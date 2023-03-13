Тер-Григорян-Демьянюк Наталья - Ханаан

1 возникла необходимость вновь обратиться к нему. Причиной, побудившей меня к этому, послужил следующий видеоматериал: отсутствующему в библейском тексте чисто интерпретативному и буквально навязанному верующим понятию , просто поражает своей бездумностью, ведь, согласно Священному Писанию, Святость Господа воспевается в Небесном Иерусалиме, или мире покоя Ария/Иафета/Яхве, 2 противника Ханаана. Какое же отношение имеет к нему прóклятый Ханаан? Именно прóклятый, ведь имя его связано с проклятием. И как проклятое стало благословенным? Несмотря на то, что о Ханаане я уже достаточно подробно говорила в моей предыдущей статье «Мелхиседек»,возникла необходимость вновь обратиться к нему. Причиной, побудившей меня к этому, послужил следующий видеоматериал: https://www.youtube.com/watch?v=-QEkaENUlAU , свидетельствующий о том, как глубоко укоренилось в христианском богословии гибельное заблуждение, связанное с так называемым «Небесным Ханааном». В нём хор певцов какой-то американской армянской церкви поёт песнь «Возьми нас в Заповедную страну», в которой воспевает Небесный Ханаан как землю Ханаанскую, обещанную землю, землю святых, поющих: «Свят Ты, вечный Господь». Причём видеоматериал сопровождается восторженными комментариями людей разных национальностей, преданность которых этому, просто поражает своей бездумностью, ведь, согласно Священному Писанию, Святость Господа воспевается в Небесном Иерусалиме, или мире покоя Ария/Иафета/Яхве,противника Ханаана. Какое же отношение имеет к нему прóклятый Ханаан? Именно прóклятый, ведь имя его связано с проклятием. И как проклятое стало благословенным?

Чтобы разобраться в этом, нам придётся вновь обратиться к сыновьям Ноя, которые на самом деле представляют собой три начала творения, установленные Высшим Разумом, Который сказал: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это.» (Ис 45: 7) 3

Эти три начала следующие:

Свет, или Святой Дух Божий как Творец Иафет/Яхве, - по словам апостола Павла, «единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может.» (1 Тим 6: 16) ; душа человеческая (Сим), созданная специально в качестве сосуда Божиего, предназначенного для союза (брака) с Иафетом ради проявления Господа в человеке. Тьма, или Хам, нечистый, самостный дух созданной Творцом живой материи, или души всякой твари, которого апостол Павел, имея в виду мир падшего Адама, назвал «Князем мира сего, господствующим в воздухе, духом, действующим в сынах противления» (Еф 2: 2),

Таким образом, человек находится между светом и тьмой. Это те же жизнь и смерть, благословение и проклятие, которые Господь предложил ему, сказав:

«Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». (Вт 30: 19)

Но, как я писала в Прологе моей статьи «Мелхиседек», человеку (Симу) для приобретения мудрости нужно было столкнуться с результатом нарушения

установленной Богом взаимосвязи этих трёх начал, - нарушения, обязанного союзу Сима (человека) не с предназначенным ему Иафетом, а с Хамом, плодом которого и стал Ханаан. Союз этот идентичен союзу Адама (в лице Евы) со Змеем, породившему

Каина и его теневое царствие, или мир смертной тени. (Мф 4: 16; Ис 9: 2) – Так, отразив, как в кривом зеркале, созданный Господом мир, Хам с безумием умалишённого противопоставил себя Творцу Иафету/Яхве и заставил всю тварь восстать против Него.

По библейскому смыслу, а также лингвистически Ханаан и Каин представляют собой одно и то же понятие. И тот, и другой, были прокляты Богом. О Каине, первом убийце, Господь сказал: «ныне проклят ты от земли , которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей» (Быт 4: 11). Устами же Ноя Он проклял и Ханаана, осквернившего честь Отца, сказав: « проклят Ханаан ; раб рабов будет он у братьев своих.» (Быт 9: 25)

Так что библейские рассказы о Каине и Ханаане – это две разные притчи об одном и том же, - о начале зла. Идентичные корни и значение обоих имён указывают, что они являются лингвистическими деривациями одного и того же слова. А любое слово, - будь то слово благословения или слово проклятия, - раз произнесённое Богом, становится свершившимся делом и уже не может поменять своего значения или содержания, ибо произнесший их Бог есть Творящее Слово, или Слово, ставшее действием. - Напомню тем, кто забыл, что об этом свидетельствует, во-первых, вся первая глава Бытия, в которой показывается, как Слово Божие тут же становится действием: «И сказал Бог: Да будет свет. И стал свет», - и дальше в таком же духе до конца главы. А во-вторых, об этом прямо говорит апостол Иоанн: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». (Ин 1: 1-5)

