Мауро - Церкви - Церковь Христа - Царство Божье
У нас нет подтверждения тому, что порядок книг Нового Завета, в котором они сейчас собраны в наших Библиях, был определен свыше. Тем не менее, можно легко увидеть, что в этом проявляется такое соответствие, что можно предположить божественный контроль в организации их порядка. В особенности признается то, что Послание к Римлянам, из-за превосходящей важности его доктринального содержания, имеет предоставленное ему первое место.
Поэтому для цели нашего настоящего исследования важно то, что, тогда как Царство Божье в его отношении к «благовестию Божию о Сыне Своем» является основной темой Послания к Римлянам, эта книга совсем не упоминает о небесной Церкви, Теле Христовом, и только вскользь упоминает (в последней главе) о поместных церквах, существующих в то время.
Мы не считаем этот факт указывающим на то, что Божье Царство имеет большую важность в Его глазах, чем Его Церковь. Как и не считаем, что подобное сравнение обязательно или даже возможно. И Царство и Церковь Божья весьма славны; но по отдельности они имеют свою отличительную славу, самые лучшие наши представления о которой весьма не соответствуют истине. Тем не менее, установленный факт частого упоминания доктрины Царства в Послании к Римлянам призван к тому, чтобы убедить детей Божьих, что в этой жизни они имеют тесные и близкие отношения с Царством Божьим и с церквами Божьими, тогда как они придут к сознательным отношениям с Церковью, которая созидается для вечного обитания Бога, до грядущего славного дня.
Также примечателен тот факт, что Послание к Римлянам содержит самое обширное определение Царства Божьего во всей Библии. Кроме того, если внимательно исследовать это определение, то можно обнаружить, что оно является кратким изложением учения всего Послания: «Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14:17).
Отрицательная часть этого определения — «не пища и питие», — несомненно, была предназначена для того, чтобы представить Царство Божье в строгом контрасте с идеалом царства процветания и земного благополучия, которого с трепетом ожидали иудеи того времени. Этот идеал был основан на том, что было записано в Писании о воцарении Давида. Потому что о том великом событии сказано, что князья и воины из всех колен Израилевых пришли в Хеврон «воцарить Давида над всем Израилем… И пробыли там у Давида три дня, ели и пили». Так как близкие к ним колена привозили все съестное на ослах, и верблюдах, и мулах, и волах; и «радость была для Израиля» (1 Пар. 12:38-40). Царство Божье совершенно другого характера, не пища и питие и радость для Израиля, но «праведность и мир и радость во Святом Духе».
Как уже было замечено, Послание к Римлянам провозглашает и описывает Царство, в котором благодать воцарилась через праведность к жизни вечной над теми, иудеями и язычниками, кто принял дар Божьей праведности через веру в Иисуса Христа, будучи избавленными от власти, в которой «грех царствовал к смерти». И весть, провозглашающая существование этого Царства, описывающая блаженство входящих в него и указывающая на путь и условия вхождения в него, звучит так:
«Благовестие Божие… о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем» (1:1-4).
Все Послание свидетельствует о тесной связи между «благовестием Божиим» и «Царствием Божиим», показывая, что существование этого Царства, утвержденного на вечном основании жертвенной смерти и телесного воскресения Иисуса Христа, Сына Божьего и Сына Давидова, является «доброй вестью», самой лучшей из всех добрых вестей, для всего человечества. Это и есть та радостная весть, которую Бог определил проповедовать среди всех народов к покорению вере (1:5).
Показывая этим, что есть Царство Божье, Послание также открывает различие между ним и Церковью. Потому что ничего из сказанного о первом не применимо ко второму. Например, нельзя сказать о Церкви Божьей, что она не пища и питие, но праведность, мир и радость. Это описание совсем не подходит к Церкви, потому что у нее совершенно иная слава, хоть и равно божественная.
Послание к Римлянам справедливо считается основанием доктринальной части Нового Завета, поскольку оно содержит божественное откровение истины, которая имеет первостепенную важность для всех людей в их естественном состоянии греховности и ничтожества. Так как непосредственной духовной нуждой каждого человека является божественно авторитетный ответ на вопрос: как человек оправдается пред Богом? И вот ответ; этот ответ дан таким образом, что многочисленные миллионы обрели благодаря ему мир для своей совести и покой для своих сердец. Поэтому тот факт, что в Послании к Римлянам совсем не упоминается Церковь, которую Христос созидает для жилища Божьего, по крайней мере, подтверждает то, что касающаяся этого истина не требуется для восполнения главных человеческих нужд, а также и то, что существует огромная разница между Царством и Церковью.
