Maypo - Павел и пророчества об Израиле

Глава из книги Филиппа Мауро "Надежда Израиля".

Филипп Мауро - Надежда Израиля - Как апостол Павел истолковал ветхозаветные пророчества об Израиле

Чтобы лучше подготовиться к исследованию ветхозаветных пророчеств о «надежде Израиля», необходимо сначала рассмотреть, как же эти пророчества истолкованы авторами Нового Завета и, главным образом, апостолом Павлом. Поэтому сейчас мы хотели бы обратить внимание на несколько отрывков из Нового Завета.

Порций Фест оставил Павла в узах, чтобы судить его перед царем Иродом Агриппой за то, в чем обвиняли Павла иудеи. Когда царь позволил апостолу сказать слово в свое оправдание, Павел произнес:

«И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию-то надежду, царь Агриппа, обвиняют меня Иудеи» (Деян. 26:6, 7).

В этих словах звучит совершенно ясная мысль. Они доказывают, что Павел, проповедуя Евангелие Христа, распятого и воскресшего из мертвых, возвещал израильскому народу исполнение Божьего обетования, данного этому народу. Это обетование было дано не только через Моисея и пророков, но также непосредственно и их отцам — Аврааму, Исааку и Иакову. И это, заметьте, полностью соответствует свидетельству Петра, который в своем послании к обращенным иудеям, находящимся в рассеянии, сказал, говоря о пророках Израиля:

«Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими» (1 Петр. 1:10-12).

Дальнейшие слова, сказанные апостолом Павлом царю Агриппе, подтверждают, что евангельское спасение, которое он проповедовал, было и является надеждой каждого настоящего еврея — «всех наших двенадцати колен». Потому истинной надеждой Израиля не было и не является земное царство, которое должны унаследовать будущие поколения евреев — людей по плоти. Более того, согласно словам, сказанным апостолом Павлом в своем послании к Римлянам, истинный Божий Израиль, состоит из верующих евреев по плоти и верующих язычников, составляющих одно тело, представленное в виде оливкового дерева в 11-й главе послания к Римлянам.

Приведенное выше обращение апостола Павла к царю Агриппе также объясняет, какой именно смысл апостол вкладывал в следующие слова: «Израиль, чего искал, того не получил; избранные же получили, а прочие ожесточились» (Рим. 11:7). Потому что истинная надежда и ожидание всего Израиля, «наших двенадцати колен», заключается в воскресении, где должно было исполниться обетование «милостей, обещанных Давиду» (Деян. 13:34). Важно не то, что они, будучи людьми, оказались «слепыми» и не увидели этого, а взыскали величия земного царства, которое не противоречило их чувственному опыту. Более значительным является тот факт, что истиной их Писаний являлось царство Божье, обещанное их пророками. Это было духовное царство, которое должно было осуществиться посредством воскресения мертвых. И в это царство могли войти только возрожденные от Слова и Духа Божьего.

Господь Иисус Христос оставил нам такое же учение о Царстве Небесном (или о Царстве Божием: два выражения, которые Он использовал как заменяющие друг друга). Он учил Своих учеников, обращаясь к ним со следующими словами: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Матф. 18:3).

Далее Он объясняет, что войти в это Царство равнозначно тому, чтобы «войти в жизнь» (стихи 8-11). Затем Иисус говорит о том, как трудно богатому войти в Царство (Матф. 19:16-26), которое в одном стихе (23) Он называет «Царство Небесное», а в следующем — «Царство Божие». И Он завершает этот урок, обращаясь к тем, кто оставил все и последовал за Ним: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, — в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых» (ст. 28).

Из этого следует, что «весь Израиль», отображенный в Писании, определяемый здесь как «двенадцать колен Израилевых», является духовным народом. Следует также и то, что он получит свое наследство в тот день «славы», когда будет явлено Царство Божье, и когда Христос, сейчас пребывающий на престоле Своего Отца на небесах, воссядет на престоле Своей славы.

Возвращаясь к оправдательной речи Павла перед царем Агриппой, мы отметим его заключительные слова:

«Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому».

В этих словах нет ничего нового, нет ничего такого, что не было открыто раньше. Но при этом здесь нет ничего, «кроме того, о нем пророки и Моисей говорили, что это будет». Эти слова не говорят о том, что Христос вернет земное господство Израилю, как этому сегодня учат христиан, но в них сказано, «...что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу (иудейскому) к язычникам» (Деян. 26:22, 23).

Здесь мы видим явное доказательство того, что Евангелие провозглашает исключительно то, что было предсказано пророками. Из учения апостола Павла, изложенного в других местах, мы знаем о «тайне» Евангелия, которая заключалась в том, что верующие язычники должны были стать «согражданами святым и своими Богу», ставши «сонаследниками (со спасенными иудеями), составляющими одно тело, и сопричастниками (со спасенными иудеями) обетования Его во Христе Иисусе». И все это должно было совершиться «посредством благовествова-ния»(Ефес. 2:11-22; 3:6, 9).

