Работы членов клуба Эсхатос

Федор Минаков - Миф, декорация или история: варианты интерпретации Быт. 1-2 и слова «день» в евангельской традиции

Современная постановка вопроса о значении слова «день» (евр. ~Ay ,йом) зачастую, в учебниках по систематическому богословию, возникает в рамках христианской доктрины о сотворении, в частности в теме, посвященной возрасту Земли. [1] Появление в этих учебниках экзегетических комментариев касательно данного термина, в более широком контексте, связано с господствующим в обществе гуманистическим мировоззрением. Вот уже несколько веков не утихают споры о причинах возникновения вселенной (космогонии) и происхождения человека (антропогенеза). Дуглас Ф. Келли (Douglas F. Kelly), подчеркивая актуальность темы сотворения, приводит аргументы, свидетельствующие о том, что вопрос происхождения человека заходит гораздо дальше спора внутри биологии, и распространяется на все сферы деятельности общества. [2] Поскольку христианское учение о сотворении является альтернативой преобладающей философии натурализма, оно также вовлечено в этот диалог.

Натуралистическая теория «рисует» мир, которому миллиарды лет; мир, в котором «правит» эволюция – всеобщий принцип поэтапной организации материи и энергии, которому мы и обязаны своим появлением. Ганс Кюнг, соглашаясь с этим объяснением мироустройства, пишет: «И только во второй половине XIX в… стало ясно, что природа и история развиваются в рамках единого могучего естественно-исторического процесса, которые постепенно, самыми малыми шагами произвел в гигантском времени-пространстве все богатство мира и изобилие его живых существ». [3]

Оказавшись посреди новой господствующей философской парадигмы, христианское богословие неоднородно отреагировало на столь значительные изменения человеческой мысли. [4] Это привело к очередному разделению богословов в вопросах возраста Вселенной и механизма сотворения. «Эволюционная теория, пишет Г. Кюнг, стала в XIX в. великой раздражающей мировоззренческой темой и осталась таковой для многих и по сей день». [5] В данной работе будут кратко рассмотрены основные позиции некоторых богословов касательно методологии и толкования истории сотворения, и в частности слова «день», встречающегося в Быт 1:1 - 2:4.

Ремифологизация истории сотворения

В 2012 году журнал «Філософська думка» опубликовал статью богослова, в прошлом преподавателя Украинской Евангельской Семинарии Богословия, Денисенко Анатолия, в которой автор пишет на тему библейской мифологии на примере отрывка из Быт. 1- 11. [6] Автор статьи последовательно раскрывает глубинный смысл мифологии и ее предназначения.

Он указывает на причины негативного отношения многих христиан к понятию «миф», и дает иное, отличное от поверхностного, определение этому жанру. После, богослов аргументированно объясняет причину причисления Быт. 1 – 2 к мифу, утверждая при этом истинность библейского повествования.

Далее, более детально будут предложены некоторые положения упомянутой статьи:

Миф – это вовсе не сказка, не ложь и не простой вымысел. Это своеобразное «понимание социальной действительности». «Миф – это больше чем всего лишь история – это сам смысл события». Истинное значение мифа заключается в том, что он раскрывает суть предмета, которую невозможно ни выразить ни объяснить путем логических разъяснений или констатации фактов.[7]

Христиане отрицательно относятся к слову «миф» по той причине, что новозаветные авторы в определенных отрывках (2Пет. 1: 16, 1Тим. 1: 4, 1Тим. 4:7, 2Тим. 4: 4, Тит. 1: 14) использовали этот термин в негативном смысле. Однако анализ данных отрывков не позволяет сделать вывод, что речь идет о тех историях, которые современные исследователи называют «мифом». Здесь этот термин обретает значение «басни», или «лжи» - всего того, что противоположно истине. Таким образом, апостолы использовали слово «миф», отойдя от его «классического значения».[8]

Быт 1 – 2 содержит «миф об Эдемском саде», а в нем учение «о первородном грехе, и утраченном рае». Это учение – не вымысел, но истина, обрамленная мифическим повествованием.[9]

В основание библейской истории о сотворении легла вавилонская легенда «Энума элиш», которая, безусловно, является ярким примером древней легенды. Таким образом и библейское описание можно причислить к этому жанру.[10]

Поскольку при сотворении мира не было ни одного свидетеля, то и невозможно предоставить буквальное описание происходящих событий. Следовательно библейское описание сотворения – это миф.[11]

Противопоставление двух космологий: эволюционной и креационистской – неверный подход к толкованию библейской космогонии. Сам этот выбор должен быть исключен, поскольку текст не предусматривает ответ на способ и процессы сотворения. Значение текста Быт. 1 – 2 лежит в совершенно другой плоскости.[12]

Понятие истины и факта не тождественны.

