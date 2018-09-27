Мельник - РПЦ и Оруэлл: Разрыв с Константинополем

"Двоемыслие — душа партии, поскольку партия пользуется намеренным обманом, твердо держа курс к своей цели, а это требует полной честности. Говорить заведомую ложь и одновременно в нее верить, забыть любой факт, ставший неудобным, и извлечь его из забвения, едва он опять понадобился, отрицать существование объективной действительности и учитывать действительность, которую отрицаешь, — все это абсолютно необходимо".

1. Двоемыслие как основной принцип РПЦ

Погружение РПЦ в мир Зазеркалья началось уже много лет назад. И об этих процессах приходилось писать отдельно. К сожалению, чем дальше, тем все больше РПЦ напоминает «партию» из романа Джорджа Оруэлла «1984». Священноначалие РПЦ, активно используя принцип двоемыслия, требует от своих клириков и мирян беспрекословно ему следовать: «Ключевое слово – бело-черный. В применении к оппоненту оно означает привычку бесстыдно утверждать, что черное — это белое, вопреки очевидным фактам. В применении к члену партии — благонамеренную готовность назвать черное белым, если того требует партийная дисциплина. Но не только назвать: еще и верить, что черное — это белое; больше того: знать, что черное — это белое, и забыть, что когда-то ты думал иначе». Все измеряется исключительно сиюминутной выгодой своей организации. О том, как этот принцип двоемыслия раскрывается в контексте вопроса автокефалии Украинской Церкви, можно прочесть в моей статье «РПЦ и Оруэлл».

В этом ключе весьма показательна и информационная политика некоторых клириков РПЦ. Так, один архиерей УПЦ известен любовью к фейкам, которые, не стесняясь, периодически помещает у себя на странице. При этом прекрасно знает, что помещаемые публикации являются именно фейками, но верит, что использует ложь «для пользы церковной», т.е. проявляет ту самую «благонамеренную готовность назвать черное белым». Ни одного случая принесения извинений с его стороны я не помню. В лучшем случае, он молча удаляет свои публикации после достижения желаемого эффекта в стиле «ложки нашлись, но осадок остался». В то же время, этот же самый архиерей крайне болезненно реагирует, когда видит не только фейки, но даже любую неточную информацию о себе, и искренне возмущается, как люди могут «бесстыдно утверждать, что черное - это белое».

Патриарх Кирилл также демонстрирует верность принципу двоемыслия и с готовностью меняет утверждения и свои воспоминания в угоду сиюминутным интересам. Так, например, 31 августа 2018 года, во время посещения им резиденции Константинопольского Патриарха, он заявляет: «У меня с этим местом связаны очень светлые воспоминания, потому что никогда мы не сделали ничего, что могло бы повредить вселенскому Православию, единой Святой Соборной Апостольской Церкви» и, обращаясь к Константинопольскому Патриарху Варфоломею, добавляет: «Я хотел бы поблагодарить лично Вас за ту атмосферу, которую Вы здесь создаете». Но проходит всего две недели, Патриарх Кирилл меняет свои воспоминания на прямо противоположные. Теперь он уже видит «традицию» Константинопольского Патриарха поддерживать расколы и вредить вселенскому Православию. Когда именно врет Патриарх Кирилл остается вопросом риторическим. Но эта смена воспоминаний являет очередную иллюстрацию двоемыслия: «Член партии знает, в какую сторону менять свои воспоминания; следовательно, осознает, что мошенничает с действительностью; однако, действуя при помощи двоемыслия, он уверяет себя, что действительность осталась неприкосновенна. Этот процесс должен быть сознательным, иначе его не осуществишь аккуратно, но должен быть и бессознательным, иначе возникнет ощущение лжи, а значит, и вины».

2. Мы полностью независимы от Москвы, и Москва проинформирует нас о нашей судьбе

То же двоемыслие проявляется и в основной риторике представителей РПЦ. Они наперебой говорят о том, что у УПЦ «есть все атрибуты независимости», что «УПЦ полностью независима», при этом категорически против провозглашения этой независимости (т.е. автокефалии). Честному и психически здоровому человеку сложно понять такое двоемыслие. Если все атрибуты УЖЕ есть, если церковь УЖЕ полностью независима, то, во-первых, формализация того, что УЖЕ и так существует, ничего изменить не может в принципе. В этом смысле подобная болезненная реакция, увы, диагностически значима. Во-вторых, любой честный человек должен лишь порадоваться, когда формальное приходит в соответствие с реальным. Особенно это должно обрадовать христиан, для которых «да будет у вас «да – да», «нет – нет», а что сверх того, то от лукавого» (Мф. 5:34). И в этом контексте протесты иерархов обличают их же сами в лукавстве.

