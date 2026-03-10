Обзор диссертации В. Золотухина «Немецкоязычные учения XIX века о религиозном чувстве в контексте размежевания протестантской теологии и религиоведения»

Диссертация Всеволода Золотухина «Немецкоязычные учения XIX века о религиозном чувстве в контексте размежевания протестантской теологии и религиоведения» — это работа, которая по масштабу и методологической насыщенности значительно превосходит формат узко специального академического исследования. Перед нами не просто докторская диссертация по исторической теологии (протестантизм), а фундаментальный труд по истории идей, в котором системно реконструируется один из самых недооценённых эпизодов европейской интеллектуальной истории — философия религиозного чувства и её роль в рождении религиоведения как особой дисциплины.

Уже оглавление (с. 2) демонстрирует продуманную структуру: две крупные главы, первая — о сентименталистском осмыслении религиозности в эпоху немецкого идеализма, вторая — о превращении религиозного переживания в объект научного изучения. Это не линейное повествование, а концептуальный переход: от философско-теологического спора к дисциплинарной эмансипации науки о религии.

Во введении (с. 3–8) автор формулирует отправную точку: XIX век — это век дифференциации гуманитарного знания. Именно тогда религиоведение отделяется от теологии. Но этот процесс не был антагонистическим. Он был постепенным, сложным и парадоксальным. Теология не просто сопротивлялась — она сама инициировала методологические сдвиги, приведшие к её частичной секуляризации. В этом и заключается центральная идея диссертации: религиоведение выросло из протестантской либеральной теологии, а не вопреки ей.

Первая глава (с. 30 и далее) посвящена интроспективно-сентименталистскому осмыслению религиозности. Здесь Золотухин выстраивает оригинальную аналитическую категорию — «религиозный сентиментализм». В историографии не существовало устоявшегося термина для обозначения совокупности учений Якоби, Шлейермахера, Фриза, де Ветте, Бутервека. Автор предлагает рассматривать их как единую интеллектуальную линию, объединённую установкой на религиозное чувство как основу религии.

Особенно значима реконструкция спора Якоби и Фихте (с. 49–61). Якоби противопоставляет «теистический инстинкт» рационалистической дедукции. Это не просто философская полемика — это попытка сохранить религию после кантовской критики метафизики. Кант исключил религию из сферы теоретического знания; сентименталисты перенесли её в сферу чувства.

Шлейермахер, центральная фигура этого движения, рассматривается не только как романтик, но и как методологический новатор (с. 78–93). Его «чувство абсолютной зависимости» — не просто психологический термин, а эпистемологический фундамент новой теологии. Золотухин показывает, что именно здесь возникает мост к будущей психологии религии.

Далее анализируются Фриз и де Ветте (с. 94–110), чьи идеи о «предчувствии» (Ahndung) и внутренней религиозной способности (Anlage) углубляют интроспективный метод. Бутервек (с. 125–143) рассматривается как фигура перехода к религиоведению: его интерес к типологизации религиозности уже выходит за пределы конфессиональной апологетики.

Вторая глава (с. 153–243) показывает, как религиозное переживание становится объектом изучения. Здесь в центр внимания попадают Ф. М. Мюллер и К. П. Тиле. Мюллер (с. 153–173) рассматривается как пионер сравнительного религиоведения. Его интерес к санскриту и ведийским текстам был не просто филологическим — он был мотивирован идеей универсального религиозного переживания.

К. П. Тиле (с. 178–185) делает следующий шаг: он стремится создать внеконфессиональное знание о религии, но сохраняет теологическую перспективу. Золотухин тонко показывает, что эмансипация религиоведения происходила внутри теологического дискурса, а не вне его.

Особый интерес представляет анализ психологии религии. Райшле (с. 188–200), Форбродт (с. 206), Воббермин, Трёльч, Штелин (с. 214–227) — все они пытаются соединить эмпирические методы с теологической мотивацией. Дерптская школа (с. 230–238) знаменует окончательный отход от философской спекуляции и превращение религиозного переживания в предмет экспериментального анализа.

Сильная сторона диссертации — её метод. Автор последовательно применяет концепцию «седловинного времени» Р. Козеллека (с. 6–7), анализируя семантические сдвиги понятий Gefühl, Erfahrung, Wert, Ahndung. Это не просто история идей, а история понятий.

Особенно важно, что Золотухин избегает идеологизации. Он не противопоставляет теологию и религиоведение как врагов. Он показывает их диалектическую связь. Это делает работу ценной не только для историков философии, но и для современных дискуссий о статусе теологии в университете.

Критически можно отметить, что объём работы (более 500 страниц) и насыщенность терминологией делают её сложной для неподготовленного читателя. Однако для специалистов именно эта глубина является достоинством.

Отзывы в академической среде, вероятно, отметят новизну введения категории «религиозный сентиментализм» и системность реконструкции. Работа восполняет лакуну в исследовании немецкой протестантской мысли XIX века.

В целом диссертация «Немецкоязычные учения XIX века о религиозном чувстве…» — это масштабный труд, который демонстрирует, как из философии религиозного чувства выросла наука о религии. Это исследование о том, как аффект стал эпистемологическим ресурсом, а теология — матрицей для дисциплинарной эмансипации. И в этом его несомненная научная значимость.