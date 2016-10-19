Николаев - Стратегия решения проблем с разводами

Николаев Владимир Анатольевич

г. Киев

Введение

До развала Советского Союза в евангельских церквах почти не поднимался вопрос разводов и повторных браков. Верующие практически не помнят случаи расторжения браков в христианской среде. Люди «из мира» в церковь приходили редко, поэтому в поместных общинах разведенных людей были единицы. В то время не было книг, подробно описывающих проблему разводов, да, собственно, в них и не было необходимости. Если же христианская семья по каким-либо причинам распадалась, то вопрос решался категорично: развод – грех, повторный брак невозможен до смерти оставленного супруга.

Но в конце 20 – начале 21 века, когда в церковь увеличился приток новообращенных людей «из мира», эта тема стала одной из животрепещущих. Если вы в поисковике Google наберете тему: «статистика разводов», то увидите, что в наше время, как минимум, каждый второй брак распадается, а значит, большое количество проблемных семейных людей приходят и еще придут в церковь. К тому же, многие христианские молодые семьи не умеют конструктивно решать возникающие конфликты. Сколько женщин переживает за личную безопасность и безопасность своих детей, живя с мужчиной, безответственно относящимся к своим обязанностям мужа и отца и проявляющим насилие! А как быть, если супруг или супруга регулярно изменяют и живут аморально? Пасторы же, зачастую, не имеют специальных знаний, чтобы квалифицированно помочь семейным парам в решении накопившихся проблем, и это приводит к печальным последствиям. Часто, подобно страусу, который прячет свою голову в песок, мы не желаем сталкиваться с болью людей, лишать себя комфорта, помогая в разрешении сложных семейных вопросов.

Решив писать о разводах и повторных браках, я не претендую на исключительную истину, а всего лишь хочу изложить своё понимание Библии в этой области. Могу предположить, что мой материал будет спорным, но, все же, хочу рассмотреть данную проблему с точки зрения пастора, пытающегося встать на сторону пострадавших людей, в желании помочь им найти выход из, казалось бы, «безвыходной» ситуации.

Развод – это человеческое установление

В самом начале хотелось бы уточнить, что развод – это человеческое установление, которое было принято вследствие влияния греха на семью. Бог задумал брак как единение двух любящих людей, которые совершенствуют характер друг друга через ответственное поведение, принятие друг друга и прощение. На основании современного перевода Мал. 2:14-16, Богу ненавистен развод. Но не каждый развод Бог ненавидит (Иер.3:8). Проиллюстрировав Свой «развод» с Израилем, Он показал, что иногда в решении семейного конфликта именно развод бывает единственно верным решением. Я как пастор, всегда буду способствовать сохранению брака, призывая супругов простить и примириться друг с другом. Но, когда примирение невозможно, тогда необходимо решать проблему законным путем, как это делал Бог, давая Израилю разводное письмо.

Ещё раз хочется подчеркнуть: Божье установление состоит в том, чтобы брак был до смерти одного из супругов. «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф.19:6). Эти слова относятся именно к человеку, который разрушает брак, но не к пострадавшей стороне. Другими словами, данное предупреждение обращено не к тому, кто, наконец-то, приводит в порядок юридические документы после того, как брак уже разрушен, а к тому, кто нарушает свои супружеские клятвы, и, делая это, разделяет супружеские узы[1]. Тот супруг, который разрушает брачный союз и повторно женится, прелюбодействует, по словам Христа. Бог против развода, поэтому церковь также должна придерживаться этого принципа. Но из-за того, что мы живем в грешном мире, развод, к сожалению, случается, и церковь не имеет права закрывать глаза на эту проблему, но поэтапно решать её. Все мои последующие доводы будут подтверждать тезис: «пострадавшая сторона может не только разводиться, но и вступать в повторный брак».

Многие измученные пары, в итоге, приходят к решению расстаться, но, к сожалению, исходя из собственной боли и обиды, а не руководствуясь принципами Священного Писания. Несмотря на то, что впоследствии их иногда мучает совесть, они все же ищут оправдания своему выбору, и одно из них – я не должен всю жизнь мучиться и страдать. Но необходимо понять, что личный опыт, пусть даже и негативный, не может быть веским аргументом в принятии крайне ответственного решения – расторгнуть брак. Основанием для развода может и должно быть только Священное Писание. Рассмотрим подробнее взгляд Библии на этот неоднозначный вопрос.