Последний цитированный отрывок также подтверждает, что предсказанное явление света народу Израиля и язычникам должно было последовать после страданий обещанного Мессии и Его воскресения из мертвых. Здесь вдохновленный апостол утверждает мысль по поводу порядка откровения, который был установлен, когда Христос явился иудейскому народу. Это было не «установление царства Давида», как утверждают сторонники современного дис-пенсационализма, но это были страдания Христа и Его воскресение из мертвых, за которым последовало явление света Евангелия сначала иудеям, а потом и язычникам. Иными словами, «следующим в порядке божественного откровения» было именно то, что уже произошло.

Из этого следует, что утверждение Павла относительно того, что должно было быть «следующим в порядке откровения на то время», полностью противоречит вышеприведенному мнению, изложенному в Scofield Reference Bible.

Подобным же образом, апостол Петр, в уже цитированном отрывке (1 Петр. 1:9-12), говорит о том, что на то время было «следующим в порядке божественного откровения». Это было «спасение», о котором пророки Израиля спрашивали и которое они усердно искали, исследуя то, что говорил, пребывавший в них Дух Христов, когда Христос предвозвещал «...Христовы страдания и последующую за ними славу».

В предыдущей главе мы уже говорили о том, что Павел, по прибытии в Рим, призвал самых знатных иудеев этого города и объявил им, что «за надежду Израилеву» он был «обложен... этими узами» (Деян. 28:20). Стихи, на которые мы ссылаемся ниже, с очевидностью свидетельствуют, что надеждой Израиля было Царство Божие, которое апостол Павел повсюду проповедовал (Деян. 17:2, 7; 19:8; 20:25).

В своем послании к Римлянам апостол дает определение и толкование того, что он называет Царством Божьим (14:17). В 28-й главе Деяний представлены дальнейшие объяснения апостола Павла по поводу Царства Божьего:

«И, назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу; и он от утра до вечера излагал им учение о Царствии Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков» (ст. 23).

Поскольку те иудеи были полностью проникнуты иудаистским учением, необходимо было объяснять, убеждать и просвещать их Духом Божьим, чтобы открыть им истину о том, что Моисей и пророки предсказывали духовное царство, которое должно было быть установлено через страдания и смерть ожидаемого Мессии Израиля. Эта истина была ясно изложена в Писаниях Нового Завета и на протяжении девятнадцати столетий была принята и усвоена многими поколениями христиан. И есть нечто экстраординарное в том, что сегодня появилось учение, берущее за основание ту же самую ошибку, относящуюся к истинной надежде Израиля, которая привела к противостоянию иудеев и апостола Павла.

К тем жителям Рима, которые «не поверили» словам апостола, Павел обратился с прямой и открытой речью:

«Хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исайю: пойди к народу сему и скажи: слухом услышите, и не уразумеете, и очами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам: они и услышат» (ст. 25-28).

Из этого следует, что надежда Израиля, Царство Божье и спасение Божье, являются тремя разными обозначениями одной и той же вещи. Помимо этого, мы видим, что неверующая часть плотского Израиля понесла на себе тяжесть вины, как это и предсказывали пророки, за сверхсильное противление и слепоту, проявленные по отношению к царству, предсказанному этими же пророками. И эта слепота, как мы читаем в послании к Римлянам 11:25, останется до той поры, «пока не войдет полное число язычников». Но, как объяснить то, что это заблуждение, которое вызвало критику апостола Павла, за что он, впоследствии, подвергся преследованиям и был заключен в тюрьму, нашло своих сторонников среди консервативных христиан двадцатого века?

Места из Писаний, исследуемые нами, со всей очевидностью свидетельствуют о том, что «надежда Израилева» должна была исполниться в воскресении. Христос должен был пострадать, умереть и воскреснуть; «...первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его» (1 Кор. 15:23).

Для Израиля не было и нет другой надежды. Если бы Господь обещал Израилю земное господство и если бы это была хотя бы часть обетования, то апостол Павел обязательно сказал бы об этом в вышеупомянутых случаях и написал бы об этом в своих посланиях, в особенности — в послании к Римлянам. Равным образом, в этом случае, апостол не мог бы использовать тот язык, с помощью которого он выражал мысли, цитируемые нами выше.

В Ветхом Завете действительно есть пророчества, которые можно толковать, как относящиеся к «Израилю по плоти», как предсказывающие восстановление в будущем национального величия Израиля. Такие толкования возможны только в случае, когда не учитывается свет, проливаемый на эти пророчества Новым Заветом, а также потому, что в тех отрывках нет явных ссылок на воскресение. Но это не самое главное. Потому что плотской ум, на самом деле, не был в состоянии понять то, что сказанное в 15-м псалме и в книге пророка Исайи (55:3) должно было исполниться в воскресении. Однако Дух Святой, через апостола Петра, открыл нам, что Давид в 15-м псалме предсказал, что Бог «воздвигнет Христа во плоти и посадит на престоле его» (Деян. 2:30, 31). Через апостола Павла Тот же Дух открыл, что обетование «милостей, обещанных Давиду» должно было исполниться в воскресении Христа из мертвых (Деян. 13:32-34).

Ошибочное учение учителей Израиля, которое мы обсуждаем, основывалось на недуховном толковании их собственных Писаний; потому что они, «не узнав Его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу» (Деян. 13:27). То учение было пагубным для каждого, принимавшего его. Также пагубно оно было и для еврейского народа в целом. Поэтому его возрождение в последнее время в среде консервативных христиан является основательной причиной для опасений.