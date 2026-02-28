Иустин - Попович - Творения - 5 томов
В 2004 году от Р. X. исполнилось 110 лет со дня рождения великого подвижника и ревнителя Православия, выдающегося современного богослова, неутомимого миссионера, пламенного молитвенника — преподобного Иустина (Поповича) (1894-1979). Имя это уже давно и хорошо известно всему христианскому миру.
Достаточно упомянуть только объемнейшие тома капитального труда «Догматика Православной Церкви». Настоящими учебниками веры, вошедшими в библиотечные каталоги многих богословских факультетов, духовных академий и семинарий, стали и другие сочинения прославленного аввы. Подобно спасительным маякам и путеводным звездам, они служат нам верными и неизменными ориентирами, озаряя бурную пучину житейского моря и темную бездну философского мудрования.
Христолюбивые соотечественники с гордостью именуют преподобного своим учителем и наставником. Иные из них в самом прямом смысле слова являются его духовными чадами, в том числе крупнейшие сербские богословы и архипастыри — митрополит Амфилохий (Радович) и епископАфанасий (Евтич).
Невозможно переоценить вклад святого отца нашего Иустина буквально во все сферы и области христианского делания. Как невозможно и представить весь сербский XX век без этой исключительной личности. Думается, не случайно именно в двадцатом столетии — на рубеже третьего тысячелетия христианской эры — Сербская земля явила миру таких светильников веры, как святой Николай Сербский и преподобный Иустин Челийский.
Собрание творений преподобного Иустина (Поповича) - в 5-ти томах
Перевод с сербского Сергея Фонова Общая редакция профессора, доктора церковной истории А. И. Сидорова
Москва, Паломник, 2004-2007
Собрание творений преподобного Иустина (Поповича) - в 5-ти томах - том 1 - Жизнеописание - На Богочеловеческом пути - Путь Богопознания
Фонов С. П., перевод, 2004
«Паломник», 2004
ISBN 5-8806OO36-X
К русскому читателю
Иеромонах Афанасий. ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ОТЦА ИУСТИНА
ПРАВДА О СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ЮГОСЛАВИИ
НА БОГОЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ПУТИ
ПУТЬ БОГОПОЗНАНИЯ. Главы из православной аскетики и гносеологии
Проблема личности и познания по учению святого Макария Египетского
Гносеология святого Исаака Сирина
Подвижнические и гносеологические главы
Отрывки из произведений отца Иустина
О духе времени
Тайна добра и зла
Современное арианство
Атеистическая школа
Священнослужитель
Из неопубликованных произведений отца Иустина
Чему учат детей в школах?
Почему этот Mip не хочет Христа?
Собрание творений преподобного Иустина (Поповича) - в 5-ти томах - том 2 - Догматика Православной Церкви - Часть 1,2
«Паломник», 2006
ISBN 5-88060-086-6
Догматика Православной Церкви
ВВЕДЕНИЕ
Часть первая. БОГ В САМОМ СЕБЕ
Отдел первый. БОГ В СУЩНОСТИ
Отдел второй. УЧЕНИЕ О СВЯТОЙ ТРОИЦЕ
Часть вторая. ОТНОШЕНИЕ БОГА К ТВАРИ
Отдел первый. БОГ КАК ТВОРЕЦ MIPA
Отдел второй. БОГ КАК ПРО МЫСЛИТЕЛЬ
Отдел третий. БОГ КАК СПАСИТЕЛЬ. ХРИСТОЛОГИЯ
Собрание творений преподобного Иустина (Поповича) - в 5-ти томах - том 3 - Догматика Православной Церкви - Сотериология - Экклесиология
«Паломник», 2006
ISBN 5-88060-103-Х
Догматика Православной Церкви
Часть третья. ДЕЛО БОГОЧЕЛОВЕКА. СОТЕРИОЛОГИЯ
