Иустин - Попович - Творения - 5 томов

Собрание творений преподобного Иустина (Поповича)
Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Theology, **Eschatology, **Ecclesiology Faith Experience, Educational

Подарок членам клуба - файлы сканирования клуба

В 2004 году от Р. X. исполнилось 110 лет со дня рождения великого подвижника и ревнителя Православия, выдающегося современного богослова, неутомимого миссионера, пламенного молитвенника — преподобного Иустина (Поповича) (1894-1979). Имя это уже давно и хорошо известно всему христианскому миру.

Достаточно упомянуть только объемнейшие тома капитального труда «Догматика Православной Церкви». Настоящими учебниками веры, вошедшими в библиотечные каталоги многих богословских факультетов, духовных академий и семинарий, стали и другие сочинения прославленного аввы. Подобно спасительным маякам и путеводным звездам, они служат нам верными и неизменными ориентирами, озаряя бурную пучину житейского моря и темную бездну философского мудрования.

Христолюбивые соотечественники с гордостью именуют преподобного своим учителем и наставником. Иные из них в самом прямом смысле слова являются его духовными чадами, в том числе крупнейшие сербские богословы и архипастыри — митрополит Амфилохий (Радович) и епископАфанасий (Евтич).

Невозможно переоценить вклад святого отца нашего Иустина буквально во все сферы и области христианского делания. Как невозможно и представить весь сербский XX век без этой исключительной личности. Думается, не случайно именно в двадцатом столетии — на рубеже третьего тысячелетия христианской эры — Сербская земля явила миру таких светильников веры, как святой Николай Сербский и преподобный Иустин Челийский.

Собрание творений преподобного Иустина (Поповича) - в 5-ти томах

  • Перевод с сербского Сергея Фонова Общая редакция профессора, доктора церковной истории А. И. Сидорова

  • Москва, Паломник, 2004-2007

Собрание творений преподобного Иустина (Поповича) - в 5-ти томах - том 1 - Жизнеописание - На Богочеловеческом пути - Путь Богопознания

Фонов С. П., перевод, 2004

«Паломник», 2004

ISBN 5-8806OO36-X

К русскому читателю

Иеромонах Афанасий. ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ОТЦА ИУСТИНА

ПРАВДА О СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ЮГОСЛАВИИ

НА БОГОЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ПУТИ

ПУТЬ БОГОПОЗНАНИЯ. Главы из православной аскетики и гносеологии

  • Проблема личности и познания по учению святого Макария Египетского

  • Гносеология святого Исаака Сирина

  • Подвижнические и гносеологические главы

Отрывки из произведений отца Иустина

  • О духе времени

  • Тайна добра и зла

  • Современное арианство

  • Атеистическая школа

  • Священнослужитель

Из неопубликованных произведений отца Иустина

  • Чему учат детей в школах?

  • Почему этот Mip не хочет Христа?

Собрание творений преподобного Иустина (Поповича) - в 5-ти томах - том 2 - Догматика Православной Церкви - Часть 1,2

«Паломник», 2006

ISBN 5-88060-086-6

Догматика Православной Церкви

ВВЕДЕНИЕ

Часть первая. БОГ В САМОМ СЕБЕ

  • Отдел первый. БОГ В СУЩНОСТИ

  • Отдел второй. УЧЕНИЕ О СВЯТОЙ ТРОИЦЕ

Часть вторая. ОТНОШЕНИЕ БОГА К ТВАРИ

  • Отдел первый. БОГ КАК ТВОРЕЦ MIPA

  • Отдел второй. БОГ КАК ПРО МЫСЛИТЕЛЬ

  • Отдел третий. БОГ КАК СПАСИТЕЛЬ. ХРИСТОЛОГИЯ

Собрание творений преподобного Иустина (Поповича) - в 5-ти томах - том 3 - Догматика Православной Церкви - Сотериология - Экклесиология

«Паломник», 2006

ISBN 5-88060-103-Х

Догматика Православной Церкви

Часть третья. ДЕЛО БОГОЧЕЛОВЕКА. СОТЕРИОЛОГИЯ

Господь Иисус Христос как Спаситель

  • 1. Тайна Боговоплощения и тайна спасения

  • 2. Тайна Крещения Спасителя и тайна спасения

  • 3. Тайна Преображения Спасителя и тайна спасения

  • 4. Тайна страданий, крестной смерти Спасителя и тайна спасения

  • 5. Тайна сошествия Спасителя в ад и тайна спасения

  • 6. Тайна Воскресения Спасителя и тайна спасения

  • 7. Тайна Вознесения Спасителя и тайна спасения

  • 8. Тайна учения Спасителя и тайна спасения

  • 9. Тайна делания (действования) Спасителя и тайна спасения

Часть четвертая. ЭККЛЕСИОЛОГИЯ. Церковь — все-тайна (всеобъемлющая тайна) Христова

