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Алексий - Материалы для истории религиозно-рационалистического движения на юге России

Алексий - Материалы для истории религиозно-рационалистического движения на юге России
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, History, **Jewish History, **History of Russian Orthodoxy, Reference, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism

Вниманию читателей предлагается уникальный сборник документов, освещающий возникновение и развитие религиозно-рационалистического движения на юге России во второй половине XIX века. Эти материалы были тщательно собраны автором во время его деятельности в качестве противосектантского миссионера в Херсонской и Екатеринославской епархиях. Сборник включает в себя официальную переписку светских и духовных властей, судебные архивы, а также подлинные документы сектантской письменности, такие как изложения вероучения и протоколы собраний.

Опираясь на богатую документальную базу, автор утверждает, что данное движение не является исключительно продуктом русской религиозной мысли, а представляет собой необаптизм, возникший благодаря деятельности немецких миссионеров. Книга предоставляет исследователям богатейший фактологический материал для понимания причин распространения новых сектантских учений, их догматических особенностей и влияния на социально-экономический уклад местного населения.

Алексий Епископ – Материалы для истории религиозно-рационалистического движения на юге России – Во второй половине XIX-го столетия

Епископ Алексий. – Казань: Центральная типография, 1908. – (Приложение к журналу «Православный Собеседник».)

Алексий Епископ – Материалы для истории религиозно-рационалистического движения на юге России – Содержание

  • Предисловие

  • Отдел I. ИСТОРИЯ

    1. Предписание волостным правлениям немецких колоний южной России Попечительного Комитета об иностранных поселенцах южного края России 28 февраля 1862 г. № 178

    2. Протокол соединенного заседания проповедников Хортицкого меннонитского округа, волостных старшин и членов ферейна 10 мая 1862 года

    3. Рапорт Хортицкого волостного правления и духовных старшин Попечительному Комитету 18 июня 1862 г. № 1547

    4. Донесение Инспектору колоний южной России г. Биллеру Хортицкого волостного правления совместно с духовными старшинами Гергардом Дик и Яковом Гильдебрандтом 11 сентября 1862 г. № 2345

    5. Предписание Хортицкому Окружному Приказу пристава 2-го стана Екатеринославского у. 1862 г. 6 мая

    6. Протокол допроса А. Унгера

    7. Предписание Хортицкому Окружному Приказу пристава 2-го стана Екатеринославского у. 8-го мая 1862 г. № 914

    8. Отношение Хортицкого Окружного Приказа приставу 2-го стана Екатеринославского у. 8-го мая 1862 года, № 1211

    9. Предписание Хортицкому Окружному Приказу пристава 2-го стана Екатеринославского у. 22 мая 1862 г. № 1

    10. Донесение приставу 2-го стана Екатеринославского у. Хортицкого Окружного Приказа 30 мая 1862 г. № 1365

    11. Предписание Хортицкому Окружному Приказу смотрителя колоний 1-го округа южного края России 8 июня 1862 г. № 1503

    12. Предписание Хортицкому Окружному Приказу пристава 2-го стана Екатеринославского у. 19-го июня 1862 г.

    13. Отношение Хортицкого Окружного Приказа приставу 2-го стана Екатеринославского у. 19 июня 1862 г. № 1587

    14. Предписание Хортицкому Окружному Приказу судебного следователя 3-го участка Екатеринославского у. 27 июня 1862 г. № 377

    15. Объяснение поданное сектантами судебному следователю 3-го участка Екатеринославского у. 28 июня 1862 г.

    16. Протокол допроса сектантов судебным следователем 3-го участка Екатеринославского у. 30 июня 1862 г.

    17. Протокол «Повального обыска» о Гергарде Виллере и Петре Берге, составленный судебным следователем 3-го участка Екатеринославского уезда

    18. Предписание судебного следователя 3 го участка Екатеринославского уезда Хортицкому Окружному Приказу 10 июля 1862 г. № 391

    19. Предписание Попечительного Комитета об иностранных поселенцах южного края России смотрителю колоний Хортицкого округа 1 августа 1862 года

    20. Предписание Хортицкому Окружному Приказу смотрителя колоний, 1-го округа, южного края России, 19-го августа 1862 г.

