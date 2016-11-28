Новые имена

Анна Николаева - Развитие доктрины об оправдании в Посланиях Апостола Павла

Апостол Павел – великий богослов Нового Завета. Его Послания содержат основные доктрины христианства. Одной из ключевых богословских тем, изложенных Павлом, является оправдание по вере. Нельзя переоценить важность данной концепции. Доктрина оправдания одной верой является подтверждением того, что Бог через Христа сделал все необходимое для нашего спасения.

Быть оправданным перед Богом, Господом и Судьей всех – самое большое желание человека, ищущего мира в своем сердце. Пока человек не примирится с Богом, его душа не может обрести истинный покой и истинную радость ни в земной жизни, ни в вечности. Но о внутреннем мире и покое не может быть и речи, когда за содеянные дела нас обвиняет не только наше сердце, но и Тот, Кто знает о нас все. Поэтому, когда человек приходит к пониманию, что для получения невиновности перед Богом ему необходима только вера, то радости его нет предела. Божественное прощение не нужно покупать, оно дается как подарок Божий, оно доступно всем, независимо от материального и социального положения.

Ценность доктрины об оправдании верой состоит в том, что она дает надежду тем, кто не может сам изменить свою жизнь, идти к Спасителю за прощением и получить оправдание по благодати через веру, вне зависимости от дел. Человеку не нужно сначала стать святым и только потом стать оправданным. Прощение обретает не святой, а грешник…Пока человек не оправдан пред Богом, он не может сделать ничего хорошего или поистине святого, но только продолжает творить зло. (Уэсли 12-22)

Данная доктрина важна и в том плане, что она является фундаментом для других библейских доктрин, таких как спасение, прощение, искупление, примирение, освобождение от закона, всеобщее священство и других. Томас Уатсон формулировал это так: «Оправдание является стержнем и столпом христианства. Заблуждения в вопросе оправдания столь же опасны, как и дефекты в фундаменте». (Бойс 390)

Если мы стремимся сохранить евангельскую истину для будущих поколений, мы должны правильно осознавать истину об оправдании. Верный взгляд на оправдание – это разделительная линия между библейским Евангелием спасения одной лишь верой и лжеевангелиями спасения, основанных на добрых делах. (Грудем 815)

Для того чтобы понять учение Павла об оправдании, необходимо обратиться к историческому контексту, в котором рассматривалась эта тема и смыслу, который вкладывали в этот термин в ветхозаветные и новозаветные времена. В разговорном греческом языке оправдание и оправдывать – это, прежде всего, юридические термины, связанные с судом и оправданием в суде, то есть с признанием невиновности человека перед законом. Но оправдание Нового Завета следует истолковывать с учетом еврейского происхождения этого термина, а не в свете тогдашнего греческого мышления.

Учение Павла основывается на Ветхом Завете, где «праведность» (sedeq) понимается не как этическое качество, а определенные отношения – законное признание наших отношений с Богом, в результате чего мы становимся полностью оправданными, прощенными и не подлежим более наказанию (Лэдд 512). Библейские писатели понимали Бога как Бога справедливого, который в Судный день покарает всех, кто нарушил Его закон (Эллуэл 661). Глагол оправдать означает следующее: «вступление в правильные отношения с Богом» или «стать праведным в глазах Бога» (Мак-Грат 388).

Оправдание – правосудный акт Бога, которым Он оправдывает верующего в Евангелие, отменяя обвинительный приговор, требующий осуждения. И признает его праведным, ибо Он его сделал таковым. (Баракман 583)

Следуя хронологии написания Павлом посланий, проанализируем развитие данной темы в его богословии. «Павел пишет об оправдании верой как о величайшем открытии в своей жизни» (Сантала 141). С неё он, в принципе, и начинает свои богословские рассуждения в самом раннем послании – послании к Галатам (теория Южной Галатии).

В противовес иудейскому отношению к Закону, приписывающему ему спасительную функцию, Павел заявляет, что человек не может быть признан невиновным и оправданным через дела закона и оправдывается только верою в Иисуса Христа. «Мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона: ибо делами закона не оправдается никакая плоть» (Галатам 2:16).

