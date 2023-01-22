Семьдесят седмин и Великая Скорбь - Филипп Maypo

От автора. Наша цель в данной серии статей заключается в том, чтобы предложить на рассмотрение наших читателей некоторые результаты недавних исследований пророчества о семидесяти седминах (Дан. 9-я гл.) и речи Господа на горе Елеонской (Матф. 24-я гл., Марк. 13-я гл., Лук. 21-я гл.), в которой Он применил и расширил часть этого пророчества. Труды и проповеди о пророчествах всегда возбуждают интерес, поскольку они апеллируют к любопытству, которое является важным элементом человеческой натуры. Однако такие труды и проповеди полезны только тогда, когда они правильно истолковывают Библию. В случае не исполнившегося пророчества это является трудным делом; тогда как, с другой стороны, авторов, пишущих на темы о пророчествах, постоянно преследует соблазн развивать догадки, предположения и даже полеты фантазии.

Многое было выдвинуто в качестве истолкования пророчеств, что является совершенно недоказанным, но что не может быть опровергнуто, кроме как в случаях, когда были установлены сроки пришествия Христа, самим событием. Еще одно, что поразило нас в этой связи, это то, что за порядочное количество лет не было никакого продвижения в истолковании не исполнившихся пророчеств. На «пророческих конференциях» и в книгах и журналах сегодня, с небольшой разницей, повторяется то, что говорилось два десятилетия назад. Почему-то кажется, что в последнее время Господь совершенно не проливает света на эту часть Своего драгоценного Слова.

Наши мысли по этому поводу таковы, что авторы, пишущие о пророчествах, зашли так далеко в своих фантазиях, а верующие в принятии простых домыслов, недоказанных теорий или, в лучшем случае, простых вероятностей, в качестве истолкований пророческих Писаний, что, возможно, необходимо отказаться от наших теоретических идей и повторить некоторые наши шаги (сделанные в сторону отклонения от истины), прежде чем может быть какое-либо действительное продвижение в понимании этой части Слова Божьего.

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Книга Даниила отличается заметными особенностями от всех других книг. В ней изобилует чудодейственный фактор; и из-за этого за последние годы она была объектом злобных нападок врагов истины. Кроме того, сообщения, содержащиеся в ней, не похожи на другие пророчества по характеру увещеваний и предостережений людям того времени, ибо Даниил не был (подобно другим пророкам) посланником Божьим к народу времен Даниила. Наоборот, они передавались Даниилу в виде Божьих откровений, либо в форме видений, либо посланий прямо с неба. Судя по всему, они передавались не людям того времени. Таким образом, видно, что книга предназначена не для людей времен Даниила, но для людей более позднего периода или периодов. Здесь присутствует очень заметная разница между пророчествами Даниила и всеми другими пророчествами. Более того, Книга Даниила должна особым образом относиться к Христу; и на эту особенность мы бы обратили особое внимание. Сам Христос отчетливо виден в ней однажды на земле, в печи, раскаленной огнем, избавляющим мужей, надеющихся на своего Бога (3, 25), и однажды на небе, принимающим вечное Царство (7:13,14). И наиболее интересным и важным, по сравнению со всем остальным, является то, что Даниилу был дан тонный период времени от события, ясно отмеченного в его время, — события, о котором он так горячо молился, — до пришествия Христа и до того, как Он «предан будет смерти». Более того, Бог открыл Даниилу чудесные дела, которые должны были исполниться из-за распятия Христа, как и ошеломляющие суды — «опустошения», намного превосходящие что-либо подобного характера, происходившее до того времени, — которые должны были обрушиться на город, святилище и народ вследствие того, что они отвергли и распяли Христа. В отношении этих замечательных и чрезвычайно важных особенностей книга Даниила по классу находится в стороне от всех книг. Более того, эта книга содержит не только пророчества, которые должны были исполниться в первое пришествие Христа, но также пророчества, относящиеся к концу нынешней эпохи. Ибо мы имеем в видении о большом истукане из золота, серебра, меди, железа и глины, записанном во второй главе, очерк хода человеческой истории от времен Даниила до второго пришествия Христа в силе и славе; и широта пророчества такова, что она охватывает главные политические изменения во всем мире. Несомненно то, что из-за уникального характера и важности этой книги она подвергалась таким свирепым нападкам в последние времена и что всякое усилие прилагалось с целью вызвать сомнение относительно ее подлинности; ибо были сделаны огромные усилия, чтобы убедить людей вообще, что она была написана не Даниилом и не в его времена. Эти попытки явно провалились, но усилия врага по дискредитации этой книги все еще можно видеть в грубых истолкованиях, ошибках в вычислении и фантастических точках зрения, которые во множестве можно сегодня встретить, теперь, когда стало крайне важно «понимать» эти пророчества. Указания на усилия по затуманиванию пророчества Даниила можно найти в словах Христа, ссылаясь непосредственно на то пророчество, Он сказал: «Читающий да разумеет» (Матф. 24, 15). Но эти слова также можно понимать, как поощрение стремиться к правильному пониманию этой замечательной серии пророчеств. Главный интерес нашего исследования сосредоточен на откровениях, данных Даниилу в первый год Мидийско-Персидской империи, и находится в девятой главе. В данный момент мы желаем обратить непосредственное внимание на это пророчество пророчеств. Большей частью это пророчество известно, как пророчество семидесяти седмин (Дан. 9, 24-27).

