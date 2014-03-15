Дятлик - Наболелое

Для молящихся об Украине, и все же считающих украинцев "фашистами", "экстремистами", "радикальными националистами". Заранее прошу прощения, что пишу как украинец-инсайдер. Можете списать на субъективную точку зрения, на духовную незрелость. Но я выбираю страдать со своим народом, которого также любит Бог, как и Россию... Без скрытых смыслов, что написал, то написал ...]

Постсоветское христианство - Тарас Дятлик





К сожалению, все еще много россиян восприним ает Украину, особенно Западную ее часть, через советские очки и через пакт "Молотова-Риббентропа" (а точнее, пакт "Гитлера-Сталина" от 23 августа 1939) относительно "территориально-политического переустройства областей" определенных регионов. Этот договор через неделю после заключения был утвержден Верховным Советом СССР, и буквально 1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. Так началась война, которую я называю "Вторая мировая война" (а не “Великая Отечественная война”), потому что я уважаю огромную роль союзников в победе над фашизмом; ведь война с фашизмом шла не только на территории СССР…



Красный и коричневый террор прошелся по Украине смолянистым катком несколько раз. Сталин не мог простить украинцам борьбу за независимость в 1917-1920-х гг. Поэтому в дополнение к другим красным зверствам, включая Голодомор, произошло и событие, называемое “Расстрелянное Возрождение”: физическое уничтожение украинской интеллигенции (в том числе, украинских коммунистов) и формирование новой, красной украинской интеллигенции, на трудах которых воспитывались миллионы "рожденных в СССР", на идеологическом “новоязе” через “ново-министерства”.

Многие поэты и писатели в тот период буквально отреклись от Украины, и начали воспевать мощь и славу СССР и тов. Сталина, среди которых Павло Тычина и Максим Рыльский, а также Остап Вишня; их сломали психически, их судьбы – это трагедия их семей. Я приобрел и читал антологию "Розстріляне відродження". Многие творения в этой Книге невозможно читать, не сдерживая не то, что слез, а рыдания…



Красные применяли для уничтожения самой идеи Украины, как свободолюбивого народа, геноцид, депортацию, выселение в Сибирь, и пр. методы насилия. Пока коричневая мясорубка работала в Европе, Сталин не скрывал своих симпатий к Гитлеру, потому как красная мясорубка в это время работала в Украине и с другими народами-рабами СССР. В планах двух одержимых бесами вождей не было места свободным странам и свободным народам. Одна мясорубка имела измельчитель под названием “чистый ариец”, другая – “коммуна”.

Когда началась Вторая мировая война, СССР не выступил на защиту народов, которых Гитлер превращал в “арийский фарш,” за что и пришлось платить слишком дорогой ценой миллионов жизней после 22 июня 1941 г. И да, в это время на территории СССР готовили “фарш а-ля коммуна”. Советы Украину сделали красной, но красной от крови, называя это "освободительным походом" и "братским объединением".



Я абсолютно не удивляюсь тому, что многие украинцы встречали регулярные немецкие армии как освободителей от красного террора. После всего того ужаса, который пережили украинцы, была надежда, что что-то может измениться. Тем более, что из-за обоюдных симпатий двух одержимых вождей в контролируемых государством средствах массовой информации не подавалась истинная картина всех бедствий, которые испытывали европейские народы от фашизма. Не подавалась до 22 июня 1941 г. Но потом народ уже сам разобрался что к чему, без особой помощи советских СМИ…





