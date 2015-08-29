Малюта - Демидович - Мохненко - Преломленная перспектива

Телемост с Seattle: Владимир Малюта, пастор и общественный деятель, пасторы с Донбасса Сергей Демидович (Славянск), Геннадий Мохненко (Мариуполь) рассуждают о многих проблемах современного евангельского христианства на постсоветском пространстве и в эмиграции.

Это не только война РФ в Украине и отношение к ней христиан, но и многое другое - перекосы в теологии, служители в пагонах - это важно для понимания роли современных евангельских церквей как в эмиграции, так и на просторах от Бреста и Одессы до Владивостока.

Итак,

Два портфеля - Преломленная демонами русско-украинская Перспектива

Думаю, каждый сможет найти в этой передаче важное для себя.

Лично меня в последнее время также волновали проблемы искаженного богословия в современных церквях. И вот благодаря Владимиру Малюте начинаю понимать, что проблемы эти заложены еще во времена гонений, когда КГБ внедрял в ряды верующих своих сотрудников и они учили верующих, что учиться - нехорошо и неполезно, а также многим ложным доктринам.

Поразила точность оценки современного евангельского христианства сестрой из Беларуси - "Церкви растут как доброкачественные опухоли - от них толку нет, но и вреда - тоже..."

Про войну в Украине - отдельный вопрос. Тут, думаю, вопрос чести и совести каждого христианина, на чьей он стороне. Время такое, никого не оставит равнодушным, никто не сможет отделаться от выбора...

Поражает другое, по сообщениям многих известных политиков и обозревателей в Кремле уже началась паника как в бункере Гитлера в 1945 г. Некоторые политики хотели бы бесполезно спрыгнуть с корабля, чтобы не нести ответственность за преступления режима.

А вот христине, что они будут говорить в свое оправдание?

Вопрос много, ответов нет.

Смотри, рассуждаем.