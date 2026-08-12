Плохій - Наливайкова віра
Ця книжка присвячена одному з найважливіших сюжетів ранньомодерної історії Східної Європи — взаємозв'язку між українським козацтвом, що впродовж кінця XVI – середини XVII століття перетворилося з прикордонного військового явища на окремий суспільний стан і зрештою на державотворчу силу, та релігійним життям, яке в той самий час переживало найглибшу кризу свого існування. Автор досліджує, як Берестейська унія 1596 року, розкол київської митрополії на православну та уніатську гілки, а також здобута ціною збройного протистояння легалізація нової православної ієрархії 1620 року докорінно змінили самосвідомість цілого суспільства й зрештою залучили козацтво — групу, яка спершу не мала виразної конфесійної програми, — до ролі захисника «руської віри».
Слідом за дослідниками конфесіоналізації західного християнства, автор пропонує розглядати релігійні процеси в Україні кінця XVI – середини XVII століття як східноєвропейський варіант загальноєвропейського явища: формування дисциплінованих, інституційно оформлених конфесій, тіснішого зв'язку між церквою і державною владою, зростання ролі освіченого духовенства. У цьому зіткненні найактивнішу — і найменш очікувану — участь узяло саме українське козацтво, чия роль у формуванні релігійної, а відтак і національної свідомості раннього нового часу є головним предметом цього дослідження.
Плохій Сергій – Наливайкова віра – Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні
Авториз. пер. з англ. та ред. укр. тексту Софії Грачової. – Вид. 2-ге, випр. – Київ: Критика, 2006. – 495 с. ISBN 966-7679-86-1
Плохій Сергій – Наливайкова віра – Зміст
До українського читача
Передмова
Вступ
Розділ 1. Українське козацтво
Витоки
Від військового реєстру до суспільного стану
Козацька держава
Розділ 2. Релігійна криза
Між Римом і Константинополем
Берестейська унія
Розділена церква
Розділ 3. Борці за віру
Як козаки православними стали
Відновлення митрополії
Козаки та ієрархи
Козацькі повстання
Розділ 4. Стан, релігія та нація
Шляхетська нація
Від козаків до русинів
Виклик сарматизму
Розділ 5. Релігійна війна
Козацьке коріння
Православні проти католиків
Християни проти іудеїв
Розділ 6. Гетьман посланий Богом
Козаки та монархізм
Божественне обрання
Гетьманські свячення
Розділ 7. Гетьмани та митрополити
Спадщина Петра Могили
Богдан Хмельницький і Сильвестр Косов
Дві столиці
Розділ 8. У пошуку православного монарха
Інтелектуальні витоки малоросійства
Останній оплот православ'я
Релігійна дипломатія
Православний протекторат: декларації та реалії
Висновки
Список скорочень
Бібліографія (Джерела; Література)
Покажчик імен і географічних назв
No comments yet. Be the first!