Ясно, что Слово Божие, ставшее делом, не меняет своего содержания: оно неизменно, как неизменен произнесший его Господь, - согласно апостолу Иакову, «Отец светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены » (Иак 1: 17) и Который сказал устами пророка: «Мною клянусь: из уст Моих исходит правда, слово неизменное ». (Ис 45: 23)

Итак, Слово Господа неизменно. А это значит, что проклятое не может стать благословенным . Об этом нужно помнить. Единственный, кто лживо отрицает неизменность Слова Божиего или пытается изменить его суть, - это библейский Змей, названный Отцом лжи, но выдающий себя за Ангела света. То же самое делают и его сподвижники, - по словам апостола Павла, «лжеапостолы, лукавые делатели», которые «принимают вид Апостолов Христовых. И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам их». (2 Кор 11: 13-15)

Так что, кто утверждает, что Слово Божие может поменять своё значение и свой смысл, тот Лжец и сын Лжеца.

Сказанного достаточно, чтобы разумный человек понял, что понятие «Небесный Ханаан» по сути своей представляет собой нонсенс, - стремление проклятия вознестись на Небо и увековечиться. Поэтому, как же иначе назвать пропагандирующих его, если не лжеапостолами, служителями сатаны, создавшими лжепонятие «Небесный Ханаан» , которое предполагает полную духовную власть проклятого Ханаана над творением, ему не принадлежащим?

Но кому нужна его власть, если не самому Хаму, - Князю мира сего, диаволу, или библейскому Змею? Ведь понятие «Небесный Ханаан» выражает именно его желание подняться на Небо и стать Богом, заняв место божественного «брата» и Отца своего Иафета/Яхве. Именно к Хаму (библейскому Змею или диаволу) относятся слова Господа, переданные нам устами пророка Исайи, о том, как он «говорил в сердце своем: "взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему." Но, как видно из продолжения, этому не бывать, ибо он окажется «низверженым в ад, в глубины преисподней» (Ис 14: 13-15), - а вместе с ним и все его сподвижники.

Всё кажется абсолютно ясным, и тем не менее понятие «Небесный Ханаан» существует. Посмотрим, на чём же основываются лжеучителя, навязывая его верующим.

А основываются они на нижеприведённых и им подобных словах Господа, сказанных Аврааму и его духовным сынам (или, якобы, сказанных): «и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю,по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом». (Быт 17: 8)

Прежде чем осмыслить эти слова, снова вспомним, что Священное Писание состоит из боговдохновенных книг, то есть из книг, продиктованных духом, ибо «Бог есть дух» (Ин 4: 24), причём Святой, - что также отмечено: «Святый имя Его» (Ис 57: 15). В связи с этим приведённые слова выглядят довольно странно: они не могут исходить от Святого Духа Божиего, потому что, согласно им, получается, что Бог обещает сынам Своим дать им во владение прóклятую землю, да ещё и быть на ней им Богом. Если же фразу «дать вам землю Ханаанскую» понимать как землю, очищенную от хананеев, то даже в этом случае новый мир не может сохранять старое название, ибо слово отражает суть явления, - в данном случае суть мира.

Чтобы убедиться в том, что мы имеем дело с подлогом, обратимся к другому фрагменту, связанному уже с Египетским Исходом, в котором Господь, якобы, говорит сынам Своим, израильтянам: «Я Господь, Бог ваш, Который вывел вас из земли Египетской, чтобы дать вам землю Ханаанскую, чтоб быть вашим Богом ». (Лев 25: 38)

Что же получается? Господь выводит Своих сыновей из одной страны Хама в другую страну того же Хама, да ещё и выводит их с тем, чтобы быть там им Богом, как будто проклятый Им Ханаан (а не благословенный Едем) является созданием Его рук и Его жилищем? – Полный абсурд! О том, что как Египет, так и Ханаан представляют собой создания Хама - противника Господа Иафета/Яхве, сообщает нам книга Бытия (гл. 10: 6). Тогда возникает вопрос: если Египет и Ханаан определяют всё того же Хама и его мир, то каков вообще смысл Исхода?

Смысл отсутствует, что и указывает на наличие подлога, обязанного как непониманию сути сыновей Ноя, так и того, что Исход в священном тексте предполагает не бессмысленный переход из одной земной страны в другую, а выход из-под влияния Хама и вхождение под влияние Бога Иафета/Яхве , 4 – иначе говоря, он предполагает смену миров, точнее, переход из мира материального, подчинённого нечистому духу, или Хаму, в мир духовный, подчинённый Святому Божиему Духу, или Иафету. Мир же материальный и мир духовный - – это те два разных мира, которые не могут сосуществовать точно так же, как, по словам Сарры, не может сын Агари Измаил сосуществовать с её сыном Исааком (Быт 21: 10), ибо один из них представляет век времён, а другой – грядущий век вечности (Гал 4: 22-26) (точно так же, как Исав (Едом) и Иаков).

