. Роланд де Во считал, что гончарное производство в Кумране началось в Пласте IА. Большое количество целых сосудов и их разнообразие, широкое использование целых сосудов для захоронения костей животных, а также огромное количество отходов производства в самом поселении - все это свидетельствует о центре гончарного производства, чья сырье поступало вместе с дождевой водой. Три тонны глины, найденные в раскопанных бассейнах, в частности, в бассейне L-71, обеспечивают несомненное доказательство этого. Мы оцениваем общее количество глины в бассейнах Кумрана ориентировочно в шесть - семь тонн, достаточных для производства десятков тысяч глиняных сосудов с достаточным остатком сырья, которую можно было бы экспортировать в другие районы. Вполне возможно, что в дополнение к этой широкой области, жители поселения на берегу Мертвого моря также занимались выращиванием фиников для производства финикового меда или упаковывали сушеные финики в глиняных сосудах того типа, который был ошибочно назван "сосудами для свитков". В любом случае, основным видом деятельности в поселении было производство глиняной посуды. Мы считаем, что этот факт плохо согласуется с определением Кумран как общинного центра для иудейской пустынной секты.

Мы полностью осознаем, что читателям может быть нелегко принять наши выводы. Конечно, нам было нелегко выразить их вслух, не говоря уже об изложении их в письменном виде. Но после десяти лет раскопок эти выводы неизбежны. С самого начала мы решили не втягиваться в вопрос свитков и ессеев, а только проанализировать археологические находки с точки зрения полевых археологов. Однако, поскольку мы пришли к выводу, что Кумран был центром гончарного производства, а не общинным центром или монастырем, как считают большинство ученых, мы считаем, что справедливо спросить себя, каким образом свитки оказались в пещерах, и существовал хоть какую-то связь между поселением и свитками.

До начала раскопок такая связь допускалась. Кроме того, на самом деле это место раскопано с целью выявления быстрого объяснения происхождения свитков, которые стали находить в пещерах на севере Кумрана. Но не было доказано никакой связи между поселением и свитками, даже после длительных раскопок Роланда де Во. Однако, неожиданно, вера в такую ​​связь настолько прочно укрепилась, что он стал якобы доказанным фактом. Таким образом, связь между Кумрана, пещерами и свитками является гипотезой, лишенной какой-либо фактической археологической основы, хотя она очень удобна для всех заинтересованных сторон, как историков, так и археологов. Тот, кто разрывает связь между поселением, общиной ессеев в нем и свитками, найденными в пещерах, также неизбежно подрывает все предыдущие представления о природе и происхождении свитков. Научные круги по изучению Кумране еще не готовы к такой революции, даже после 50 лет исследований. Теория, объединяющая поселения Кумран и свитки, продержалась так долго только благодаря тому, что она очень удобна.

Обратимся теперь к совсем другой вопрос, который, к сожалению, игнорируется практически всеми исследователями периода Второго Храма: бегство людей из Иудеи и земли Вениамина во время Великого восстания 66 года с целью спастись от римской армии. Несмотря на все наши знания об осаде крепости Масада и о районах, где вспыхнуло восстание Бар-Кохбы, до сих пор никто не задал вопрос, как иудеи оказались в тех местах, где ранее они не проживали.

В любой войне отдельные люди или группы могут принять решение спасти свою жизнь, жизнь своей семьи и свое имущество. Взяв с собой свое самое ценное движимое имущество (деньги, документы, книги и т.д.), они бежали в отдаленные места, где надеялись, что враг не доберется до них. Иеремия, писал после разрушения Первого Храма, сообщил, что евреи бежали в Моав, Аммон, Эдом, а также туда, в эллинистический период стал известен как Идумея (а именно: на холмы Хеврона и в северную часть пустыни Негев; Иер. 40 :11-12).

