Чёртон - Алистер Кроули в Америке - Том 2

Ранним вечером в среду, 6 октября 1915 года, Кроули, Джин Роберт Фостер и ее пожилой муж, Мэтлак Фостер, прошли под большими часами на скульптурном фасаде Центрального вокзала, возвышавшегося над 42-й улицей и Лексингтоном. Вокзал, скорее всего, напомнил Кроули о Париже — он был построен в изящном неоклассическом стиле конца века, в стиле бозар, характерном для Belle Époque, и в 1915 вокруг не было зда-ний, способных умалить его величие.

Выяснив, к какому пути им нужно, любопытное трио погрузи-лось в спальный пульмановский вагон Центральной железной дороги Нью-Йорка, и могучий паровоз, пыхтя, потащил их на север по долине Гудзона до Олбани. Затем — на запад через Буффало на границе США и Канады и еще дальше, по северному берегу озера Эри до Детройта, штат Мичиган. Там уже царили "Ford Motor Company", "Dodge Brothers", "Packard", "Walter Chrysler" и "William C. Durant" — вся индустриальная новизна, в 560 милях от Нью-Йорка. По дороге Кроули зафиксировал два восхитительных эксперимента по сексуальной магии с Джин — первый в 21:00, второй в 6:00. Объект: «Слава Богу за его неизреченные дары!» Муж Джин, по-видимому, ничего об этом не знал.

Тобиас Чёртон - Алистер Кроули в Америке: искусство, шпионах и сексуальная магия в Новом Мире - Том 2

«Касталия», 2026. — 394 с.

ISBN 978-5-908110-57-0

Тобиас Чёртон - Алистер Кроули в Америке: искусство, шпионах и сексуальная магия в Новом Мире - Том 2 - Содержание

Глава восемнадцатая. Дорога на запад

Глава девятнадцатая. Калифорния приветствует мир

Глава двадцатая. Заместительная терапия

Глава двадцать перваяю. Обезьянка и Филин по морю поплыли Глава двадцать вторая. Психоделическое лето Алистера Кроули

Глава двадцать третья. Кроули о Христе

Глава двадцать четвертая. Мерцающее ничто

Глава двадцать пятая. Новый Орлеан — и крах

Глава двадцать шестая. The Butterfly Net

Глава двадцать седьмая. "Suffer the little children"

Глава двадцать восьмая. "International"

Глава двадцать девятая. Верблюдица Глава тридцатая. Все в яйце

Глава тридцать первая. Нечестивая святость на Западной 9-й улице, 64а.

Глава тридцать вторая. Остров

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПОБЕГ

Глава тридцать третья. Genius Row Глава тридцать четвертая. Лето в Монтауке — на тысячу лет назад

Глава тридцать пятая. Конец игры

Глава тридцать шестая. Наследие Приложение первое

Приложение второе. Каталог с аукциона, на котором распродавалась коллекция Джона Куинна