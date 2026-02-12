Обзор книги «Бизнес в Азии»

В 2025 году в Издательском доме Высшей школы экономики вышел сборник «Бизнес в Азии» под редакцией В. С. Катькало и М. В. Иванющенковой, подготовленный авторским коллективом Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. Уже само позиционирование книги как научного издания в серии «Новое в менеджменте» задаёт высокую планку ожиданий: перед читателем не журналистский путеводитель и не набор практических кейсов, а аналитический, концептуально выстроенный взгляд на трансформацию азиатского экономического пространства и на место России в этом процессе.

Сборник производит впечатление тщательно продуманной интеллектуальной конструкции, в которой объединены макроэкономический анализ, отраслевые обзоры, интервью с практиками, оценки государственных институтов развития и размышления об образовательной инфраструктуре. В аннотации подчёркивается, что книга анализирует экономическую ситуацию и специфику ведения бизнеса в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии, перспективы российских компаний, меры государственной поддержки и развитие азиатского бизнеса в России. Уже этот перечень направлений демонстрирует широту охвата — от макроэкономики до организационной социологии и культурной специфики деловой коммуникации.

Монографическая логика сборника строится вокруг идеи «поворота на Восток» — не как политического лозунга, а как экономической реальности, в которой российские компании вынуждены переосмысливать свои стратегии. В программном вступлении редакторы формулируют ключевой тезис: Азия перестала быть догоняющим регионом и стала источником технологических и управленческих стандартов. Этот тезис проходит красной нитью через весь текст, задавая теоретическую рамку: речь идёт не просто о географической переориентации экспортных потоков, а о смене центра экономической гравитации.

Особое место в книге занимает анализ роли государства. Раздел, посвящённый Российскому экспортному центру и национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», представляет собой редкий пример институционального самоанализа. В нём детально описываются инструменты поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, статистика роста числа экспортёров и изменение географии поставок. Ценность этого блока заключается в соединении нормативного и эмпирического измерений: читатель видит, как формируются государственные приоритеты и какие количественные результаты они дают. Однако критически можно заметить, что в тексте практически отсутствует проблематизация эффективности этих мер в долгосрочной перспективе — анализ преимущественно дескриптивен и лишён альтернативных оценок.

Китайский блок сборника — наиболее объёмный и содержательно насыщенный. Уже сам перечень статей («Китайский лабиринт», «Matryoshka Marketing», интервью торгового представителя, анализ инновационной модели КНР) демонстрирует многослойность подхода. Авторы показывают беспрецедентный рост товарооборота, описывают механизмы обхода санкционных ограничений, особенности локализации производства и маркетинговой адаптации. Важным достоинством является внимание к институциональной среде: вторичные санкции 2023–2024 годов рассматриваются не как абстрактный фактор, а как конкретное ограничение, влияющее на стратегии компаний.

При этом книга избегает излишней идеализации китайского рынка. В интервью Людмилы Веселовой подчёркивается, что не все игроки достигают высоких финансовых показателей и что успех требует многолетних инвестиций и культурной адаптации. Такой акцент на рисках и кадровом дефиците придаёт тексту реалистичность. Особенно ценно рассуждение о нехватке специалистов с прикладными знаниями ВЭД и пониманием азиатских рынков: эта проблема выводится на уровень образовательной политики и модернизации востоковедческих программ.

Индийский раздел демонстрирует иной тип аналитики — более социокультурный. Авторы подчёркивают значение иерархичности, неторопливости деловой коммуникации, роли религиозных и культурных факторов. Здесь сборник выигрывает благодаря антропологической чувствительности: экономический анализ не редуцируется к цифрам, а дополняется описанием поведенческих паттернов. Вместе с тем можно отметить, что количественные показатели индийского направления представлены менее подробно, чем китайского, что создаёт некоторый дисбаланс.

Раздел о Юго-Восточной Азии и о развитии азиатских бизнес-школ расширяет рамку обсуждения. Авторы показывают, что Азия — это не только рынок сбыта, но и центр знаний. Упоминание роста позиций азиатских бизнес-школ в мировых рейтингах подводит к важному выводу: управленческие модели больше не являются исключительно западным экспортом. Это особенно важно для российского академического сообщества, которое находится в поиске новых ориентиров.

Сильной стороной сборника является его жанровое разнообразие. Интервью с представителями бизнеса и государственных структур создают эффект полифонии, позволяя услышать разные голоса. Однако именно это разнообразие порой приводит к фрагментарности: переход от аналитической статьи к интервью ослабляет теоретическую связность. В академическом смысле книга могла бы выиграть от более чёткой концептуальной рамки, объединяющей эмпирические кейсы в единую модель анализа.

Методологически сборник опирается преимущественно на описательный и институциональный подходы. В нём практически отсутствует сравнительный анализ альтернативных стратегий других стран, а также глубокая количественная эконометрика. Это не снижает практической ценности, но ограничивает теоретическую глубину.

Тем не менее, «Бизнес в Азии» — значимый вклад в российскую литературу по международному менеджменту. Он фиксирует момент исторического перелома, когда Азия становится не периферией, а центром глобальной экономической системы. Книга адресована руководителям компаний, специалистам ВЭД, преподавателям и студентам, и в этом смысле она успешно выполняет образовательную и просветительскую функцию.

В целом перед нами обстоятельное, аналитически насыщенное издание, которое сочетает прагматизм и стратегическое видение. Его сильные стороны — актуальность, эмпирическая насыщенность, внимание к институциональным механизмам и культурной специфике. Его слабые стороны — ограниченность теоретического инструментария и недостаточная проблематизация альтернативных сценариев развития.

Как академическая рецензия я бы оценил этот сборник как важный этап в формировании отечественной школы исследований азиатского направления. Он не претендует на исчерпывающую теорию «азиатского менеджмента», но создаёт фундамент для дальнейших исследований и стратегических дискуссий. В условиях трансформации мировой экономики эта книга становится не просто сборником статей, а документом эпохи — интеллектуальным свидетельством того, как российский бизнес и академическое сообщество осмысляют свой поворот к Востоку.