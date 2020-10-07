В данной работе я хочу исследовать выражение Господа о супружестве на Небесах: «в воскресение ни женятся, ни посягают, но яко Ангели Божии на Небеси суть» (Мф 22:30), просмотрев Его пословно на Его родном языке. Для этого я разберу последовательно все слова этой фразы, а так же всё то, что косвенно может пролить свет на её более глубокое понимание.

Лазарь Нэзра - Брак после воскресения

2019. - 106 с.

Лазарь Нэзра - Брак после воскресения - Содержание

Вступительное слово

О ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ СЕМИТСКОМ ЕВАНГЕЛИИ

Об иерусалимской общине из иудеев из книги «История христианской Церкви» М. Э. Поснова

РАЗДЕЛ I. ГЛАГОЛ «ЖЕНИТЬСЯ» И «ПОСЯГАТЬ» НА ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

1. КАКОЙ ГЛАГОЛ ВОССТАНОВИТЬ НА МЕСТЕ СЛАВЯНСКИХ «НИ ЖЕНЯТСЯ, НИ ПОСЯГАЮТ»?

2. Глагол «бааль», переводимый на славянский язык как «женИтися» и «посягАти». Его коренное значение

3. Проблема узаконенного рабовладельческого отношения к женщине в иудаизме «Разводное письмо» Случай в Гиве

4. «МУЖ - ГЛАВА ЖЕНЫ»... и насилие

5. Первоначальное равенство мужа и жены Свт. Василий Великий о равенстве мужа и жены Об отношении к женщине в первой христианской общине из книги «История христианской Церкви» М. Э. Поснова



РАЗДЕЛ II. СОСТОЯНИЕ ДУШИ ПРИ СОТВОРЕНИИ И ПОСЛЕ СОВЛЕЧЕНИЯ КОЖАНЫХ РИЗ ПО СМЕРТИ

1. «Сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их»

2. «Будут два одною плотью ...»

3. «Кожаные ризы»

4. «Кожаные ризы» по учению святых отцов

5. Слова «дух» и «душа» на иврите

РАЗДЕЛ III. СЛОВО «АНГЕЛ» НА ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

1. Слово «малах.», иногда переводимое на русский язык как ‘ангел’. Его коренное значение

2. История Исаака и Ревекки (Быт 24:1-67) как библейский пример, в котором жена в буквальном смысле является суженой Богом, т.е. ангелом Божиим

3. Другие примеры употребления в Библии слова «малах», часто переводимого как ‘ангел’

4. Однокоренное слово «млаха». Его значение

5. Тождество понятий «ангел Господень» и «сын Божий»

6. О взаимозаменяемости слов «ангел Божий» и «сын Божий» в среде иудейских книжников, переписчиков Священного Писания

РАЗДЕЛ IV. СПОР САДДУКЕЕВ СО СПАСИТЕЛЕМ

1. Вопрос саддукеев

2. Мог ли Господь в Мф 22:30 ссылаться на Священное Писание?

3. Воскресение мёртвых

ЭПИЛОГ

Дарьюшка

ДОПОЛНЕНИЕ

«Мужчину и женщину сотворил их». Митрополит Антоний Сурожский

Список используемой литературы

Лазарь Нэзра - Брак после воскресения - Воскресение мёртвых

На мой взгляд, именно при таком понимании Мф 22:30 разрешаются все проблемы, связанные с этой цитатой.

1) « Чаю воскресение мёртвых». Православная Церковь верует в воскресение мёртвых, в восстание и оживление самих наших тел, сотворённых некогда для жизни в раю, а не для смерти.

«Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил среди поля, и оно было полно костей, и обвёл меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности, и вот они весьма сухи. И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: "кости сухие! слушайте слово Господне!" Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживёте. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживёте, и узнаете, что Я Господь. Я изрёк пророчество, как повелено было мне; и когда я пророчествовал, произошёл шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, и духа не было в них. Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошёл в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои - весьма, весьма великое полчище» (Иез 37:1-14).

«Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мёртвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения? Если нет воскресения мёртвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не воскрешал, если, [то есть], мёртвые не воскресают; ибо если мёртвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера наша тщетна: вы ещё во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мёртвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть через человека, [так] через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своём порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его. А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится - смерть... Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле придут? Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживёт, если не умрёт. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое; Но Бог даёт ему тело, как хочет, и каждому семени своё тело. Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные; но иная слава солнца, иная слава луны, иная звёзд; и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мёртвых: сеется в тлении, восстаёт в нетлении; сеется тело душевное, восстаёт тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано: первый человек Адам стал душою живущею; а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек - из земли, перстный; второй человек - Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу [вам] братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления. Говорю вам тайну: не все мы умрём, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мёртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечётся в нетление, и смертное сие облечётся в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою» (1 Кор 15:12-26; 35-54).

Веру в воскресение исповедуют и Святые Отцы Церкви. Вот слова из книги «Руководство к духовной жизни» преподобных Варсанофия и Иоанна (вопрос 613): «...когда хочешь уразуметь о воскресении мертвых, то, если веруешь Пророкам, Бог, через Пророка Иезекииля, показал нам, как совершится воскресение мёртвых: «кость присовокупилась к кости, состав к составу, и образовались жилы, плоть и кожа, и так восстали» (совершенные тела) (Иез 37:7-8). И апостол, зная, что мы восстанем с телами, научил нас, говоря: «подобает бо тленному сему облещися в нетление и мертвенному сему облещися в безсмертие» (1 Кор 15:53). Не заблуждайся, тела наши восстанут с костями, жилами и волосами и останутся такими на веки; только они будут светлее и славнее, по гласу Господа, Который говорит: «тогда праведницы просветятся яко солнце в Царствии Отца их» (Мф 13:43), изъявляя чрез то славу тел святых. Поясню сие примером: бывает, что простой человек входит к Царю, а Царь делает его военачальником, и он выходит славным. Но не тот же ли он человек? Изменился ли он телом? Также, если кто, служивший диаконом, вдруг (т.е. не быв долго пресвитером) будет рукоположен во епископа, он тотчас же делается славным. То же самое будет и здесь. Да почему же и не так. Разве люди, находящиеся ещё в сем теле, не бывают Богоносцами? Как же Моисей видел Господа, и прежде него Авраам, и Иаков, также и Стефан, о котором повествуется в Деяниях апостольских, и другие? Разве они были бестелесные? Так будет и во время воскресения. Эти же самые тела восстанут тогда, но только они сделаются нетленными, бессмертными и славными. Потому-то и апостол о теле человеческом пишет: «сеется не в честь, востает в славе: сеется в немощи, востает в силе: сеется тело душевное, востает тело духовное. Есть тело душевное, и есть тело духовное» (1 Кор 15:43-44). И говорит так потому, что многие из святых не только не известны людям (как святые), но ещё и презренны в глазах их; когда же там получат славу, как бы хиротонию, то всем будет явно, что они духовны; потому апостол и говорит: «сеется тело душевное» перед людьми, «востает тело духовное», славное, и все удивятся тому. Слова же апостола: «Иже преобразит тело смирения нашего, яко быти сему сообразну телу славы Его» (Фил 3:21) -сказаны потому, что Г осподь сделает тела наши световидными, подобными Своему телу, как сказал апостол Иоанн: «егда явится, подобни Ему будем» (1 Ин 3:2). Ибо Сын Божий есть Свет, а праведные, по словам апостола, «сыны Божии» (2 Кор 6:18) и «сыны Света» (1 Сол 5:5); потому и сказано, что Господь «преобразит» (тела наши).