Библейское основание для развода

Начнём наше исследование с Ветхого Завета. В древние времена многие мужчины, разводясь, оставляли своих жен без социальной защиты – женщины после развода не получали принадлежащую им часть имущества. Во времена Хаммурапи статус женщины был значительно ниже социального статуса мужчины, и, как следствие, в ее правах имелись ограничения. Йозеф Клима в своей книге «Общество и культура Древнего Двуречья» пишет: «За прелюбодеяние каралась лишь жена, но, ни в коем случае, не муж. Равно и расторжение брака было значительно легче для мужа, чем для жены. Вдова с несовершеннолетними детьми не могла вступить в новый брак без разрешения суда. Значительные различия имелись и в праве наследования у сыновей и дочерей»[2].

Лишь при Моисее (Втор. 24:1-4) женщины обрели возможность получать разводное письмо, позволяющее им устраивать свою личную жизнь и быть социально защищенными [3]. Такое решение вождя евреев было революционным и шокирующим для людей Древнего Востока. Возможно, кто-то возразит: ведь сам Иисус сказал, что Моисей дал рекомендацию разводиться как позволение, а не повеление, и, к тому же, из-за «жестокосердия израильтян». Это верно, но верно и то, что такое решение Моисеем вопроса неверности в браке было милостивым решением, дабы не лишать жизни изменившего супруга.

«По жестокосердию» означает не невозможность мирно сосуществовать в браке, а нежелание мириться с изменой. Во исполнение закона, нужно было побить камнями согрешившую сторону[4]. И чтобы человеческое жестокосердие не отнимало жизнь у прелюбодеев, Моисей разрешил развод, но вначале не было так. На основании этого можно сделать вывод, что развод – это человеческое установление, Бог против развода. Но из-за греховности мира, он возможен, как милостивый способ решения смерти брака.

Во Второзаконии 24:1-4 рассматривается законность развода, и правила, регулирующие бракоразводный процесс[5]. Моисей желает воспрепятствовать языческим представлениям о разводе. Многие язычники необдуманно по всяким пустякам разводились и с поспешностью вступали в повторный брак. Моисей полагает конец таким своевольным прихотям. Мартин Ллойд Джойс пишет: «Главной целью закона Моисеева было просто контролировать развод. Положение дел в данной области приобрело хаотический характер»[6]. Моисей стремится провозгласить этим допущением, а скорее запрещением, что разводиться не стоит, брак до смерти. Никому не дано право разрушать Божественный замысел: «двое будут одной плотью». Поэтому, прежде чем разводиться, еврей должен хорошенько подумать, нужно ли ему это, ведь обратного пути к восстановлению брака нет.

Джеймс Адамс пишет еще более радикально, что, на основании Втор. 24:1-4, такой развод с юридической стороны допустим, но греховен[7]. Почему греховен? Развод формально был узаконен, но он не был морально приемлем. Поэтому жена, получая от своего мужа разводное письмо, больше никогда не могла к нему вернуться, т.к. была осквернена. Ее осквернение происходило не от того, что она имела половые отношения с другим мужчиной, а из-за нарушения брачного союза с первым мужчиной, не сохранения супружеской верности ему.

Слова Иисуса «кто разводится с женою своею, тот дает ей повод прелюбодействовать», относится именно к ситуации во Втор. 24:1-4, когда женщина, не понравившись своему мужу, получает развод и второй раз выходит замуж. Несмотря на то, что Иисус указывает на греховность развода, это не противоречит утверждению о милостивом решении крайне напряженного положения в браке, вызванного прелюбодеянием одной из сторон. Причиной развода всегда является грех, но не все разводы греховны[8]. Если же предположить, что развод – это грех, то тогда он прощается так же, как и другие грехи. Единственный грех, который не прощается, – это хула на Духа Святого. Несмотря на то, что некоторые верующие считают развод непростительным грехом, Библия этому не учит.