То, что я читаю у многих христиан, ностальгирующих за временами СССР, то что, я прочитал на страницах "беркутовцев" в социальных сетях, имеет общий объединяющий фактор: непонимание и неспособность осознать глубину зла и извращенность преступлений советской власти не только против украинского народа, но и против других народов-рабов “великого” Советского Союза. За три года (1939-1941) Западная Украина пережила на себе всю "любовь" двух "величайших освободителей" Украины! И до сих пор сознательно замалчиваются зверства красных относительно украинцев во время отступления из Украины под давлением фашистских армий, многие документы были безвозвратно уничтожены в 1991 г…. Чекистская мясорубка против сознательных украинцев в разных режимах (кровных и бескровных) работала вплоть до прихода Горбачева и провозглашения "гласности и перестройки"… Это вопиющее лицемерие: тотально осуждать фашизм, и искать оправдание коммунизму и советской идеологии, искать в ней крупицы правды и добра. Это рак лицемерия. Как отметил Яков Кротов: лицемерно обличать Украину за Бандеру, не замечая Ленина в Мавзолее. Что происходит с нашими ценностями?То, что я читаю у многих христиан, ностальгирующих за временами СССР, то что, я прочитал на страницах "беркутовцев" в социальных сетях, имеет общий объединяющий фактор: непонимание и неспособность осознать глубину зла и извращенность преступлений советской власти не только против украинского народа, но и против других народов-рабов “великого” Советского Союза.

Великого в своей одержимости… Моя семья (как по папиной, так и по маминой линии) пострадала как от советов, так и от национально-освободительного движения. И я никоим образом не оправдываю все то зло, которое принесло с собой национально-освободительное движение в Украине в советское время. Не оправдываю! Но, простите меня, я их понимаю. Да, я понимаю, и прошу прощения за это понимание…



Мы склонны годами и веками искать оправдания насильнику, но не склонны защитить жертву. Мы склонны отлучить от церкви девушку, ставшую жертвой насилия служителя церкви, но боимся публично осудить служителя, чтобы не бросить тень на церковь.

Мы склонны упрашивать жену оставаться с мужем-насильником, чтобы она терпела его садистские издевательства, и становимся неспособными защитить израненную женщину от мужа-изверга. Что происходит с нашими ценностями?

Исповедующая Церковь Германии показала нам пример исповедания и вопияния к Богу о прощении греха фашизма немецкому народу. Когда же мы наконец, рожденные в СССР, осознаем страшную деструктивную глубину советско-фашистской идеологии и последуем примеру Исповедующей Церкви, прося у Бога прощения за геноцид народов СССР? Что происходит с нашими ценностями? Этим двум идеологиям - фашизму и коммунизму, - (и их политическим “правопреемникам”) присущи:



• отречение от Бога (посредством “научного” атеизма или подмены понятия “бог”),

• имперское мировоззрение,

• контроль государством общественных интститутов,

• порабощение или, в некоторых случаях, попытка физического уничтожения определенных наций,

• слава и хвала вождям (культ “обожения” личности),

• убийство миллионов людей (или своих сограждан) в концлагерях или ГУЛАГах для построения мифического “светлого будущего”,

• однопартийность и тоталитарно-партийная государственность,

• резиденции-крепости партийной правящей верхушки (из-за мании преследования или величия),

• вербально-мыслительная шизофрения (говорю одно, делаю другое, – призываю к миру, но начинаю войну),

• бандитские формирования для уничтожения инакомыслящих (Гестапо и НКВД, к сожалению, к ним теперь можно сопричислить и “Беркут”),

• отдельные преступления против человечества (Бабий Яр, Катынь),

• награждение своих “послушников” орденами, медалями, званиями за верность вождю. Список можно продолжить до бесконечности…



История, как минимум этих двух идеологий, учит нас тому, что если во главе механизма построения государственности и общественности становятся интересы безбожной идеологии, это ВСЕГДА заканчивается бедствием для человека и народа. Потому что идеология безлична, она не видит личности, семьи, нации. Безличная идеология всегда поражена идеологической “волчанкой”, политической аутоимунной болезнью, при которой вырабатываемые иммунной системой человека [общества] антитела повреждают ДНК здоровых клеток [сознательных граждан своей страны], преимущественно повреждая соединительную ткань [межличностные общественные связи]. В безличной идеологии любые человеческие отношения, как внутренние, так и внешние, подвержены подозрению, проверке, тотальному контролю.

Нужно ли с этими идеологиями воевать с оружием в руках? Нет, я к этому не призываю, поскольку я пацифист. Но мы, как дети Божьим, обязаны дать соответствующую оценку этим иделогиям. Если вы не боитесь дать оценку национализму, дайте оценку и империализму. Если вы не боитесь дать оценку фашизму, дайте оценку и коммунизму с его идеологическими последователями. Если вы не боитесь дать оценку гнилому Западу, дайте оценку и гнилым проявлениям в своей стране. В противном случае, это лицемерие: замечать сучек в глазу, и любовать свое бревно, с которым прекрасно ужился и ладишь...