Впрочем, лукавство выдает себя и другим образом. «Показания» иерархов разнятся. В 2009 году патр. Кирилл заверял президента Украины В. Ющенко: «Есть Поместная Церковь на Украине». Предстоятель УПЦ митр. Онуфрий убеждает: «Мы самостоятельная Церковь. У нас есть свой Синод, независимый ни от кого. У нас есть свой Архиерейский собор, который независим ни от кого». Подчеркивает эту независимость и председатель ОВЦС митр. Иларион (Алфеев): «Украинская Церковь […] полностью независима от Москвы во ВСЕХ вопросах организации своей внутренней жизни». И вот, на последнем Синоде РПЦ патр. Кирилл, забывая о том, что сам годами пытался убедить всех в полной независимости УПЦ от Москвы, сообщает митр. Онуфрию: «Мы будем иметь дискуссию в Синоде и потом, Ваше Блаженство, проинформируем Вас о результатах», т.е. сообщат о том, какое Синод РПЦ примет решение о судьбе УПЦ, и о том, как она должна себя вести, и решение спустится сверху. Казалось бы, возмутиться должен был не только митр. Онуфрий, но и присутствующий на Синоде митр. Иларион, одернуть патр. Кирилла, напомнить ему, что УПЦ «полностью независимы от Москвы». Но этого не происходит.

Проливает свет на истинное положение дел глава информационного отдела УПЦ арх. Климент (Вечеря): «Когда сегодня спрашивают, насколько УПЦ независима от РПЦ, то я даю ответ, что она независима настолько, насколько Украина независима от России», при этом владыка Климент отмечает: «Украина, наверное, никогда не была полноценно независимым государством». Следуя этой логике, боязнь автокефалии со стороны священноначалия РПЦ вызвана нежеланием независимой Украины. В конце концов, и патр. Кирилл, говоря о необходимости легализации «раскольничьей структуры» Македонской Православной Церкви и ее автокефалии, заявлял, что это решение является не только верным решением, но и необходимым для сохранения национальной идентичности страны: «Восстановление канонического статуса Македонской Православной Церкви будет фактором, который в большей мере, чем любой другой, будет обеспечивать сохранение македонской национальной, культурной, религиозной идентичности». Очевидно, что сохранения национальной идентичности Украины не рассматривается в РПЦ как желанное.

Наконец, жонглирование вывесками и самоидентификацией, присущие УПЦ, тоже весьма показательно. В одних случаях с табличек исчезает упоминание «Московский Патриархат» и остается лишь «Украинская Православная Церковь», как, например, в Одессе. В других случаях происходит прямо противоположное – исчезает любое упоминание об «Украинской Православной Церкви» и остается «Московский Патриархат», как, например, в Крыму и Луганске. Примечательно, что все приведенные примеры относятся не к рядовым епархиям УПЦ, но к тем, которыми управляют постоянные члены Священного синода УПЦ. Что ж, весьма принципиальная позиция верности двоемыслию: «Член партии знает, в какую сторону менять свои воспоминания».

* * *

А недавнее заявление Синода РПЦ с угрозами в сторону Константинополя и вовсе стало очередным триумфом двоемыслия. В этом заявлении удивляет многое, начиная от тона и того, что слова «экзархи» и «автокефалия» взяты в кавычки, и заканчивая содержанием текста. Обратим внимание лишь на некоторые особенно яркие моменты.

3. Мы призываем следовать документу, силу которого сами же отвергаем

«Позиция по вопросу об автокефалии, которую озвучивает сейчас Константинопольская Патриархия, полностью противоречит согласованной позиции всех Поместных Православных Церквей, выработанной в результате непростых дискуссий в рамках подготовки к Святому и Великому Собору и зафиксированной в документе «Автокефалия и способ ее провозглашения», который был подписан представителями всех Поместных Церквей, в том числе Константинопольской Церкви», – говорится в Заявлении Синода РПЦ. Речь идет о проекте документа, принятого на Заседании Межправославной Подготовительной Комиссии в Шамбези, 7-13 ноября 1993 г. Вместе с тем, именно Патриарх Кирилл, с одной стороны, утверждал, что документ еще не готов, его «стоит доработать и согласовать на Всеправославном Соборе». С другой стороны, озвучил, что подобные документы могут иметь силу лишь «на основе консенсуса» всех Православных Церквей. И ведь именно РПЦ отказалась от участия на Всеправославном Соборе в 2016 году, исключая возможность как доработки упомянутого документа, так и его принятия на основе консенсуса. Таким образом, с точки зрения самого Патриарха Кирилла и РПЦ документ «Автокефалия и способ ее провозглашения», как и прочие проекты документов, не утвержденные всеми Церквами на Всеправославном Соборе, не имеет силы.