Таким образом, подлог этот нацелен на замену Небесного Иерусалима (или Едема) его искажённым отражением – Ханааном (или Едомом) 5 «Небесным», то есть он нацелен на обман, на придание злу образа добра, проклятому - образа благословенного. Поэтому в вышеприведённой цитате вместо слов «чтобы дать вам землю Ханаанскую, чтоб быть вашим Богом», должна была быть указана земля иного, противоположного мира, то есть Иафетянско-арийская земля, относящаяся к Творцу Иафету/Яхве, которая иначе называется также землёй Халдейской, или Арамейской, ибо именно с халдеями/арамеями связано происхождение самих сынов Божиих, называемых также израильтянами. (Юд 5: 1- 6 )

Таким образом, выводя сынов Своих из Египта, Господь, фактически, имеет целью возвратить их туда, где они были «засеяны» и откуда были изгнаны вследствие их грехопадения. Подробно о Халдейской земле, оклеветанной библейскими и церковными толкователями, переводчиками Библии, представившими её как землю языческую, вавилонскую , или как землю проклятия , и даже исказившими библейский текст ради утверждения своей лжи, я писала в главе «Ур Халдейский – земля Арамейская. Авраам» моей книги «Армения библейская – страна неведомая», а также, - частично, - ещё ранее, в соответствующей главе моего труда «Шесть дней творения и Седьмой день». Исходя из всего сказанного, данная цитата должна была иметь следующее содержание: Я Господь, Бог ваш, Который вывел вас из земли Египетской, чтобы дать вам (точнее, возвратить вас в) землю халдейскую (арамейскую), чтобы быть вашим Богом. А это означает, что вся земля, которая раньше была под властью лгуна и убийцы Хама и его сыновей хананеев, почему и называлась Ханааном, перейдёт под власть Господа Иафета/Яхве и сынов Божиих, или под власть святых, преобразуется, то есть освободится от проклятия смертности, и будет называться уже Халдеей (то же, что Иудеей, или Израилем). 6.

Для осознания сказанного, надо прежде всего ясно представить, откуда, куда и зачем шёл Аврам, а потом - откуда, куда и зачем шёл Моисей .

Как я показала это в вышеназванном моём труде, Аврам , вопреки установившимся представлениям, шёл с горы Божией, - горнего арамейско-халдейского Едема, - в Ханаан, - низменный мир, куда после грехопадения Адама сыны Божии «упали» с Едемских высот и где с тех пор и жили, смешавшись с сынами Хама - хананеями. Иначе говоря, он спускался из вечного арамейско-халдейского мира в мир ханаанский, смертный, или, говоря аллегорически, с «севера» на «юг», или из Едема на землю. И спускался он туда с миссией пастыря Божиего, имеющего в недрах своих воплотившееся Слово (хлеб духовный) Отца их Небесного Иафета/Яхве, которое он нёс заблудшим сынам Творца (многочисленным стадам Его) и которое, кроме прочего, 7. состояло из завета не вступать в «брак» с хананейками (во имя исправления роковой ошибки Адама), а заключать его только с представительницами его арамейского рода, то есть с иафетянками, или арийками, которые отличаются от дочерей Ханаана справедливостью своего духа.

Моисей же, наоборот, уже поднимал это «стадо» духовных сынов Авраама (израильтян) из низменного Ханаана на гору Божию, в горний Едем, на их родину, на тот благословенный райский «Восток», откуда происходили и происходят духом все пророки и апостолы. (3 Ездр 1: 38-40) 8.

Итак, под землей Ханаанской Священное Писание понимает не отдельную страну на земле, как принято думать, а всю землю, находящуюся под властью Хама, Князя мира сего, то есть отданную «в руки нечестивцев» (Иов 9: 24) и «лежащую во зле» ( 1 Ин 5: 19 ), в связи с чем и подверженную проклятию временности и смерти.

