Обзор книги Александра Кырлежева "Религиозное и светское"

Фундаментальный монографический труд Александра Кырлежева представляет собой грандиозное по своему аналитическому размаху и теологической глубине исследование, обращающееся к самым глубоким, тектоническим сдвигам в интеллектуальной истории западноевропейской цивилизации, а именно к генеалогии и радикальной трансформации дихотомии религиозного и светского. Автор ставит перед собой предельно сложную задачу: деконструировать мнимую самоочевидность модерной секулярной парадигмы, которая разорвала единую ткань домодерного христианского мира, превратив религию в маргинальную частную практику, а светское — в тотальную, самодостаточную идеологию. Избегая поверхностного пересказа исторических событий, исследователь применяет сложный оптический аппарат, совмещающий строгий религиоведческий анализ с глубокой теологической рефлексией, что позволяет ему вскрыть асимметричность и парадоксальность процесса секуляризации, в ходе которого новое светское, вытесняя религию из публичного пространства, само узурпировало ее функции и приобрело качества квазирелигиозной конструкции. Внутренняя логика повествования разворачивается через скрупулезный диалог с ведущими западными теоретиками, чьи идеи автор интегрирует в собственный концептуальный синтез, категорически отказываясь от редукции и сокращения их сложного философского содержания. Так, опираясь на работы Эверта ван дер Звеерде, автор демонстрирует, что само понятие секулярного было рождено в недрах латинской патристики как специфический способ описания того пространства, которое христиане разделяли с языческим миром, то есть пространства промежуточного, не являющегося ни сакральным в полном смысле, ни безнадежно профанным. Однако подлинная герменевтическая революция совершается при обращении к «антропологии секуляризма» Талала Асада, который убедительно доказывает, что секулярное не является ни прямым продолжением религиозного, ни его простым разрывом, но представляет собой совершенно новую концептуальную сеть, реструктурирующую человеческое поведение, знание и саму субъективность, где даже такие понятия, как «вдохновение» и «священное», обретают сугубо имманентный, политический смысл в рамках национального государства. Эта линия аргументации углубляется через обращение к радикальной ортодоксии Джона Милбанка, блестяще вскрывающего богословские предпосылки самого секулярного модерна: новое светское пространство конструируется как пространство «чистой власти» и абсолютного волюнтаризма, истоки которого коренятся в искаженной номиналистической теологии поздней схоластики, переопределившей Бога в терминах ничем не ограниченного могущества, что впоследствии зеркально отразилось в концепциях абсолютного суверенитета и неограниченного права собственности. Философская панорама дополняется масштабной концепцией Чарльза Тейлора о «секулярном веке» и «имманентной рамке», где эксклюзивный гуманизм, не признающий никаких высших целей за пределами сугубо человеческого процветания, впервые становится массовой мировоззренческой опцией, принципиально меняя сами условия веры, которая отныне вынуждена существовать под постоянным давлением презумпции неверия. Наконец, опираясь на фундаментальные исторические изыскания Уильяма Кавано и других исследователей, Александр Кырлежев детально реконструирует процесс «изобретения религии» на Западе, доказывая, что в эпоху христианского Средневековья не существовало религии как отдельной, универсальной категории или системы внутренних убеждений; религия понималась всеобъемлюще, как добродетель и социальная практика, пронизывающая все институты общества. Модерн же совершил беспрецедентное насилие над этим концептом: религия была эссенциализирована, превращена в родовое понятие, редуцирована к внутреннему, приватному импульсу и системе пропозиций, что послужило идеальным идеологическим орудием для нового либерального государства, позволив ему приватизировать веру и утвердить монополию на публичное политическое пространство, одновременно используя этот сконструированный концепт «религии» для интеллектуального и политического контроля в процессе колониальной экспансии.