С другой стороны, если признать, что развод допустим только по причине прелюбодеяния, то возникает больше вопросов, чем ответов. Неужели только грех прелюбодеяния является условием для развода? А как быть с жестоким обращением в семье? В книге Исход 21:10-11 говорится, что сторона брачного союза, лишенная нормального отношения к себе, может развестись. Под «нормальным отношением» здесь понимается восполнение элементарных человеческих потребностей иметь пищу, одежду и супружеское сожитие. Хотя это текст в Исх. 21:10-11 говорит об отношениях в полигамном браке, он также содержит в себе регулирующий принцип моногамных брачных отношений. «Библейский принцип, который таким образом устанавливает данный текст – это право на развод в случае, если другая сторона пренебрегает своей супружеской клятвой давать Вам еду, одежду и супружеское сожитие»[9].

В Ветхом Завете каждый еврей, вступающий в брак, на свадебной церемонии обязан был давать клятву верности своей невесте, обещая исполнение своих законных обязанностей. Эти обязанности являлись неизменными, и, на основании этого, раввины считали, что основанием для развода является не только прелюбодеяние, но и пренебрежение едой, одеждой и супружеским долгом. Как видим, Ветхий Завет дает реалистичные основания для развода. Если муж пренебрегает материальной заботой или физическим удовлетворением своей жены, то это является жестокостью по отношению к ней. Следовательно, систематическое неправильное отношение к одному из супругов в браке, которое травмирует его эмоционально и физически, является основанием для развода[10]. Но снова хочу подчеркнуть, что развод рассматривается не как повеление, а как позволение. В идеале супруги должны научиться прощать, потому что «к миру призвал нас Господь» (1 Кор. 7:15). Но, к сожалению, не всегда этот мир возможен.

Еще один ветхозаветный пример, демонстрирующий основание для расторжения брака – это развод Бога с Израилем (Иер.3:8; Ис.50:1; Ос.2:2). Возможно, это написано образно, если обратить внимание на то, что на протяжении всей истории Господь прощал Свой народ и никогда не оставлял его. Особенно ярко описывает отношения Бога с Израилем апостол Павел в послании к Римлянам в 9-11 гл. Можно возразить, что Бог суверенен и имеет право делать то, что Он считает нужным, а мы люди, и наши действия должны иметь рамки. Но, позвольте не согласиться: земной развод является отражением самой природы Бога. Прелюбодеяние является ненавистным Ему, поэтому этот грех может стать основанием для развода, – об этом говорил и Христос в Мтф. 19:3-9.

Бог заложил в наше естество чувство ревности, которое спит и пробуждается только тогда, когда происходит измена. На генетическом уровне мы не можем «примириться» с грехом прелюбодеяния. Для людей противоестественно – впускать в семейный союз третью сторону. Конечно, этот эмпирический аргумент субъективного характера не может быть главным в доказательной базе. Но всё же, супруги, которые испытали предательство по отношению себе, могут засвидетельствовать о том, что смириться с изменой очень нелегко, а еще тяжелее простить ее.

На мой взгляд, позиция пастырей в этом вопросе должна быть следующей: нам необходимо призывать обиженных супругов к принятию согрешившей стороны и прощению, но, если грех систематически продолжается, то пострадавшая сторона имеет право на развод без угрызений совести. В книге Осии, на примере отношения пророка к своей грешной супруге, Бог показывает, что Он готов простить прелюбодейную жену Израиль. Но, в то же время, когда, несмотря на прощение со стороны Бога, Израиль не изменяется и продолжает грешить, пророк Иеремия провозглашает между ними развод (Иер.3:8). «Божий развод был естественным путём разрешения проблемы, возникшей в Его взаимоотношениях с Израилем из-за греха прелюбодеяния, как следствия блуда»[11].

Развод на основании Ветхого Завета – это узаконивание того, что уже разрушено, это констатация смерти брака. «Следовательно, развод превратился в юридическую процедуру, в серьезный жизненный шаг, и в результате этого он перестал в сознании людей быть просто сценой домашнего скандала, когда муж мог в порыве гнева выгнать жену из дома. Таким образом, подчеркивалась серьезность брака»[12]. Бог не осуждает пострадавшую сторону, когда она, на основании закона, оформляет развод. Иначе Бог осуждал бы и Себя, а это не так. Конечно, развод ужасен и никто не может спокойно относится к этой вынужденной операции. В современном переводе Библии Мал. 2:14-16 очень четко обозначена позиция Бога по отношению к разводу: «Я ненавижу развод и жестокости, которые делают мужчины. Поэтому храните свой духовный союз и не обманывайте ваших жён». Да, поистине, развод - это страшно, но порой намного опаснее жить в браке, деградируя и умаляя своими поступками само понятие супружества.

