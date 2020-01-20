Что Бог — Творец мира, то ли разные верующие люди по-разному воспринимают, то ли один и тот же человек по-разному воспринимает в зависимости от настроения, но можно говорить о дневной вере в Творца и о ночной. Дневная вера восхваляет Бога за гармонию творения, ночная отчаянно кричит Богу в ухо, чтобы просыпался, всё пропало, нечего храпеть, словно ничего не происходит! Или, наоборот: пока не попал человек в Освенцим, он не верует в Бога, потому что заводик по производству мармелада у него и без Бога работает, нажил своим трудом, и очень непосильным трудом, а когда попал человек в Освенцим, то он не верует в Бога, потому что заводик пропал, семья погибла, завтра газовая камера…

Бог — творец видимого и невидимого, неба и земли, говорит Символ веры. Эти пары слов — попытка в понятиях своего времени обозначить «всё». «Невидимое» вовсе не о нейтрино, а об ангелах. «Небо» — аналогично, а вовсе не про хрустальный свод небес. Только все эти обозначения быстро устаревают. На сегодняшний день наука говорит, странным образом, приближаясь к этому эпизоду Евангелия, что нету никакого неба, нету никакой земли, видимого и невидимого, а есть различные волны. Волны различного диапазона. И человек — волна, и волна — волна, и Авраам с Исааком, и Ленин с Гитлером, и даже Освенцим с евреями и нацистами тоже волны! Разной длины, однако именно волны. Понятно, что в мире, который весь состоит из волн, абсолютно неуместна старая байка про Робинзона Крузо, который увидел на песке отпечаток ноги и понял, что есть Пятница, так не подобает ли и нам уверовать в Бога, увидев Его отпечаток на творении! На волне отпечаток ноги не увидишь — волна только набежит и смоет и отпечаток Пятницы, и Робинзона смоет, всё смоет, благо у неё впереди вечность, в отличие от нас.

Яков Кротов - Введение в Церковь - Христианство по Евангелию от Марка

2019 г., электронное издание

Яков Кротов - Введение в Церковь - Христианство по Евангелию от Марка - Оглавление

1. Духовный рост

2. Вера и верования, фарисеи и фарисейство, закон и крючкотворчество, Библия и буквоедство

3. Путь: мистика, духовность, чудеса

4. Бог — отец Виноградной Косточки

5. К Творцу надо подходить творчески

6. Четыре этажа творения

7. Смысл жизни Адама и Евы

8. Грехопадение

9. От справедливости до милосердия — один Христос

10. История спасения от убийства до рабства, от Авеля от Авраама

11. История спасения от рабства до обеда. Исход

12. История спасения от обеда до любви. Заповеди

13. История спасения от любви до смерти. Цари

14. Болен ли Иов? Здоров ли Бог ?

15. Богослужение: еда и песни

16. История спасения: пророки — пленники родного дома

17. Как передать, не передавая: догмы, каноны, символы веры, вселенские соборы

18. От общего к всеобщему: Царство Божие, Евангелие, Новый Завет

19. Христос

20. Рождение и творение. Непорочное зачатие и бессеменное зачатие. Матерь Божия. Боговоплощение

21. Вся надежда на покаяние

22. Молитва

23. Риски доброт

24. Любовь — переполненная пустота

25. Аскетика: искусственный ад

26. Аскетика: искусственный рай

27. Производительность труда и производительность греха

28. Несение креста

29. Воскресение без Духа — благодать на ветер

30. Троичность, богочеловечность

31. Дух Божий за пределами Церкви

32. От мега-святынь к нано-святым

33. Церковь из одуванчиков

34. Община, приход, экуменизм

35. Иудаизм, католичество, православие, протестантизм

36. Между церковью и сектой

37. Крещение и Причащение

38. Таинства силы: миропомазание, венчание, рукоположение

39. Таинства слабости: покаяние, соборование

40. Каноны, иерархия, анафема

41. Внутри церковных стен: от кельи до космоса

42. Церковь и свобода: секуляризм, гуманизм, биоэтика от пробирки до эвтаназии

43. Церковь и равенство: политика, выборы, демократия

44. Церковь и братство: творчество в мире войны

45. Вера в ад и вера в Бога

46. Бессмертное общение и общительное бессмертие

47. Вечная жизнь — дыра во времени

48. Вера и неверие: вместе против суеверий

Яков Кротов - Введение в Церковь - Христианство по Евангелию от Марка - Духовный рост

