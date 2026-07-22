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Зурабова - Мифы и предания

Зурабова - Мифы и предания
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Category ESXATOS BOOKS, Reference, Religious Studies Atheism, Mythology Legends

Чтобы прочесть книгу, надо знать как минимум азбуку. Чтобы читап книгу мировой культуры, необходимо знать смысл тех или иных символов имен, сюжетов. Персонажи античной и библейской мифологии для нас, евро пейцев,— та же азбука. Не зная ее, невозможно прочитать по-настоящему ни Данте, ни Шекспира, ни Пушкина, ни Мандельштама. Античные и библейские образы глубоко укоренились в нашем сознании и стали источников творчества не только для поэтов и художников, но и для ученых, исследователей целого ряда областей — от астрономии до медицины. Знания, заложенные в бесхитростных древних легендах и мифах, оказались универсальными.

Многие поколения европейской интеллигенции воспитывались на произведениях древних авторов, в стихии двух мифологических систем. Одни зубрили трудные греческие и еврейские имена, другие вдохновенно разыгрывали сцены великих битв Троянской войны, но, так или иначе, уже школяры узнавали буквы, из которых складывались великие произведения европейского искусства и литературы. Имена Актеона и Минервы, Саломеи и Есфири, Иуды и Лазаря вызывали в памяти вполне определенные образы и ассоциации.

Зурабова К., Сухачевский В. - Мифы и предания - Античность и библейский мир

Популярный энциклопедический словарь

М: ТЕРРА, 1993, 277 с. .

ISBN 5-85255-431-6

Зурабова К., Сухачевский В. - Мифы и предания - Античность и библейский мир - Содержание

Приглашение к путешествию

  • А-Я

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Added 22.07.2026
Author brat Andron
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