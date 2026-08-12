Плохій - Наливайкова віра

Ця книжка присвячена одному з найважливіших сюжетів ранньомодерної історії Східної Європи — взаємозв'язку між українським козацтвом, що впродовж кінця XVI – середини XVII століття перетворилося з прикордонного військового явища на окремий суспільний стан і зрештою на державотворчу силу, та релігійним життям, яке в той самий час переживало найглибшу кризу свого існування. Автор досліджує, як Берестейська унія 1596 року, розкол київської митрополії на православну та уніатську гілки, а також здобута ціною збройного протистояння легалізація нової православної ієрархії 1620 року докорінно змінили самосвідомість цілого суспільства й зрештою залучили козацтво — групу, яка спершу не мала виразної конфесійної програми, — до ролі захисника «руської віри».

Слідом за дослідниками конфесіоналізації західного християнства, автор пропонує розглядати релігійні процеси в Україні кінця XVI – середини XVII століття як східноєвропейський варіант загальноєвропейського явища: формування дисциплінованих, інституційно оформлених конфесій, тіснішого зв'язку між церквою і державною владою, зростання ролі освіченого духовенства. У цьому зіткненні найактивнішу — і найменш очікувану — участь узяло саме українське козацтво, чия роль у формуванні релігійної, а відтак і національної свідомості раннього нового часу є головним предметом цього дослідження.

Плохій Сергій – Наливайкова віра – Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні

Авториз. пер. з англ. та ред. укр. тексту Софії Грачової. – Вид. 2-ге, випр. – Київ: Критика, 2006. – 495 с. ISBN 966-7679-86-1

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