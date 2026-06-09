Обзор издания «Евангельский перевод Библии: Книга Экклезиаста»

«Евангельский перевод Библии: Книга Экклезиаста» представляет собой не просто новый русский перевод одной из самых трудных книг Ветхого Завета, но и программное заявление целого переводческого проекта. Уже предисловие ясно показывает, что перед читателем первое завершенное издание Евангельского Перевода Библии, подготовленное Библейской коалицией, объединяющей церкви, служения, семинарию, проповедническую программу и издательство «Благая весть». Поэтому богословский контекст книги двойной. С одной стороны, это древний текст мудрости, традиционно связанный с Соломоном и обращенный к теме смысла жизни перед лицом смерти, труда, времени, несправедливости и Божьего суда. С другой стороны, это современный евангельский переводческий труд, который стремится соединить верность оригинальному еврейскому тексту с ясностью русского языка, пригодного для чтения, изучения, проповеди и духовного наставления. Главная проблема, вокруг которой строится издание, — как передать Экклезиаста так, чтобы не сгладить его поэтическую напряженность, философскую глубину и богословскую остроту, но при этом сделать его понятным современному русскоязычному читателю.

Метод издания последовательно экзегетический. Редакционная коллегия не ограничивается публикацией библейского текста, но снабжает перевод обширными примечаниями, где обсуждаются лексические, грамматические, синтаксические и богословские решения. Уже список сокращений показывает, что переводчики работают в диалоге с широким корпусом академических источников: Biblia Hebraica Stuttgartensia и Biblia Hebraica Quinta, классические еврейские словари BDB, HALOT, DCH, комментарии Hermeneia, NICOT, WBC, NAC, UBS Handbook, англоязычные переводы ESV, NASB, NET, NIV, NRSV, а также русские переводы МБО и РБО. Это делает книгу одновременно переводом, кратким комментарием и учебным пособием по чтению Экклезиаста. При этом богословская позиция издания явно евангельская и консервативная: Писание признается высшим авторитетом, безошибочным в оригинальных рукописях и необходимым для спасения и духовного возрастания.

Введение открывается вопросом авторства. Переводчики отстаивают традиционную точку зрения, согласно которой Книга Экклезиаста была написана Соломоном. Аргументация строится на внутренних свидетельствах самой книги: автор называет себя «сыном Давидовым», «царем в Иерусалиме», говорит о своей исключительной мудрости, богатстве, величии и составлении многих притчей. Введение полемизирует с распространенной современной датировкой книги после вавилонского плена, указывая, что аргументы от содержания часто субъективны, а языковые аргументы, особенно связанные с арамеизмами, не являются решающими. Переводчики предлагают видеть арамейское влияние не как обязательный признак позднего происхождения, а как вполне возможный результат международного положения Израиля при Соломоне, его контактов с окружающими народами, торговых связей и многоязычного придворного окружения. В этом отношении введение не только защищает традиционное авторство, но и показывает, как богословское чтение может вести дискуссию с историко-критическими гипотезами на уровне фактов, языка и литературной логики.

Особое место занимает раздел о времени написания и покаянии Соломона. Книга датируется поздним периодом его жизни, когда за плечами царя уже был богатый жизненный опыт, строительные проекты, опыт мудрости, славы, богатства и нравственного падения. Издание осторожно формулирует мысль, что Экклезиаст — не столько само покаяние Соломона, сколько «плод его покаяния». Это важное богословское решение. Оно помогает читать книгу не как скептический трактат, не как пессимистическую философию и не как голос человека, потерявшего веру, а как зрелое свидетельство того, кто испытал земные ценности и увидел их недостаточность перед лицом вечности. Поэтому центральная тема книги — не отрицание жизни, а разоблачение ложных оснований жизни. Соломон не обесценивает труд, мудрость, радость, молодость или земные удовольствия сами по себе; он показывает, что все они становятся «паром», когда человек пытается сделать их окончательной целью.

Одним из наиболее интересных богословских акцентов введения является евангелизационная направленность Экклезиаста. Переводчики обращают внимание, что в еврейском тексте книги ни разу не встречается заветное имя Яхве, тогда как используется общий термин «Бог». Этот факт истолковывается не как признак богословской бедности, а как миссионерская стратегия: Соломон обращается к максимально широкой аудитории, включая язычников, и обсуждает те жизненные ценности, которыми измеряет себя человек вне откровения. Поэтому Экклезиаст представлен как «философский евангелизационный трактат для тех, кто привык измерять жизнь земными сиюминутными ценностями». В этом определении выражена вся герменевтика издания: книга не просто размышляет о тщете, она ведет читателя от опыта бессмысленности к страху Божьему, заповедям и суду.

