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Плохій - Наливайкова віра

Плохій - Наливайкова віра
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History, **Jewish History

Ця книжка присвячена одному з найважливіших сюжетів ранньомодерної історії Східної Європи — взаємозв'язку між українським козацтвом, що впродовж кінця XVI – середини XVII століття перетворилося з прикордонного військового явища на окремий суспільний стан і зрештою на державотворчу силу, та релігійним життям, яке в той самий час переживало найглибшу кризу свого існування. Автор досліджує, як Берестейська унія 1596 року, розкол київської митрополії на православну та уніатську гілки, а також здобута ціною збройного протистояння легалізація нової православної ієрархії 1620 року докорінно змінили самосвідомість цілого суспільства й зрештою залучили козацтво — групу, яка спершу не мала виразної конфесійної програми, — до ролі захисника «руської віри».

Слідом за дослідниками конфесіоналізації західного християнства, автор пропонує розглядати релігійні процеси в Україні кінця XVI – середини XVII століття як східноєвропейський варіант загальноєвропейського явища: формування дисциплінованих, інституційно оформлених конфесій, тіснішого зв'язку між церквою і державною владою, зростання ролі освіченого духовенства. У цьому зіткненні найактивнішу — і найменш очікувану — участь узяло саме українське козацтво, чия роль у формуванні релігійної, а відтак і національної свідомості раннього нового часу є головним предметом цього дослідження.

Плохій Сергій – Наливайкова віра – Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні

Авториз. пер. з англ. та ред. укр. тексту Софії Грачової. – Вид. 2-ге, випр. – Київ: Критика, 2006. – 495 с. ISBN 966-7679-86-1

Плохій Сергій – Наливайкова віра – Зміст

  1. До українського читача

  2. Передмова

  3. Вступ

  4. Розділ 1. Українське козацтво

    • Витоки

    • Від військового реєстру до суспільного стану

    • Козацька держава

  5. Розділ 2. Релігійна криза

    • Між Римом і Константинополем

    • Берестейська унія

    • Розділена церква

  6. Розділ 3. Борці за віру

    • Як козаки православними стали

    • Відновлення митрополії

    • Козаки та ієрархи

    • Козацькі повстання

  7. Розділ 4. Стан, релігія та нація

    • Шляхетська нація

    • Від козаків до русинів

    • Виклик сарматизму

  8. Розділ 5. Релігійна війна

    • Козацьке коріння

    • Православні проти католиків

    • Християни проти іудеїв

  9. Розділ 6. Гетьман посланий Богом

    • Козаки та монархізм

    • Божественне обрання

    • Гетьманські свячення

  10. Розділ 7. Гетьмани та митрополити

    • Спадщина Петра Могили

    • Богдан Хмельницький і Сильвестр Косов

    • Дві столиці

  11. Розділ 8. У пошуку православного монарха

    • Інтелектуальні витоки малоросійства

    • Останній оплот православ'я

    • Релігійна дипломатія

    • Православний протекторат: декларації та реалії

  12. Висновки

  13. Список скорочень

  14. Бібліографія (Джерела; Література)

  15. Покажчик імен і географічних назв

Views 49
Rating 5.0 / 5
Added 12.08.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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