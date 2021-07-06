Дэниел Корнер - Вечное спасение на условии веры

Писание ясно показывает, что человек может получить у Бога вечное спасение, но вопрос заключается в следующем: безусловное это спасение или нет? Я читаю в колледже курс на темы, связанные с библейским учением и философией религии, и всякий раз, когда встает вопрос о «вечной безопасности», я сознаю, что мало какая другая тема до такой степени поляризует взгляды верующих. Я также заметил, что проблема часто заключается во взаимном непонимании позиций, которые каждая из сторон подвергает критике. Это становится особенно очевидным, когда я слышу критику в адрес защитников позиции свободной воли и условной безопасности. Кальвинисты, например, часто обвиняют сторонников этой позиции в том, что они отстаивают взгляды, согласно которым верующий теряет спасение всякий раз, когда он грешит. Не стоит тратить силы на опровержение такого взгляда, которого на самом деле придерживаются очень немногие (если вообще кто - то придерживается). Поэтому книга, подобная этой, имеет большое значение. Об учении о безусловном спасении написано очень много, а вот что касается условного спасения верующих, в защиту этой точки зрения есть лишь весьма небольшое количество всесторонних, исторических и основанных на Библии трудов. Этим вопросом я заинтересовался, когда на последнем курсе колледжа начал изучать библейские языки. Как большинство новичков в изучении греческого языка, я старался разобраться в спорных местах Нового Завета, изучая их на языке оригинала. Привыкнув за много лет, что стихи Иоан. 10:26 - 29 приводятся обычно для доказательства учения о безусловном спасении, я был очень удивлен, увидев, что в греческом тексте подразумевается нечто иное: «Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего» (Иоан. 10:26 - 29).

Изучение этого отрывка на греческом языке показывает, что глаголы «слушаются» и «идут» стоят в настоящем времени, то есть имеется в виду продолжающийся процесс. Иными словами, овцы Отца активно, постоянно слушают и идут. Следовательно, это место подкрепляет как раз точку зрения об условном спасении, ибо оно показывает, что на верующих лежит ответственность. Вечную жизнь, жизнь, в которой мы никогда не погибнем, мы можем получить, только если слушаем и идем по правильному пути. Обратите внимание на то, что речь идет не о том, что овцы единожды послушались и затем пошли, а о том, что они постоянно слушают и идут. На греческом языке длительная форма обоих глаголов совершенно очевидна (в этой книге вы найдете более подробное объяснение значения глагола «верите»). Иными словами, пока мы следуем за Богом, слушаем Его и не отвергаем Его, у нас есть уверенность, что мы не погибнем.

Сторонники учения о безусловном спасении подчеркивают также слова «никто не похитит» (Иоан. 10:28 - 29). В этом случае опять же полезно обратиться к оригиналу. Глаголом «похитить» переведено греческое слово «harpazo». То же самое слово в 1 Фес. 4:17 переведено как «восхищены», т.е. в этом случае оно связано с восхищением церкви. От него, по существу, происходит слово «восхищение» (греческое «harpazo», латинское «rapere» – восхищение). Это делает сомнительным перевод «harpazo» в Иоан. 10:28 - 29, подразумевающий «насильственный захват» или «захват помимо воли». В 1 Фес. 4:17 говорится, что мы будем взяты на воздух Иисусом, а не поднимемся своими силами. В Иоан. 10 «harpazo» имеет тот же самый смысл и показывает, что нас нельзя увести силой или помимо воли. Иными словами, никто не может похитить нас из руки Отца помимо нашей воли. Мы действительно находимся в безопасности, поскольку мы силою Божиею чрез веру соблюдаемы ко спасению (1 Петр. 1:5). Таким образом, нам не говорят, что невозможно по своей воле отойти от Божьей защиты. Но мы получаем уверение, что никто не может вырвать нас силой из руки Бога. То есть в Иоан. 10:28 - 29 выражается условная безопасность верующего.