Могут показаться не совсем убедительными доводы, на основании которых Ветхий Завет разрешает развод, но, все же, гипотетически с ними можно согласиться. Каково же должно быть отношение к разводу новозаветных верующих? Ведь Церковь Христова должна быть намного чище, чем ветхозаветный израильский народ, и неуклонно придерживаться высоких стандартов брака. Рассмотрим позицию Нового Завета по вопросу разводов.

Для первых христиан именно Ветхий Завет был единственным Священным Писанием. В Новом Завете по вопросу расторжения брака имеются высказывания Иисуса и апостола Павла. Проанализируем, противоречат ли они ветхозаветному учению о разводе? Отвечая на вопрос иудеев «по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?», Иисус ссылается на текст Ветхого Завета о том, что идеей Бога от сотворения мира было единство мужчины и женщины в браке. Своим заявлением Он не поддержал позиции ни одной из раввинистических школ в вопросе развода: школа Галлеля учила, что можно разводиться по любой причине, школа Шаммая провозглашала, что можно разводиться только при грехе прелюбодеяния.

Своим нейтральным отношением к этим взглядам Иисус, скорее всего, хотел сказать, что «вы не в том направлении мыслите, нужно не искать правильную причину для расторжения брака, а вернуться к его истокам: брак не расторжим – именно таким он был с самого начала задуман Богом». Двое будут одна плоть, что Бог сочетал, того человек да не разлучает (Мф.19:6). Иисус учил прощать согрешившего супруга и не спешить разводиться, как это делали ученики Галлеля. Иудеи искали вескую причину для развода, а Иисус думал о том, как сохранить брак.

На основании выше сказанного можно заключить, что Иисус против разводов и четко показывает свое несогласие с ветхозаветным учением о разводе. Но это не совсем так. Иисус, хоть и не приветствует развод, но все же считает, что вина прелюбодеяния может явиться основанием для начала бракоразводного процесса (Мф. 19:9). В данной ситуации Иисус не даёт полное учение о разводах, а только отвечает на спор между двумя иудейскими школами. В то же время Он закладывает регулирующий принцип в этом вопросе. Ученики Иисуса, осознав Божий замысел относительно нерасторжимости брачного союза и всю серьезность семейных отношений, сделали «интересный вывод»: если, вступая в брак, человек связывает себя огромной ответственностью, то лучше вообще не жениться. Возможно, это и неправильное умозаключение, но напоминает современным людям, чтобы они, вступая в брак, тоже осознавали всю сущность института брака и понимали, что, даже при наличии факта супружеской неверности, развод является радикальной мерой, а не необходимостью.

Интересно отметить, что евангелист Марк немного по-другому интерпретирует то, что говорит Матфей. Дело в том, что апостол Матфей пишет свое евангелие евреям, где бракоразводный процесс начинал мужчина, а не женщина (Мф.19:3). Марк же пишет римлянам, у которых женщина также могла инициировать развод (Мрк.10:12). Возможно, он, видя проблемы христианских семей, хотел адаптировать библейское учение Христа о разводе к римской культуре, помогая тем самым римлянам поступать в этом вопросе не по букве закона, а по духу.

Ап. Павел поступает таким же образом, когда разбирает возможность развода между верующей и неверующей стороной. Данная ситуация не была актуальна в еврейской среде, поэтому Иисус не затрагивал этот вопрос в контексте веры супругов. Живя в 21 веке, мы также можем применить библейские принципы возможности сохранения и расторжения брака к нашим современникам и современным процедурам законного расторжения брака. Такой подход не умаляет авторитетность Библии, а лишь контекстуализирует неизменные принципы Слова Божия.

