Мелешко - Однополые отношения

Опубликовано в Альманахе «Богомыслие» №14, 2014 Стр. 61-73

В исторической ретроспективе почти нет информации относительно однополых отношений в истории Киевской Руси и образовавшихся на ее территории государств, ни в христианский, ни в до-христианский период. [1] Традиционный христианский взгляд, конечно же, сильно повлиял на отношение к данному вопросу, но вполне вероятно, что в до-христианский период однополые отношения также считались неприемлемыми. Тем не менее, вопрос об однополых отношениях, а в особенности вопрос их приятия или неприятия в обществе, - это современная проблема, на которую христианам необходимо обратить пристальное внимание, особенно во свете новых социальных реалий, сопровождающих узаконивание, а в некоторых случаях и навязывание [2] позитивного восприятия гомосексуальных отношений в современном мире.

Не является секретом, что этот вопрос достаточно серьезно обсуждается библейскими исследователями и церковными иерархами различных конфессий. Здесь мы постараемся сравнить взгляды некоторых исследователей на библейские тексты, говорящие об однополых связях. Будут рассмотрены те библейские тексты, которые обычно рассматриваются в дискуссии по вопросу, как критиками, так и защитниками подобного рода связей. Поскольку объем исследования ограничен, а тема достаточно обширна, мы рассмотрим лишь отрывки из Ветхого Завета.

Весьма полезной для данной задачи оказалась книга Роберта А. Гагнона «Библия и гомосексуальная практика». Данная книга содержит хороший герменевтический и экзегетический анализ библейских текстов и рассматривает различные подходы, что делает ее хорошим примером библейского взгляда на вопрос. Статьи из различных исследовательских журналов также оказались весьма полезными. Библиографический список в конце статьи может быть интересен тем, кто захочет более подробно исследовать вопрос.

Свидетельство Ветхого Завета

Ветхий Завет содержит несколько отрывков, которые необходимо рассмотреть для понимания отношения библейских авторов к однополым отношениям. Эти отрывки, которые, обычно, привносятся в дискуссию различными интерпретаторами, трактующими данные тексты подчас совершенно противоположным образом [3] , здесь будут условно разделены на три пары: две истории о негостеприимности Быт. 19:4-11 и Суд. 19:22-25; запреты Закона Лев. 18:22 и Лев. 20:13; а также две истории об отношениях между людьми одного пола: Ноеминью и Руфью, а также Давидом и Ионафаном. Две последние истории обычно привлекаются защитниками гомосексуальных связей в качестве примера подобного рода отношений в Библии, хотя они и не очевидны из самих текстов.

Также будут рассмотрены две истории о творении [4] в Быт. 1:1-2:6 и Быт. 2:7-25, которые обычно не привлекаются к дискуссии. [5] Эти два отрывка иногда рассматриваются, как не имеющие прямого отношения к теме. Тем не менее, история творения и грехопадения первых людей является наиболее важной для понимания человечества в целом и людских склонностей в частности. Наша цель заключается в том, чтобы дать обзор взглядов на указанные отрывки, оценивая уровень их релевантности, а затем уделить внимание истории сотворения, создающей необходимый базис для остальных библейских отрывков.

Две истории о негостеприимности

Истории, записанные в Бытие 19 и Судей 19-20, могут быть названы историями о негостеприимности. Эти истории, визит ангелов в Содом и ночлег левита в Гиве Вениаминовой, содержат схожий сюжет. В обеих фигурируют странники (путешественники), пришедшие в город, и в обеих ситуациях жители этих городов оказываются жестокими и проявляют насилие. По этой причине защитники однополых отношений [6] , а также те, кто не рассматривают себя в качестве защитников, но пытаются занять толерантную позицию [7] , отвергают эти отрывки, как не относящиеся к теме. [8] Даже среди тех, кто занимает критическую позицию по отношению к гомосексуализму, не все воспринимают эти тексты в качестве базовых для своего подхода [9] , хотя определенная часть исследователей считает их вполне релевантными. [10]