А. Денисенко, ссылаясь на Борга, продолжает:

Истории могут быть важными, многозначительными, правильными, и вместе с тем, не претендовать на историческую фактичность. И здесь ключевым словом является все тот же термин «миф», суть которого – показать, что история об Адаме и Еве может не соответствовать историческим фактам, но в тот же момент оставаться истинной. Мифу, для того чтобы быть истинным, не обязательно опираться на исторические факты или описывать действительно существовавших людей (например Адама и Еву). [Borg, 2010: p. 158-161]. [13]

Из данной статьи важно отметить, что ключевую роль в истолковании «истории мироздания» играет определение литературного жанра этого отрывка. Как отмечает А. Денисенко ссылаясь на Вреде (Wrede), Гункеля (Gunkel) и других богословов, сравнительный анализ древних мифов Месопотамии и Египта позволяет утверждать, что Быт. 1-11 было «построено» с использованием указанных источников, и переняло их литературный жанр. [14] Другими словами: Быт 1 – 11 – это миф. Но миф – это вовсе не ложь и не басня, миф – это истина, завуалированная, не основанная на фактах и эмпирических свидетельствах. Другими словами Господь действительно является Творцом Вселенной, мы являемся Его образом и подобием, изначально человечество было безгрешным, но затем отступило. Все это истина. Но когда речь заходит о деталях – их нельзя толковать буквально, как того и требуют законы жанра.

В таком случае как следует толковать слово «йом»? Хотя А. Денисенко не дает прямой ответ в своей статье, очевидно, что речь не идет о буквальном толковании этого слова. Скорее, в данном подходе, этот образ служит очередным штрихом величественной картины, восстающей перед мысленным взором читателя. Это слово лишь задает темп в общей мелодии рассказа о сотворении. Оно является трамплином к высотам богословской сущности повествования.

Библейская космогония как историческая преамбула заветного богословия

Несколько отличный от предыдущего подход предлагает доктор Майкл Хортон (M. Horton) известный богослов и профессор Вестминстерской Теологической Семинарии в Калифорнии. В своем недавно вышедшем учебнике по систематическому богословию он утверждает, что первые главы кн. Бытие – это описание историческое, а не миф. Однако при этом он подчеркивает, что этой истории нельзя задавать вопросы научного характера. Это описание направленно на понимание простого человека. Оно, прежде всего, является вступлением к истории о заветных отношениях Бога с Его народом, и именно с этой перспективы к нему следует подходить. [15]

Ниже приведем некоторые основные тезисы и цитаты М. Хортона касательно первых глав кн. Бытие:

«Повествование сотворения в Быт. 1 и 2 не было предназначено ни как научное описание, ни в качестве мифа, якобы передающего высшие и вечные принципы. Вернее, оно сообщает об историческом деянии Бога…».[16] «Как правило, Бог не заимствует мифы языческих народов, но пересказывает, используя их же символику в Его откровении реальных исторических событий, чем и разрушает эти самые мифы».[17]

«Бог приспособил Свое откровение к условиям и способностям обычных людей».[18]

Мы не можем подходить к кн. Быт. 1 -2 с вопросами, которые в ней не рассматриваются. Иначе мы заставим книгу говорить о том, чего в ней попросту нет, о том, что выходит за ее пределы. Вступительные главы Бытия не предназначались к независимому рассмотрению. Это не самостоятельное описание происхождения мира. Суть этих повествований не в том, чтобы предоставить научное описание происхождения видов. Скорее это преамбула и «исторический пролог» к соглашению между Богом и народом завета.[19]

Историю сотворения следует рассматривать в контексте заветных отношений Бога с Его народом. Хотя это повествование действительно отвечает на вопросы происхождения человека и истории, отвечает она на них с богословской перспективы. Его цель – показать, что человек является царем всего творения, но царем-вассалом, который находится в подчинении у Творца.[20]

Дни творения следует воспринимать как аналогию шести дней труда и одного дня отдыха. Это не буквальные 24 часовые дни, они являются аккомодацией Бога для установления вышеупомянутой модели, созданной Богом для человечества. Главный мотив аккомодации – эсхатология, текст подчеркивает, что человек сотворен аналогичным Богу, имитирующим Его образ труда и успешного завершения (Субботы).[21]