Важнейший методический раздел введения посвящен способу рассуждения. Переводчики предлагают читать Экклезиаста как текст, где Соломон периодически становится на позицию своих оппонентов, рассуждает внутри их мировоззрения и доводит его до логического конца, чтобы показать его несостоятельность. Это помогает объяснить трудные места, которые на первый взгляд могут звучать как отрицание посмертного воздаяния или как проповедь земного наслаждения. Например, когда говорится, что живой пес лучше мертвого льва, или что мертвые ничего не знают, издание предлагает понимать это как рассуждение в рамках мировоззрения «под солнцем», то есть такого взгляда, который ограничивает человека земной перспективой. Но окончательный вывод книги иной: дух возвращается к Богу, человек стоит перед судом, и именно вечность придает смысл кратковременной земной жизни.

Структура книги представлена в четырехчастной схеме: пролог 1:1–11, раздел о том, что плохо для человека, 1:12–6:9, раздел о том, что хорошо для человека, 6:10–12:8, и эпилог с заключением 12:9–14. Переводчики обращают внимание на тщательно продуманную композицию: две большие части содержат по 111 стихов, центральные отрывки — по 93 стиха, а фраза «исчезающий пар! Всё пар» образует инклюзию между началом и концом книги. Это наблюдение важно не только для литературного анализа, но и для богословского восприятия Экклезиаста: перед нами не беспорядочный набор мрачных афоризмов, а цельное произведение с продуманной внутренней архитектурой. Лейтмотивами названы «пар», «под солнцем» и «мучение духа». Они задают смысловой ритм книги: человеческая жизнь кратка, земная перспектива ограничена, а душа человека испытывает внутреннее томление, пока не найдет правильной ориентации перед Богом.

Одним из наиболее заметных переводческих решений является передача ключевого еврейского слова «эвель» не привычным «суета», а образом «пар». В традиционной русской церковной и культурной памяти Экклезиаст звучит через формулу «суета сует, всё суета», но Евангельский перевод предлагает: «Исчезающий пар, — сказал Проповедник, — исчезающий пар! Всё пар». Это решение стремится вернуть исходную образность еврейского слова, связанного с дыханием, паром, кратковременностью и ненадежностью. Оно делает текст более осязаемым: речь идет не просто о моральной пустоте или житейской суете, а о том, что исчезает, не удерживается, рассеивается, как дыхание на холодном воздухе. Такое решение богословски плодотворно, потому что позволяет связать Экклезиаста с библейской антропологией краткости жизни и с новозаветным образом из Послания Иакова: жизнь человека — пар, являющийся на малое время и исчезающий.

Второе важное решение касается выражения, часто переводимого как «погоня за ветром». Издание предпочитает вариант «мучение духа». Переводчики подробно объясняют, что еврейское выражение многозначно: слово «руах» может означать и ветер, и дух, а связанный с ним термин может указывать как на стремление, так и на внутреннее томление. С учетом словоупотребления в книге они выбирают «мучение духа», а не «погоню за ветром». Это решение менее привычно и, возможно, менее поэтически эффектно, но оно усиливает внутренний, антропологический аспект книги. Экклезиаст говорит не только о бесплодности внешних усилий, но и о глубинной боли человека, который ищет смысла, испытывает нехватку, трудится, желает, наблюдает несправедливость и не может найти окончательного удовлетворения в мире «под солнцем».

Сам перевод текста сохраняет торжественность и одновременно стремится к современному русскому синтаксису. Начальные стихи задают тон: «Какая польза человеку во всяком труде его, которым он трудится под солнцем?» Далее следуют картины круговорота поколений, солнца, ветра, рек, слов, зрения и слуха. Переводчики стараются удержать повторяемость и поэтичность оригинала, не превращая текст в сухую прозу. Примечания помогают увидеть, почему выбирается тот или иной вариант: где слово может означать «слова» или «дела», где требуется добавить слова в квадратных скобках для прояснения смысла, где русский перевод безличной конструкцией лучше передает еврейский оборот. В результате читатель получает возможность не только читать Экклезиаста, но и видеть работу переводческого мышления.

Раздел 1:12–6:9 раскрывает отрицательную сторону исследования: что плохо для человека, если он ищет смысл в земных достижениях. Проповедник посвящает сердце исследованию всего, что делается под небом, и видит, что все это «пар и мучение духа». Он испытывает мудрость, знание, веселье, удовольствие, великие дела, строительство, богатство, сады, имущество, музыку, наслаждение и власть. Но результатом становится не полнота, а разочарование: мудрый умирает вместе с глупцом, труд остается другому, наследник может оказаться недостойным, память исчезает, справедливость нарушается, угнетенные плачут, соперничество питает труд, богатство не насыщает. В этой части особенно ясно видно, что Экклезиаст не отрицает ценности мудрости, труда или радости как Божьих даров; он отрицает их способность стать конечным смыслом. Когда временное обожествляется, оно превращается в мучение.