Сейчас, в эти сложные для украинского народа дни, мы слышим, видим, читаем много призывов к молитве. Читая комментарии многих служителей евангельской церкви в социальных сетях, меня удивляет, как можно искренне молиться об украинцах, которых на дух не переносишь? Кого не хочешь понять? Как можно искренне молиться об Украине, не освободившись от советского взгляда на Украину?



В эти дни, как никогда ранее, нам нужна не просто молитва о народе, о мире в Украине. Нам нужна ЗАСТУПНИЧЕСКАЯ МОЛИТВА, которую мы практикуем очень и очень редко. Заступническая молитва об Украине характерна тем, что мы стремимся максимально, насколько это возможно, понять и прочувствовать (да-да, имено коснуться своими чувствами) процессы, которые происходят в Украине.

Заступническая молитва об украинцах характерна тем, что мы можем отождествить себя с исторической болью, страданиями, чувствами этого народа таким образом, что можем искренне молиться от имени этого человека, прося Бога о заступничестве, потому что знаем его боль, потому что плачем вместе с ним. В заступнической молитве нет места ненависти, а только глубокое сострадание из-за понимания глубины страданий человека, семьи, народа. Мы не можем молиться заступнической молитвой, если смотрим на человека или народ свысока, презирая его за его убеждения, презирая его за любовь к свободе, радуясь насилию власти над народом.



Если вы сегодня хотите молиться об Украине, то молитесь именно заступнической молитвой: с пониманием и состраданием, без презрения, без хамского возмущения, осознавая, сколько боли и страданий украинский народ на Западной Украине пережил от коричневого и красного демонического террора… От "освободителей", презиравших и превращавших украинский народ в рабов ввиду отсутствия у него имперского мышления...

От "освободителей", которые исторически всегда пользовались слабостью нашего народа, и вместо помощи, проявляли над ним насилие. Украина и украинцы - не жертва. Нет. Но это наш путь, по которому ведет нас Господь, и в том числе, Церковь Украины. Молитесь заступнической молитвой, чтобы Бог и в этих страшных испытаниях дал способность людям увидеть Свою безусловную любовь, Свою искупительную жертву за грех на Кресте Христа.



Мне больно, когда мой народ – украинцев – называют “быдлом”, “фашистами”, “нациками”, “охламонами”, “хамьем”, “бандерлогами” и прочими эпитетами. Мне больно, когда украинский народ называют не народом. Мне больно, когда братский народ считает Украину не страной. Мне больно, когда братский народ считает украинский язык не языком.

Мне больно, когда некоторые россияне восхищаются тем, что Сталин сумел поставить Украину на колени. Тем не менее, я молюсь, чтобы Бог научил и меня молиться заступнической молитвой о многих жителях Восточной и Южной Украины, о многих россиянах, которые не любят или ненавидят Украину и украинский народ.

Господи, как же это больно…

Молимся...

Солим...

Светим...

Батюшка с Украины:

А це і є справжнє християнство...

Три важких місяці з нас зробили тих християн, про яких ми чули від дідів-прадідів. Коли відчуваєш гостру потребу в молитві та заохочуєш інших до молитви, бо це справді актуально.

Коли причащаєшся в неділю, дякуючи Богу, думаєш, що це можливо останнє Причастя.

Коли виходиш з дому - молишся, в дорозі молишся, лягаєш спати - теж молишся. Коли монастир стає прихистком і лазаретом. А старі дзвони сповіщають про небезпеку та наближення ворога. Коли небезпека гартує твою волю, а страх десь дівається. Коли прощаєшся з дітьми і не подаєш виду, що ось-ось заплачеш. Коли уривки з Святого Письма оживають в подіях просто на твоіх очах.

Коли Христос каже тобі "Не бійся" - і ти знову там, де ще не встигли змити кров твоіх братів з бруківки. Коли дідик, котрому 73 роки, просить воєнкома, щоб той його негайно мобілізував - то і є Християнство.