Строгая логика этой историко-критической деконструкции, обнажившая искусственность секулярного модерна, бесшовно переводит мысль автора к необходимости формулирования позитивной, альтернативной теологической концептуализации, способной вывести современное христианское сознание из тупиков как либерального конформизма, безропотно принимающего правила игры секулярного мира, так и апокалиптического изоляционизма, слепо отрицающего природную данность творения. Отвергая модерную эссенциализацию, при которой религиозное мыслится как изолированный домен, сфера вымысла или сугубо индивидуальный психологический опыт, Кырлежев выдвигает глубоко новаторский тезис, согласно которому религиозное и светское представляют собой фундаментальные оси напряжения, пронизывающие всю социальную плоть: «Религиозное и светское как дихотомически связанные категории следует понимать в качестве полюсов». В рамках этой изящной аналитической модели светский полюс концептуализируется как сама био-физическая данность бытия, до-логическая фактичность существования, императив выживания и природная законосообразность, которую автор удачно именует «вечным светским». Религиозный же полюс выступает как инстанция предельного смыслонаделения, вектор, выводящий обыденность за ее пределы и задающий фундаментальную мирообъясняющую рамку для всей культуры. Подобная теоретическая рамка позволяет автору осуществить виртуозный ход, вводя различие между двумя смыслами религиозного: религиозным как полюсом культуры вообще и собственно религиозным содержанием, ориентированным на реалистическое трансцендентное. Это различие является ключом к пониманию драмы модерна: в новоевропейскую эпоху собственно религиозное содержание христианства было репрессировано, однако сам религиозный полюс никуда не исчез, его место заняли светские идеологии, сциентистский натурализм и эксклюзивный гуманизм, которые начали выполнять функцию религии, превратившись в квазирелигии. Тоталитарность секулярного проекта заключается в том, что «...новое светское не только против старого религиозного, но и вместо». Оно узурпирует право на истину, создавая собственную светскую ортодоксию, для которой любая подлинная трансценденция объявляется нелепой ересью, подлежащей изгнанию в сферу приватных психологических девиаций. Подлинно христианская теология, как убедительно доказывает автор, принципиально несовместима с таким положением дел, поскольку она опирается на совершенно иную метафизику: «С теологической точки зрения речь может идти лишь о разных видах богопознания и богопоклонения... никакого понятия о „религии вообще“ в домодерную эпоху просто не было». В эпоху модерна произошла чудовищная подмена, при которой секулярная идеология попыталась растворить полюсность культуры в абсолютной имманентности, лишив светское его подлинного достоинства как тварного субстрата, открытого к преображению. Диагноз автора безжалостен и теологически точен: «Секулярная квазирелигия навязывает „вечному светскому“ ту функцию, которую оно никогда не выполняло и не выполняет». Возвращение теологии права на голос в публичном пространстве, согласно логике исследования, требует не бегства от «вечного светского», которое само по себе благословлено Творцом как поле человеческой свободы и прагматического обустройства, а освобождения этого светского субстрата от удушающих объятий секуляристской квазирелигии, пытающейся выдать законы биологического или социального выживания за высшее и единственное откровение о сущности бытия.

Столь беспрецедентная теоретическая плотность и методологическая выверенность данного исследования делают его абсолютно незаменимым интеллектуальным инструментом для широкой, но высококвалифицированной аудитории, стремящейся к подлинно академическому осмыслению судьбы христианского свидетельства в условиях позднего модерна. В первую очередь, этот труд принесет колоссальную пользу академическим теологам, философам религии и социологам, остро ощущающим исчерпанность старых апологетических парадигм и нуждающимся в новом метаязыке, способном адекватно описывать постсекулярную ситуацию, не идя на компромиссы с онтологическим ядром христианского благовестия. Не меньшую ценность книга представляет для пастырей, церковных интеллектуалов и вдумчивых мирян, ежедневно сталкивающихся с вызовами секуляризованного общества: она дает ясное осознание того, что столкновение верующего с современным миром — это не конфликт архаичного мифа с объективной научной нейтральностью, а драматическое столкновение двух конкурирующих метафизик, двух тотальных мирообъясняющих доктрин, одна из которых лишь маскируется под универсальную светскость. Переходя к взвешенному критическому анализу, необходимо прежде всего подчеркнуть выдающиеся сильные стороны монографии, главная из которых заключается в безупречной, хирургически точной деконструкции мифа о нейтральности светского государства и секулярной культуры, а также в смелой и эвристически плодотворной попытке найти богословский срединный путь через концептуализацию полюсов культуры и реабилитацию «вечного светского» как благого тварного субстрата. Автор блестяще избегает ловушек как секулярного конформизма, так и антиинтеллектуального фундаментализма, предлагая зрелую теологию культуры. Тем не менее, в порядке конструктивной академической полемики следует отметить и определенные слабости аргументации, которые оставляют пространство для дальнейшей дискуссии. Бросается в глаза то обстоятельство, что понятийный аппарат и историческая генеалогия секулярного выстраиваются автором почти исключительно на фундаменте западной академической мысли и специфическом опыте латинского христианства, в то время как богатейший потенциал восточно-православной триадологии, экклезиологии и, в особенности, богословия нетоварных энергий, изначально обладавших принципиально иными, не-юридическими и не-дуалистическими моделями соотношения Творца и творения, остается не вполне раскрытым и интегрированным в предложенную схему. Кроме того, сама концепция «вечного светского» как био-физической, прагматической данности, хотя и обладает несомненной объяснительной силой, рискует при определенных интерпретациях подойти к опасной черте признания избыточной автономии «чистой природы», что может несколько затушевывать теологическую радикальность космического грехопадения и абсолютную универсальность онтологического преображения, при котором тварная природа вообще не может быть адекватно помыслена вне ее динамической устремленности к обожению. Эти полемические замечания, однако, ни в коей мере не умаляют колоссального масштаба проделанной работы, но лишь свидетельствуют о ее мощнейшем провоцирующем потенциале, задающем совершенно новый, высочайший стандарт для русскоязычной теологической рефлексии о природе современности, статусе религии и драматических судьбах культуры.