О том, что целью Господа Иафета/Яхве, и в самом деле, является возвращение сынов Его из этого мира лжи и смертности в лоно Своё, в Свой вечный мир, как нельзя лучше свидетельствует следующий фрагмент Египетского исхода, соответствующий логике Священного Писания:

«Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, - сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей . Услышали народы и трепещут: ужас объял жителей Филистимских; тогда смутились князья Едомовы, трепет объял вождей Моавитских, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас; от величия мышцы Твоей да онемеют они, как камень, доколе проходит народ

Твой, Господи, доколе проходит сей народ, который Ты приобрел. Введи его и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты соделал жилищем

Себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка! Господь

будет царствовать во веки и в вечность» . (Исх 15: 13-18)

Слова эти означают, что Господь возвращает блудных сынов Своих именно в лоно Своё, ведь где Господь создал Себе жилище, как не в Едеме, связанном Им с истоками райских рек Тигра и Евфрата на Араратском нагорье? Где, если не в горнем Едеме находится святилище, которое Он создал Своими руками? Куда, если не в Отчий дом, возвращает Он Своих блудных сыновей, некогда изгнанных Им оттуда, чтобы, пройдя испытания, они научились отличать добро от зла и, приобретши мудрость, вернулись назад? Ведь там, где было начало творения, там будет и его конец, то есть окончательное и триумфальное свершение цели творения. Это место, согласно Книге Исхода, находится у пределов земли Ханаанской, ибо сказано: «Сыны Израилевы ели манну сорок лет, доколе не пришли в землю обитаемую; манну ели они, доколе не пришли к пределам земли Ханаанской ». (Исх 16: 35) Это значит, что они ели Слово Божие, или Хлеб небесный, пока не пришли туда, где земля Ханаанская заканчивается, то есть пока не пришли к концу мира сего, а именно: на проявившуюся гору Божию Арарат, к горнему Едему, а не в низменный Ханаан. В отличие от Ханаанской пустыни, символизирующей обезжизненный (в отличие от Едема), или смертный, мир Ханаана, по которому «40 лет» водил Господь израильтян, окормляя их Словом Своим, эта земля обитаема , то есть на ней нет смерти, так как населена она носителями Духа Иафета/Яхве и принадлежит иному миру, путь к которому до сих пор защищают херувим и «пламенный меч обращающийся» (Быт 3: 24), почему и земля эта невидима и незнакома пока согрешившим сынам Божиим, забывшим о том, что истинным отечеством их является именно оно, - отечество их души и духа, а не умирающей плоти .9. Его же имел в виду апостол Павел, отмечая, что те, кто «говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле (...)показывают, что они ищут отечества. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться; но они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город.» (Евр 11: 13-16) – А город этот – Небесный Иерусалим, названный так по имени Отца Небесного – Ария (Hair-a). 10.

Итак, совершенно очевидно, что авторы вышеприведённых явных подлогов, состоящих в замене Халдейской, (то есть Арийской, то же, что Арамейской) земли землёй Ханаанской, постарались «исправить» весь библейский текст, желая привести его в соответствие со своим толкованием, или со сделанным ими подлогом. Однако они сделали это, упустив или не заметив многих деталей, которые разоблачают их ложь.

а) Например, кроме уже сказанного, о том, что в понятии Ханаана как земли заповедной кроется подлог, свидетельствует и следующий фрагмент из Книги Чисел, в котором читаем:

«После сего народ двинулся из Асирофа, и остановился в пустыне Фаран. И

сказал Господь Моисею, говоря: пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю Ханаанскую, которую Я даю сынам Израилевым ; по одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них. (Чис 13: 1-3)

Но спросим себя: зачем сынам Израиля, со времён Авраама странствующим

по земле Ханаанской,- а следовательно, хорошо им знакомой, - «высматривать» её как нечто новое и незнакомое?

Ответа нет, ибо фрагмент алогичен, что в свою очередь свидетельствует как о присутствии подлога в Слове Божием, так и об отсутствии у авторов его истинного представления о Боге и Его Слове, и посему о невольном (или вольном?) следовании ими хитрому расчёту библейского Змея, построенному именно на незнании Бога, характерном для мира сего.

б) Или вот ещё другой пример. В результате подмены или рокировки понятий, осуществлённых в теневом мире Хама, одна из рек Палестины получила название Иордан, которое на самом деле изначально было определением «судный» (то же, что Халдейский, или Иудейский), относящимся к реке Евфрат, исток которой является как бы пупком, разделяющим материальный и духовный миры. В соответствии с этим и переходу через Иордан было придано значение перехода через Евфрат в его истоках. Однако... без смены миров.

«Объяви сынам Израилевым, - читаем мы в Книге Чисел, - и скажи им: когда вы перейдете чрез Иордан в землю Ханаанскую...» (Чис 35: 10)

Но тут опять спросим себя: разве не из Ханаана они идут, если со времён Авраама он и его потомки странствовали по земле Ханаанской? Получается, что они переходят из Ханаана в Ханаан, ведь, перейдя Иордан, они попадают в тот же означающий проклятие Ханаан, который, однако, теперь, непонятно, почему, называют землёй обетованной.