Эта разница подчеркивается еще тем фактом, что, несмотря на то, что в Римлянам не говорится о небесной Церкви, последняя глава содержит несколько беглых упоминаний поместных церквей, существующих в то время. В 1-м стихе мы читаем: «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви Кенхрейской». В стихах 3-4 мы читаем: «Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе (которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников), и домашнюю их церковь». И в стихе 16-м: «Приветствуют вас все церкви Христовы».
Приветствия апостола показывают: (1) что где бы ни проповедовалось «благовестие Божие», которое есть Евангелие Царства, там появлялись «церкви Христовы»; (2) что собрание «святых» являлось «церковью», хоть и местом ее собрания был частный дом; (3) что совокупность христиан из язычников не составляла языческую церковь, но «церкви из язычников»; и (4) что совокупность христиан в мире составляла не Церковь Христову, но была распределена среди «церквей Христовых».
Каждое из Посланий к Коринфянам обращено к «церкви Божией, находящейся в Коринфе». Это еще раз напоминает о том, что величественный титул «Церковь Божия» не относится к совокупности христиан на земле, но к любому и каждому собранию Господню, где бы оно ни находилось. Также посмотрите повторение фразы «церковь Божия» в 1 Кор. 10:32 и 11:22, и другие ее упоминания, указанные ниже.
Филипп Мауро - Церкви - Церковь Христа - Царство Божье
Одесса, Христианское просвещение, 2009 г., 264 стр.
ISBN 5-8404-0219-2
Филипп Мауро - Церкви - Церковь Христа - Царство Божье - Содержание
Предисловие
Глава 1.
Глава 1.
- Библейское употребление слова «Церковь»: его удивительный статус в качестве библейского слова
- Сверхбиблейское и настоящее значение «Церкви»
- Примечательная антитеза
Глава 2.
- Церковь – Его Тело: мера полного возраста Христова
- Неудовлетворительное объяснение
- Жилище Божье
- Поразительный контраст
- «Со всеми святыми»
- «Полнота»
- «Чтобы сняли с него меру»
- «По отношению к Христу и к Церкви»
Глава 3.
- Царство: его предназначение и место в домостроительстве Божьем
Царство Божье существует для спасения людей
Глава 4.
- Царство Божье: сфера Духа Святого
- Видение поля сухих костей
- Чего искал Израиль
- Обетования для Авраама и его Семени
- Эра, возвещенная Христом и Его Предтечей, является эрой Святого Духа
- Обетование Духа в Евангелии от Иоанна
- Сила свыше
Глава 5.
- Пятидесятница: шум, как бы от сильного ветра
- Народ, рожденный сразу
- Весь дом Израилев
Глава 6.
- «Свидетельство Иисусово» Откровение 19:10
- Место, назначенное Богом для Его Царства
- Глава 7.
- Проповедуя Царствие Божье
Глава 8.
- Царство Божье: чем оно является и чем не является
- Два духовных царства противоположного характера
- «Что же сказать на это?»
Глава 9.
- Прообразы Царства
Глава 10.
- Контрасты между ветхим и новым заветами
Глава 11.
- Употребление слов «Церковь» и «Царство» в Деяниях Апостолов
Глава 12.
- Употребление слова «Церковь» в посланиях
Глава 13.
- Царство и церкви в книге Откровение
- Царство и терпение Иисуса Христа
- Что Дух говорит церквам
Глава 14.
- «Царю же…»
- Тяжба Бога с человечеством
- Изберите себе ныне
- Неотложность вести
- «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом»
- Либо это, либо подвергание Его поядающему гневу
- Кто Сей?
- Которого небо должно было принять до времен совершения (Деяния Апостолов 3:21)
- «Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения»
- «Величайшее исповедание»
- Нет другого благовествования
- Дело Царя: «Примиритесь с Богом»
- Трубный Царский звук
спасибо