Как пишет Н.Т. Райт в своем комментарии 1 Коринфянам 7 гл. о разводе: «…Павел чувствовал необходимость и крайнюю важность несколько модифицировать учение Иисуса. Но сделал он это не по той причине, что слова Иисуса воспринимались им как одно из мнений, но потому, что приспосабливал эти слова к абсолютно новой ситуации. Мы, живущие в совершенно иных условиях и сталкивающиеся с новыми ситуациями, которые Иисус или Павел едва ли могли себе даже представить, нуждаемся в том, чтобы приобрести мудрость, смирение и верность, необходимые для того, чтобы применять их учение в наши дни»[14].

Продолжая рассматривать тему о возможности развода, хотелось бы не пропустить рассуждения Павла в 1 Кор. 7:10-11. Павел советует не разводиться, а если все-таки кто-то решится на этот непростой шаг, то должен впоследствии оставаться один. Слова «если же разведется» означают, что Павел допускал развод. Ведь живя в греко-римском мире, где развод был распространенным явлением, апостол реально смотрел на вещи, понимая, что негативный опыт расторжения брака в светской среде может непосредственно коснуться и христиан. Давая конкретные рекомендации по вопросу развода, Павел желает, чтобы бракоразводный процесс был контролируемым и мирным: «к миру призвал нас Господь». Хотя Джон Пайпер в своей официальной позиции не согласен с тем, что развод и повторный брак разрешён, всё же признаёт, что «похоже, Павел осознаёт, что в некоторых случаях развод будет неизбежен. Возможно, он (Павел) имеет в виду ситуацию нераскаяния в прелюбодеянии, случаи оставления супруга или случаи жестокого обращения»[15].

Библейское основание повторного брака

Понятно, что в противовес доводам, приведенным выше, есть много контраргументов. Но хочется еще раз выразить мою точку зрения по этому вопросу: Бог против развода, но из-за проблемы греха он возможен. Думаю, относительно развода, многие христиане разделяют такую позицию, но вопрос возможности заключения повторного брака является более спорным в среде верующих. Считается, развёлся – оставайся один до смерти оставленного супруга, иначе согрешишь.

Христианские писатели разделились на два главных лагеря по вопросу повторного брака. Одни «за» повторный брак, другие «против». У каждого лагеря есть свои «веские» аргументы, и, как говорит Джон Пайпер, мы должны с уважением относиться к противоположной точке зрения[16]. Почему повторный брак приравнивается к прелюбодеянию, если он логически следует за разводом? Разрешает ли Бог повторный брак: если да, то на каком основании?

Практически все авторы придерживаются мнения, что на основании Рим.7:3, смерть одного из супругов является основанием для повторного брака. Н.Т. Райт в комментариях на Мф. 5:31:32 пишет: «Итак, апостолы считали развод допустимым, но только при определенных условиях, с учетом потенциальной возможности повторного брака для одного из супругов»[17]. Мартин Ллойд Джонс в своей апологетической статье подчеркивает: «Мы можем пой­ти еще дальше и заявить, что законный развод прекращает брак, и что человек может заключить его повторно. Развод разрывает брачные узы, как говорит наш Господь. Он делает человека свободным и позволяет относиться к бывшей жене так, словно она умерла. Невиновный человек имеет полное право на повторный брак»[18]. А Джей Адамс в своём душепопечительском труде пишет: «Чрезвычайно важно понимать, что мнение, согласно которому разведенный не может вступить в повторный брак совершенно безосновательно»[19].Даже Павел увещевает молодых вдов вступать в повторный брак (1 Тим.5:14). А значит, повторный брак не может быть грехом.

Но одно дело вступать в повторный брак на основании смерти одного из супругов, другое – после развода. Тексты Евангелий говорят: «кто женится на разведенной, прелюбодействует» (Мф.5; 19 и др.). Если прочитать внимательно, то можно увидеть, что Матфей конкретно указывает на причину, по которой повторный брак будет греховным: «кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует». «Женится на другой» означает то, что разрыв первого брака уже произошел и, в зависимости от причины его расторжения, можно говорить о возможности повторного брака. Повторный брак разрешен для пострадавшей стороны, если имел место грех прелюбодеяния. А когда супруг из-за своего нежелания сохранить брак, в котором не было измены, решает расторгнуть супружеские отношения, то он фактически становится инициатором прелюбодеяния, и для него в таком случае повторный брак запрещён.