Тем не менее, оба текста, хотя и говорят в основном о негостеприимности и жестоком отношении жителей по отношению к странникам, включают попытки именно гомосексуального изнасилования. Подобное заключение оспаривается Карденом, который утверждает, что это был гетеросексуальный и даже гомофобный акт насилия. [11] Нам следует согласиться с тем, что у жителей Содома и Г ивы были гетеросексуальные семьи, но акт насилия, с чем соглашается и Карден, целенаправленно был обращен против мужчин. Как утверждают Гагнон и Стоун, элемент гомосексуального изнасилования подчеркивается повествователем в качестве характеристики содомского греха. [12] Осквернение восточного гостеприимства как демонстрация гордости, является главным грехом в обоих текстах (см. Иез. 16:49), и находит свое окончательное выражение в чрезвычайно унизительном обращении - гомосексуальном изнасиловании.

Гордон Венам, один из ведущих специалистов в области изучения Шестикнижия (Пятикнижие Моисея и Книга Иисуса Навина), утверждает, что такое обращение на древнем Ближнем Востоке «использовалось по отношению к военнопленным» [13] , для того, чтобы унизить их мужественность. Хотя изнасилование само по себе является осуждаемым способом сексуального поведения, для библейских авторов проблема состоит не только в этом. Оба повествования подчеркивают целенаправленное насилие против мужчин, и то, что это насилие имеет сексуальный (гомосексуальный) характер. [14] Кроме того, Гагнон утверждает, что если интерпретация содомского греха в Иез. 16:49-50 сделана через призму запрета в книге Левит, используя слово «мерзость» (toeba) как косвенный намек на гомосексуальную связь,

то становится очевидным, что Иезекииль рассматривает сексуальный акт между мужчинами как значительный составной фактор для определения развращенности Содома, вдобавок к применению силы и отсутствию гостеприимства по отношению к странникам. [15]

Таким образом, необходимый вывод, который можно сделать относительно рассматриваемых отрывков, заключается в том, что данные тексты должны рассматриваться как имеющие непосредственное отношение к вопросу, особенно если используются совместно с другими отрывками Писания.

Запреты Закона

Два отрывка в книге Левит говорят на тему гомосексуальных отношений: Лев.18:22 и Лев.20:13. Эти отрывки являются частью так называемого Кодекса святости, части книги Левит (гл.17-26), подчеркивающей тему святости как существенной части отношений между Богом и Его народом. Каждый из отрывков помещен в контекст заповедей, касающихся проблемы запрещенных сексуальных связей, и обращаются непосредственно к мужчинам, как активным участникам сексуальных отношений. [16]

Эти отрывки важны для дискуссии, потому что содержат прямой запрет на однополые связи: «Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость (toeba)» (Лев.18:22) и «Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость (toeba): да будут преданы смерти, кровь их на них» (Лев.20:13).

תועבה (toebah), означающее «мерзость», используется в обоих текстах. Как отмечалось ранее, это слово возникает также в Иез.16:49-50, где пророк говорит о грехе Содома. Босуэл утверждает, что «еврейское слово toevah ... обычно не означает что-либо плохое по своей сущности,.. но что-либо ритуально нечистое для иудеев.». Слово(toebah), означающее «мерзость», используется в обоих текстах. Как отмечалось ранее, это слово возникает также в Иез.16:49-50, где пророк говорит о грехе Содома. Босуэл утверждает, что «еврейское слово toevah ... обычно не означает что-либо плохое по своей сущности,.. но что-либо ритуально нечистое для иудеев.». [17] Гагнон, напротив, утверждает, что toebah означает вещи, которые целенаправленно профанируют YHWH как Господа и Создателя: поклонение другим богам, приношение им детей в жертву, колдовство, некромантию, прелюбодеяние, инцест, кросс-дрессинг (трансвестизм), убийство, грабеж, притеснение бедных, вдов, сирот, пришельцев, несправедливость и т.п. [18] Таким образом, гомосексуальные акты, которые обозначены как мерзость, также профанируют Бога.

