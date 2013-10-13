Калитина - О сатане

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД БИБЛИЕЙ

НАДЕЖДА КАЛИТИНА

2002 год Россия

Падший ангел – это самая распространенная христианская версия, которая передается из уст в уста, вернее в уши слушающих, именно слушающих, а не читающих, потому что прочесть об этом в Священном Писании, то есть в Библии негде.

О сатане

Давайте вспомним её. В ней такое содержание. Бог сотворил прекрасного ангела света, которому была дана большая власть от Бога. Ангел возгордился своим величием и захотел быть равным Богу. За дерзость свою он был Богом свержен с небес на землю, как бы в ссылку. В наказание. Где и вредит теперь творению Божию, то есть людям.

Далее, по этой версии, прекрасный ангел света превращается по своей собственной воле (это надо особо отметить) в ангела тьмы и становится врагом Богу

Вопрос. На каком основании зиждется сие утверждение?

Христианские учителя отвечают: на основании Библии.

И приводят в подтверждение два текста из Священного писания:

1). – книга пророка Исайи 14:1-17,

2). – книга пророка Иезекииля 28:11-19.

В христианстве часто подменяют веру в Писания на

1) веру Священному писанию

и

2) веру в человеческие объяснения этого Писания.

И, если кто-то выражает сомнения «понятиям» (второй пункт), так того сразу же в христианстве обвиняют в неверии Библии. Это несправедливо.

Предлагаю обсудить версию. Обращаю внимание – версию, а не Писание.

Во-первых, в этой версии, меня возмущает такая мысль, что Бог с небес сверг недостойного Его ангела на ЗЕМЛЮ! На землю! Еще не поняли, почему возмущаюсь? Да потому, что земля сотворена (основываясь на Писании) для славы Бога. Это великое Его творение было создано для радости, для восхищения, для самореализации, наконец (Бытие 1:1-31), и местом наказания она ни как не может являться просто потому, что там находится самое дорогое для Бога существо (по Писанию) – ЧЕЛОВЕК – образ и подобие Бога-Творца (Быт.1:26-31).

Теперь подумаем об ангелах. Что это за существа? Общепринятое понятие таково – служитель Бога, посланник Бога.

Кто-то будет возражать?

В Библии встречаем такие тексты, где говориться, что Бог посылает ангелов своих для того, чтобы возвестить (Быт.16:9), спасти (Быт.16:7), сохранить, избавить, обличить, наказать, истребить (4Царств19:35; 1Пар.21:12, 27,30); 2Пар.32:21).

У каждого ангела своё задание и тот, кто послан спасти никак не может убить, а тот, кто послан убить, истребить никак не может спасти.

Выяснили, что сам ангел не выбирает себе задание, а выполняет то, на что определен. Рассуждать ангелу на тему: хочешь ли ты быть ангелом света или ангелом тьмы право не дано. Потому что уже есть просто ангел света и просто ангел тьмы. И все эти ангелы в полном подчинении Богу, потому что Бог является хозяином и света и тьмы (Быт 1:4).

·

Теперь обратимся к Писанию и вспомним тексты из книги пророка Исайи 14:1-17 и пророка Иезекииля 28:11-19.

Прошу вас, не полагайтесь на свои прежние знания и свой опыт и свою память, но снова откройте и внимательно прочтите эти тексты. ПРОЧТИТЕ! И, если возможно, то без предубеждения.

Прочтите в Библии. Потому что переписывать их нет смысла.

·

В книге пророка Исайи обратим внимание на слова:

«Ты (Иаков), произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь…» (Ис.14:1-17).

Слова, следующие далее, адресуются человеку – царю Вавилонскому, и не просто слова, а победная песнь. Что это значит? А это значит, что в песнях принято пользоваться поэтическими оборотами речи, чтобы, таким образом, усилить значение сказанного. Например, псалмопевец Давид в своих псалмах говорит: «…наклонил Он небеса и сошёл, и мрак под ногами Его. И воссел на херувимов и полетел и понёсся на крыльях ветра…» (Пс.17:10-21)

Мы, читая это, не воспринимаем слова псалма буквально, мы понимаем образность этих слов (ведь Давид – поэт!), то есть небеса в прямом смысле Господь не наклонял, но словами этими показано, что Господь вникает в дела земные.

Так же, как и Давид, пророк Исайя, говоря о жизни царя Вавилонского, употребляет слова, которые очень ярко подчеркивают его ранее высокое положение среди народов, а потом его разрушение до полного уничтожения.

В книге пророка Иезекииля похожее: «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему…» (Иез.28:11-19).

Обращение идет к конкретному человеку – царю Тирскому. Пророк, как и поэт, употребляет в своей речи образные, поэтические выражения, которыми описывает сначала величие, а затем и падение царя Тирского.

Убедились, что речи пророков обращены к человеку, и не надо подменять слова. К сатане эти тексты не имеют никакого отношения.

Предлагаю рассмотреть тексты Священного Писания где, в самом деле, упоминается о сатане.