Думаю, что всем должно быть ясно, что здесь замешано чисто человеческое, исходящее из частных интересов мышление тех, кто не постиг сути Слова Божиего или намеренно переориентировал переход в Божий мир с реки Евфрат на её искажённый образ , представленный рекой, названной Иорданом по определению реки Евфрат. Целью такой перестановки было в очередной раз обмануть человека, представив этот переход как переход из материального мира в... тот же материальный мир .11.

в) Примечательно, что о том же свидетельствует и обустройство этой, якобы, «новой», или «обетованной», земли со старым, однако, названием, которое осуществляется, согласно старым представлениям, то есть так, как если бы на ней ничего не изменилось. «Из городов, которые вы дадите левитам, - читаем мы в Книге Чисел, - [будут] шесть городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийце...» (Чис 35: 6)

Но если речь идёт о заповедном мире Господа Саваофа/ Иафета/Яхве, то в Его мире не может быть убийц, наличие которых характерно лишь для мира Хама – то есть для мира Каина/Ханаана, а, следовательно, не может быть и нужды в городах-убежищах для убийц, тем более, что именно относительно этого времени Господь говорит устами пророка Исайи : «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море.» (Ис 11: 9)

Таким образом, алогичность данного факта также свидетельствует о вмешательстве человека в священный текст и его искажении.

г) Так же или вдвойне алогично то, что помещаются эти города по обе стороны

Иордана, то есть в обоих мирах, которые, как оказывается, вопреки Слову Божиему, могут сосуществовать.

«Городов же, которые должны вы дать, - читаем мы в той же книге Чисел, -

городов для убежища, должно быть у вас шесть: три города дайте по эту сторону Иордана и три города дайте в земле Ханаанской; городами убежищами должны быть они ». (Чис 35: 13-14)

Приведённый фрагмент, как видим, полностью стирает различие между двумя взаимоисключающими, согласно Священному Писанию, мирами, и, таким образом, анулирует значение перехода через Иордан, ибо такие города никак не вяжутся с понятием мира, свободного от всякого зла, в котором царствует и воспевается святость Господа. Указанные правила, скорее, похожи на правила гражданско-политического управления, характерные для того мира, из которого Господь выводит Своих сынов, то есть для самого Ханаана и его духовных созданий: Египта, Вавилона, Содома, Едома и пр., символизирующих погружённую в проклятие временности, или смертности, землю изгнания Адама, а не ту, в которую Господь вводит их на самом деле.

д) Однако до своего апогея алогичность авторов подлога доходит , в следующем сообщении:

«В тот день пять городов в земле Египетской будут говорить языком Ханаанским и клясться Господом Саваофом; один назовется городом солнца». (Ис 19: 18)

Нетрудно понять, что по библейской логике язык Ханаанский – это язык обмана и уже по определению своему он никак не может быть или стать языком Святого Господа Саваофа/Иафета/Яхве и благословенного Града Его. Для последнего существует иное слово, по сути своей означающее благословение. И это слово - Иафетянско-/арийский. Так что клянущиеся Господом Саваофом не могут ни жить в Ханаанском Египте, ни говорить языком Хама (Ханаана), ибо язык Саваофа – это язык Иафетянский, то есть Едемский арийско-арамейский, или халдейский язык Правды Божией. ».12. Поэтому и здесь мы имеем дело с явной подменой понятия Халдейский на Ханаанский.

е) Об абсурдности понятия «Небесный Ханаан» и о его чуждости Слову Божиему, свидетельствует и следующий фрагмент, из которого видно, что против Ханаана борется само Небо, на которое он претендует. Так, в Книге Судей мы читаем:

«Пришли цари, сразились, тогда сразились цари Ханаанские в Фанаахе у вод Мегиддонских, но не получили нимало серебра. С неба сражались, звезды с путей своих сражались с Сисарою». (Суд 5: 19-20)

Ясно, что речь здесь идёт о борьбе в час Армегеддона не разных земных стран, а о борьбе совершенно разных миров– мира небесного и мира земного - то есть мира духовного, вечного и мира материального, временного. Иначе говоря, речь идёт о войне Иафета с Хамом (отцом Каина/Ханаана), претендующим на место Творца Жизни с безумным желанием окончательно погубить Того, Кто есть Сама Жизнь. Так что и в свете приведённого фрагмента Ханаан не может быть Небесным, ведь не можем же мы утверждать, что он борется с самим собой.

Все эти (и другие) примеры алогичности в священном тексте свидетельствуют о вмешательстве в него человека и о его фальсификации, ибо Высочайший Разум, лежащий в их основе, не может быть алогичен.

