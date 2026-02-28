В 2004 году от Р. X. исполнилось 110 лет со дня рождения великого подвижника и ревнителя Православия, выдающегося современного богослова, неутомимого миссионера, пламенного молитвенника — преподобного Иустина (Поповича) (1894-1979). Имя это уже давно и хорошо известно всему христианскому миру.

Достаточно упомянуть только объемнейшие тома капитального труда «Догматика Православной Церкви». Настоящими учебниками веры, вошедшими в библиотечные каталоги многих богословских факультетов, духовных академий и семинарий, стали и другие сочинения прославленного аввы. Подобно спасительным маякам и путеводным звездам, они служат нам верными и неизменными ориентирами, озаряя бурную пучину житейского моря и темную бездну философского мудрования.

Христолюбивые соотечественники с гордостью именуют преподобного своим учителем и наставником. Иные из них в самом прямом смысле слова являются его духовными чадами, в том числе крупнейшие сербские богословы и архипастыри — митрополит Амфилохий (Радович) и епископАфанасий (Евтич).

Невозможно переоценить вклад святого отца нашего Иустина буквально во все сферы и области христианского делания. Как невозможно и представить весь сербский XX век без этой исключительной личности. Думается, не случайно именно в двадцатом столетии — на рубеже третьего тысячелетия христианской эры — Сербская земля явила миру таких светильников веры, как святой Николай Сербский и преподобный Иустин Челийский.

Собрание творений преподобного Иустина (Поповича) - в 5-ти томах

Перевод с сербского Сергея Фонова Общая редакция профессора, доктора церковной истории А. И. Сидорова

Москва, Паломник, 2004-2007

Собрание творений преподобного Иустина (Поповича) - в 5-ти томах - том 1 - Жизнеописание - На Богочеловеческом пути - Путь Богопознания

Фонов С. П., перевод, 2004

«Паломник», 2004

ISBN 5-8806OO36-X

К русскому читателю

Иеромонах Афанасий. ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ОТЦА ИУСТИНА

ПРАВДА О СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ЮГОСЛАВИИ

НА БОГОЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ПУТИ

ПУТЬ БОГОПОЗНАНИЯ. Главы из православной аскетики и гносеологии

Проблема личности и познания по учению святого Макария Египетского

Гносеология святого Исаака Сирина

Подвижнические и гносеологические главы

Отрывки из произведений отца Иустина

О духе времени

Тайна добра и зла

Современное арианство

Атеистическая школа

Священнослужитель

Из неопубликованных произведений отца Иустина

Чему учат детей в школах?

Почему этот Mip не хочет Христа?

Собрание творений преподобного Иустина (Поповича) - в 5-ти томах - том 2 - Догматика Православной Церкви - Часть 1,2

«Паломник», 2006

ISBN 5-88060-086-6

Догматика Православной Церкви

ВВЕДЕНИЕ

Часть первая. БОГ В САМОМ СЕБЕ

Отдел первый. БОГ В СУЩНОСТИ

Отдел второй. УЧЕНИЕ О СВЯТОЙ ТРОИЦЕ

Часть вторая. ОТНОШЕНИЕ БОГА К ТВАРИ

Отдел первый. БОГ КАК ТВОРЕЦ MIPA

Отдел второй. БОГ КАК ПРО МЫСЛИТЕЛЬ

Отдел третий. БОГ КАК СПАСИТЕЛЬ. ХРИСТОЛОГИЯ

Собрание творений преподобного Иустина (Поповича) - в 5-ти томах - том 3 - Догматика Православной Церкви - Сотериология - Экклесиология