Раздел 6:10–12:8 постепенно переводит читателя от отрицания ложных опор к положительной мудрости. Вопрос «кто знает, что хорошо для человека?» становится ключом ко второй половине книги. Здесь появляются наставления о мудрости, умеренности, отношении к царю, справедливости, радости, труде, щедрости, молодости и памяти о Творце. Перевод особенно выразителен в 11:9–10: «Радуйся, юноша, пока молодой, и пусть твое сердце веселит тебя во дни юности твоей, и ходи по путям сердца своего и по усмотрению глаз своих, но знай, что за всё это Бог приведет тебя на суд». В этой формуле соединены свобода и ответственность, радость и суд, молодость и вечность. Экклезиаст не является аскетическим отрицанием земной жизни; он учит принимать жизнь как дар, но не забывать, что дар находится перед лицом Дарителя.

Кульминацией второй части становится призыв: «И помни Творца своего во дни своей молодости». Далее следует поэтическое описание старости и приближения смерти: померкшие светила, дрожащие хранители дома, согнувшиеся сильные, прекратившие работу мелющие, закрывающиеся двери, утихающие песни. Переводчики в примечаниях показывают, что речь идет о сложной образной картине увядания человеческой жизни. Богословская сила этого фрагмента в том, что память о Творце не откладывается на старость. Человек должен помнить Бога в молодости, пока есть силы, радость, энергия, способность трудиться и выбирать путь. Старость и смерть не являются аргументом против жизни; они являются аргументом против самодовольной жизни без Бога.

Эпилог 12:9–14 подводит итог всему произведению. Проповедник представлен как мудрый наставник, который учил народ знанию, исследовал, испытывал и составил много притчей. Слова мудрых подобны рожнам и крепко вбитым гвоздям, но человеческая ученость имеет предел: «составлять много книг не будет конца, и много читать — утомление тела». Финальная формула звучит как богословский центр всей книги: «Бога бойся и заповеди Его соблюдай, потому что в этом весь человек. Ведь всякое дело Бог приведет на суд, [который будет] над всем тайным, хорошим или плохим». Этот вывод показывает, что Экклезиаст не заканчивается отчаянием. Его итог — не нигилизм, а богобоязненность; не презрение к миру, а правильное расположение человека перед Богом; не бегство от жизни, а жизнь в свете суда.

Аудитория этого издания достаточно широка, но особенно оно будет полезно пасторам, проповедникам, преподавателям воскресных школ, студентам богословских учебных заведений, переводчикам, экзегетам и всем, кто занимается библейским наставлением. Для пасторов ценность книги в том, что она дает не только текст, но и множество наблюдений, полезных для проповеди. Для студентов — в том, что примечания демонстрируют работу с еврейским текстом, словарями, переводами и комментариями. Для обычных читателей — в том, что трудные места Экклезиаста становятся понятнее, а богословская линия книги яснее. Для евангельских церквей это издание может стать важным инструментом формирования культуры внимательного чтения Ветхого Завета.

Сильная сторона книги — сочетание исповедальной ясности и филологической тщательности. Переводчики не скрывают богословских предпосылок, но и не подменяют ими работу с текстом. Они аргументируют решения, обсуждают альтернативы, показывают разницу между вариантами перевода, обращаются к древним версиям, словарям и современным комментариям. Особенно удачны разделы о «паре» и «мучении духа»: они помогают читателю заново услышать знакомую книгу, освободив ее от автоматизма привычных формул. Еще одно достоинство — ясная герменевтическая рамка, согласно которой Экклезиаст является не книгой отчаяния, а богословским разоблачением жизни без вечной перспективы.

К возможным ограничениям следует отнести то, что некоторые решения, при всей их аргументированности, могут быть восприняты как спорные. Передача «эвель» словом «пар» ярка и близка к исходному образу, но в русском языке она звучит необычно и может требовать привыкания. Замена традиционной «погони за ветром» на «мучение духа» также богословски интересна, но лишает текст известного поэтического образа, глубоко вошедшего в русскую библейскую культуру. Кроме того, введение достаточно уверенно защищает Соломоново авторство и допленную датировку; читателю, знакомому с академическим консенсусом иной направленности, могло бы быть полезно увидеть более развернутое представление противоположной позиции. Однако эти замечания не умаляют ценности издания. Перед нами серьезный, благоговейный и практически полезный труд, который открывает Экклезиаста как книгу о краткости жизни, боли земного поиска, радости Божьих даров, необходимости страха Божьего и неизбежности суда, перед которым только и становится ясно, в чем «весь человек».