Интересно, что о наличии фальсификаций в Слове Божием свидетельствует и Сам Господь , например, когда говорит устами прорков: «отцам вашим Я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который Я вывел их из земли Египетской, о всесожжении и жертве». (Иерем 7: 21-22) или «Написал Я ему важные законы Мои, но они сочтены им как бы чужие В жертвоприношениях Мне они приносят мясо и едят его; Господу неугодны они; ныне Он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их: они возвратятся в Египет» (Осия 8: 12-13), -

то есть они не войдут в Царствие Божие, ибо поступают вопреки Слову Божиему, выдавая за него свои желания.

Несмотря на то, что в обоих случаях речь идёт о жертвоприношениях и богопротивном мясоедстве,13 уже сам факт отрицания Господом приписываемых Ему

слов и заповедей, свидетельствует о том, что фальсификации были, причём с очень давних времён.

О них же, согласно Евангелию от Филиппа, говорил и Иисус Христос, вменяя их «архонтам», то есть властвующим в мире сем носителям духа Хама, или библейского Змея, пожелавшим «обмануть человека, ибо [они] увидели, что он – одного происхождения с воистину хорошими вещами. Они взяли имя хороших

(и) дали его дурным, дабы путем имен обмануть его и привязать их к дурным вещам. И после этого, если они делают им милость, они заставляют их отделиться от дурных и помещают их среди хороших, тех, которых они знают. Ибо они желали взять свободного и сделать его своим рабом навеки ». (Еванг от Филиппа 13) 14.

Эти слова Христа, фактически, объясняют также глубинную причину объявления Ханаана (проклятого) землёй обетованной (благословенной) и отождествления её с отдельной земной страной, в результате чего понятие мира меняется на понятие отдельной страны-доминанта, которая заменяет собой Господа.

О том, что фальсификации были обычным делом, можно сделать вывод и из следующего предупреждения-угрозы апостола Иоанна в книге Откровения, где он говорит, имея в виду все её сообщения: «если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей.» (Отк 22: 18-19)



Не задумываясь над всем этим, толкователи Библии продолжают представлять Ханаан как землю обетованную. При этом, хотя значение слова Ханаан земные учителя истолковывают верно как «низменную землю», в то же время они самым абсурдным образом придают ей «нагорное», то есть возвышенное, значение .

Для каждого мыслящего человека совершенно очевидно, и к тому же указано, что библейский Израиль – нагорная страна (см., например,Юд 5: 1-6, 3 ), и поэтому земля Ханаанская как «низменная земля» уже по определению своему не может быть «нагорной», или Израильской, ибо последняя, как и всё нагорное, относится к Арийско-Арамейскому миру Иафета/Яхве, или к «горнему» миру, который противостоит миру «низменному», как благословенное Небо противостоит подвергшейся проклятию земле. Причё м понимать это следует как буевально, так и с моральной точки зрения.

В разной степени, явно или в молчаливой форме, но Небесный Ханаан принимается всеми христианскими Церквями или по крайней мере не отрицается ни одной из них. В качестве примера я приведу слова православного архимандрита Никифора в его «Библейской энциклопедии». В ней он следующим образом представляет Ханаан:

«Иногда Ханааном (небесным Ханааном) в переносном смысле называют состояние после смерти, которую сравнивают с переходом Иордана, но это совершенно неправильно, ибо Ханаан нужно завоевывать. Он есть символ духовного удела каждого верующего здесь, на земле .» (см. Библейская энциклопедия архимандрита Никифора, «Ханаан».) 15.

Как видим, он не согласен с тем, что Ханаан связывают с состоянием человека после смерти, так как его надо завоёвывать ещё при жизни, ибо считает его «символом духовного удела каждого верующего на земле», то есть он придаёт ему то значение, которое имеет Небесный Иерусалим, однако называет его Ханааном Небесным. При этом он не отдаёт себе отчёта в том, что, фактически, духовным уделом каждого верующего называет проклятие , которое к тому же надо завоёвывать.

Автор (да простит мне Господь), не ориентируясь совсем в том, о чём говорит, видимо, вспомнил здесь слова Иисуса, который сказал о Царствии Небесном, что оно «силою берется, и употребляющие усилие восхищают его», (Мф 11: 12) но, смешав понятия, приписал это царствие Ханаану. Что ж Иерусалим Небесный? В рубрике о последнем он даже не заметил никакого противоречия.

