Чтобы постоянно идти домой, чрезвычайно важна любознательность, потому что только любознательный человек заметит указатели, ведущие в верном направлении.

История моего друга-писателя подсказывает, что вдохновение, побудившее его заняться этой профессией, пришло в форме внезапного откровения. Но сработало оно только потому, что он был любознателен. Если бы он написал свадебную речь, с благодарностью принял комплимент и перешел к вопросу, какую песню из Beatles стоит играть на торжестве, то в тот день он отправился бы куда угодно, только не домой. К счастью, он отнесся к пробудившимся чувствам с достаточным любопытством и решил их исследовать.

Построить дом, порвав с традицией

Все процессы происходят с использованием всех четырех ресурсов для достижения определенной цели, а конечная задача — усилить вашу самоисторию. Негорючие портьерные ткани - что вы о них знаете? Это рождает вашу любознательность? Любознательность - важно! Любознательность дает кое-что еще: свободу. Если вы любопытны, то позволяете себе заглянуть за границы своего текущего состояния. Вы осознаете, что сейчас, возможно, находитесь очень далеко от дома, и начинаете искать и дом, и путь, который надо проделать, чтобы туда попасть.

Это проявляется, например, когда люди бывают вынуждены отказаться от своих традиционных ролей. В традициях много прекрасного: они дают чувство принадлежности и «операционную систему», благодаря которой нам легче ориентироваться в мире. Но они могут и сковывать. Например, вот уже более века дети американских иммигрантов обнаруживают: если хочешь найти себе место в жизни, придется преступить через обычаи старого мира.

Существуют и сильные традиции, связанные с полом. Даже в XXI веке многие профессии продолжают считаться мужскими или женскими. Миссурийский центр профессионального образования (Missouri Center for Career Education) попытался заняться этим вопросом, учредив в 2007 году премию «Порвать с традицией». На их сайте говорится, что премии присуждают людям, которые «обучаются по специальностям, не характерным для их пола». Кандидат должен учиться по программе, где 75 процентов учащихся — противоположного пола. Одним из лауреатов 2012 года стала Алисса Уэбб. Она заняла второе место, так как была одной из пяти женщин — курсантов Миссурийской школы автоинспекции (Missouri Cadet Patrol Academy) и победила в соревнованиях класса по теоретической и физической подготовке. Майкл Ланди (категория «взрослые мужчины / высшее образование») решил стать медбратом, потеряв из-за болезней нескольких близких, включая первую жену. Он решил получить эту профессию, поскольку ощущал потребность помогать людям выздоравливать, облегчать их страдания. Награда в категории «взрослые женщины / высшее образование» была присуждена Бриттани Маршалл, которая преуспела в традиционно мужской учебной программе коммерческого управления дерном и почвами и нашла интересную работу специалиста по уходу за бейсбольным полем низшей лиги.

Во всех этих случаях любопытство подтолкнуло человека открыть свой дом там, где другой представитель его пола не стал бы даже искать. Это может быть важно и для вас, даже если вы не считаете, что традиции вас ограничивают. Самое главное — то, что процесс, в который оказались вовлечены эти люди, начался с восхищения чем-то за горизонтом. Если вы ищете дом, он может оказаться именно там.

Дом — везде

Готовность к новому и неожиданному добавляет пути домой важнейший ингредиент: возможность чудесных откры­тий и глубину путешествия. Этот ресурс важен, если вы все еще пытаетесь понять, где ваш дом, потому что, если вы открыты для всей гаммы окружающих вас сигналов, выше шанс понять, куда идти. Это не менее важно и если дом уже найден, потому что вы заметите тропинку, мимо которой могли бы пройти.

Вот, например, тележурналист Стив Хартман. По всей видимости, он нашел дорогу домой еще в начале карьеры — сначала как репортер, а потом как корреспондент новостных шоу на CBS. Но карьерный взлет и понимание настоящего пути пришли к нему только благодаря жажде узнавания нового — он создал Everybody Has a Story, сериал­, сам по себе ставший воплощением открытости. Чтобы выбрать город, куда отправиться, Хартман метал дротик в карту США. Приехав на место, он выбирал наугад номер в местном телефонном справочнике, звонил по этому номеру и брал интервью у его владельца. Сериал вызвал чрезвычайно позитивную реакцию зрителей, потому что подчеркивал благородство повседневной жизни. Кроме того, всем было ясно, что Хартман занимается своим делом: его естественное поведение и энтузиазм заражали и участников шоу, и аудиторию.

В 2010 году Хартман вышел на новый уровень и запустил проект Everybody in the World Has a Story. Он обратился к NASA и объединил усилия с астронавтом Джеффом Уильямсом, работавшим на международной космической станции. Уильямс в невесомости крутил надувной глобус и показывал на случайное место на земном шаре, а Харт­ман продолжал делать то же, что и раньше. Проект заставил его побывать в австралийском захолустье (там вообще нет телефонных книг), аргентинской Кордове (телефонов там много, равно как и вдохновляющих, самостоятельных людей), в Омане, Латвии, Индии и многих других местах.

«Зачем я путешествую по миру, встречаясь с незнакомцами? — писал Хартман в своем блоге в сентябре 2010 года. — Есть два ответа. Прежде всего, я по опыту знаю, что лучший способ найти захватывающую историю — не искать. Похоже, когда я отдаюсь воле судьбы, она сама вручает мне историю, о которой я не мог и мечтать, а даже если бы и вообразил ее, все равно никогда бы не додумался, где ее найти…