Оправдание тесно связано с понятием праведности. «Праведность Бога – это акт оправдания, поэтому, в первую очередь, её следует рассматривать не в связи с законом, а в связи с заветом» (Элуэлл 908). Еще до того, как Моисею дан был закон, Бог вступил в завет с Авраамом. «Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность» (Бытие 15:6). Авраам назван праведным не посредством совершенных дел, а посредством веры, которую он продемонстрировал, вступая в серьезные отношения с Праведным Богом.

Павел делает предположение: «если законом оправдание, то Христос напрасно умер» (Галатам 2:21). Но смерть Христа не была бессмысленной, именно искупительная жертва Христа и была необходима для того, чтобы верующие получили «оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе» (Рим. 3:24). Павел говорит о том, что закон не ведет к праведности, не может животворить. «Если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона» (Галатам3:21).

Из сказанного выше можно заключить, что человек сам по себе никак не может оправдаться перед Богом. Только посредством Его милости и благодати, через веру, отозвавшись на предложенное Богом прощение, получает оправдание, и, на основании Нового завета в крови Христа, Бог вступает в близкие отношения с прощенным и оправданным грешником.

В Послании к Римлянам Павел продолжает развитие темы оправдания. Вера – единственное средство для получения божественного оправдания («правда Божия через веру в Иисуса Христа» Римлянам 3:22). «Правда Божья» – это Божья праведность, которую Он дает верующим на основании их веры («Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа» Римлянам 5:1).

Довольно подробно сущность оправдания рассматривается в 4 и 5 главах данного послания. Если углубиться в размышления Павла об оправдании, то можно увидеть, что он рассматривает его в двух аспектах. Первый аспект оправдания – это прощение всех грехов, совершенных до уверования. «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха» (Римлянам 4:7,8). При таком положении дел, человек становится прощенным грешником, но не получает при этом статус оправданного человека.

Если бы Бог просто признал нас прощенными за наши прошлые грехи, это просто сделало бы нас нейтральными в глазах Бога…Мы должны от моральной нейтральности перейти к позитивной праведности пред Богом, праведной жизни и совершенной покорности Ему. Бог должен признать нас не просто нейтральными в Его глазах, но праведными. Он должен признать, что мы обладаем достоинствами совершенной праведности пред Ним. (Грудем 818,819)

Праведность, которой обладает верующий, не зависит от его дел, она дается ему по вере через Иисуса Христа в качестве подарка – «дара праведности» (Римлянам 5:17). Таким образом, получение от Бога совершенной праведности через веру является вторым аспектом оправдания.

Далее, в этом же послании к Римлянам, Павел рассматривает оправдание в сравнении с осуждением. Осуждение – признание виновности, оправдание – признание невиновности. «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает?...Христос…ходатайствует за нас» (Римлянам 8:33,34). Из данного текста видно, что Бог оправдывает тех, кого избирает, а если кто-то и попытается их осуждать, то Христос ходатайствует за них перед Отцом Небесным. Избрание (призвание) является, можно сказать, первой ступенькой на пути к оправданию. Ведь Господь, по своей милости и благодати, «кого призвал, тех и оправдал» (Рим. 8:30).

Кроме того, что в оправдании Павел видит «признание невиновности», он также понимает оправдание и «признанием праведности» оправданного. Таким образом, оправдание – это такое состояние человека, при котором Бог видит его праведным по полученному статусу в результате веры, хотя по сути человек остается виновным грешником. Богословы говорят, что оправдание является «судебным актом». Необходимо понимать разницу между оправданием и тем, что мы называем «рождением свыше», производящим внутреннюю перемену в человеке.

Рождение свыше – деяние Божье в нас самих; оправдание – суждение Бога о нас. Если оправдание смешивается с рождением свыше или освящением, открывается путь для извращения самой сути Евангелия. (Джон Мюррей)

В 1 Послании к Коринфянам Павел также подчеркивает мысль о роли праведности Христа в нашей жизни, о том, что нет нашей заслуги в том, что мы праведны, а полнота славы за все составляющие нашего спасения принадлежит только Господу Христу. «От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано: хвалящийся хвались Господом» (1 Коринфянам 1:30,31).

