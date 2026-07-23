Алексий - Материалы для истории религиозно-рационалистического движения на юге России
Вниманию читателей предлагается уникальный сборник документов, освещающий возникновение и развитие религиозно-рационалистического движения на юге России во второй половине XIX века. Эти материалы были тщательно собраны автором во время его деятельности в качестве противосектантского миссионера в Херсонской и Екатеринославской епархиях. Сборник включает в себя официальную переписку светских и духовных властей, судебные архивы, а также подлинные документы сектантской письменности, такие как изложения вероучения и протоколы собраний.
Опираясь на богатую документальную базу, автор утверждает, что данное движение не является исключительно продуктом русской религиозной мысли, а представляет собой необаптизм, возникший благодаря деятельности немецких миссионеров. Книга предоставляет исследователям богатейший фактологический материал для понимания причин распространения новых сектантских учений, их догматических особенностей и влияния на социально-экономический уклад местного населения.
Алексий Епископ – Материалы для истории религиозно-рационалистического движения на юге России – Во второй половине XIX-го столетия
Епископ Алексий. – Казань: Центральная типография, 1908. – (Приложение к журналу «Православный Собеседник».)
Алексий Епископ – Материалы для истории религиозно-рационалистического движения на юге России – Содержание
Предисловие
Отдел I. ИСТОРИЯ
Предписание волостным правлениям немецких колоний южной России Попечительного Комитета об иностранных поселенцах южного края России 28 февраля 1862 г. № 178
Протокол соединенного заседания проповедников Хортицкого меннонитского округа, волостных старшин и членов ферейна 10 мая 1862 года
Рапорт Хортицкого волостного правления и духовных старшин Попечительному Комитету 18 июня 1862 г. № 1547
Донесение Инспектору колоний южной России г. Биллеру Хортицкого волостного правления совместно с духовными старшинами Гергардом Дик и Яковом Гильдебрандтом 11 сентября 1862 г. № 2345
Предписание Хортицкому Окружному Приказу пристава 2-го стана Екатеринославского у. 1862 г. 6 мая
Протокол допроса А. Унгера
Предписание Хортицкому Окружному Приказу пристава 2-го стана Екатеринославского у. 8-го мая 1862 г. № 914
Отношение Хортицкого Окружного Приказа приставу 2-го стана Екатеринославского у. 8-го мая 1862 года, № 1211
Предписание Хортицкому Окружному Приказу пристава 2-го стана Екатеринославского у. 22 мая 1862 г. № 1
Донесение приставу 2-го стана Екатеринославского у. Хортицкого Окружного Приказа 30 мая 1862 г. № 1365
Предписание Хортицкому Окружному Приказу смотрителя колоний 1-го округа южного края России 8 июня 1862 г. № 1503
Предписание Хортицкому Окружному Приказу пристава 2-го стана Екатеринославского у. 19-го июня 1862 г.
Отношение Хортицкого Окружного Приказа приставу 2-го стана Екатеринославского у. 19 июня 1862 г. № 1587
Предписание Хортицкому Окружному Приказу судебного следователя 3-го участка Екатеринославского у. 27 июня 1862 г. № 377
Объяснение поданное сектантами судебному следователю 3-го участка Екатеринославского у. 28 июня 1862 г.
Протокол допроса сектантов судебным следователем 3-го участка Екатеринославского у. 30 июня 1862 г.
Протокол «Повального обыска» о Гергарде Виллере и Петре Берге, составленный судебным следователем 3-го участка Екатеринославского уезда
Предписание судебного следователя 3 го участка Екатеринославского уезда Хортицкому Окружному Приказу 10 июля 1862 г. № 391
Предписание Попечительного Комитета об иностранных поселенцах южного края России смотрителю колоний Хортицкого округа 1 августа 1862 года
Предписание Хортицкому Окружному Приказу смотрителя колоний, 1-го округа, южного края России, 19-го августа 1862 г.
Предписание пристава 2-го стана Екатеринославского у. Хортицкому Окружному Приказу 21 сентября 1862 года
Предписание смотрителю Хортицких колоний Попечительного Комитета 19 октября 1862 года № 8368
Предписание Хортицкому Окружному Приказу судебного следователя 1-го участка Александровского у. 29 апреля 1864 г. № 247
Предписание Хортицкому Окружному Приказу судебного следователя 1-го участка Александровского у. 30 апр. 1864 г. № 203
Предписание Хортицкому Окружному Приказу судебного следователя 1-го участка Александровского у. 18 мая 1864 г. № 225
Предписание Хортицкому Окружному Приказу судебного следователя 1-го участка Александровского у. 18 мая 1864 г. № 226
Предписание Хортицкому Окружному Приказу Александровского уездного суда 13 июля 1864 г. № 396
Отношение Смотрителя колоний 3-го округа Хортицкому Окружному Приказу 26-го августа 1864 г. № 289
Предписание Смотрителя колоний 1-го округа Хортицкому Окружному Приказу 9-го октября 1864 г. № 406
Предписание Попечительного Комитета Хортицкому Окружному Приказу 15 июня 1865 г. № 3690
Предписание судебного следователя 1-го участка Александровского у. Хортицкому Окружному Приказу 14 июня 1865 г. № 367
Предписание пристава 2-го стана Екатеринославского у. Хортицкому Окружному Приказу 29 июля 1865 г. № 3127
Предписание пристава 2-го стана Екатеринославского у. Хортицкому Окружному Приказу 14 марта 1866 г.