После кампании Цестия Галла и Веспасиана еврейские деревни и города были заброшены. Состоялась массовое бегство, некоторые бежал в Иерусалим, другие - на юг Иудеи: Идумею, Иудейскую пустыню, низменные места и южные берега Мертвого моря. Последние были незаселенные или только малонаселенные и содержали большое количество доступных пещер, где тысячи беженцев могли бы найти убежище. Те, кто остался в живых после Великого восстания, позже стали ядром, вокруг которого развернулось восстание Бар-Кохбы. А те, кто остался жив после второго восстания, затем основали поселения и синагоги в южных холмах Хеврона, в Eн-Геди и в низких местах. Если бы в этих областях сохранились свитки, их количество, несомненно, десятикратно превысило бы количество свитков, найденных в пещерах Кукмрану и в Масаде.

Как уже упоминалось, Кумран был расположен на стыке двух дорог. Одна дорога спускалась в Кумран с крутого обрыва к северу от ручья Нахал-Кумран вдоль доступного пути, который, вероятно, был построен в период Первого Храма, а затем отремонтирован в период Хасмонеев. Эта дорога была соединена со многими дорогами и тропами из Иерусалима и из многочисленных еврейских поселений, окружавших ее на севере, востоке и юге. Из долины Кедрон можно было бы идти в долину Гирканию, а оттуда спуститься в Кумран. Вторая дорога была дорогой "соли и сахара", что спускалась в Кумран с севера по дну крутого обрыва. Многие пещеры вдоль пути позволяли убегающих населению в течение дня скрываться, а ночью продолжать свой путь. Для того, чтобы пройти дальше южнее Кумрана, необходимо было спуститься к берегу Мертвого моря, некоторое время идти пешком на юг, а затем отправиться в лодке к Eн-Геди, Масады, на восточное побережье Мертвого моря, или в южных холмов Хеврон. Поэтому не случайно, что свитки были спрятаны в кумранских пещерах, так как они находились на пути убегающих беженцев. Кумран был последним местом, где они могут скрыть свои свитки перед спуском к побережью. Когда беженцы бегут во время войны, то царит беспорядок и, возможно, были беженцы, принявших свитки с собой в Эн-Геди, а оттуда в крепость Масада, но большинство перед спуском к берегу Мертвого моря спрятала бы их в кумранских пещерах.

На самом деле, в пещерах Кумрана в Ен-Геди свидетельства о таких беженцев были найдены, но они были неверно истолкованы археологами. В руслах рек вокруг Кумрана броши и Эшель раскопали ряд естественных пещер, образованных паводковыми водами, которые, как они ошибочно считали, приютили членам секты ессеев, для которых не нашлось места в деревне. Большинство находок, обнаруженных в пещерах, принадлежали беженцам, которые остановились в Кумране, прежде чем продолжить свой путь. Никто не мог проживать в этих пещерах в течение длительного периода времени. Те, кто остановились там, сделали это потому, что у них не было другого выбора. В течение дня они прятались от римлян, а после наступления темноты продолжали свой путь.

В Эн-Геди Гиршфельдом была обнаружена другая находка и, на наш взгляд, также неправильно истолкована. Во время раскопок были обнаружены некоторые временные жилища, датированные второй половиной первого века до начала второго века нашей эры. Гиршфельд считает, что в них жила группа ессеев. Однако, мы считаем, что они были построены беженцами, которые сбежали от римлян. Многие другие находок, которые можно отнести к этих беженцев, были найдены в многочисленных исследованиях вдоль русел рек Иудейской пустыни.