Павел говорит, что если неверующий оставляет верующего, то возможен повторный брак (1 Кор.7:28). И если женишься после развода, то не согрешишь. «Остался ли без жены» рассматривается в контексте развода, а не, как говорит Джон Пайпер, в контексте учения о девстве[20]. Стихи 27 и 28 главы 7 несут единую смысловую нагрузку: если ты остался без жены в значении развода, то если женишься повторно – не согрешишь. Ричард Хейз подытоживает свои размышления о повторном браке так: «Евангелие от Матфея явно разрешает мужу, чья жена виновна в porneia, найти себе новую жену (Мф 5:31-32; 19:9) – хотя и не предоставляет аналогичной привилегии жене. Даже если запреты на повторный брак в Мрк. 10:11-12 и 1 Кор. 7:10-11 относятся только к одному партнеру (мужчине или женщине) – тому, кто инициирует развод,– есть веские основания считать, что молчание текстов по поводу ограничений для стороны, пострадавшей при разводе, предполагает возможность для «невинного» снова вступить в брак»[21].

Повторный брак является следствием того, что верующие, на законных основаниях не являющиеся мужем и женой, уже не связаны друг с другом. Для читателей письма апостола было самим собой разумеющимся, что определение «не связаны» касается статуса человека, не состоящего в браке. Разведенный человек уже не связан (греч.«не порабощен»), в значении «не несет ответственности за прошлый брак». Прошлого брака уже нет ни фактически, ни юридически, и поэтому для такого человека повторный брак разрешён. Разведенный считается безбрачным, и, как следствие, свободен не только думать о брачных узах, но и вступать в брак, при этом обязательным является лишь одно условие – избранник должен быть «в Господе». Джон Мак-Артур пишет: «Брат или сестра в таких случаях не связаны. В глазах Бога связь между мужем и женой разрешается только смертью (Рим. 7:2), прелюбодеянием (Матф. 19:9) и уходом неверующего супруга (1Кор.7:15). Когда узы брака или связь между супругами разорваны одним из этих способов, христианин свободен вступить в брак снова. Повсюду в Писании говорится о том, что, когда бы ни случился законный развод, новый брак допускается»[22].

Я начал свою аргументацию о возможности повторного брака с текстов Нового Завета, хотя в Ветхом Завете есть несколько мест о повторном браке, и о них мы уже вкратце рассуждали при рассмотрении темы разводов. Хотелось бы обратить внимание на указания в Иез. 44:22. В этом тексте предписывается священникам, кого они могут брать себе в жёны: ни вдову, ни разведенную, а только девицу и вдову священника. Как пишет Адамс: «Дело не в том, что повторный брак вдовы был незаконным, а в том, что священники относились к людям особой категории и не имели права делать того, что для других считалось правильным»[23]. Если Писание в определенных случаях позволяет развод, то повторный брак является его логическим следствием. Требования к заключению брака священниками с определённой категорией женщин, подчеркивает лишь статус священнослужителей, их ограниченную возможность в выборе супруги – не более.

Стратегия помощи разведенным парам

И развод, и повторный брак, являются, в какой-то мере, благодатью для израненных грехом супругов. Зачем же их наказывать безбрачием, когда и без того столько искушений и горя в этом мире? Не лучше ли помочь израненным после развода супругам пройти путь восстановления и снова служить Богу, хоть и в новом статусе? Как помочь церквам «по-библейски» относиться к разведенным? «Новый Завет, особенно 1 Кор. 7 гл., приглашает читателей к конструктивному размышлению о разводе и повторном браке»[24].

Вначале нужно понимать, что есть только один непростительный грех – хула на Святого Духа. Развод – грех, но грех не к смерти. Поэтому человек, переживший развод, может получить от Бога прощение и мир в сердце. «Это ужасный грех, но упаси Боже, чтобы у кого-либо сложилось впечатление, будто бы человек, согрешив этим грехом, ни­когда уже не сможет получить прощение Божие и навечно останется вне Его Царства. Если такой человек действительно покается и поймет весь ужас своего греха, если он предаст себя безграничной милости и благодати Божией, то он будет прощен, и я уверяю вас в реальности такого прощения. Но не забывайте, что сказал наш благословенный Господь: «...иди и впредь не греши»[25].