Саймон Б. Паркер утверждает, что конечная цель Кодекса святости состояла в том, чтобы создать «социальное, культовое и богословское разделение» и различие «между "ими" и "нами"», т.е. между израилитянами после Исхода и жителями Ханаана. [19] Тем не менее, он приходит к парадоксальному заключению о том, что «нет никакого упоминания какой- либо дискриминации внутри Божьего народа на основании данных законов», и в качестве примера приводит список запретов, предназначенных для священников, где нет никакого упоминания о запрете гомосексуальных актов. [20] С другой стороны, Сара Мелчер говорит:

Законы для священников основаны на тех же принципах, что и для других, но из-за более высокого священного статуса священника, сексуальные связи вне рамок брака даже не предполагаются. [21]

Некоторые авторы продолжают тот же путь интерпретации, которым пользуется Паркер, утверждая, что эти отрывки, в особенности Лев.18:22, направлены против культовой практики языческого идолопоклонства. Таким образом, продолжают они, эти тексты не имею отношения к вопросу, поскольку их главная забота - культовая чистота и различие между иудеями и язычниками. [22] Лиланд Уайт утверждает, что этот запрет направлен против педерастии. [23] Однако, это невозможно доказать на основании самих отрывков. Использование слова zakar (мужчина, особа мужского пола), не показывает никакой разницы в возрасте, а лишь факт сексуальной связи между двумя лицами мужского пола. [24]

Дэвид Питерсон, отвергая оба утверждения о культовом или педерастическом понимании отрывков, утверждает, что «эти тексты осуждают гомосексуальные связи, в которых обе стороны участвуют добровольно, независимо от того, практикуется ли эта связь в частном порядке или во взаимосвязи с языческим поклонением». [25] Согласно ему, «данные постановления закона запрещают любой вид гомосексуальных действий, а не только запрещенные связи, как это делают ассирийцы, или секс с подрастающим поколением, как это делают египтяне». [26] Отвечая тем, кто утверждает, что отрывок из Левит 18:22 запрещает лишь культовую гомосексуальную проституцию, Гагнон говорит:

Мужская культовая проституция была не единственным контекстом, в котором гомосексуальные связи на Ближнем Востоке проявлялись в целом. Просто это был наиболее приемлемый вид гомосексуальных связей, практиковавшийся в Месопотамии, конечно же, имеются в виду те, кто играл роль пассивного партнера. В нашем культурном контексте мы думаем, что запрет на мужскую культовую проституцию, не принимает во внимание не­культовые гомосексуальные отношения, основанные на согласии и любви. В культурном контексте древнего Ближнего Востока обоснование было прямо противоположным: запрет на гомосексуальную культовую проституцию означал запрет всякого рода гомосексуальных связей. [27]

[29] Хотя Щедровицкий утверждает, что его понимание и перевод текста основаны на определенной иудейской традиции толкования, в том числе на талмудической традиции, он не дает никакой ссылки 29 на эти традиции. Современный российский исследователь Дмитрий Щедровицкий утверждает, что отрывок может относиться к гермафродитам и предписывает им исполнять мужскую роль в сексуальных отношениях, или, по другой версии, запрещает групповые гетеросексуальные связи, в которые вовлечены несколько партнеров мужчин. [28] Хотя Щедровицкий утверждает, что его понимание и перевод текста основаны на определенной иудейской традиции толкования, в том числе на талмудической традиции, он не дает никакой ссылки 29 на эти традиции.

Здесь стоит сделать небольшое отступление, и упомянуть еще пару запрещающих текстов Закона, которые имеют касательство к рассматриваемой теме, но обычно рассматриваются либо в связи с другими вопросами, либо при более глубоком исследовании темы однополых отношений. Здесь мы лишь упомянем эти тексты, дав краткое объяснение их взаимосвязи с рассматриваемой темой. Возможно, они представят интерес для дальнейших исследований.