В Быт. 2:4 используется тоже слово «йом», что и в первой главе, тогда как данный отрывок описывает весь период сотворения: «…В то время (евр. день «~Ay»), когда Господь Бог создал землю и небо».[22]

М. Хортон обращает внимание на цели и задачи текста первых глав Библии, утверждая, что этот отрывок в первую очередь предназначался как историческое введение к заветным взаимоотношением между Яхве и Его народом. При этом текст остается подлинно историческим. Но к нему не стоит применять современные критерии науки, поскольку изначально он был обращен к простым людям древней культуры. История сотворения была полемичной, и потому использовала множество образов из мифов ближних народов, сама при этом она мифом не являлась.

Главный вопрос, который должен задавать толкователь к данному тексту: каковы богословские намерения автора? «День» - не следует понимать буквально – т.к. текст не пытается ответить на вопрос о продолжительности процесса творения. Это лишь указание человечеству, как нам следует организовать свое время, а также, каковы наши эсхатологические перспективы.

Буквальное толкование истории сотворения

Некоторые богословы и апологеты придерживаются буквального толкования указанного текста и слова. Для них слово «йом» означает промежуток времени в двадцать четыре часа т.е. сутки. Повествование о сотворении воспринимается как фактическое описание, происшедших за шесть последовательных дней истории, деяний Бога. Таковые относят себя к группе креационистов. Следует уточнить, что речь идет о младо-земельных креационистах, поскольку сам термин креационизм может относиться ко всем, разделяющим идею сотворенного Богом мира в противовес идеи вечной или/и несотворенной вселенной. [23] Ниже мы предложим основные доводы в пользу буквального толкования слова «йом».

Ведущий американский богослов, доктор Роберт Реймонд (R. Reymond) относится к группе христиан, разделяющих учение креационизма. Он полагает, что Бог относительно верно передает нам Свое откровение от самого начала. Конечно, это не дает оснований высчитывать точную дату сотворения мира, но все же нет оснований и полагать, что возраст Земли измеряется миллиардами лет. В своей книге «Нового Систематического богословия христианской веры» он представляет следующие аргументы:

Обычно в ВЗ, слово «день» означает сутки, если контекст не требует иного толкования. Контекст Быт. 1 не требует иносказательного истолкования. Следовательно, Быт. 1 «день» следует понимать в его обычном значении.

Слова «вечер и утро» (взятые вместе), связанные с порядком дней «(1:5, 8,13, 19, 23, 31) …встречаются еще в 30 стихах за пределами книги Бытие (напр. Исх. 18:13; 27:21)» и всегда означают только буквальные дни.

В союзе с порядковым или количественным числительным, слово «йом» встречается еще 476 раз в ВЗ и всегда означает буквальный день.

В Быт. 1:16-18, после того, как Бог сотворил светила для управления дня и ночи, «почти наверняка были обычные дни», по крайней мере, это утверждение относится к дням с четвертого по шестой. Подобная последовательность наводит на мысль о том, что и седьмой день длился 24 часа. «Это в свою очередь приводит к предположению о том, что к тому времени земля уже обращалась вокруг своей оси, и значит дни с первого по третий тоже были буквальными».

Следуя принципу analogia Scripturae (Писание толкует самое себя прим. наше Ф. М.) это были обычные дни, поскольку Моисей основывает заповедь о седьмом дне на примере божественных деяний: «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его». ( Исх. 20:11).

«В 858 случаях употребления «дней» во мн. ч. (~ymiy") в Ветхом Завете (см. Исх. 20:11), они всегда означают буквальные дни». Словом ~ymiy" века никогда не обозначались.

Если бы Моисей имел в виду 7 эпох, он мог бы использовать слово ~l'êA[ (олам), означающее «век» или «неопределенный период».[24]

Данные аргументы приобретают больший вес в том случае, если будет определено, что Быт. 1 – 2 является историческим повествованием. Именно с этой предпосылкой подходит к тексту Р. Реймонд. Основанием такого предположения служат следующие доводы:

«Характер данного текста на еврейском языке с использованием глаголов с вав последовательности, описывающим поэтапно происходящие события, а также частое использование маркера прямого дополнения и «относительного» местоимения, как и стилистические и синтаксические характеристики еврейского повествования, а не еврейской поэзии, указывают на намерения автора преподнести текст как прямое историческое повествование…».[25]