Говоря во 2 послании к Коринфянам о законе Моисея (служении осуждения) в сравнении с Новым заветом в крови Христа (служением оправдания), Павел показывает величину оправдания по вере и его преимущество перед исполнением закона: «ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания» (2 Коринфянам 3:9).

Читая Послание Павла к Ефесянам, мы можем увидеть, что праведность, данная нам от Бога чрез Иисуса Христа посредством веры, является необходимой составляющей для духовного формирования христианина. Для того чтобы стать подобным образу Сына Божьего, нам необходимо «облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Ефесянам 4:24). Как просто дается верующим самое главное для спасения – праведность Христа: нам только нужно снять свою греховную одежду ветхого человека и одеть новую – одежду праведности.

Праведность, которую мы получаем как дар Божий в ответ на нашу веру, нам необходимо воплощать в нашей жизни, «потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине» (Ефесянам5:9). Мы слабы в борьбе с силами зла, но «броня праведности» охраняет нас от дьявольских стрел, которые он пускает в нас на поражение (Ефесянам 6:14). Как велика сила оправдания во Христе! Павел видит в праведности Христа, данной нам, защиту от сил тьмы.

Говоря филиппийцам о готовности к дню Господнему, Павел просит их быть исполненными «плодов праведности Иисусом Христом», то есть плод праведности они могут принести не своими заслугами, а только благодаря жертве Христа «в славу и похвалу Божию» (Филиппийцам 1:11).

В эсхатологическом аспекте Апостол призывает верующих быть уверенными в том, что, «будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева» (Римлянам 5:9), а также станем участниками грядущей славы Христа в день Его явления, ведь Он, «кого оправдал, тех и прославил» (Римлянам 8:30). (Тиссен 305)

Наблюдая за развитием темы оправдания по вере в богословии апостола Павла, можно увидеть следующую закономерность: чем глубже Павел исследовал данную тему, тем больше он начинал ценить жертву Христа. И в свете этого он не хотел хвалиться своими заслугами, а только тем, что он получил во Христе.

3 глава послания к Филиппийцам является своего рода откровением Павлом своих сердечных желаний. Перечисляя собственные жизненные достижения, Павел преследует единственную цель – показать верующим в Филиппах, что чего бы человек ни достиг в своей жизни, все это ничто в сравнении с тем, что уже сделал Христос для его спасения и оправдания. Мы видим, как величайший апостол все свои прежние заслуги «почел тщетою» ради Христа, «все почитал за сор», ради Его приобретения. В «познании Христа» он видел величайшее превосходство над всем остальным.

Первое упоминание богословской темы оправдания по вере в послании Павла к Галатам имеет иной оттенок, нежели раскрытие данной темы в послании к Филлипийцам. В начале в оправдании Павел видел только саму его сущность – его юридический аспект в контексте Божественного суда: каким образом мы становимся праведными в глазах святого Бога, посредством чего мы получаем статус оправданного грешника. Позже он начинает видеть ценность оправдания перед законом. Его стремлением становится возвеличивание Бога за жертву Его Сына.

И самое позднее видение Павлом оправдания по вере носит эмоциональную окраску и имеет личностный характер. Осознав глубину и непостижимость любви Божией к людям, который оправдывает верующих в искупительную жертву Христа, и дарует им не по заслугам праведность Своего Сына, Павел проецирует эту истину лично на себя. Такой подход вызывает в сердце Павла восторг и непреодолимое желание «приобрести Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере…» (Филиппийцам 3:8-11).

