Алексий - Материалы для истории религиозно-рационалистического движения на юге России

Вниманию читателей предлагается уникальный сборник документов, освещающий возникновение и развитие религиозно-рационалистического движения на юге России во второй половине XIX века. Эти материалы были тщательно собраны автором во время его деятельности в качестве противосектантского миссионера в Херсонской и Екатеринославской епархиях. Сборник включает в себя официальную переписку светских и духовных властей, судебные архивы, а также подлинные документы сектантской письменности, такие как изложения вероучения и протоколы собраний.

Опираясь на богатую документальную базу, автор утверждает, что данное движение не является исключительно продуктом русской религиозной мысли, а представляет собой необаптизм, возникший благодаря деятельности немецких миссионеров. Книга предоставляет исследователям богатейший фактологический материал для понимания причин распространения новых сектантских учений, их догматических особенностей и влияния на социально-экономический уклад местного населения.

Алексий Епископ – Материалы для истории религиозно-рационалистического движения на юге России – Во второй половине XIX-го столетия

Епископ Алексий. – Казань: Центральная типография, 1908. – (Приложение к журналу «Православный Собеседник».)

Алексий Епископ – Материалы для истории религиозно-рационалистического движения на юге России – Содержание