Прежде всего, это текст, который в евангельских общинах на пост-советском пространстве употребляется в дискуссиях относительно эстетики внешнего вида христиан: «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие» (Втор. 22:5). Использование слова ПЛУ1Л (toebah) связывает этот текст с рассматриваемыми выше запретами. Целью данного отрывка, в целом, является не декларирование мужской и женской моды, но ясный запрет кросс-дрессинга, который является одним из составляющих элементов гомосексуальных отношений и трансгендерности.

Другим текстом, который стоит упомянуть, является довольно странный при вне- контекстном прочтении запрет на внесение стоимости пса в храм (Втор.23:18). Чем же провинилось бедное животное? В комментариях, доносимых с кафедр (хотя это далеко не самый популярный отрывок для проповеди), данный запрет оправдывается тем, что собака - это нечистое животное. [30] Но нет никакого запрета на внесении стоимости других нечистых животных. Непосредственный контекст, тем не менее, не завуалированно выражает мысль: запрещается проституция, как женская, так и мужская (23:17), в том числе и храмовая, или «освященная» приношением денег в дар на храм (23:18). Мысль завершается утверждением, что и то, и другое - это мерзость (toebah) пред Господом.

В цитированном выше отрывке, Гагнон утверждает, что культовые гомосексуальные связи были единственным видом однополых отношений (по крайней мере, для пассивного партнера), приемлемыми на Древнем Востоке. В данном отрывке даже эти виды связей запрещены и названы мерзостью, а участвующий в них пассивный партнер назван псом, вероятно из принципа аналогии, либо с позой пассивного партнера, либо с тем, что подобный вид однополого сношения иногда случается у собак.

Две истории о глубоких отношениях

Две истории, которые периодически используются защитниками однополых связей, говорят о глубоких взаимоотношениях между людьми того же пола. Хотя эти истории не имеют никакого прямого упоминания касательно вопроса гомосексуализма, некоторые исследователя, защищая гомосексуальные отношения, видят в них отображение глубокой интимности между представителями одного пола. Такие близкие/интимные отношения означают для этих исследователей однополые взаимоотношения, основанные на согласии. Мы вкратце рассмотрим эти истории для того, чтобы определить, имеют ли они какое- либо отношение к рассматриваемому вопросу или нет.

Первая история - это история о Руфи и Ноемини. Некоторые сторонники однополых отношений видят в этой истории гомосексуальную связь между Руфью и ее свекровью Ноеминью, и рассматривают великую декларацию верности Руфи в Руфь 1:16-17, как «романтическое объяснение в неумирающей любви». [31] Тем не менее, такой взгляд не имеет никаких доказательств непосредственно в тексте. Более того, взаимоотношения между Руфью и Воозом, которые поддерживала Ноеминь, и радость об их ребенке, доказывают, что между этими женщинами было доверие и взаимная посвященность, но никоим образом не взаимоотношения, которые можно было бы назвать гомосексуальными. [32] По данной причине подобный взгляд на повествование о Руфи и Ноемини не особо распространен и приемлем даже со стороны защитников однополых отношений.

Вторая история - это история о Давиде и Ионафане, которая обсуждается во взаимосвязи с нашей темой намного чаще, чем нарратив о Руфи и Ноемини. И это не удивительно. Отношения между этими двумя библейскими персонажами описаны более подробно и содержат слова любви и привязанности. На этом основании, защитники однополых отношений утверждают, что Давид и Ионафан были гомосексуальными любовниками, или даже парой, состоящей в браке. [33] Аргументация в поддержку такого взгляда основана на отрывках из 1 Цар.18:1-5 и 2 Цар.1:19-27.