Что касается католической церкви, то она, кажется, не упоминает понятия «Небесный Ханаан», сосредотачиваясь полностью на исторических (но не духовных), а, следовательно, бессмысленных, поисках сведений о Ханаане. Но вот для многих протестантских церквей «Небесный Ханаан» заменяет Небесный Иерусалим. Не осознавая несовместимости понятий иафетянский и хамитский и проявляя, таким образом, свою полную дезориентацию в Слове Божием, они видят во Христе, - фактически, воплощённом Иафете/Яхве, - проводника в Небесный... Ханаан. 16.

Совершенно очевидно, что как рокировка, так и подмена понятий, сделаны людьми, которые буквально понимают священные тексты, в то время как духовные понятия и духовный язык остаются им чужды и недоступны. Бесцеремонно вмешиваясь в Слово Божие и искажая его, они, фактически, опутывают человека сетями лжи и толкают его к гибели. Посему чтобы не поддаваться обману и хитросплетениям диавола, желающего лишь увековечить наше падение и окончательно погубить наши души, очень важно всё Слово Божие проводить через призму данного нам разума и, - главное, - через призму Святого Духа, то есть через призму совершенства, ибо вознесение Ханаана на Небеса, кроме того, что свидетельствует о полной заблуждённости и невежественности в Слове Божием христианских священников, проповедующих «Небесный Ханаан», ещё и оставляет обманутую христианскую паству во власти Ханаана, противника Божиего, потому что «Небесный Ханаан» равнозначен чудовищному обману Змея, послужившему причиной изгнания Адама из Дома Отца его Небесного в первые времена творения, - обману, который и сегодня, в конце времён, стремится не допустить возвращения человека в родную для него обитель.

Остаётся только удивляться тому, как бездумно священники следуют сказкам людей, людьми же признанных «авторитетами», тогда как Словом Божиим, фактически, пренебрегают, не удостаивая его тексты углублённого комплексно-сравнительного изучения.

Поэтому в заключение я хочу обратиться к отцам христианских Церквей, напомнив им, что приближается час, когда им придётся предстать перед Господом, вечным Иафетом/Яхве в лице Иисуса Христа и дать ответ за нерадивое отношение к Слову Божиему и как следствие этого, за неразличение Господа от проклятого Ханаана, которому они поклонялись в лице разных представителей рода Хамова (например, в лице Ваали, служа, таким образом, богопротивному Вавилону: Ос 2: 16, - что равнозначно объявлению Ханаана Небесным). И не скажет ли Он им тогда, как и пастве их, введённой ими в заблуждение:

«говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня все делатели неправды»? (Лк 13: 27)

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«Melquisedek Мелхиседек Մելքիսեդեկ» Obra trilingüe (en español, ruso y armenio) B.A. 2022 Ed.el. “Credo” О тождественности Иафета и Яхве см. главу «Загадка сыновей Ноя» в моём труде «Шесть дней творения и Сещдьмой День», изд. в 2013 году в эл. ид-ве “Credo”, а также в прочих моих трудах. . Для более чёткого представления о Нём см. мой труд «Каков библейский Бог и каково Его творение? Два райских древа»- Буэнос-Айрес, электр. изд-во «Credo», 2019 г.[i] . См., например, в Прологе к моей статье «Мелхиседек». Относительно Едома см. главу «Разные рассказы о получении Иаковом имени Израиль в 32-ой и 35-ой главах Бытия» моего труда «Двойные стандарты в Библии и околобиблейских апокроифах. Кто внёс их в священный текст?» Как я писала в главе «Ур Халдейский – земля Арамейская. Авраам» моей книги «Армения библейская – земля неведомая», слово «иудей», судя по тому значению, которое ему придаётся в Священном Писании, является лингвистической деривацией слова «халдей», которое на самом деле и вопреки принятому представлению о нём указывает на сынов Иафета/Яхве, кому принадлежит суд Божий над Хамом и Ханааном. Об этом, кроме прочего, свидетельствует и его лингвистический анализ, который показывает, что слово это состоит из двух корней: «хал» и «дей». Что касается первого корня «Хал», то он представляет собой лингвистическую деривацию корня «ar» от “Hair” (Арий) или Небесный Отец –дух, первый звук которого – «х» - является одной из дериваций звука «h» и может выступать также в чередовании со звуками “j”, “g”, “k/c ”и пр., а второй –«л» это тот же звук, который мы встречаем в определении Бога в виде арабского «ал», еврейского «ел» и пр., о чём я писала в моей книге «Загадочный Арарат».