4. Мы повторяем ложь в надежде, что она станет правдой

То ли забывая о том, что на дворе XXI век и каждый без особого труда может проверить информацию, то ли надеясь на невежество верующих или их амнезию, или же верность верующих принципу двоемыслия, священноначалие РПЦ в очередной раз пытается подложить фейк в виде аргумента: «В отсутствие официальной просьбы об автокефалии со стороны епископата Украинской Православной Церкви Патриарх Варфоломей принял к рассмотрению просьбу, исходящую от украинского правительства и раскольников». Этот миф часто тиражируется, видимо, по известному принципу пропаганды: «Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой». Однако ничего общего с правдой это утверждение не имеет.

Напомню, что епископат УПЦ и Собор УПЦ несколько раз направляли официальные просьбы об автокефалии, причем, просьбы единогласные. В частности, такие просьбы направляли:

(а) Архиерейский Собор УПЦ, 6-7 сентября 1991 года, на котором епископат УПЦ единогласно поддержал автокефалию УПЦ, что отображено в соборных документах.

(б) [Поместный] Собор УПЦ, 1-3 ноября 1991 года, выражающий полноту УПЦ в лице всех архиереев УПЦ, клириков и мирян, представителей от всех 22 епархий, представителей всех 32 монастырей УПЦ и представителей всех духовных школ УПЦ, единогласно подписывает Обращение Собора УПЦ: «Участники Собора, представляющие весь украинский епископат, клир, мирян, монастыри и духовные учебные заведения, единогласноопределили обратиться к Вашему Святейшеству и епископату Русской Православной Церкви с просьбой даровать Украинской Православной Церкви полную каноническую самостоятельность, т.е. автокефалию, содействовать признанию Украинской Православной Церкви всеми Поместными Церквами как равноправной Церкви-Сестры в семье Православных Церквей и способствовать учреждению Восточными Патриархами и Главами других Поместных Церквей Киевского Патриархата». Под этим обращением находим и подписи ныне здравствующих иерархов УПЦ, в частности, митр. Онуфрия (Березовского), нынешнего Предстоятеля УПЦ, митр. Иринея (Среднего) Днепропетровского, митр. Лазаря (Швеца) Симферопольского, митр. Илариона (Шукало) Донецкого, митр. Варфоломея (Ващука) Ровенского, митр. Сергия (Генсицкого) Тернопольского.

(в) Епископское совещание УПЦ 22 января 1992 года в очередной раз принимает Обращениек Патриарху и Синоду РПЦ с призывом ускорить предоставление автокефалии УПЦ: «Мы считаем, что наступило время дарования полной независимости Украинской Православной Церкви, дарования автокефалии». И снова находим под обращением подписи все тех же лиц. Само же обращение было лично доставлено 29 января 1992 года нынешними архиереями УПЦ: митр. Лазарем (Швецом) Симферопольским и митр. Варфоломеем (Ващуком) Ровенским.

Более того, священноначалие РПЦ прекрасно знает об этих просьбах, что официально и подтвердило. Так, Архиерейский Собор РПЦ 1-4 апреля 1992 г., рассмотрев прошение Собора УПЦ о предоставлении автокефалии, постановил «перенести обсуждение этого вопроса на следующий Поместный Собор РПЦ». Ни одно из вышеупомянутых прошений не было в последствие аннулировано и не утратило своей силы. Спустя много лет, после Поместного Собора РПЦ 2009 года, на вопрос об автокефалии УПЦ: «И все-таки вам нужен автокефальный статус или нет?», Предстоятель УПЦ, митр. Владимир (Сабодан) ответилпрямо: «Этот статус должен венчать все наши усилия».

И вновь РПЦ демонстрирует свою приверженность двоемыслию: «Благонамеренную готовность назвать черное белым, если того требует партийная дисциплина».

5. Мы активно разбрасывали бумеранги и теперь они причиняют нам боль

Заявление Синода РПЦ гласит: «[Назначение экзархов] принято без согласования с Предстоятелем Русской Православной Церкви и Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием — единственным каноническим главой Православной Церкви в Украине. Оно является грубейшим нарушением церковного права, вторжением одной Поместной Церкви на территорию другой».

