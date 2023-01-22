Первый завет Бога с Израилем был достаточно свободным с точки зрения налагаемых ограничений, но по своему характеру этот завет опирался на определенные условия. Это значит, что исполнение обещаний, данных Иеговой, зависело от определенных условий, которые израильтяне были обязаны исполнить. Вот условия того завета, предложенные Богом и принятые «всем народом»: «Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой», — заметьте, что далее следует условие, — «то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым...» (Исх. 19:5,6).

В данном отрывке изложены три обещания, которые Господь обещает исполнить для этого народа, при условии повиновения и верности со стороны детей Израиля. Эти обещания таковы: первое — сделать этот народ Своим уделом; второе — сделать его царством священников; третье — сделать его народом святым. В Синайском завете не было никаких упоминаний и указаний на конкретный земной удел (определенную территорию), обещанную Богом.

Впоследствии Моисей, исполняя роль посредника в передаче этого завета, созвал старейшин и представил им все эти слова, которые заповедал ему Господь: «Весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что сказал Господь, исполним. И донес Моисей слова народа Господу» (ст. 7, 8).

Итак, условия контракта были приняты двумя договаривающимися сторонами. И тогда Бог во всеуслышание изрек эти «Слова» (десять заповедей), которые они должны были соблюдать (гл. 20). Господь также дал Моисею законы, на основании которых Моисей должен был судить поступки людей (главы 21-23). Вслед затем «Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос, и сказали: все, что сказал Господь, сделаем» (Исх. 24:3).

Таким образом, контракт был издан в письменной форме и исполнялся самым торжественным образом. Это был завет крови — самый крепкий завет. Потому что Моисей взял «книгу завета», то есть свиток пергамента, на котором были начертаны условия контракта, и прочитал вслух народу, и взял крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих» (24:6-8). Именно здесь мы читаем о крови ветхого завета; с чем мы должны сравнивать то, что написано о «крови Нового Завета» (Матф. 26:28; Евр. 13:20).

Через сорок дней этот завет был нарушен и, при поддержке Аарона, замещен мерзким и бесстыдным поклонением золотому тельцу (гл. 32). И нужно заметить, что позже условия того завета никогда не утверждались заново. Говоря современным языком, эти условия никогда не ратифицировались. И далее мы будем рассматривать условия заместительного завета, который Бог заключил с сынами Израиля. Но мы хотели бы донести до нашего читателя как истину наивысшей важности, что три удивительно славных обетования завета, записанных в книге Исход (главы 19-24), были оставлены другому народу — истинному Израилю. Обращаясь к ним, апостол Петр пишет, что Бог соделал их, без каких бы то ни было условий, «царственным священством, народом святым, людьми, взятыми в удел» (1 Петр. 2:9).

Когда израильтяне изваяли золотого тельца и поклонились ему, Бог возжелал истребить их и произвести от Моисея другой многочисленный народ (Исх. 32:10). Если бы Господь так и поступил, Он все равно исполнил бы обещание, данное «Аврааму и его семени» (Гал. 3:16); потому что Моисей также был потомком Авраама. По той же причине следует, что в исполнении обетовании Иисусу Христу (Гал. 3:7, 29) Бог также исполнил Свой завет с Авраамом и согласно букве, и по духу.

Но Моисей выступил с ходатайством за народ; и Бог пощадил народ и повелел Моисею вести их в землю, которую Он обещал Аврааму, Исааку и Иакову (33:1). И Бог заключил с ними другой завет (34:10). Относительно обетовании, этот завет был на порядок ниже того завета, который они нарушили. Этот заместительный завет (который не был заветом крови) был сведен к условиям и срокам, в рамках которых Бог позволит евреям владеть Ханаанской землей.