Фраза «вот происхождение» упоминается в главах Быт. 12 – 50 пять раз в качестве введения к историям о патриархах. Современные исследователи в общем не подвергают сомнению историчность этих повествований (см. 25:12, 19; 36:1, 9; 37:2). Та же фраза шесть раз вводит новые блоки материала в Быт. 1 – 11 (см. 2:4; 5:1; 6:9; 10:1; 11:10, 27). Последний блок содержит историю об Аврааме, в историчности которого не сомневаются большинство исследователей ВЗ. Это позволяет предположить, что Моисей рассчитывал, что и предыдущие блоки повествования будут считаться исторически достоверными.[26]

Быт 1 – 11 содержит 64 географических термина, 88 личных имен, 48 общих наименований, 21 опознаваемых культурных слов (золото, оникс, кирпич, камень, город, башни и т.д.). Это указывает на то, что автор описывал тот мир, который мы знаем, а не «параллельный уровень реальности или ментальную концепцию».[27]

За каждым судом Божьим следовало проявление Божьей милости в Быт. 1 – 11. Бог дал одежды Адаму и Еве после грехопадения, защитил Каина после осуждения, заключил завет с Ноем после Потопа. Продолжая эту цепочку можно предположить, что Бог призывая Авраама в Быт. 12 проявляет милость ко всем тем народам, которые Он рассеял после Вавилонской башни в 11 главе, и которые обещает благословить в Аврааме. Эта последовательность суда – благодати ставит под сомнение представление многих современных ученых о смене жанра «(1-11, миф; 12-50, история)».[28]

Вся Библия рассматривает Быт. 1 – 11 как подлинную историю, и множество раз ссылается на нее как на заслуживающие доверия исторические факты. Ставить под сомнение историческую релевантность этих глав, значит ставить под сомнение все остальное Писание.[29]

Родословные в Библии, упоминающие Адама не дают намека на то, что Адама не следует воспринимать как историческую фигуру (см. 1Пар. 1 и Лк. 3).[30]

Иисус говорил о сотворении человека, убийстве Авеля, и Потопе как о достоверных событиях (см. Мф. 19:4-5; 23:35; 24: 37-39; Мк. 10:6-8). Сомневаться в подлинности этих историй, значит сомневаться в честности учения Спасителя.[31]

Позиция последнего из рассматриваемых в данной статье теологов отличается особым акцентом на буквальное понимание повествования о сотворении. Соответственно установленному Р. Реймондом литературному жанру, термин «день» сохраняет свое естественное значение, т.е. понимается как обыкновенный 24 часовой день. Жанр был определен на основании внутренних свидетельств, синтаксиса, стиля, непосредственного контекста книги и общей Библейской картины. При этом Р. Реймонд не объясняет наличие сходств с древней Вавилонской космогонией, а лишь констатирует признание этого сходства многими современными критиками. [32]

Поиск точек соприкосновения

На примере трех распространенных мнений, описанных предложенными богословами, были описаны три различные подхода к интерпретации истории бытия. Каждая из этих позиций находит своих преемников как в академическом богословии так и в кругу пасторов и лидеров церкви. Ни один из описанных способов истолкования не выпадает за пределы христианского вероучения, хотя, вероятно найдутся те, кто пожелает отвергнуть непонравившийся им метод, заклеймив толкование как «еретическое». Тем не менее, указанные интерпретации не призывают к отказу от основополагающих доктрин христианской Церкви, а значит не могут быть названы «нехристианскими».

Различия в расстановке акцентов побуждают одних говорить об отсутствии свидетелей сотворения и значительном сходстве повествования с другими мифами древнейших цивилизаций, а других побуждают подчеркивать уникальность самого откровения переданного от Единственного свидетеля и Творца всего мироздания. Третьи ставят ударение на богословскую интерпретацию рассказа, которая служила совершенно определенным целям автора.

Ключ к пониманию слов А. Денисенко о том, что Быт. 1-2 – это миф, лежит в современном и многоуровневом определении самого понятия «миф». Выяснив значение данного понятия, А. Денисенко утверждает, что Быт. 1-2 – это правдивый миф. Миф, который повествует об истинном положении вещей. Миф, который раскрывает подлинное, христианское мировоззрение. А. Денисенко не предлагает перечеркнуть истину о сотворении, грехопадении, природе вселенной, напротив, он побуждает обратить внимание на эти вечные темы, имеющие непреложную ценность. Он предлагает не полемизировать по несущественным для христианской общины вопросам, таким, как возраст Земли или длительность процесса сотворения. Предлагает не спорить потому, что текст не предусматривал ответов на эти вопросы. Ключ к пониманию слов А. Денисенко о том, что Быт. 1-2 – это миф, лежит в современном и многоуровневом определении самого понятия «миф». Выяснив значение данного понятия, А. Денисенко утверждает, что Быт. 1-2 – это правдивый миф. Миф, который повествует об истинном положении вещей. Миф, который раскрывает подлинное, христианское мировоззрение. А. Денисенко не предлагает перечеркнуть истину о сотворении, грехопадении, природе вселенной, напротив, он побуждает обратить внимание на эти вечные темы, имеющие непреложную ценность. Он предлагает не полемизировать по несущественным для христианской общины вопросам, таким, как возраст Земли или длительность процесса сотворения. Предлагает не спорить потому, что текст не предусматривал ответов на эти вопросы.