«Паломник», 2006

ISBN 5-88060-103-Х

Догматика Православной Церкви

Часть третья. ДЕЛО БОГОЧЕЛОВЕКА. СОТЕРИОЛОГИЯ

Господь Иисус Христос как Спаситель

1. Тайна Боговоплощения и тайна спасения

2. Тайна Крещения Спасителя и тайна спасения

3. Тайна Преображения Спасителя и тайна спасения

4. Тайна страданий, крестной смерти Спасителя и тайна спасения

5. Тайна сошествия Спасителя в ад и тайна спасения

6. Тайна Воскресения Спасителя и тайна спасения

7. Тайна Вознесения Спасителя и тайна спасения

8. Тайна учения Спасителя и тайна спасения

9. Тайна делания (действования) Спасителя и тайна спасения

Часть четвертая. ЭККЛЕСИОЛОГИЯ. Церковь — все-тайна (всеобъемлющая тайна) Христова

Благовестие о Церкви и жизни в ней

Свойства Церкви

1. Единство и единственность Церкви

2. Святость Церкви

3. Соборность Церкви

4. Апостоличность Церкви

Молитвенное богословие о Церкви

Собрание творений преподобного Иустина (Поповича) - в 5-ти томах - том 4 - Догматика Православной Церкви - Пневматология - Эсхатология

«Паломник», 2007

«Сибирская Благозвонница», 2007

ISBN 5-88060-129-3

Догматика Православной Церкви

Часть пятая. ЦЕРКОВЬ — НЕПРЕСТАННАЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦА. ПНЕВМАТОЛОГИЯ

УЧЕНИЕ О СВЯТОМ ДУХЕ В ЦЕРКВИ

ЦЕРКОВЬ — БОГОЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПРЕДАНИЕ

Церковь на своем Богочеловеческом пути

ЦЕРКОВЬ — БЛАГОДАТНАЯ ОБЩНОСТЬ

Благодать

Святые таинства

Святые добродетели

Иерархия

Богослужения и праздники

ЦЕРКОВЬ ВСЕХ СВЯТЫХ

Пресвятая Богородица в Церкви

Божий святые

Святые мощи

Святые иконы

Тайна Честного Креста

Часть шестая. БОГОЧЕЛОВЕК КАК СУДИЯ. ЭСХАТОЛОГИЯ

Загробная жизнь

Смерть тела и бессмертие души

Частный суд

Состояние душ в загробном Mipe

ВТОРОЕ ХРИСТОВО ПРИШЕСТВИЕ И ЦАРСТВО БУДУЩЕГО ВЕКА

Конец Mipa и истории

Время и признаки Второго Христова Пришествия

Антихрист и его деятельность

Второе пришествие Господа Иисуса Христа

Воскресение мертвых

Преображение природы

Всеобщий и последний Суд

Вечная жизнь

ВЕРХОВНАЯ ВСЕЦЕННОСТЬ И ВЕРХОВНОЕ ВСЕМЕРИЛО

Преподобный Иустин (Попович) - Собрание творений - Том 5 - Толкование Евангелия от Матфея - Святосаввье как философия жизни

Пер. С. Фонова. — М.: Паломник, 2014. — 576 с.

ISBN 978-5-88060-229-2

ТОЛКОВАНИЕ НА ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ

СВЯТОСАВВЬЕ КАК ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ

Святосаввская философия Mipa

Святосаввская философия прогресса

Святосаввская философия культуры

Святосаввская философия общества

Святосаввская философия ценностей и мерил (критериев)

Святосаввская философия просвещения

Примечания

ПРИМЕЧАНИЯ К ТОЛКОВАНИЮ НА ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ

Святосаввская философия культуры

Разве не замечаете, что европейский человек в своей культуромании превратил Европу в фабрику идолов? Божком стал почти каждый предмет культуры. Посему наше время — это прежде всего и более всего эпоха идолопоклонства. Ни один континент так не наполнен истуканами, как Европа наших дней. Нигде так не пресмыкаются перед материальным и не живут для вещей и ради вещей, как в Европе. И к тому же это идолослужение в худшем виде, ибо оно представляет собой почитание глины, пыли. Скажите, разве не поклоняется человек розовому брению, когда самозабвенно любит свое земляное, тлеющее тело и упрямо твердит: я — тело и ничего, кроме тела? И разве не чтит человек тот же самый розоватый прах, когда своим идеалом провозглашает класс, или народ, или всё человечество?