Что ж, авторы заявления лукавят несколько раз. Во-первых, священноначалие РПЦ прекрасно осознает, что мировое Православие не знает такой структуры, как УПЦ «во главе с митр. Онуфрием». То, что известно как УПЦ, в Православном мире воспринимается как «епархии РПЦ в Украине», а митр. Онуфрий является обычным правящим архиереем РПЦ, пребывающим в Украине. Более того, Вселенский Патриарх Варфоломей неоднократно это подчеркивал отнюдь не в кулуарах и частных беседах, а в официальных документах. Так, например, 2 августа 2008 года Вселенский Патриарх Варфоломей в своем ответе на обращение Архиерейского Собора УПЦ (28 июля 2008 г.), замечает, что (а) оно было направлено «вопреки установленному порядку, по которому иерархи общаются через свое руководство»; (б) обращение было принято «на собрании (а, безусловно, никак не на Соборе или Синоде) 35 епископов Украины»; (в) Обращается к митрополиту Киевскому отнюдь не как к «главе» или предстоятелю Церкви («Ваше Блаженство»), а как простому архиерею: «Ваше Преосвященство».

Во-вторых, как сказано в докладе на Синаксисе профессора епископа Макария Христопольского, «на основании святых канонов все митрополиты Киевские, прервавшие поминовение Константинопольского Патриарха, подлежат наказанию лишением сана. Не имеет значения, наложит ли Вселенский Патриархат наказание, предписанное священными канонами, это - церковная и каноническая реальность. Сегодня все говорят о «Патриархе» Филарете, который в расколе, но, если мы хотим быть искренними, мы должны сказать, что в данный момент в Украине существует излечиваемое состояние раскола и скрытая неканоничность».

Отчасти такой подход – лишь возвращение бумерангов, которые само священноначалие РПЦ запускало десятилетиями. Многие годы риторика РПЦ строилась на признании себя хранителями канонов, призывах соблюдать каноны во всей строгости от первой до последней буквы, указании на незыблемость и вневременность канонов. Эта риторика с особенной силой звучала в Украине, где РПЦ называла себя «единственно каноничной» и при первой возможности подчеркивала «неканоничность» («а значит, безблагодатность») своих оппонентов из УПЦ КП. И вот – какое удивление! – бумеранги вернулись: «Со всей строгостью канонов? Незыблемые и вневременные каноны? Самые каноничные? Хорошо, давайте так, раз уж вы настаиваете». И воплотилось евангельское «Каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Мф. 7:2). И выходит, что строго по канонам митр. Онуфрий не является каноничным.

6. Триумф двоемыслия или как священноначалие РПЦ осудило само себя

Как бы то ни было, можно соглашаться с доводами Константинополя или нет, но крайне любопытно другое. РПЦ считает Америку канонической территорией Православной Церкви в Америке (OCA – Orthodox Church in America), о чем постоянно настаивает. В то же время сама РПЦ имеет на этой территории сразу несколько своих церковных структур: (а) РПЦЗ (МП), (б) Патриаршие приходы в США, (в) Патриаршие приходы в Канаде и (г) Аргентинско-Южноамериканская епархия. Но почему-то не раздаются увещевания со стороны РПЦ к этим параллельным структурам о том, что они «раскалывают единство Церкви». Не слышны и призывы РПЦ к этим же структурам уважать каноническую территорию и перейти под омофор OCA.

Более того, РПЦ не согласовывает свою кадровую политику в этих структурах с архиепископом Вашингтонским Митрополитом всей Америки и Канады Тихоном (Моллардом) – тем, кого сама же считает каноническим главой Православной Церкви в Америке. С точки зрения священноначалия РПЦ их собственные действия «являются грубейшим нарушением церковного права, вторжением одной Поместной Церкви на территорию другой». И далее вывод, который РПЦ подсказывает OCA относительно собственных действий: «В случае продолжения антиканонической деятельности РПЦ на территории ОСА мы будем вынуждены полностью разорвать евхаристическое общение с РПЦ. Вся полнота ответственности за трагические последствия этого разделения ляжет лично на Патриарха Кирилла и поддерживающих его архиереев».

Впрочем, это не первый раз, когда иерархи фактически осуждают самих себя. Так, недавно митр. Онуфрий фактически обличил патр. Кирилла и некоторых своих коллег как «Оборотней в рясах».