Донесение мирового посредника 2 участка Херсонского уезда Херсонскому губернатору от 14 марта 1866 г. № 88
Предписание смотрителя Хортицких колоний Хортицкому Окружному Приказу 3 мая 1866 г. № 1
Предписание Хортицкому Окружному Приказу пристава 2-го стана Екатеринославского у. 24 мая 1866 г. № 1085
Отношение Хортицкого Окружного Приказа приставу 2-го стана Екатеринославского у. 16 июля 1866 г № 1893
Отношение Хортицкого Приказа приставу 2-го стана Екатеринославского у. 18 июля 1866 г. № 1924
Предписание пристава 2-го стана Екатеринославского у. Хортицкому Окружному Приказу 28 августа 1866 г.
Постановление Херсонского губернского правления от 9 марта 1867 года № 61
Предписание смотрителя Хортицких колоний обер-шульцу Хортицкого Приказа 29 марта 1867 г. № 308
Рапорт инспектору колоний Хортицкого волостного старшины от 9-го мая 1867 года
Донесение Ананьевского исправника Херсонскому губернатору от 14 июня 1867 г.
Отношение канцелярии Херсонского губернатора исправнику Ананьевского уезда, 30 июня 1867 г. № 79
Докладная записка, поданная «Меннонитским Братством» Министру Внутренних Дел
Докладная записка исправнику Екатеринославского у. поданная конвентом Хортицкого и Кронсвейского меннонитских приходов
Общество штундовых на юге России (Записка г. Значко-Яворского, представленная генерал-губернатору, П. Е. Кацебу, 1867 г.)
Отношение Новороссийского и бессарабского Генерал-Губернатора Херсонскому Губернатору от 31 января 1868 г. № 68
Донесение Исправника Одесского уезда Херсонскому Губернатору от 5 февраля 1868 г. № 116
Письмо Архиепископа Одесского Димитрия к Новороссийскому генерал-губернатору 12 марта 1868 г № 741
Донесение исправника Ананьевского уезда Херсонскому губернатору 8 июня 1868 г. № 70
Прошение на имя Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора сектантов штундистов Михаила Ратушнаго, Александра Капустяна, Герасима Балабана и Ильи Осадчаго 8 июня 1868 г.
Донесение исправника Одесского уезда Херсонскому Губернскому Правлению 6 июля 1868 г. № 1624
Донесение исправника Одесского уезда Херсонскому Губернскому Правлению 15 окт. 1868 г. № 79
Донесение Херсонского Губернатора Новороссийскому Генерал-Губернатору 8 ноября 1868 г. № 127
Предписание пристава 2-го стана Екатеринославского у. Хортицкому Окружному Приказу 2 декабря 1868 г. Секретно
Донесение Исправника Одесского уезда Херсонскому Губернскому Правлению 3 янв. 1869 г. № 98
Донесение Исправника Елизаветградского уезда Херсонскому Губернатору 16 июня 1869 г. № 30
Письмо Новороссийского Генерал-Губернатора Херсонскому Губернатору 13 июля 1869 г № 5259
Предписание смотрителя Хортицких колоний Хортицкому Окружному Приказу 14 августа 1869 г. № 314
Телеграммы исправника Елизаветградского уезда Херсонскому губернатору 29 сентября 1869 года № 1032
Донесение исправника Елизаветградского уезда Херсонскому Губернатору от 29 сентября 1869 г. № 47
Письмо архиепископа Одесского Димитрия Херсонскому Губернатору 30 сентября 1869 г. № 5178
Отношение Херсонской Духовной Консистории в Херсонское Губернское Правление 20 окт. 1869 г. № 4706
Представление Херсонского Губернатора Министру Внутренних Дел 26 октября 1869 г № 147
Письмо Херсонского Губернатора на имя арх. Димитрия 31 октября 1869 г № 144
Телеграмма Херсонского Губернатора Елизаветградскому Исправнику 6 ноября 1869 г.
Донесение Исправника Елизаветградского уезда Херсонскому Губернатору 7 ноября 1869 г. № 107
Предписание смотрителя Хортицких колоний Хортицкому Окружному Приказу 15 ноября 1869 г. № 409
Донесение Херсонского Губернатона Генерал-Губернатору 12 дек. 1869 г. № 162
Донесение Исправника Одесского уезда Херсонскому Губернскому Правлению 24 дек. 1869 г. № 274
Мирской приговор Волостного схода Ряснопольской волости 2-го мирового участка Одесского уезда
Отношение мирового посредника 2-го участка Одесского уезда в Крестьянское Губернское Присутствие 17 марта 1870 г. № 140
Сообщение Киевского Губернатора Херсонскому Губернатору 17 марта 1870 г. № 1876
Донесение мирового посредника 2 го участка Одесского уезда Херсонскому Губернатора 18 марта 1870 г. № 141
Донесение Херсонского Губернатора Министру Внутренних Дел 21 марта 1870 г.
Предписание Херсонского губернатора Одесскому уездному исправнику апр. 15 дня 1870 г. № 1575
Донесение исправника Елизаветградского уезда Херсонскому Губернатору 2 мая 1870 г. № 72
Донесение Исправника Одесского уезда Херсонскому Губернатору 11 мая 1870 г. № 11
Донесение Одесского Уездного Исправника Херсонскому Губернатору 26 мая 1870 г. № 318
Отношение Херсонского Губернатора Киевскому Губернатору 3 июня 1870 г № 2489
Донесение Одесского полицейского уездного Управления Херсонскому Губернатору 14 июня 1870 г. № 1698
Из письма Херсонского Губернатора Архиепископу Одесскому Димитрию 26 июня 1870 г. № 76
Донесение Херсонского Губернатора Министру Внутренних Дел 26 июня 1870 г. № 48
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