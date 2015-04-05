Эсхатос и Ойкумена

Манифест Духовно-переселенческого движения «Ойкумена»

Духовно-переселенческое движение «Ойкумена» ставит своей целью поиск духовных, культурных, социально-экономических путей, альтернативных цивилизации города. При всем своем внешнем могуществе и великолепии урбанистический путь развития завел людей в тупик. Нарушенная экология, транспортный коллапс, разъединение людей, одиночество в толпе, депрессии, отсутствие стимулов к жизни, самоубийства, социальное неравенство, изматывающая работа, манипулирование массовым сознанием со стороны политиков превращают горожан в бездумные механизмы.

Мы верим в то, что духовное возрождение начнется из глубинки. Под «глубинкой» мы понимаем не только провинцию. Это понятие с нашей точки зрения носит более широкий смысл. «Глубинка» это деревня, дача, лес, поля, родники, сельские храмы, места обитания людей, живших здесь за тысячелетия до нас. Это все то, что глубинно связывает нас с окружающим миром. Лес вместо асфальта, созерцание вместо промывки мозгов в масс-медиа, понимание глубинной связи с культурой, бытом, ценностями предков и природой вместо однообразной и бемысленной каторги под названием работа, поглощающей большую часть жизни горожан.

Осмысленное отношение к жизни, отказ от идолопоклонства перед деньгами, машинами, квартирами. Очистить души и сердца, полюбить созданный Творцом мир во всей его красоте — других людей, все живые существа, растения, камни, реки, небо можно лишь бежав от городской безнадеги. Конфликты последнего года показали, что дегуманизация отношений даже между братскими культурами достигла пика.

Мы ищем духовные истоки там, где еще не иссякла святая, былинная жизнь. Там сформируется новое сознание, почвенное, свободное от пропаганды и идеологий. Русская глубинка обладает не оцененными по достоинству духовными богатствами. Путешествуя по монастырям, сельским приходам, общаясь с жителями глубинки мы ищем сокровенный град Китеж. Изменяя образ жизни с городского на сельский, пригородный мы убеждаемся, что находимся на верном пути.

Участники общин живут на земле вместо асфальта. Люди преображаются, меняется их сознание. Они пишут стихи, восторгаются окружающим миром, изучают связь между событиями древности и тем что нам предопределено, общаются с живой природой, занимаются осмысленным трудом, который приносит удовлетворение, вместо того, чтобы как рабы тянуть лямку в офисе или на заводе. Это новые человеческие отношения с природой. Человек понимающий, что во всем есть живая душа никогда не будет варварски относиться к окружающему миру, ненавидеть других людей, устраивать войны. Он перестраивает свое восприятие мира, делает его более чутким, сострадающим всему живому — от мельчайшего жучка до всей нашей беззащитной перед угрозой ядерной войны и загрязнения планетой.

Ближайшая наша цель — вдохновить людей города, интеллигенцию, обратить свое внимание на глубинку, пропаганда нового образа жизни. Переезд в деревню, на дачу которые становятся отправными точками роста Духовно-переселенческого движения — это не обязательно массовые общины. Можно переселяться даже в частном порядке, семьями, единолично, с друзями. Мероприятия, проводимые Духовно-переселенческим движением «Ойкумена» включают в себя кроме здорового образа жизни и труда на земле, медитацию, краеведческие экскурсии, знакомство с историей родного края, изучение полезных свойств растений, паломничества, изучение древних культур, общение с природой понимание ее мудрости, пропаганду экуменизма, отказа от войн. Приглашаем всех неравнодушных и ищущих смысла жизни к деятельному участию.

Организационный комитет духовно-переселенческого движения «Ойкумена»