    21. Предписание пристава 2-го стана Екатеринославского у. Хортицкому Окружному Приказу 21 сентября 1862 года

    22. Предписание смотрителю Хортицких колоний Попечительного Комитета 19 октября 1862 года № 8368

    23. Предписание Хортицкому Окружному Приказу судебного следователя 1-го участка Александровского у. 29 апреля 1864 г. № 247

    24. Предписание Хортицкому Окружному Приказу судебного следователя 1-го участка Александровского у. 30 апр. 1864 г. № 203

    25. Предписание Хортицкому Окружному Приказу судебного следователя 1-го участка Александровского у. 18 мая 1864 г. № 225

    26. Предписание Хортицкому Окружному Приказу судебного следователя 1-го участка Александровского у. 18 мая 1864 г. № 226

    27. Предписание Хортицкому Окружному Приказу Александровского уездного суда 13 июля 1864 г. № 396

    28. Отношение Смотрителя колоний 3-го округа Хортицкому Окружному Приказу 26-го августа 1864 г. № 289

    29. Предписание Смотрителя колоний 1-го округа Хортицкому Окружному Приказу 9-го октября 1864 г. № 406

    30. Предписание Попечительного Комитета Хортицкому Окружному Приказу 15 июня 1865 г. № 3690

    31. Предписание судебного следователя 1-го участка Александровского у. Хортицкому Окружному Приказу 14 июня 1865 г. № 367

    32. Предписание пристава 2-го стана Екатеринославского у. Хортицкому Окружному Приказу 29 июля 1865 г. № 3127

    33. Предписание пристава 2-го стана Екатеринославского у. Хортицкому Окружному Приказу 14 марта 1866 г.

    34. Донесение мирового посредника 2 участка Херсонского уезда Херсонскому губернатору от 14 марта 1866 г. № 88

    35. Предписание смотрителя Хортицких колоний Хортицкому Окружному Приказу 3 мая 1866 г. № 1

    36. Предписание Хортицкому Окружному Приказу пристава 2-го стана Екатеринославского у. 24 мая 1866 г. № 1085

    37. Отношение Хортицкого Окружного Приказа приставу 2-го стана Екатеринославского у. 16 июля 1866 г № 1893

    38. Отношение Хортицкого Приказа приставу 2-го стана Екатеринославского у. 18 июля 1866 г. № 1924

    39. Предписание пристава 2-го стана Екатеринославского у. Хортицкому Окружному Приказу 28 августа 1866 г.

    40. Постановление Херсонского губернского правления от 9 марта 1867 года № 61

    41. Предписание смотрителя Хортицких колоний обер-шульцу Хортицкого Приказа 29 марта 1867 г. № 308

    42. Рапорт инспектору колоний Хортицкого волостного старшины от 9-го мая 1867 года

    43. Донесение Ананьевского исправника Херсонскому губернатору от 14 июня 1867 г.

    44. Отношение канцелярии Херсонского губернатора исправнику Ананьевского уезда, 30 июня 1867 г. № 79

    45. Докладная записка, поданная «Меннонитским Братством» Министру Внутренних Дел

    46. Докладная записка исправнику Екатеринославского у. поданная конвентом Хортицкого и Кронсвейского меннонитских приходов

    47. Общество штундовых на юге России (Записка г. Значко-Яворского, представленная генерал-губернатору, П. Е. Кацебу, 1867 г.)

    48. Отношение Новороссийского и бессарабского Генерал-Губернатора Херсонскому Губернатору от 31 января 1868 г. № 68

    49. Донесение Исправника Одесского уезда Херсонскому Губернатору от 5 февраля 1868 г. № 116

    50. Письмо Архиепископа Одесского Димитрия к Новороссийскому генерал-губернатору 12 марта 1868 г № 741

    51. Донесение исправника Ананьевского уезда Херсонскому губернатору 8 июня 1868 г. № 70

    52. Прошение на имя Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора сектантов штундистов Михаила Ратушнаго, Александра Капустяна, Герасима Балабана и Ильи Осадчаго 8 июня 1868 г.