7. Мы идем на раскол единства Православия, но молимся о единстве Православия

Священноначалие РПЦ утверждает: «Московский Патриархат вынужден приостановить молитвенное поминовение Константинопольского Патриарха Варфоломея за богослужением и с глубоким сожалением приостановить сослужение с иерархами Константинопольского Патриархата, а также прервать участие Русской Православной Церкви в Епископских ассамблеях, равно как и в богословских диалогах, многосторонних комиссиях и всех прочих структурах, в которых председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского Патриархата». Это своеобразный крик Юлия Капитоныча Карандышева из финала «Бесприданницы» А.Н. Островского. Напомню:

"Лариса: Подите! Я вашей быть не могу!

Карандышев (вставая): О, не раскайтесь же об этом! (Кладет руку за борт сюртука) Вы должны быть моей.

Лариса: Чьей ни быть, но не вашей.

Карандышев (запальчиво): Не моей?!

Лариса: Никогда!

Карандышев (истерически): Так не доставайся ж ты никому! (Стреляет в нее из пистолета.)"

Правда, в нынешнем ремейке «Карандышев» стреляет в самого себя. Нынешнее заявление Синода означает самоизоляцию РПЦ и раскол единства Православия. Любопытно даже не то, что РПЦ пошла на раскол отнюдь не по догматическим, а сугубо административным причинам. И даже не то, что на этот шаг Москва пошла даже до прибытия константинопольских «легатов»-экзархов в Украину. А то, что сразу же за этим заявлением Синод РПЦ принимает постановление о возношении молитв во всех храмах РПЦ «о единстве Святого Православия». Примерно, как если бы покидая семейный ужин и громко хлопая дверью, человек постановил себе молиться «о единстве семьи». Остается лишь надеяться, что и нынешний «Карандышев», подобно литературному прообразу, все же воскликнет: «Что я, что я... ах, безумный! Что я наделал! (роняет пистолет)».

8. Об угрозах кровавой бойни

В своем интервью, состоявшемся после Заявления Синода, митр. Иларион (Алфеев) пригрозил, что, в случае предоставления автокефалии Церкви в Украине, начнутся кровопролития: «Конечно, православные верующие будут защищать эти святые места и может начаться кровопролитие». Что ж, угроза озвучена и принята, остается лишь гадать, кто именно будет стравливать народ «постоять до крови» ради недопущения смены одной канонической юрисдикции на другую каноническую юрисдикцию. Но в этом контексте очень полезно будет напомнить владыке митрополиту его же собственные слова: «Очень важно, чтобы мы не совершали тех же ошибок, которые имели место в прошлом, чтобы не допускали на экраны телевизоров религиозных представителей, которые сегодня проповедуют всякие кажущиеся привлекательными истины, а завтра могут совершить террористическую атаку. Важно, чтобы представители государственных органов, спецслужб внимательно следили за появлением подобного рода сект». Да и не только владыке Илариону стоит вспомнить свои слова. Надеемся, что и представители государственных органов и спецслужб, к которым обращены слова митр. Илариона, их услышат.

P.S. Лекарство или яд?

К громким заявлениям священноначалия РПЦ добавился и голос управделами УПЦ митр. Антония (Паканича): «Настойчивые и упрямые попытки Вселенского Патриархата исцелить раскол в Украине с помощью предоставления автокефалии являются не лекарством, а ядом как для канонической Украинской Православной Церкви, так и для всего Тела Вселенского Православия». Что ж, всё так! Эти попытки действительно являются ядом с позиции властвования, когда административное единство становится во главу угла и ему приносится в жертву единство во Христе. Однако, с христианской позиции, где во главу угла ставится единство во Христе и единство административное отходит на второй план, предпринимаемые действия являются именно лекарством. Эту же мысль единогласно выражала полнота УПЦ в 1991 и 1992 годах: «Сознавая, что основной целью провозглашения автокефалии является благо Церкви, Собор считает, что дарование автокефалии Украинской Православной Церкви будет способствовать укреплению единства православия на Украине, […] служить примирению и установлению согласиямежду враждующими ныне вероисповеданиями, сплочению граждан всех национальностей, проживающих на Украине, и тем самым вносить вклад в укрепление единства всего украинского народа. […] Собор единодушно свидетельствует, что Украинская Православная Церковь имеет в настоящее время все необходимые условия для своего полного самостоятельного бытия». Точка зрения зависит от того, что для человека является более ценным: административное единство или единство во Христе. Каждый волен выбирать позицию, которая ему ближе.

Но в любом случае, не только нашим иерархам полезно будет напомнить совет, озвученный в Писании: «И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их; ибо если это предприятие и это дело - от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его; [берегитесь], чтобы вам не оказаться противниками Бога». (Деян. 5:38).