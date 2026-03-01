Обзор книга Моше Иделя «Привилегированная Божественная Женственность в Каббале»

Книга Моше Иделя «Привилегированная Божественная Женственность в Каббале» — это крупное академическое исследование, посвящённое одной из самых сложных и одновременно наименее однозначно интерпретируемых тем в еврейской мистике: статусу Божественной Женственности в теософской каббале, саббатианстве и хасидизме. Уже из аннотации и предисловия становится ясно, что автор намеренно вступает в полемику с устоявшимися представлениями об иудаизме как исключительно андроцентричной религиозной системе и предлагает иной ракурс — показать, что в ряде каббалистических систем женское божественное начало не просто присутствует, но в определённом смысле обладает привилегированным статусом.

Работа начинается с теоретического введения, в котором Идель обозначает методологические сложности темы. Он предупреждает читателя о рисках анахронизма: современная гендерная теория не может быть механически перенесена на средневековые тексты. Автор дистанцируется как от апологетической идеализации каббалы, так и от редукционистских феминистских интерпретаций, стремящихся видеть в традиции исключительно подавление Женского. Его задача — выявить множественность голосов внутри самой каббалистической традиции, показать её внутреннюю динамику, сложность и вариативность.

Первая глава — «Теософская каббала: сложность и динамика» — закладывает фундамент исследования. Идель подчёркивает, что каббала не является монолитной системой. Она представляет собой сеть школ, текстов, центров и моделей, нередко противоречащих друг другу. В этом контексте Божественная Женственность — чаще всего связанная с Шехиной и сферой Малхут — не может быть понята в рамках одной упрощённой схемы. Автор вводит различие между вертикальной и круговой теософией, показывая, что в круговой модели последняя сфира, традиционно воспринимаемая как женская, оказывается в непосредственной близости к высшему источнику, что позволяет говорить о её особом онтологическом статусе.

В последующих главах Идель анализирует ключевые каббалистические источники. Он обращается к ранней каббале, к «Сефер Маарехет ха-Элохут», к Рабби Моше Кордоверо, Рабби Шломо ха-Леви Алкабецу, Ицхаку Лурии, Моше Хаиму Луццатто и другим авторам. Особое внимание уделяется тому, как Божественная Женственность мыслится как телос творения — как конечная цель, к которой направлено всё божественное излияние. В ряде текстов она описывается как происходящая из высочайшего источника, затем нисходящая в мир эманаций и в конце времён возвращающаяся к своему изначальному статусу. Эта трёхфазная гендерная модель — нисхождение, пребывание в низшем состоянии и возвращение — становится одной из центральных концепций книги.

Глава о «рефикации и онтологическом статусе мысли и действия» демонстрирует, как в ранней каббале мысль и действие получают онтологическую плотность. Это важно для понимания роли Женственности как силы, связанной с перформативным измерением религии. Идель неоднократно подчёркивает, что в традиционном иудаизме ритуал и заповедь имеют центральное значение, а потому Божественная Женственность, ассоциированная с общинной жизнью, изгнанием и возвращением, приобретает уникальный статус.

В главах, посвящённых Кордоверо и Лурии, автор показывает, как теософские системы усложняются: каждая сфира может включать в себя ещё десять, и Божественная Женственность становится многослойной структурой. Она может проявляться как милосердная, как судящая, как изгнанная, как возвышенная. В саббатианских и хасидских текстах она приобретает ещё более динамичные черты, включая элементы мессианской теургии.

Заключительные главы обобщают материал, вводя терминологические уточнения и подчёркивая, что речь идёт не о феминистской реконструкции иудаизма, а о выявлении игнорированных аспектов традиции. Идель настаивает: его исследование не является попыткой реформы или духовного манифеста; это аналитическая работа, направленная на расширение академического понимания каббалы.

Сильной стороной книги является её методологическая строгость. Идель работает с первоисточниками, опирается на широкий спектр текстов и демонстрирует глубокое знание истории еврейской мистики. Он избегает идеологических крайностей и стремится к «перспективизму» — признанию множества параллельных моделей. Книга особенно ценна тем, что выводит на свет забытые или недооценённые элементы каббалистической мысли, показывая, что внутри традиции существовали концепции, способные пересмотреть привычные представления о гендерной иерархии.

Однако критические замечания неизбежны. Во-первых, книга сложна и насыщена терминологией; без предварительной подготовки в области каббалы читателю будет трудно ориентироваться в материалах. Во-вторых, позиция Иделя, подчёркивающая множественность голосов, может восприниматься как размывание целостной картины традиции. Некоторые исследователи могут упрекнуть автора в чрезмерной фрагментарности и в том, что он избегает синтетического вывода. В-третьих, хотя Идель дистанцируется от феминистской апологетики, сама тема может быть воспринята как попытка «реабилитации» традиции в современном дискурсе.

Отзывы в академической среде, как правило, подчёркивают значимость работы. Идель давно признан одним из ведущих исследователей каббалы, и эта книга воспринимается как продолжение его линии на деконструкцию монолитного образа еврейской мистики. Она будет востребована среди историков религии, специалистов по иудаике, исследователей гендера и мистических традиций.

В целом «Привилегированная Божественная Женственность в Каббале» — это фундаментальное исследование, требующее вдумчивого чтения. Оно не предлагает простых выводов, но открывает сложный и многослойный мир каббалистической теософии, где Женственность занимает не второстепенное, а порой центральное место в божественной драме творения и возвращения. Книга убедительно демонстрирует, что традиция иудаизма значительно богаче и разнообразнее, чем её часто представляют в упрощённых исторических или идеологических схемах.