В первом отрывке рассказчик говорит нам, что «душа Ионафана прилепилась к душе его, и полюбил его Ионафан, как свою душу» (18:1), а также, что «Ионафан заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу» (18:3). Сторонники однополых связей утверждают, что первая фраза означает, что Ионафан влюбился в Давида и испытал к нему сексуальное влечение [34] , а вторая говорит о брачном союзе. [35] Стоит отметить, что такая интерпретация в действительности нарушает значение слова «любовь», привязывая его исключительно к сексуальному влечению. Паркер показывает это на примере Быт.44:30, где говорится, что душа Иакова прилепилась (связана) к душе Вениамина, и что любить кого-либо как себя (свою душу) является заповедью, данной всему Израилю в Лев. 19:18. [36] Таким образом, заключает Паркер, «в данной фразе нет ничего, что предполагает, или даже намекает, на гомосексуальные отношения». [37] Кроме того, при ближайшем рассмотрении 1Цар.18 мы можем увидеть целый набор текстов, буквально «повторяющих, что все любили Давида»: 1Цар.16:21 (Саул), 18:1,3 (Ионафан), 16 (весь Израиль и Иуда), 20 (Мелхола), 22 (слуги Саула), 28 (снова Мелхола). [38]

Второй приведённый отрывок - это плач Давида о смерти Саула и Ионафана. Сторонники гомосексуальных отношений концентрируются на стихе 26: «Скорблю о тебе, брат мой Ионафан; ты был очень дорог для меня; любовь твоя была для меня превыше любви женской». [39] Рассмотрение данного текста, как подтверждающего однополые отношения между Давидом и Ионафаном, критикуется, прежде всего, за то, что полностью игнорирует поэтическую структуру текста, которая полна гипербол. [40] Любая поэзия, тем более плачевная песнь на смерть двух выдающихся государственных мужей, склонна к гиперболическим высказываниям и преувеличенным выражениям чувств. [41] Панегирик Давида соответствует стандартной плачевной песни, в которой он «восхваляет особенные и уникальные черты характера покойного». [42] Кроме того, стоит отметить, что гомосексуальная трактовка не принимает во внимание ясных доказательств гетеросексуальной жизни, как Давида, так и Ионафана. [43]

Трактовка данных историй об отношениях между людьми одного пола в контексте гомосексуальных связей, не только насилует содержание текстов, при полном игнорировании как непосредственного, так и общебиблейского контекста, но и профанирует понятие любви и нигилирует такие высокие чувства как «дружба», «верность», «братство». Утратив величие и глубину этих понятий, низведя все взаимоотношения между людьми лишь к сексуальной составляющей, мы утратим добрые человеческие чувства и человечность как таковую.

Истории о творении (Бытие 1 -2)

Первые две главы книги Бытие дают нам интересную и важную картину происхождения мира и человечества в целом. Истории сотворения существенны для рассматриваемого вопроса, хотя не говорит о сексуальных связях представителей одного пола вообще. Важность истории лежит в божественном порядке творения, который акцентируется повествователем. Эта эмфаза ясно выражена с самого первого стиха. Но наиболее интересными отрывками для нашей темы являются Быт.1:26-31 и 2:15-25. В этих двух текстах мы находим порядок, предусмотренный Создателем для человеческих сексуальных отношений.

Первый отрывок, рассматриваемый многими исследователями как написанный священническим писателем, рассказывает историю о сотворении человека в шестой день творения, в тот же самый день, когда и другие земные животные были сотворены. Рассказчик выражает это следующим образом:

И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю... (Быт. 1:26-28)

Согласно данному тексту, Бог создал человеческий вид, разделив его на два пола, мужской и женский, и дал этим двум полам определенные пререквизиты [44] для сексуальных отношений. Последнее очевидно из заповеди, данной первым людям: «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» (Быт.1:28). Таким образом, сексуальные отношения между мужчиной и женщиной должны пониматься как естественные.

Основное возражение здесь заключается в вопросе воспроизведения. Защитники гомосексуальных отношений рассматривают различие между мужским и женским полом, данное священным писателем, как необходимость для размножения человеческих существ на земле. Однако теперь, когда земля перенаселена, нет никакого смысла следовать этим ограничениям в сексуальных отношениях. Более того, утверждают они, если конечной целью сексуальных отношений является воспроизведение, тогда любой вид сексуальных действий, не ведущий к воспроизведению, должен быть запрещен.

