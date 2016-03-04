Первое толкование дается большинством признанных церковных деноминаций. Они сделали вывод, что Иисус и апостол Павел учат тому, что существует одна веская причина для развода (у каждого из них она своя).

Иисус позволяет развод в случае, если другая сторона совершила прелюбодеяние, а Павел разрешает развод в случае, если неверующий супруг(-а) покинул верующего.

Учение далее состоит в том, что ни Иисус, ни Павел не позволяли вступать в повторный брак, пока одна из сторон не умерла, потому что в некотором смысле брак остается в силе до смерти.

Главная проблема этого толкования в том, что оно нелогично: почему Иисус и Павел указывают на эти два основания для развода, но не допускают развода по причине физической жестокости или в других ситуациях, когда это наносит вред другой стороне?

Второе распространенное толкование, которое не позволяет развод ни по какой причине — более логично.

Оно говорит, что позволение Иисуса разводиться в случае прелюбодеяния применимо только к древним иудеям, потому что по их законам, прелюбодеяние влекло за собой обязательный развод.

Аналогично, утверждается, что позволение апостола Павла разводиться в случае оставления неверующим относится только к людям, жившим в древней Римской империи, потому что по Римскому закону оставление было эквивалентно вынужденному разводу.

Это толкование для современных верующих означает, что развод всегда недействителен, кроме тех случаев, когда он был осуществлен против их воли, и повторный брак недействителен, кроме тех случаев, когда они вступили в него, овдовев.

Хотя это толкование более логично, чем первое, оно еще менее применимо к реальной жизни, потому что из него следует, что человек может продолжать прелюбодействовать и жестоко обращаться с другой стороной, зная, что другая сторона не может прекратить брак.

Давид Инстон–Брюер - Развод и повторный брак в церкви

Издательство IVP Books, 2003 г.

Давид Инстон–Брюер - Развод и повторный брак в церкви - Содержание

Вступление

Глава 1. Исповеди запутавшегося служителя

Глава 2. Брак, заключенный на небесах

Глава 3. Бог — вынужденно разведенный

Глава 4. Церковь не может без этого

Глава 5. Развод по первому требованию?

Глава 6. Когда Ваш супруг уходит

Глава 7. Пока смерть не разлучит нас?

Глава 8. Четыре библейских основания для развода

Глава 9. Могу ли я жениться или выйти замуж снова?

Глава 10. Является ли повторный брак прелюбодеянием?

Глава 11. Обещания, обещания

Глава 12. Забытое временем учение

Глава 13. Тайный сговор?

Глава 14. Что делать церкви теперь?

Глава 15. «Дорогой пастор… »

Заметки и вопросы для обсуждения в группах

Вопросы для обсуждения

Давид Инстон–Брюер - Развод и повторный брак в церкви – Вступление

«Так чем Вы зарабатываете на жизнь?» — спросил меня молодой человек, едва сдерживая зевоту. Он хотел продать мне квартиру в кратковременное пользование, а я хотел найти хорошее место на время отпуска и ничего не платить. Эта квартира мне явно не подходила. Но мне нужно было делать вид, что мне интересно его предложение, а ему нужно было делать вид, что ему интересен я.

«Я изучаю Библию в исследовательском институте в Кембридже».

Он с подозрением поднял на меня взгляд, как будто уличил меня во лжи. «Я думал, они уже закончили изучать Библию к нынешнему–то времени. Что там могло еще остаться для изучения Вами?»

Мне бы хотелось сказать, что я использовал эту возможность, чтобы донести до него Евангелие, но насколько я помню, я просто постарался убедить его в том, что моя работа на самом деле состоит именно в этом, и что для исследователей Библии действительно еще остается огромное поле для деятельности.

К сожалению, приходится признать тот факт, что до сих пор существуют значительные пробелы в нашем понимании языков, культур и археологических данных, связанных с Библией. Наименее хорошо понятым остается именно I век н.э. в силу того, что до наших дней дожило меньше всего вне–Библейских документов того времени, по сравнению с веками до или после него. В настоящее время, однако, наши познания о I веке н.э. быстро расширяются, потому что мы начинаем правильно подходить к пониманию Свитков Мертвого Моря и ранних раввинистических традиций, а также тех обрывков древних манускриптов, которые продолжают обнаруживаться археологами и по сей день.

Исследования этой книги основаны на множестве новых открытий и научных публикаций разных авторов, включая и мои. Наиболее важными их них являются:

• Фрагменты Свитков Мертвого Моря, говорящие о разводе, которые помогают нам понять другие свитки

• Недавно найденные еврейские разводные письма, например, написанное еврейским мужчиной в 72 году н.э. в Масаде, и еще одно, написанное еврейской женщиной примерно в 125 году н.э.

• Более 200 арамейских, греческих и латинских брачных и разводных папирусов, которые впервые были собраны в единую коллекцию

• Свидетельства еврейских раввинов, которые только недавно были датированы 1 веком н.э.

• Публикации сотен недавно найденных Самаритянских документов, включая брачные договора

• Публикации и анализ всех раввинских и караитских брачных и разводных документов из Генизы (кладбища манускриптов — прим. пер.) Каирской синагоги.

Эти несметные богатства новых данных дают нам гораздо большее понимание того, как люди говорили и жили в 1 веке н.э. и, как результат, мы можем читать Новый Завет с новой проницательностью. Мы находимся ближе чем когда-либо к пониманию того, что значили слова Нового Завета для его самых первых читателей и слушателей — и, соответственно, к пониманию того, что Бог говорит нам сегодня.