В Евангелии от Марка вере посвящена притча о сеятеле, начинающаяся фразой: «И опять начал учить при море; и собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле, у моря» (глава 4, 1). Чтобы к чему-то прийти, надо идти. Духовная жизнь это путь. К Иисусу приходят — и получается толпа. В греческом тексте Евангелия именно «большая толпа», «охлос». В синодальном смягчено — «множество народа». Духовный путь изначально — именно путь. Человек думает, что он первый идёт по этому пути, а ведь путь кто-то протаптывал. От кого-то он услышал, что, мол, вот такое дело… стоит сходить… Интимнейшее «верую», глубина души начинается с другого, который подсказал, сформулировал, протоптал. У духовной жизни есть один принцип — рост. Не растёшь, значит, увядаешь. Рост бесконечный, этим духовный рост отличается от физического. Один принцип и четыре правила, встречающиеся во всех религиях. Идёшь по дороге — молись, помогай, читай, объединяйся. Все четыре правила невозможны, если человек один.

«Молиться» — это ведь не только дома, под одеялом. Это и с другим человеком. Как говорить — не только себе под нос. Не научишься говорить, замкнувшись от других. Трудно молиться, когда озлоблен на других, видишь во всех жестокую глупую толпу. Поэтому Иисус и скажет, что сперва простить, потом молиться. «Помогать» — дела милосердия — это ведь главный принцип в походе. Ориентируйся на слабейшего, не бросай, поделись тем, что у тебя припасено. «Читай» — конечно, это прежде всего об Откровении в букве и слове, грозе и буре, так ведь и тут невозможно быть одиночкой. Откровение пришло через других, откровение не может быть понято без других. Себя, любимого, читает тот, кто, по английской поговорке «читает свою Библию», не обращая внимания на другого. Так что правило «объединяйся», спародированное в «пролетарии всех стран», это даже не правило, это суть духовного роста. Боязнь объединения — проявление духовного роста, самой первой его фазы, когда человек элементарно боится, что его обманут, грязными ботинками заляпают ему сердце… Конечно, обманут и заляпают, но это не повод скукоживаться в своей берлоге. Просто объединяться надо — перед Богом. Если Его нет — вопросов нет, каждый гниёт в одиночку. Но если есть вера — вперёд, к нему, с толпой — тут ведь и двое, и трое уже толпа, уже могут задавить. Причём задавить могут не верующих, а Того, в Кого веруют. Собственно, на Голгофе это и произошло. Вот чтобы дойти до Голгофы, Иисус благоразумно дистанцируется от толпы. Но после Голгофы уже совсем другая история…

Одно из самых удачных (и знаменитых) сравнений психического состояния с материальным, веры с зерном, рождается на стыке не менее контрастных миров: воды и суши, личности и коллектива. Неважен размер воды. Тивериадское озеро две тысячи лет назад величали Галилейским морем. Критерий вроде бы простой: если маленькая лужа соединена с мировым океаном, то она море. Если огромное море от океана изолировано, то оно озеро, хотя в быту, конечно, и Каспий называют морем, и Байкал. А как быть с душой? Может ли большая душа (великодушная) не соединяться с человечеством как целым или даже с какою-нибудь «мировой душой»? А если изолирована, то — мелкая душонка, эгоистическая? Как бы не так. Никакой мировой души, никакого человечества не существует. Люди не суммируются, в отличие от денег. Великодушие тем и поразительно, что оно знает: все души одного размера. Про «мелкие душонки» придумали мелкие душонки. При этом «человек не остров». Связи есть. Наивные древние (и не очень) евреи полагали, что можно выпустить из организма «всю кровь». Безусловно, нельзя — во всяком случае, доступными в быту средствами. Кровь не только в артериях и венах, заметных даже снаружи, она пронизывает весь организм мельчайшими капиллярами. Связи наши с другими людьми незаметные, но реальные, и порвать их не выйдет, даже если бы хотелось. Почему иногда хочется? Потому что кажется, что нельзя быть собой, нельзя найти Высшего, не отделившись от людей.