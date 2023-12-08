Ньютон - Толкования на пророчества Даниила и Апокалипсис Иоанна Богослова

Библейские тексты переписываются, переводятся, интерпретируются, изучаются и критикуются всеми возможными путями и способами уже не одно тысячелетие. Вот что пишет Дмитриев в своем замечательном исследовании «Неизвестный Ньютон»: «Анализом библейских книг Ветхого и Нового Заветов до Ньютона занимались многие...

Уже в XII в. известный средневековый комментатор Авраам ибн Эзра в нарочито завуалированной форме высказал сомнение в том, что автором Пятикнижия был Моисей. В 1520 г. А. Карлштадт пришел к такому же выводу, основываясь, в частности, на том обстоятельстве, что Моисей не мог сам описать свою смерть „в земле Моавитской" и при этом еще добавить, что „никто не знает места погребения его даже до сего дня“ (Втор. 34: 5-6).

В следующем столетии Т. Гоббс, соглашаясь с тем, что текст Библии, признанный англиканской церковью каноническим, действительно является божественным откровением, считал, однако, необходимым разобраться, кто какие фрагменты писал, ибо Моисей, по его мнению, в лучшем случае мог быть лишь составителем какого-то отрывка, скажем, гл. 12-16 Второзакония. Современник Гоббса Исаак де ла Пейрер пошел еще дальше. Он заявил, что Моисей в Пятикнижии вообще ничего не написал и что у этой части Библии несколько авторов, которые, возможно, пользовались кое-какими записями Моисея о тех временах, которые предшествовали его эпохе.

Ньютон Исаак - Толкования на пророчества Даниила и Апокалипсис Иоанна Богослова

[пер. с англ., вступ. ст., коммент.,дополн., послесл. В. Рохмистрова]

СПб. : ООО «Издательство «Пальмира»;

М. : ООО «Книга по Требованию», 2018. 430 с.

(Серия «Философский камень»)

ISBN 978-5-521-00427-0

Ньютон Исаак - Толкования на пророчества Даниила и Апокалипсис Иоанна Богослова - Содержание

Предисловие

Часть I. РАССМОТРЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВ ДАНИИЛА

Глава I. О составителях книг Ветхого Завета

Глава II. О языке пророков

Глава III. О видении истукана, состоящего из четырех металлов, во второй главе пророчества Даниила

Глава IV. О видении четырех зверей в седьмой главе пророчества Даниила

Глава V. О царстве, представленном ногами истукана, состоящими из железа и глины

Глава VI. О десяти царствах, представленных десятью рогами четвертого зверя

Глава VII. Об одиннадцатом роге четвертого зверя Даниила

Глава VIII. О могуществе одиннадцатого рога четвертого зверя Даниила, отменяющего времена и законы

Глава IX. О царствах, представленных в пророчестве Даниила овном и козлом

Глава X. Пророчество о семидесяти седминах

Глава XI. О датах рождения и крестных мук Христа

Глава XII. О истинности предсказанного в Писании

Глава XIII. О царе, который поступал по своему произволу и вознесся выше всякого божества, воздавал честь Магуззимам и не уважал желания жен

Глава XIV. О Магуззимах, почитаемых царем, который поступает по своему произволу

Часть вторая. РАССМОТРЕНИЕ АПОКАЛИПСИСА СВ. ИОАННА

Глава I. Введение, рассматривающее время написания Апокалипсиса

Глава II. Об отношении Апокалипсиса Иоанна к Книге Закона Моисея и к богослужению в Храме

Глава III. О соотношении пророчеств Иоанна и Даниила и о предмете пророчества

Приложение

Комментарии

Дополнение

Послесловие

Литература

13. Новый Иерусалим (Отк. 21,22)

Глоссарий

Указатель мест Священого Писания

Библиография

Примечания