Для начала вспомним, что книга «Бытие» - это книга, которая рассказывает нам о том, что, как и когда было сотворено в начале.

В этой книге мы не встречаем ни разу слова сатана или дьявол. Почему?

Похоже, что люди, воспринявшие откровение, коим являются все пять книг Моисея, не получили от Бога ни малейшего намека на то, что есть, кроме Всевышнего, другое начало чему-либо из того, что уже существует. Это значит, что и началом зла является Господь, а не кто-нибудь ещё.

Подтверждаем такой вывод нижеследующим рассуждением.

«И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла» (Быт.2:9).

Отметим, что именно Господь посадил дерево познания добра и зла. Так нам повествует Писание. Подумаем над сказанным нам и увидим, что еще до того, как человек согрешил, зло, как бы уже было на земле. Только тогда зло ещё не было действующим, потому что оно было заключено только в слове "дерево познания добра и зла " .

Вопрос – Каким образом зло пришло в действие?

Ответ – После того, как человек был осведомлён о последствиях вкушения плодов с дерева познания добра и зла:

«…не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт.2:17);

и следующие,

«…в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». (Быт3:5),

человек САМ решил вопрос: быть ли злу в покое или в действии.

Поскольку человеку в наглядном виде не было известно, что такое зло и что такое смерть, ибо в текстах Писания мы не находим подтверждения тому, что смерть уже была , то его и не пугала такая перспектива, как: «…должен ты умереть…».

Человек и понятия не имел, как это «умереть». Он видел перед собой прекрасные плоды, которые влекли к себе и видом, и ароматом. Да притом человек получил ещё информацию об этих плодах: они несут новое знание, новую силу «…будете как боги знающие добро и зло…» (Быт.3:5).

Таинственное всегда манит. Человек устремился узнать то, неизвестное ему, при помощи которого он становится равным Богу! Взял и съел.

Этим действием он показал Богу своё желание знать, что такое зло и что такое смерть, а так же позволил Богу привести зло из состояния покоя в действующее – провозгласить проклятие на землю.

«…проклята земля за тебя…»(Быт. 3:17).

Проклятие – это зло! (сможете это оспорить?)

И первый, кто сделал это - был Бог.

А далее, зло стало развиваться на земле, как и добро, при участии воли человека,потому что человек стал способным творить зло!

«И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло…» (Быт.3:22).

Потом человек забыл, что причиной развития зла на земле является он сам, и стал искать себе подмену.

Сатана! На него человек возложил всю вину за те безобразия, происходящие на земле, которые творит сам.

Человек не хочет нести ответственность за свои действия, ему хочется быть ни при чём, поэтому он объявил сатану виновником во всём уже произошедшем и еще происходящем зле на земле.

Мол, всё это задумал и сделал некий сатана, с него и спрос, а я, человек, – просто жертва его проделок.

При всем этом человек не стыдится задавать Богу вопрос: «Почему Ты допускаешь зло?», - обвиняя, таким образом, и Бога.

И на протяжении всего своего существования на земле у человека всегда есть виновник или Бог или сатана, но только не он сам.

Тем не менее, вопрос о сатане все ещё остается открытым. Поищем в Священном писании рассказы о нем.

Слово «сатана» в Ветхом завете употребляется всего три раза.

Впервые мы встречаем это слово в книге 1Паралипоменон.

«И восстал сатана на Израиля, и возбудил он Давида сделать счисление израильтян…». (1Пар.21:1).

В книгах Паралипоменон повторяется описание некоторых историй, которые уже были описаны в книгах Царств. Указанному выше тексту соответствует параллельный текст во второй книге Царств, где говорится: «…гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: пойди, исчисли Израиля и Иуду…» (2Царств 24:1).

Итак, в одном случае говорится о действии Господа, которое называется гневом. И это не отдельная от Господа личность, а проявление Божьей способности гневаться. Действие Бога – гнев – возбуждает Давида сказать: «…пойди, исчисли Израиля и Иуду…». (2Царств 24:1).

В параллельном же тексте (1Пар 21:1), описывающем нам тоже самое событие, действие Господа (возгорелся гнев Господа…) приписывается сатане (восстал сатана…).

Сравним и подумаем. Так все же кто: Бог или сатана?

Мы можем предположить, что люди, писавшие книги Царств, знали только единого Бога, который может послать как доброго духа, так и злого. Например, такие тексты подтверждают это предположение:

«…от Саула отступил дух Господень, и возмущал его злой дух от Бога…»(1 Царств 16:14-15), или,

«…напал злой дух от Господа на Саула, и он бесновался в доме своём…» (1Царств18:10).

Следующий текст Библии, где упоминается сатана, это книга Иова.

«И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа; между ними пришел и сатана» (Иов 1:6).

Здесь сатана нам представлен, как один среди многих других сынов Божьих, имена их не называются. Сатана имеет право ходить по земле и осматривать её. И Богу важно поговорить с ним об Иове.

