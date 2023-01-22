У нас нет подтверждения тому, что порядок книг Нового Завета, в котором они сейчас собраны в наших Библиях, был определен свыше. Тем не менее, можно легко увидеть, что в этом проявляется такое соответствие, что можно предположить божественный контроль в организации их порядка. В особенности признается то, что Послание к Римлянам, из-за превосходящей важности его доктринального содержания, имеет предоставленное ему первое место.

Поэтому для цели нашего настоящего исследования важно то, что, тогда как Царство Божье в его отношении к «благовестию Божию о Сыне Своем» является основной темой Послания к Римлянам, эта книга совсем не упоминает о небесной Церкви, Теле Христовом, и только вскользь упоминает (в последней главе) о поместных церквах, существующих в то время.

Мы не считаем этот факт указывающим на то, что Божье Царство имеет большую важность в Его глазах, чем Его Церковь. Как и не считаем, что подобное сравнение обязательно или даже возможно. И Царство и Церковь Божья весьма славны; но по отдельности они имеют свою отличительную славу, самые лучшие наши представления о которой весьма не соответствуют истине. Тем не менее, установленный факт частого упоминания доктрины Царства в Послании к Римлянам призван к тому, чтобы убедить детей Божьих, что в этой жизни они имеют тесные и близкие отношения с Царством Божьим и с церквами Божьими, тогда как они придут к сознательным отношениям с Церковью, которая созидается для вечного обитания Бога, до грядущего славного дня.

Также примечателен тот факт, что Послание к Римлянам содержит самое обширное определение Царства Божьего во всей Библии. Кроме того, если внимательно исследовать это определение, то можно обнаружить, что оно является кратким изложением учения всего Послания: «Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14:17).

Отрицательная часть этого определения — «не пища и питие», — несомненно, была предназначена для того, чтобы представить Царство Божье в строгом контрасте с идеалом царства процветания и земного благополучия, которого с трепетом ожидали иудеи того времени. Этот идеал был основан на том, что было записано в Писании о воцарении Давида. Потому что о том великом событии сказано, что князья и воины из всех колен Израилевых пришли в Хеврон «воцарить Давида над всем Израилем… И пробыли там у Давида три дня, ели и пили». Так как близкие к ним колена привозили все съестное на ослах, и верблюдах, и мулах, и волах; и «радость была для Израиля» (1 Пар. 12:38-40). Царство Божье совершенно другого характера, не пища и питие и радость для Израиля, но «праведность и мир и радость во Святом Духе».