Божье откровение об оправдании через веру, которое Павел получил в начале своего служения, красной нитью проходит через все его послания. Эту важную и ключевую богословскую истину он хочет донести до своих читателей, чтобы они постоянно помнили о том, что праведность получена ими не на основании дел, а посредством благодати Божьей, данной через веру в Иисуса Христа. И не просто помнили, но могли глубоко оценить милость («Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости» Титу 3:5) и честь, оказанную им Богом («оправдавшись Его благодатью, мы…соделались наследниками вечной жизни» (Титу 3:7).

Изложение Павлом истины об оправдании явилось основанием всей христианской веры. Бог не только прощает, но и по благодати делает праведными тех, кто верит в жертву Иисуса Христа. Эта истина отражает саму суть христианства, которую Д. Паккер описывает так:

Божья праведность обличает и наказывает грех, Его милость прощает грешников, а Его мудрость состоит в том, что оба эти атрибута гармонично сочетаются в Христе… Христианская нравственность – это повиновение закону, вырастающее из благодарности Спасителю, Который дал верующим дар праведности, освободив их от клятвы закона…Церковь, которая отошла от этого учения, едва ли может называться христианской. (Элвелл 796)

Павел внес неоценимый вклад в саму суть учения об оправдании. Кроме него к этой доктрине обращается в своем послании и Иаков. Рассматривая данную концепцию несколько в другом ракурсе, он тем самым дополняет её и расширяет, приближая к практической стороне христианской жизни. Иаков говорит, что подобно Аврааму, христиане оправдываются делами (Иакова 2:24). Казалось бы – противоречие, но это не так. Если обратиться к стиху 23 «веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность», то можно увидеть, что именно вера и была делом Авраама, и именно она и вменилась ему в праведность.

Павел также приводит в качестве аргумента тому, что «человек оправдывается верою» (Римлянам 3:28), веру Авраама: «поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность» (Римлянам 4:3).

Если посмотреть с другой стороны, то говоря о «делах» Павел и Иаков имеют в виду разное. Павел говорит о делах закона, то есть о формальном его исполнении (Римлянам 3:20). Иаков же говорит о «делах веры» – выражении веры через поступки. И Павел, и Иаков полагают, что человек вступает в живые отношения с Богом и сохраняет их через веру – без участия закона, но следствием веры должны стать любовь и повиновение. (Элуэлл 909).

Из этих рассуждений можно заключить, что именно вера – необходимое условие для получения оправдания или, другими словами, вменения верующему праведности Христа. Все последующие размышления Иакова на эту тему развивают данную мысль. Человек, который знает, что прощен Богом и ему подарена не заслуженная им праведность, будет стараться своей жизнью показать, что имеет эту праведность. Он будет следовать воле Божьей в своей жизни и исполнять Его заповеди. Но не для того, чтобы заслужить прощение и получить спасение, а в знак благодарности Богу за Его дар праведности, полученный по благодати.

Подлинность веры, ведущей к оправданию, становится очевидной в результатах, которые из нее вытекают. Если нет добрых дел, то не было ни подлинной веры, ни оправдания…Оправдание тесно связано с союзом со Христом. Если мы стали одно со Христом, то будем жить не по плоти, но Духом (Римлянам 8:1-17). Союз со Христом, дающий нам оправдание, приносит и новую жизнь. (Эриксон 815)

Таким образом, истинное оправдание неизменно производит дела. Дела являются «лакмусовой бумагой» для проверки подлинности нашей веры.

Мы «оправданы Кровию Его» (Римлянам 5:9), «искуплением во Христе Иисусе» (Римлянам 3:24) и «Его благодатию» (Титу 3:7). Вот такие способы получения оправдания предлагает Павел, тем самым подчеркивая, что мы ничего не можем вложить в этот процесс, даже вера, необходимая для оправдания, – это дар Божий. (Моррис 81).

«Если бы вера была основана на праведности, она была бы заслугой…Скорее, вера – это протянутая пустая рука, которая получает праведность, принимая Христа». (Д. Паккер).

Пусть для нас, как и для апостола Павла, оправдание верой, незаслуженное прощение грехов и дар праведности, дарованные нам Богом, будут самой весомой причиной благодарности Ему и нашей святой жизни в Иисусе Христе!

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