Благовестие о Церкви и жизни в ней

Свойства Церкви

  • 1. Единство и единственность Церкви

  • 2. Святость Церкви

  • 3. Соборность Церкви

  • 4. Апостоличность Церкви

Молитвенное богословие о Церкви

Собрание творений преподобного Иустина (Поповича) - в 5-ти томах - том 4 - Догматика Православной Церкви - Пневматология - Эсхатология

«Паломник», 2007

«Сибирская Благозвонница», 2007

ISBN 5-88060-129-3

Догматика Православной Церкви

Часть пятая. ЦЕРКОВЬ — НЕПРЕСТАННАЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦА. ПНЕВМАТОЛОГИЯ

УЧЕНИЕ О СВЯТОМ ДУХЕ В ЦЕРКВИ

ЦЕРКОВЬ — БОГОЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПРЕДАНИЕ

Церковь на своем Богочеловеческом пути

ЦЕРКОВЬ — БЛАГОДАТНАЯ ОБЩНОСТЬ

  • Благодать

  • Святые таинства

  • Святые добродетели

  • Иерархия

  • Богослужения и праздники

ЦЕРКОВЬ ВСЕХ СВЯТЫХ

  • Пресвятая Богородица в Церкви

  • Божий святые

  • Святые мощи

  • Святые иконы

  • Тайна Честного Креста

Часть шестая. БОГОЧЕЛОВЕК КАК СУДИЯ. ЭСХАТОЛОГИЯ

  • Загробная жизнь

  • Смерть тела и бессмертие души

  • Частный суд

  • Состояние душ в загробном Mipe

ВТОРОЕ ХРИСТОВО ПРИШЕСТВИЕ И ЦАРСТВО БУДУЩЕГО ВЕКА

  • Конец Mipa и истории

  • Время и признаки Второго Христова Пришествия

  • Антихрист и его деятельность

  • Второе пришествие Господа Иисуса Христа

  • Воскресение мертвых

  • Преображение природы

  • Всеобщий и последний Суд

  • Вечная жизнь

ВЕРХОВНАЯ ВСЕЦЕННОСТЬ И ВЕРХОВНОЕ ВСЕМЕРИЛО

Преподобный Иустин (Попович) - Собрание творений - Том 5

Преподобный Иустин (Попович) - Собрание творений - Том 5 - Толкование Евангелия от Матфея - Святосаввье как философия жизни

Пер. С. Фонова. — М.: Паломник, 2014. — 576 с.

ISBN 978-5-88060-229-2

ТОЛКОВАНИЕ НА ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ

СВЯТОСАВВЬЕ КАК ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ

  • Святосаввская философия Mipa

  • Святосаввская философия прогресса

  • Святосаввская философия культуры

  • Святосаввская философия общества

  • Святосаввская философия ценностей и мерил (критериев)

  • Святосаввская философия просвещения

Примечания

ПРИМЕЧАНИЯ К ТОЛКОВАНИЮ НА ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ

Святосаввская философия культуры

Разве не замечаете, что европейский человек в своей культуромании превратил Европу в фабрику идолов? Божком стал почти каждый предмет культуры. Посему наше время — это прежде всего и более всего эпоха идолопоклонства. Ни один континент так не наполнен истуканами, как Европа наших дней. Нигде так не пресмыкаются перед материальным и не живут для вещей и ради вещей, как в Европе. И к тому же это идолослужение в худшем виде, ибо оно представляет собой почитание глины, пыли. Скажите, разве не поклоняется человек розовому брению, когда самозабвенно любит свое земляное, тлеющее тело и упрямо твердит: я — тело и ничего, кроме тела? И разве не чтит человек тот же самый розоватый прах, когда своим идеалом провозглашает класс, или народ, или всё человечество?

Comments (4 comments)

vaviloviv 7 years ago

Благодарю Вас! 

 
esxatos 10 years ago
Теперь все новые файлы, предыдущие комментарии к ним не относятся 
ecbantonkom 11 years ago
Вместо четвёртого тома третий
esxatos 11 years ago
Заменил

Related Books

All Books