Часто эмоциональная боль настолько велика, что человек замыкается и разрушает себя изнутри, пренебрегая даже своими элементарными физическими потребностями. Майлс Монро пишет разумные рекомендации для разведенных людей: «Очень часто люди, пережившие развод… опускаются физически…Если ваше физическое тело здорово и сильное, вы сможете справиться со своими эмоциями. Заставляйте себя кушать, питайтесь нормально»[26].

Библия говорит, чтобы христиане не забывали жертвы общительности (Евр.13:16). Общение с другими людьми, пережившими развод, будет целебным для тех, кто его переживает в данный момент. Джон Пайпер, один из авторов, высказывающихся против разводов и повторных браков, написал взвешенные рекомендации к церкви в отношение к таким людям. «Они не должны отделяться и жить как одинокие люди, думая, что это приведёт к меньшему греху, поскольку все их половые отношения представляют собой акты прелюбодеяния. Библия не даёт предписаний для этого частного случая, но она рассматривает вторые браки как браки, имеющие особое положение в глазах Божиих».

Разведенный человек не сможет эмоционально и духовно восстановиться после травмы, если не простит от сердца бывшего супруга/у. Гнев и обида пострадавшей стороны будут препятствием рационально говорить и поступать. Эмоции успокаиваются, когда супруги прощают друг друга от всего сердца. Тогда они могут и спокойно выслушивать и думать о будущем[27]. Если человек получил прощение от Бога и простил бывшего супруга/у, то полезно будет ему вовлечься в христианское служение. Развод часто происходит от эгоистического поведения, поэтому служение другим людям, преображает характер в образ Иисуса Христа. Если же есть постоянная тяга к тому, чтобы быть одному, то это означает, что рана после развода еще не исцелена. В то же время, уединение – хорошая возможность для личного общения с Богом, как пишет Майлс Монро, «действительно, какое-то время вам нужно побыть одному, но только не один на один со своими болями, а один на один с Богом»[28].

Неоценимой помощью для людей, нуждающихся в исцелении от боли, причиненной расторжением брака, может быть поддержка служителей церкви. Регулярные душепопечительские встречи будут способствовать более быстрому восстановлению человека, нежели его усилия самостоятельно справиться с последствиями развода. Но, чтобы это стало возможным, церковь должна изменить, как бы это резко не звучало, свое богословие относительно разводов. Именно от богословия зависит не только отношение к этому «трудному» вопросу, но и поведение по отношению к людям, столкнувшимся с данной проблемой. Если церковь будет принимать разведенных как людей, которым нужна помощь, и не относится к ним с «фарисейской» строгостью, тогда большее количество людей захотят прийти в христианскую общину и найти исцеление от боли у ног Христа. Правильное отношение к разводу и повторному браку открывает возможность рассказывать людям благую весть. Бог ненавидит развод, но любит разведенных людей как личностей, за которых умер Христос. Благая весть станет поистине благой, если мы покажем людям выход из «безвыходной ситуации».

Чтобы предотвратить умножающуюся практику разводов, церковь должна взять на себя ответственность укреплять христианские семьи. Проповеди, конференции, душепопечительские консультации, семейные группы и праздники, семейные пикники и лагеря – это далеко не полный перечень того, чем поместная церковь может заниматься для укрепления семей. Разводу часто предшествует непонимание учения о браке, особенно в области решения семейных конфликтов.

Одна из причин, почему церкви не помогают разводным парам – это существующие церковные уставы, в которых канонизируется негативное отношение к разводным людям. Слава Богу, что многие пасторы уже пересмотрели свои уставы. Например, в книге по богословию развода и повторного брака Инстоун-Брюер в качестве примера приводит устав, разработанный служителями, который в тезисной форме отражает все наши рассуждения о разводе и повторном браке. Вот некоторые из них:

1. Библейским основанием для развода являются: прелюбодеяние, пренебрежение и плохое обращение с супругом, каждое из которых является нарушением супружеских клятв.

