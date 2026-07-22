Зурабова - Мифы и предания

Чтобы прочесть книгу, надо знать как минимум азбуку. Чтобы читап книгу мировой культуры, необходимо знать смысл тех или иных символов имен, сюжетов. Персонажи античной и библейской мифологии для нас, евро пейцев,— та же азбука. Не зная ее, невозможно прочитать по-настоящему ни Данте, ни Шекспира, ни Пушкина, ни Мандельштама. Античные и библейские образы глубоко укоренились в нашем сознании и стали источников творчества не только для поэтов и художников, но и для ученых, исследователей целого ряда областей — от астрономии до медицины. Знания, заложенные в бесхитростных древних легендах и мифах, оказались универсальными.

Многие поколения европейской интеллигенции воспитывались на произведениях древних авторов, в стихии двух мифологических систем. Одни зубрили трудные греческие и еврейские имена, другие вдохновенно разыгрывали сцены великих битв Троянской войны, но, так или иначе, уже школяры узнавали буквы, из которых складывались великие произведения европейского искусства и литературы. Имена Актеона и Минервы, Саломеи и Есфири, Иуды и Лазаря вызывали в памяти вполне определенные образы и ассоциации.

Зурабова К., Сухачевский В. - Мифы и предания - Античность и библейский мир

Популярный энциклопедический словарь

М: ТЕРРА, 1993, 277 с. .

ISBN 5-85255-431-6

Зурабова К., Сухачевский В. - Мифы и предания - Античность и библейский мир - Содержание

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