Относительно же второго корня «дей» можно сказать, что есть множество свидетельств (в том числе и библейских) того, что в древнейших языках он означал «суд». Например, в книгах Еноха, как я показала это во многих моих трудах, название вершины горы, на которую опустились падшие ангелы Божии в разных переводах представлено как Ардис, или Ардаф, или Ardath. Значение этого слова ясно проявляется в армянском языке как «Ардат», то есть «Суд Божий». В арамейском языке он выступает в деривации «da» или «di» и лежит в основе слов, означающих «закон», «справедливость», таких, например, как Dina – «религиозный закон. » . В деривации «dan» мы находим его в имени Дан одного из сыновей Иакова, рождённых Валлой, служанкой Рахили, имя которому дала сама Рахиль, сказав: «судил мне Бог .(..) Посему нарекла ему имя: Дан» (Быт 30: 3-6), чем обозначила и значение этого имени как «суда». Тот же корень «дан» мы находим в слове Иордан, который, будучи очередной деривацией вышеприведённых слов Ардис, или Ардаф, или Ardath, также означает Божий (Иор) Суд (дан) и является изначальным определением реки Евфрат как «Судной реки». Тот же корень мы находим и в аккадском языке как dīnu со значением «вердикт», «приговор», «суд», «закон» .В шумерском языке он также присутствует в деривации «di» и может быть как существительным, так и глаголом. Как существительное он означает «суд», а как глагол – «судить». Итак, именно его мы видим также во втором корне слова иу дей . Что же касается его первого корня «иу»/”ju”, то он представляет собой усечённую форму корня ар/юр/хал, который может звучать и как”ju”(ю, джу). Интересно, что в английском языке понятия суда ( judge) и Иудеи (Judea) слились, подтверждая исконное единство понятий «суд» и «иудей»..

См. мой труд « Почему старозаветный Бог называет Себя Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова» (Библейские наблюденеия), Б.-А. 2017 См. в той же книге, в главе «Гора Моисея – гора Божия Арарат» или в моей

статье «Мелхиседек»

Для того, чтобы составить более чёткое представление о понятии «Народ

Божий», см. мою статью «О понятиях «народ», «арийцы», «семиты» и

«хамиты». (Б-А. 2019, эл. изд. “Credo”)

См. главу «Hayr (Отец) как основа понятия «ариец» и связанные с ним

топонимы и этнонимы Армянского/Араратского нагорья» той же книги «Армения библейская – земля неведомая».

Подробнее см., например, в главе «Армагеддон «в земле северной при реке

Евфрате» моей книги «Армения библейская – земля неведомая»

Подробнее смотри в главе «Ур Халдейский – земля Арамейская. Авраам»

моей книги «Армения библейская – земля неведомая», в которой также показано несоответствие библейских арамеев, которые относятся к Иафетянскому роду, и земных арамеев, язык которых наука относит по сути к несуществующему понятию семитских языков (См. ссылку 9). Так или иначе, арамейский язык требует глубокого изучения именно с точки зрения его как Иафетянского языка Едема.

Этой темы я касалась неоднократно, в той или иной степени почти во всех

моих трудах, но особо ей я посвятила главу «Матах» моей книги «Болезни земной церкви или вопреки учению иисуса Христа», изданной в 2015 году в Буэнос-Айресе в изд. “Credo”, а также мой труд «Библейские корни вегетарианства», изданный в сборнике «Таинство Пресвятой Троицы» в 2012 году в Буэнос-Айресе в изд. “Credo”. См. также главу «Противоречия в Завете Ноя относительно пищи человека, проявленные в околобиблейском апокрифе «Книга юбилеев»» моей книги «Двойные стандарты в Библшии и околобиблейских апокрифах. Кто внёс их в священный текст?», изд. в 2022 году в Буэнос-Айресе в изд. “Credo”. Ей же предполагаю посвятить следующий мой труд «Человек и животный мир».

Русская апокрифическая студия. Евангелие от Филиппа

https://azbyka.ru/otechnik/Nikifor/biblejskaja-entsiklopedija/ Это же определение

Ханаана было скопировано потом В.П. Вихлянцевым в рубрике « Обетованная земля , Филистимляне, Хананей» его Библейского словаря, составленного в соответствими с общепринятыми в Церквях толкованиями всех его составляющих.

Например, Церковь адвентистов седьмого дня, которая следующим образом

определяет себя: “El Israel de Dios, que viaja hacia la Canaán celestial, tiene un Capitán que no necesitó enseñanzas humanas que lo prepararan para su misión de conductor divino; no obstante fue perfeccionado por el sufrimiento.” - Под капитаном, естественно, имеется в виду Иисус Христос. https://ar.pinterest.com/pin/133841420162554881/

Или вот каков постулат Церкви Бога Всемирного миссионерского общества:

“Hemos sido liberados de este mundo pecador por medio del poder de la Pascua, y

ahora estamos recorriendo el camino de la fe justo antes de entrar en la eterna



