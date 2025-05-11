Воеводин Аркадий - Апокалипсис глазами современника

Всякое Откровение, исходящее от Бога, содержит в себе непреходящие (абсолютные) истины, и потому наполненные глубочайшим мистическим смыслом. В соответствии с этим, аллегория образов является совершенно естественным и неизбежным атрибутом Откровений свыше, ибо небесные сущности не адекватны сущностям мат. мира. Поэтому разгадывать Божественные «ребусы» – занятие нерациональное и бесперспективное. В связи с этим возникает правомерный вопрос: для чего же Бог даёт Свои Откровения, если невозможно понять их смысла? Ответ прост, Откровения даются тем, кто рано или поздно способен их постичь. Несомненно, если не всем, то большинству людей хотелось бы узнать истинную суть Божественных Откровений. Свидетельством тому являются множественные попытки экзегетов минувших веков проникнуть за завесу тайны не только этой пророческой книги, но и в тайны Откровений, полученных ветхозаветными пророками. Но каковы же критерии, позволяющие постичь Откровения Божии? Прежде всего время. То или иное Откровение предназначено, прежде всего, тем, кто окунётся в предсказанные события, или соприкоснётся с ними. Никогда не сможет человек, силой своего ума, постичь то, что за пределами его восприятия. Второй признак, который позволит познать запечатлённое в Откровении предсказание, это способность самого субъекта разглядеть осуществляемое событие. Ведь ни для кого не секрет, что все мы, по-своему воспринимаем окружающий мир и по-своему интерпретируем события в нём происходящие, а кто-то может и не заметить этих событий. Нет сомнения в том, что, как и всякое Откровение, явленное свыше, и это Откровение Иисуса Христа, данное Иоанну Богослову, является лишь аллегорией Божественных истин, потому что все пророческие образы в нём мистичны и символичны. А это значит, что по поводу истинной сути тех или иных образов, можно лишь строить догадки, но их истинный смысл будет открываться лишь по мере свершения пророчеств в реалиях земной истории. Взявшись за труд по разъяснению богословских истин, искажённых предшествующими экзегетами, воспитанными на церковных догматах, и я буду предлагать читателю своё пони мание содержания и своё восприятие образов Откровения. А это значит, что богословские истины в моём толковании этой книги откроются в ином аспекте, непривычном для общепринятого теологического мышления. Кроме того, и апокалиптические образы зверей последней богоборческой эпохи (гл. 13), как и образ великой блудницы, описанный в гл. 17—18, я увидел иначе, нежели толкователи предыдущих эпох. Необходимо сказать и ещё об одной, весьма важной специфической особенности этой книги. Будучи пророческой, она мало что говорит о уже свершившейся многовековой истории христианства. Напрасно христианские экзегеты прежних эпох, концентрируя своё внимание на Церкви Христовой, пытались свести всё сказанное в книге на рельсы христианства, между тем как в Откровении, в основном, говорится не о Церкви Христа, а о Церкви Бога. Да, и то, что говорится в этой книге о Христе, и христианах сказано, как о членах Царства Божия, как о членах скинии небесной. У Христа нет Свой Собственной Церкви вне Церкви Бога Отца. Ныне можно с уверенностью сказать, что ни Вселенские соборы, ни расколы, почти постоянно потрясающие Церковь Христову, ни появление новых религий на земле, никак не отразились в этой книге. Поэтому можно сказать, что основная суть этой пророческой книги сосредоточивается на событиях последних времён, предваряющих конец света.

Воеводин Аркадий - Апокалипсис глазами современника

Толкование книги «Откровение» Апостола Иоанна Богослова

«Издательские решения», 2023 106 стр

ISBN 978-5-00-502182-3

Воеводин Аркадий - Апокалипсис глазами современника - Содержание

Предисловие

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Глава 7

Глава 8

Глава 9

Глава 10

Глава 11

Глава 12

Глава 13

Глава 14

Глава 15

Глава 16

Глава 17

Глава 18

Глава 19

Глава 20

Глава 21

Глава 22

Заключение

Список использованной литературы