Филипп Maypo - Семьдесят седмин и Великая Скорбь

Изучение последних двух видений Даниила и пророчества Господа Иисуса Христа на горе Елеонской

Перевод с англ. Белозеров И.

Одесса: Христианское просвещение, 2014. — 320 с.

The Seventy Weeks and the Great Tribulation, by Philip Mauro

Филипп Maypo - Семьдесят седмин и Великая Скорбь - Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I Принципы, которыми следует руководствоваться при толковании пророчества

Ничего не должно быть основано на предположениях. — Доказательства должны быть взяты из самого Священного Писания, которое является единственным авторитетом в вопросах толкования. — Мы должны апеллировать к истории, для того чтобы показать исполнение пророчества. Библейская хронология: Библия содержит свою хронологию. — «Пророк Даниил» — точный период времени до пришествия и распятия Христа. — Некоторые особенные свойства пророчества о Семидесяти седминах.

ГЛАВА II «Повеление о восстановлении»

Расхождение во мнениях, что касается отправной точки пророчества, появившееся из-за пренебрежения к библейской хронологии — дефектность всех систем, основанных на «каноне» Птолемея. — Система Мартина Ансти, основанная исключительно на Библии. Повеление Кира Великого. — Пророчества Исайи относительно Кира. Упоминания Иосифа Флавия о Кире. — Повеления более поздних персидских царей. — Работа Неемии на стене.

ГЛАВА III Подробности о семидесяти седминах

Шесть пророчеств стиха 24. Разделение периода на три части. — «Чтобы покрыто было преступление». — «Запечатаны были грехи». — «Заглажены беззакония». — «Чтобы приведена была правда вечная». — «И запечатаны были видение и пророк». — «И помазан был Святый святых».

ГЛАВА IV «До Христа Владыки»

Конечный пункт шестидесяти девяти седмин. — Крещение и помазание Иисуса. — Явление Израилю. — Начало служения Господа. — Доказательства, определяющие конечный пункт 483 лет. — Владыка.

ГЛАВА V Христос, «преданный смерти»

«Время» и «Час». — Земное служение Господа. — Суд: вождь «который придет». — Разные мнения, относительно времени Его пришествия. — Тит, сын Веспасиана, был вождем (или командиром) римских войск, которые разрушили город и опустошили землю. — Термины пророчества не позволяют применить его к будущему персонажу.

ГЛАВА VI Семидесятая седмина

Толкование стиха 27. — Кто тот, о ком идет речь? Какой это «завет»? И что за жертва? — «Одна седмина». — Перевод в Септуагинте.

ГЛАВА VII Семьдесят седмин следуют одна за другой?

Идея отделенной и «перенесенной» рассматриваемой семидесятой седмины. — Различные доказательства, что семьдесят седмин являются непрерывной мерой времени. — Прошлое исполнение стиха 24 доказывает это. — Многие звенья, крепко связывающие семидесятую седмину с другими шестьюдесятью девятью седми-нами. — Почему весь период разделен на три части? — Распространение мерзостей. — Снова повеление Кира. — Остаток семидесятой седмины. — Пророческая мера времени Бога.