    53. Донесение исправника Одесского уезда Херсонскому Губернскому Правлению 6 июля 1868 г. № 1624

    54. Донесение исправника Одесского уезда Херсонскому Губернскому Правлению 15 окт. 1868 г. № 79

    55. Донесение Херсонского Губернатора Новороссийскому Генерал-Губернатору 8 ноября 1868 г. № 127

    56. Предписание пристава 2-го стана Екатеринославского у. Хортицкому Окружному Приказу 2 декабря 1868 г. Секретно

    57. Донесение Исправника Одесского уезда Херсонскому Губернскому Правлению 3 янв. 1869 г. № 98

    58. Донесение Исправника Елизаветградского уезда Херсонскому Губернатору 16 июня 1869 г. № 30

    59. Письмо Новороссийского Генерал-Губернатора Херсонскому Губернатору 13 июля 1869 г № 5259

    60. Предписание смотрителя Хортицких колоний Хортицкому Окружному Приказу 14 августа 1869 г. № 314

    61. Телеграммы исправника Елизаветградского уезда Херсонскому губернатору 29 сентября 1869 года № 1032

    62. Донесение исправника Елизаветградского уезда Херсонскому Губернатору от 29 сентября 1869 г. № 47

    63. Письмо архиепископа Одесского Димитрия Херсонскому Губернатору 30 сентября 1869 г. № 5178

    64. Отношение Херсонской Духовной Консистории в Херсонское Губернское Правление 20 окт. 1869 г. № 4706

    65. Представление Херсонского Губернатора Министру Внутренних Дел 26 октября 1869 г № 147

    66. Письмо Херсонского Губернатора на имя арх. Димитрия 31 октября 1869 г № 144

    67. Телеграмма Херсонского Губернатора Елизаветградскому Исправнику 6 ноября 1869 г.

    68. Донесение Исправника Елизаветградского уезда Херсонскому Губернатору 7 ноября 1869 г. № 107

    69. Предписание смотрителя Хортицких колоний Хортицкому Окружному Приказу 15 ноября 1869 г. № 409

    70. Донесение Херсонского Губернатона Генерал-Губернатору 12 дек. 1869 г. № 162

    71. Донесение Исправника Одесского уезда Херсонскому Губернскому Правлению 24 дек. 1869 г. № 274

    72. Мирской приговор Волостного схода Ряснопольской волости 2-го мирового участка Одесского уезда

    73. Отношение мирового посредника 2-го участка Одесского уезда в Крестьянское Губернское Присутствие 17 марта 1870 г. № 140

    74. Сообщение Киевского Губернатора Херсонскому Губернатору 17 марта 1870 г. № 1876

    75. Донесение мирового посредника 2 го участка Одесского уезда Херсонскому Губернатора 18 марта 1870 г. № 141

    76. Донесение Херсонского Губернатора Министру Внутренних Дел 21 марта 1870 г.

    77. Предписание Херсонского губернатора Одесскому уездному исправнику апр. 15 дня 1870 г. № 1575

    78. Донесение исправника Елизаветградского уезда Херсонскому Губернатору 2 мая 1870 г. № 72

    79. Донесение Исправника Одесского уезда Херсонскому Губернатору 11 мая 1870 г. № 11

    80. Донесение Одесского Уездного Исправника Херсонскому Губернатору 26 мая 1870 г. № 318

    81. Отношение Херсонского Губернатора Киевскому Губернатору 3 июня 1870 г № 2489

    82. Донесение Одесского полицейского уездного Управления Херсонскому Губернатору 14 июня 1870 г. № 1698

    83. Из письма Херсонского Губернатора Архиепископу Одесскому Димитрию 26 июня 1870 г. № 76

    84. Донесение Херсонского Губернатора Министру Внутренних Дел 26 июня 1870 г. № 48

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Rating 5.0 / 5
Added 23.07.2026
Author brat Vadim
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