Но так ли первые слушатели, иудеи, понимали слово «миф», как его понимает А. Денисенко? Учитывая аргументы Р. Реймонда, и М. Хортона, подлинно ли евреи не видели в повествовании реальной истории? Действительно, никто не наблюдал за тем, как создавалась вселенная, но разве Бог, сотворивший ее, не мог передать Моисею, как это было? Непременно ли сходство Быт. 1-2 с языческими мифами определяет жанр библейского отрывка?

Подобно А. Денисенко, М. Хортон полагает, что читателю Быт. 1- 2 не стоит забывать когда, для кого, и зачем были написаны эти главы. Не стоит забывать, что Библия – это не трактат по астрофизике, геологии или биологии. Обычно, желающий узнать об устройстве вселенной обращается к ученому, а не к Библии. Библия описывает иную реальность с иных позиций. Она призывает взглянуть глазами веры. М. Хортон, как и А. Денисенко указывает на важность богословского содержания первых глав Библии и предоставляет свое понимание заложенного в них богословия. Тогда как А. Денисенко указывает на новый вектор в методологии толкования Быт. 1-2 в общих чертах, М. Хортон обращается к самому богословию и описывает его основные положения.

Р. Реймонд, в свою очередь, заботится о сохранении библейского учения в его первозданном виде. Его интерпретация, вероятно, частично связана с верой в богодухновенность каждого слова Священного Писания (пленарную вербальную инспирацию) – доктриной, которую он детально описывает в первой части своего учебника. [33] Таким образом, ударение стоит на тексте Писания, который является прямым и безошибочным откровением от Бога. Бог не может ошибаться или лгать, следовательно нам была предоставлена в целом исторически верная информация. Опять таки, Р. Реймонд не утверждает, что речь идет о хирургической точности, или будто нам следует применить к тексту современные критерии исторической науки. В этом все три автора – едины. Текст должен толковаться с учетом определения его целевой аудитории, культурно исторической обстановки написания, и литературного жанра.

Каждый подход сталкивается с определенными трудностями. Метод Р. Реймонда с большим трудом вписывается в современные научные представления о происхождении и возрасте вселенной. Более того, на наш взгляд, не были должным образом проанализированы причины сходства кн. Бытия с «Энума Элиш», «Эпосом о Гильгамеше» и другими языческими мифами. Хотя никто из описанных выше богословов не отрицает сходство космогонии Бытия с другими современными ей космогониями, при этом каждый придает этому факту не одинаковое внимание. Каждый богослов согласен с тем, что Быт. 1- 2 должно быть истолковано с учетом внешних и внутренних свидетельств, однако один уделяет внутренним свидетельствам большее значение, другой напротив отдает решающую роль внешним источникам.

Повлияли ли современные научные открытия на толкование текста Писания упомянутых исследователей? Сложно ответить. Должно ли наше толкование отрывка из Библии обязательно соответствовать научному представлению об устройстве мира? Следует ли экзегету намеренно искать такой подход к толкованию, который будет избегать трудные вопросы? По мнению автора данной статьи, точно так же, как не верно подходить к научным вопросам с библейскими предпосылками [34] , так и наоборот, подходить к библейскому тексту с научными предпосылками – даже большая ошибка. Конечно, экзегету следует учитывать появление новых научных гипотез, но они не должны становиться определяющим фактором при интерпретации библейского текста. Важно помнить, что исторически Быт. 1-2 преимущественно толковалось христианами как достоверное повествование о реально произошедших событиях. Иной метод толкования может быть предложен с большой осторожностью, в смирении перед многовековой традицией толкования, и с предоставлением значительных на то причин, находящихся как в самом тексте кн. Бытия, так и за его пределами.

Минаков Федор

B.Th, M.A.T.S. (Candidate)