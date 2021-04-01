Греческое слово «апокалипсис» означает «откровение». В качестве термина оно впервые появляется в книге Откровения Иоанна Богослова (Откр 1:1). Здесь это слово может служить своего рода заглавием ко всей книге. В последующих подобных произведениях тер- мин «апокалипсис» использовался в названиях и некоторых других апокалиптических книг. Жанр такого рода литературы иногда называют «апокалипсисом» или чаще «апокалиптикой».

Итак, апокалиптика — это жанр литературы, которая описывает откровение как открытие Богом Самого Себя и Своей воли. Это откровение, полученное провидцем от Бога. Такое откровение может включать в себя следующее: небесные миры и духовные реалии; тайны Божьего промысла; последние времена, Суд и новое творение.

Можно выделить два аспекта такого откровения: 1) временной (эсхатологические события, предшествующие концу мира, суду над миром; откровения о новом творении); 2) пространственный (видения об устроении физического . и духовных миров; видения о престоле Божьей славы). Кроме этих двух аспектов в апокалиптические произведения часто входят морально-этические поучения и предостережения от неправедного поведения.

Зарождается и развивается апокалиптика в иудейской среде. Древнейшие апокалиптические тексты возникают примерно в середине III века до Р. X. или даже чуть раньше. С точки зрения авторства необходимо отметить очень важную особенность апокалиптических текстов: иудейские апокалиптические произведения написаны от имени какого нибудь библейского персонажа, праведника из прошлого Израиля (Енох, Авраам, Моисей, Иов, Варух, Ездра, Даниил, Софония, Исайя, Илия). Однако на самом деле эти тексты не имеют никакого отношения к этим праведникам Израиля. Безусловно, авторы этих текстов были благочестивыми и ревностными людьми, но, как правило, сложно сказать, кто они и к каким религиозным группам они принадлежали, у нас не осталось и их имен. Таким образом, иудейские апокалиптические произведения псевдоэпиграфичны. Псевдоэпиграфия была распространена в древности не только в иудейской среде, но и, например, в вавилонских, персидских и египетских пророчествах и в греко-римской литературе. Причины псевдоэпиграфичности апокалиптических текстов, по-видимому, заключаются в том, что они создавались в моменты религиозно-политического кризиса в жизни иудейской общины и служили определенного рода ответом на несправедливость и гонения со стороны иноземных монархий или притеснений и интриг местных правителей. Авторы апокалиптических текстов стремились побудить своих читателей изменить свои взгляды и поведение в преддверии грядущей эсхатологической катастрофы и получить награду от Господа. Для этого им было необходимо придать духовный авторитет новому откровению.