Второе возражение играет со значением слова Adam, которое в большинстве переводов передается словом человек, но может быть также переведено и как человечество. В самом деле, слово Adam может быть понято и как собирательное, особенно при использовании определенного артикля. Такое «собирательное» прочтение текста интерпретируется как сотворение группы людей, человечества как такового, а не одной лишь пары. [45]

Мы рассмотрим и оценим здесь высказанные аргументы сторонников легитимации однополых пар, после того как прочтем второй текст в нарративе Творения. Быт.2:18,21- 24:

И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему... И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть.

Этот отрывок в яхвистской традиции [46] говорит больше о сотворении людей. Прежде всего, Бог решает, что не хорошо для человека быть одному. Интересен способ, каким Бог создает для мужчины «помощника, соответственного ему». Разделение первого человеческого существа на две части может означать, что человек включал в себя оба пола, мужской и женский. Тем не менее, проводя сравнение с другими творениями, человек чувствовал, что нуждается в помощнике. И это должен быть кто-то того же вида, как и у других сотворенных существ. Бог берет «ребро» у человека (или скорее «бок»), и создает существо, которое Адам называет «женщина», осознавая и признавая в ней отличие от самого себя. По той причине, что они оба, мужчина и женщина, являются частями одного и того же человеческого существа, рассказчик (или Адам) [47] говорит, что мужчина должен прилепиться к женщине, и таким образом они станут единым человеческим существом (одной плотью).

Данная история говорит больше, касательно нашей темы, и может быть взята для дополнительной информации. Прежде всего, нарратив Творения не говорит здесь ничего, касательно вопроса воспроизведения. Воспроизведение не играет никакой роли в данном отрывке. Здесь мы встречаем воссоединение человека, разделенного на две части, что и составляет главную цель сексуальных отношений. Во-вторых, история говорит нам, что Бог создал человеку «помощника, соответственного ему». Это соответствие является результатом творения в том виде, как Бог его задумал.

Все последующее ветхозаветное повествование основано на этом понимании творения как данного Богом порядка существования. По этой же причине, «Ветхозаветное отвержение всякого рода гомосексуальной практики совершенно уникально для древнего мира». [48] Гордон Венам объясняет это следующим образом:

Наиболее вероятным кажется то, что отрицание в Израиле гомосексуальных отношений происходит из их доктрины о творении. Разрешить легитимность гомосексуальных связей означает препятствование божественным целям и является отвержением совершенства того, что Бог обеспечил человечество двумя полами для поддержки и дополнения друг друга. [49]

Согласно исследованию текста, которое проводит Г агнон, отвержение однополых отношений никак не связано с культурой мужского доминирования над женщинами. Более того, он удивляется, что история творения не содержит никакого намека на мужское превосходство или доминирование. Он заключает:

Вывод, который следует из всех этих текстов, заключается в том, что есть что-то предлежащее и более существенное, чем иерархия мужчины в порядке творения: человеческая сексуальность, выраженная в соединении мужчины и женщины. [50]

Заключение

Подводя итоги нашего обзора мнений, можно отметить, что ветхозаветному тексту есть, что сказать по поводу однополых отношений. Более того, высказывания ветхозаветного Писания достаточно эксплицитны в выражении оценки данного рода отношениям.

Рассмотренные нами тексты, участвующие в дискуссии об отношении Писания к однополым связям, выражают как ясное содержание данных текстов, так и причины отвержения гомосексуальных контактов.

Не лишним, наверное, будет обратить внимание на то, что сама сущность человеческого бытия и те светлые чувства, которыми оно наполнено, может быть утрачено, если мы, отвергнув природу творения, наполним свою жизнь лишь животными страстями. И природа гостеприимства, и природа дружбы, и сама человеческая сексуальность оказываются под угрозой, когда человек извращает суть своего тварного бытия, отказываясь от воплощения своего истинного предназначения: быть образом Бога в единении двух - мужчины и женщины.

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ET – Expository Times

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