Господь Иисус Христос как Спаситель
1. Тайна Боговоплощения и тайна спасения
2. Тайна Крещения Спасителя и тайна спасения
3. Тайна Преображения Спасителя и тайна спасения
4. Тайна страданий, крестной смерти Спасителя и тайна спасения
5. Тайна сошествия Спасителя в ад и тайна спасения
6. Тайна Воскресения Спасителя и тайна спасения
7. Тайна Вознесения Спасителя и тайна спасения
8. Тайна учения Спасителя и тайна спасения
9. Тайна делания (действования) Спасителя и тайна спасения
Часть четвертая. ЭККЛЕСИОЛОГИЯ. Церковь — все-тайна (всеобъемлющая тайна) Христова
Благовестие о Церкви и жизни в ней
Свойства Церкви
1. Единство и единственность Церкви
2. Святость Церкви
3. Соборность Церкви
4. Апостоличность Церкви
Молитвенное богословие о Церкви
Собрание творений преподобного Иустина (Поповича) - в 5-ти томах - том 4 - Догматика Православной Церкви - Пневматология - Эсхатология
«Паломник», 2007
«Сибирская Благозвонница», 2007
ISBN 5-88060-129-3
Догматика Православной Церкви
Часть пятая. ЦЕРКОВЬ — НЕПРЕСТАННАЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦА. ПНЕВМАТОЛОГИЯ
УЧЕНИЕ О СВЯТОМ ДУХЕ В ЦЕРКВИ
ЦЕРКОВЬ — БОГОЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПРЕДАНИЕ
Церковь на своем Богочеловеческом пути
ЦЕРКОВЬ — БЛАГОДАТНАЯ ОБЩНОСТЬ
Благодать
Святые таинства
Святые добродетели
Иерархия
Богослужения и праздники
ЦЕРКОВЬ ВСЕХ СВЯТЫХ
Пресвятая Богородица в Церкви
Божий святые
Святые мощи
Святые иконы
Тайна Честного Креста
Часть шестая. БОГОЧЕЛОВЕК КАК СУДИЯ. ЭСХАТОЛОГИЯ
Загробная жизнь
Смерть тела и бессмертие души
Частный суд
Состояние душ в загробном Mipe
ВТОРОЕ ХРИСТОВО ПРИШЕСТВИЕ И ЦАРСТВО БУДУЩЕГО ВЕКА
Конец Mipa и истории
Время и признаки Второго Христова Пришествия
Антихрист и его деятельность
Второе пришествие Господа Иисуса Христа
Воскресение мертвых
Преображение природы
Всеобщий и последний Суд
Вечная жизнь
ВЕРХОВНАЯ ВСЕЦЕННОСТЬ И ВЕРХОВНОЕ ВСЕМЕРИЛО
Преподобный Иустин (Попович) - Собрание творений - Том 5 - Толкование Евангелия от Матфея - Святосаввье как философия жизни
Пер. С. Фонова. — М.: Паломник, 2014. — 576 с.
ISBN 978-5-88060-229-2
ТОЛКОВАНИЕ НА ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ
СВЯТОСАВВЬЕ КАК ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ
Святосаввская философия Mipa
Святосаввская философия прогресса
Святосаввская философия культуры
Святосаввская философия общества
Святосаввская философия ценностей и мерил (критериев)
Святосаввская философия просвещения
Примечания
ПРИМЕЧАНИЯ К ТОЛКОВАНИЮ НА ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ
Святосаввская философия культуры
Разве не замечаете, что европейский человек в своей культуромании превратил Европу в фабрику идолов? Божком стал почти каждый предмет культуры. Посему наше время — это прежде всего и более всего эпоха идолопоклонства. Ни один континент так не наполнен истуканами, как Европа наших дней. Нигде так не пресмыкаются перед материальным и не живут для вещей и ради вещей, как в Европе. И к тому же это идолослужение в худшем виде, ибо оно представляет собой почитание глины, пыли. Скажите, разве не поклоняется человек розовому брению, когда самозабвенно любит свое земляное, тлеющее тело и упрямо твердит: я — тело и ничего, кроме тела? И разве не чтит человек тот же самый розоватый прах, когда своим идеалом провозглашает класс, или народ, или всё человечество?