«Вот человек, и нет другого, как он, на земле», - говорит Господь, обращаясь к сатане и, вопрошает: «Ты, что скажешь?» Сатана высказывает предположение о том, что не напрасно Иов хороший и хранит верность Богу. Но стоит лишить его благополучия, здоровья и уважения окружающих, как Иов обозлится и забудет о своей богобоязненности. «Благословит ли он Тебя?» - говорит сатана Богу. Бог принимает совет-вызов сатаны и разрешает сатане коснуться до всего благополучия Иова.

«Только на него не простри руки твоей», - сказал Господь. (Иов 1:6-22; 2:1-10).

Сатана делает только то, что позволено ему.

Очевидно, что он ограничен в своих действиях. Его дела зависят от разрешения Бога. Следовательно, о враге Богу в лице сатаны нет речи, ибо враг – это тот, кто имеет свободу враждовать. Сатана же, как показано в данном примере , зависим от Бога и подчинён Ему.

Иов, человек не только богобоязненный, но и размышляющий над смыслом бытия. Он научился, и любить Бога, и понимать Его!

Иов даже и мысли не допускает о том, что пришли все эти беды на него от какого-то иного господина, а не от Бога Всевышнего. Он совершенно признает единую власть Единого Бога, посылающего, как что-то доброе, так и что-то злое. Иов не говорит подобно нам, например, такие слова: «Ах, какой ужасный сатана. Он хочет погубить меня, но мне известны замыслы его».

Вот что говорит Иов:

«…Неужели, доброе мы будем принимать от Господа, а злого не будем принимать?» (Иов 2:10).

И претензии у Иова НЕ к сатане, а к Богу. Иов во всем происходящем с ним видит только действия Бога и только Бога: «…вот моё желание, чтобы Вседержитель отвечал мне…» (31:35), - высказывает Иов своим друзьям.

Третье место, где упоминается о сатане в Ветхом завете – книга пророка Захарии: «И показал он мне Иисуса великого Иерея стоящего пред Ангелом Господним и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим!» (Зах.3:1-2).

В этом тексте Писания показано право сатаны на противодействие. Таков его род занятий – противодействовать. А также показана власть над ним: «…да запретит тебе Господь…».

Снова отмечаем, что сатана зависим и подчинён высшей власти, которая у Бога Всевышнего, потому что запрещает, допускает и разрешает только Господь.

В трех книгах Священного Писания, относящихся к Ветхому Завету, говорится о деятельности сатаны. Из сказанного в них становится понятным функциональное назначение его: противоречить и противодействовать, но не Богу, а по воле и по разрешению Бога Всемогущего.

Обратимся теперь к Новому Завету.

В Новом Завете много раз упоминается слово сатана, а так же лукавый, дьявол и так далее. Все эти слова подразумевают личность, которая, как бы является врагом Богу.

«…отойди от Меня, сатана…» (Матф.16:23), - говорит Иисус, когда апостол Петр пожалел Его и предложил Ему подумать о Себе.

В словах Петра содержится искушение для Иисуса, чтобы выявить решимость Иисуса выполнить волю Господню. Иисус отвергает предложение пожалеть Себя. Он думает только о том, что Божье, стремясь выполнить это, даже, в ущерб своей собственной жизни.

Если проследить другие места из Нового Завета, где упоминается сатана, то можно увидеть, что воля его, опять же, не свободная, а исполнительная. Не будем разбирать каждое. Достаточно вспомнить молитву, которой учил молиться Иисус. Там есть слова:

«…и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого; ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь» (Матф.6:13).

Слова в молитве обращены к Господу Богу Всевышнему. Именно Бог может ввести в искушение, Бог может положить преткновение праведнику. Бог откровенно говорит об этом через пророка Изекииля (3:20), а может избавить и от искушения, и от лукавого (то есть от сатаны).

Разберем еще одно событие, которое описывают три евангелиста Матфей 4:1; Марк 1:10-12; Лука 4:1. Речь в них о том, что когда Иисус крестился в Иордане, то на него сошел Дух Святой, как голубь и «немедленно после того Дух ведет Его в пустыню. «И был Он там, в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною…»

Обратим внимание: кто ведет Иисуса для искушения от дьявола?

Правильно - Дух. Написано слово «Дух» с Большой буквы, следовательно, надо думать, что это ДУХ Святой, то есть Бог.

А теперь давайте вспомним слова Бога о самом Себе, высказанные через его пророков.

· «Я – Господь первый и, в последних Я – тот же» (Ис.41:4)

· «Я: прежде Меня не было Бога, и после Меня не будет» (Ис.43:10)

· «Я, Господь, и нет Спасителя, кроме Меня» (Ис.43:11).

· «Я творю губителя для истребления…» (Ис.54:16).

Благодаря таким откровениям мы понимаем, что решение и выполнение этого решения – спасти или погубить выходит только от Господа Бога, а не от сатаны.

Мы можем сделать вывод.

Сатана – это олицетворенная человеком сила Бога, с определенной, конкретной функцией.

Кто имеет желание понять – поймет!

И обязательно ПРОВЕРЬТЕ.