У нас нет возможности узнать, как долго беженцы продолжали двигаться через Кумран. Мы также не знаем, в то время поселения уже было заброшено, или оно было сожжено позже. Во всяком случае, беженцы нашли здесь место, полное глиняной посуды, в том числе цилиндрических сосудов того типа, который был ошибочно назван "сосудами для свитков", которые, как мы считаем, сначала использовались для хранения свежих и сушеных фиников, а также финикового меда . Мы считаем, что беженцы взяли некоторые из этих сосудов и спрятали внутри них свои свитки. Полное отсутствие порядка в том, как свитки были спрятаны в разных пещерах (некоторые из них расположены более чем в километре от поселения), показывает, что сокрытие свитков было спланированным мероприятием, осуществленным членами секты, а скорее случайным, поспешным актом, вероятно, осуществленным в ночное время. Только кто-то очень отчаянный, убегая беженец, прятал бы свитки в логове хищников. Если бы свитки прятали 200-250 членов кумранской секты, они бы, конечно, сделали это более организованно и, вероятно, нашли бы лучшее убежище внутри поселения.

Короче говоря, свитки, найденные в пещерах Кумрана, не были размещены там организованной общиной из нескольких сотен человек, а скорее беженцами, вероятно, ночью, без планировки, за исключением намерения когда-нибудь вернуться и забрать свитки.

Среди свитков, найденных в Кумране и Масада, были как сектантские, так и несектантськи тексты. Очевидно, что эти тексты не происходили из официальных библиотек Иерусалима или храма, находившихся под контролем жрецов. Скорее всего, они происходили из сектантских библиотек, а также библиотек еврейских городов за пределами Иерусалима.

Еще один доказательство того, что кумранские свитки происходили в разных регионов, заключается в большом количестве библейских свитков, найденных среди кумранских, примерно половина. Дополнительная поддержка заключается в большом количестве копий этих библейских текстов: около 20 копий книги Бытия, 16 копий книги Исход, 27 копий Второзаконие, 36 копий Псалмов, 21 копия книги Исаии и т.д. Зачем Кумранские сектантской библиотеке так много копии библейских текстов? Может свитки, как уже было сказано, были принесены из других районов?

Кроме того, радиоуглеродный анализ датировал свитки с третьего века до н.э. до примерно 70 года н.э. Кумранские свитки текстуально многогранны: они различаются по письменной формой, орфографией, языком и содержанием. Некоторые из них похожи на Самарянский версию Торы, другие - на перевод Септуагинты, а третьи (особенно поздние тексты) - на Масоретские версию.

Библейские свитки с Кумран не является сектантскими. Они отражают состояние и традиции библейского текста по всей Земле Израиля. Можем ли мы сказать то же о сектантские свитки, найденные в Кумране? Это были сектантские тексты, но не все из них были обязательно написаны ессеями. И, конечно, не ессеями, проживающими в Кумране, а теми, проживавших (как отметил Иосиф Флавий) в каждом городе и селе Иудее ( Иудейская война II, 124 ). Мы пойдем еще дальше и спросим, ​​могут кумранские сектантские тексты самом деле представлять собой не только ессеев, а все секты и течения, присутствующие в иудаизме в конце периода Второго Храма.

Мы считаем, что каждая община самостоятельно решала, что делать со своими священными книгами. Иосиф Флавий утверждает, что ессеи были представлены в каждом городе. В этом контексте следует упомянуть еще один важный факт, который обнаружили недавние раскопки и который ученые обычно игнорировали: каждое село и город, сохранилось до конца периода Второго Храма, содержало синагогу. Эти синагоги служили в основном для чтения Торы и для изучения заповедей. Вполне возможно, что некоторые из несектантських текстов возникли во многих синагогах, существовавших в окрестностях Иерусалима до разрушения Храма, а затем были вывезены, как описано выше, в конечном итоге оказавшись в кумранских пещерах.

Исаак Маген и Ювал Пелег, Иерусалим 2007

Научная литература о Кумран содержит несколько научных фактов, поддержанных археологическими находками, и очень много домыслов. Археологические данные обычно можно трактовать различными способами. Здесь мы попытались трактовать их таким образом, который по нашему мнению более подходит тому, что мы знаем о жизни в период Второго Храма. В ходе этого процесса мы сбили поселения с необоснованных высот, к которым оно было поднято различными учеными для того, чтобы служить их научным интересам, и твердо поместили его на несколько землю периода Второго Храма и разрушение Иерусалима.