ГЛАВА VIII Последнее видение Даниила

Очерк видений Даниила 7, 8 и 9. — Как получилось, что последнее видение было дано? — Пророческая история 11-й главы Даниила. — «Отдаленные дни». — «Откровение», данное Даниилу. — Персидская эпоха. — Македонская эпоха. — Александр Великий и его преемники. — Птолемей Филадельф. — Антиох Великий. — Птолемей Епифан.

— Антиох Епифан («презренный»). — Его преследования иудеев. — Восстание Маккавеев и их «подвиги».

ГЛАВА IX «Царь»

Различные попытки установить персонаж. — Теория разрыва. — Доказательства, что пророческое изложение непрерывное. — «Царь Ирод». — Династия Ирода заполнила последний этап иудейской истории, «доколе не пройдет гнев». — «По своему произволу». — Вознесение и возвеличение. — «Желания жен». — «Бог крепостей». — Свидетельство Иосифа Флавия относительно Ирода. — Конец времени. — Комментарий Фаркухарсона. — Поражение Антония и Клеопатры от Цезаря Октавия. — Едом, Моав и Аммон. — Сокровища Египта. — Слухи с востока и севера. — Ирод «встревожился». — Его вспышка «величайшей ярости». — Его дворец и его конец.

ГЛАВА X Михаил, князь великий. Время тяжкое. Многие пробудятся. Многие прочитают ее. Умножится ведение. Когда будет конец?

Михаил, князь великий. — Время тяжкое, какого не бывало. — Пробуждение многих. — Разумные. — Многие прочитают ее. — Когда будет конец? — Времени и времен и полувремени. — Прекращение ежедневной жертвы. — Период в три с половиной года в Писании.

ГЛАВА XI «Мудрые уразумеют». У этих пророчеств есть будущее применение

Кто такие «нечестивые» и «мудрые»? — Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. — Лжепророки. — У этих пророчеств есть будущее применение?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА XII Пророчество Господа на горе Елеонской

Упоминание Христа о грядущем разрушении Иерусалима. — Важность этого события в истории и в Божьих отношениях с человечеством. — Пророчества касательно Иерусалима. — Гнев до конца. — Будущие скорби человечества. — Об антихристе.

ГЛАВА XIII Очерк пророчества на горе Елеонской

Три главных цели речи Господа. — Великая скорбь, или дни отмщения. — Знамение, чтобы бежать. — Три параллельных изложения пророчества на горе Елеонской.

— «Когда увидите». — Страдания, причиненные самим себе. — Скорбь, «какой не было».

ГЛАВА XIV «Какой не было»

Пророчество на горе Елеонской в изложении Марка. — Вопрос четырех учеников. — Камни храма. — Общие предостережения. — Знамение грядущего «запустения».

— Те дни «сократились». — Лжехристы и лжепророки. — Доказательство, что три евангелиста говорят об одной и той же скорби. — Осада и рассеяние, предсказанные Моисеем. — Мерзость запустения была римскими войсками, не идолом в святилище. — Повествование Луки. Это та же речь? — Последнее испытание Израиля. — Бедственное время для Иакова. — Великая скорбь 7-й главы Откровения.

ГЛАВА XV Осада Иерусалима, как ее описывает Иосиф Флавий

Дни Ирода Агриппы II и его великая речь. — Феликс и Фест. — Сикарии. — Лжепророки. — «Тот египтянин». — Три миллиона на Пасху. — Жестокости Флора. — Странное отступление Цестия. — Дни отмщения. — Иосиф был взят в плен к Веспасиану. — Тит сменяет Веспасиана в командовании римскими войсками. — Внутренняя борьба в Иерусалиме. — Жестокости «тиранов». — Последняя Пасха. — Голод, кровь и огонь. — Невыразимые страдания. — Захват города и рассеяние народа.

ГЛАВА XVI ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ Эдершейм по поводу 24-й главы Матфея

Эдершейм по поводу 24-й главы Матфея. — Четыре раздела пророчества. — Начало скорбей. — Сильный и проливающий свет контраст. — Две поясняющие притчи: смоковница и человек, отходящий в путь. — Знамения в солнце и луне и звездах. — Времена язычников.