2. Ни один из супругов не должен инициировать развод, кроме тех случаев, когда его супруг виновен в регулярном или нераскаянном нарушении своих супружеских клятв.

3. Никто не должен отделяться от своего супруга или супруги без намерения разводиться.

4. Если кто-то отделился и стал жить отдельно от своего супруга, не имея на то библейских оснований, им следует постараться примириться со своим супругом.

5. Повторный брак разрешен в церкви для любого разведенного человека после прохождения им или ею богослужения покаяния, кроме случаев, когда он или она развелись с невиновным супругом, который хочет примириться и продолжать жить вместе[29].

Для Церкви Христовой не этично относиться к разводным людям как к второсортным личностям. Бог во Христе смотрит на всех верующих без исключения и видит их святыми и праведными. Писание говорит, что «такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа» (1Кор.6:9-11). Более того, мы не имеем права разводить людей, пришедших в церковь во втором браке, и возвращать их к первым супругам, считая, что настоящий брак является прелюбодейным. Джон Пайпер по этому поводу написал следующее: «Втор. 24:1-4. Запрет жене возвращаться к своему первому мужу даже после смерти ее второго мужа (потому что это есть мерзость) очень ясно говорит, что сегодня не следует разрывать никакого второго брака для того, чтобы восстановить первый»[30].

Совершать бракосочетание разведенных на библейском основании – еще одна обязанность церкви, дабы показать, что Бог прощает все грехи и дает второй шанс раскаявшимся людям. Возврата к прошлому практически нет, поэтому не нужно советовать жизнь безбрачия тем, кто не имеет этого дара. И последнее, - прощение также означает, что человека, который в прошлом был разведен, после восстановления следует допускать к церковному служению. Поместная церковь вправе выбирать служение, которое подходит для этого восстановленного брата или сестры.

В данной работе невозможно поднять все вопросы, касающиеся развода и повторного брака. К тому же, ситуаций с разводными людьми настолько много и они настолько разнообразны, что каждую необходимо рассматривать индивидуально. И не нужно бояться того, что если разрешишь развод одним, то другие тоже захотят таким способом решить свои, накопившиеся за годы жизни, проблемы. Счастливый брак лучше, чем развод. Никакой здравомыслящий человек не захотел бы пройти через болезненный бракоразводный процесс. Поэтому давайте будем любить друг друга и прощать, бережно охраняя подарок, который вручил нам Бог.

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[1]Инстоун-Брюер. «Развод и повторный брак в Библии» стр.71

[2] Клима Й. Общество и культура древнего Двуречья. Стр. 182-192

[3] Райт К. Око за око. Этика Ветхого Завета. Стр.349

[4]Ллойд Джонс М. Нагорная проповедь Том 1. Стр.320

[5] Адамс Д. Брак, развод и повторный брак в Библии. Стр.121

[6]Ллойд Джонс М. Нагорная проповедь Том 1. Стр.321

[7]Адамс Д. Брак, развод и повторный брак в Библии.Стр.126

[8]Адамс Д. Брак, развод и повторный брак в Библии. Стр.94

[9]Инстоун-Брюер. «Развод и повторный брак в Библии» Стр.128

[10]Инстоун-Брюер. «Развод и повторный брак в Библии» Стр.138

[11]Адамс Д. Брак, развод и повторный брак в Библии. Стр.139

[12]Ллойд Джонс М. Нагорная проповедь Том 1. Стр.322

[13]Библия, новый перевод WBTS

[14]Райт Н.Т.Павел. Послание к Коринфянам.Стр.86

[17]Райт Н.Т. Матфей. Евангелие. Стр.37

[19]Адамс Д. Брак, развод и повторный брак в Библии.Стр.155

[21]Хейз Р. Этика Нового Завета.Стр.183

[22]Мак Артур Д. Толкование книг Нового Завета Матфея 1-7. Стр.342

[23]Адамс Д. Брак, развод и повторный брак в Библии. Стр.156-157

[24]Хейз Р. Этика Нового Завета.Стр. 183

[26]Монро М. Холост, женат, разведен и жизнь после развода. Стр.121

[27]Коллинз Г. Пособие по христианскому душепопечению.Стр.616

[28]Монро М. Холост, женат, разведен и жизнь после развода. Стр.123