Обзор книги Чампиона Курта Тойча "Духовный интеллект"

Предлагаемый вниманию фундаментальный труд Чампиона Курта Тойча представляет собой весьма примечательный и многоаспектный феномен, возникший на сложном интеллектуальном перекрестке психогенетики поведения, популярной психологии и синкретической духовности конца двадцатого века. В эпоху, когда академическая наука все чаще сталкивалась с непреодолимой ограниченностью сугубо материалистического и механистического детерминизма, а ортодоксальная теология испытывала на себе беспрецедентное давление глобальной секуляризации, в обществе возникла острая, почти осязаемая потребность в синтетических смысловых системах, способных предложить современному человеку целостную, логически непротиворечивую картину его экзистенциального бытия. Автор данного текста берет на себя колоссальную по своей амбициозности задачу концептуализации и всестороннего обоснования так называемого духовного интеллекта, который он последовательно и жестко противопоставляет как классическому коэффициенту интеллектуального развития (IQ), так и эмоциональному интеллекту, получившему широкую известность благодаря работам Дэниела Голмэна. Главная богословская, философская и чисто человеческая проблема, которую пытается разрешить исследователь на страницах своей книги, заключается в преодолении гнетущего фатализма, чувства вины и кажущейся бессмысленности человеческих страданий. Для достижения этой цели он конструирует собственную, в высшей степени детерминированную теодицею, фундаментально основанную на идее абсолютной предсказуемости человеческого поведения и вытекающей из нее возможности его сознательной, целенаправленной модификации. Основной метод аргументации автора базируется на смелой, хотя и весьма спорной с академической точки зрения, экстраполяции строгих физических законов, в частности известных законов ньютоновской механики, на тонкую сферу человеческих взаимоотношений, что позволяет ему с полной уверенностью утверждать наличие непреложных причинно-следственных связей в духовно-ментальной и социальной сферах.

Фундамент авторской концептуальной мысли выстраивается вокруг базовой идеи о том, что человеческое поведение ни при каких обстоятельствах не является хаотичным или случайным, но неукоснительно подчиняется универсальным законам функционирования так называемой комплементарной единицы, внутри которой жертва и преследователь образуют неразрывное, взаимодополняющее единое целое. Раскрывая и углубляя эту мысль в начальных разделах своей работы, исследователь безапелляционно постулирует, что именно глубокое невежество, а вовсе не злая воля отдельных индивидов, диктаторов или политических режимов, является главным и самым разрушительным врагом всего человечества, поскольку именно это невежество заставляет человека наивно верить в изначальную враждебность окружающего мироздания. В рамках академического богословия подобный тезис можно было бы рассматривать как своеобразную, весьма специфическую попытку осмысления последствий первородного греха через призму когнитивного искажения сознания, когда автор категорично заявляет, что человек оказался обманутым, если он сосредоточен на неприятных следствиях своего введенного в заблуждение менталитета или злого воображения. Полемизируя с традиционными психологическими подходами к управлению эмоциями, например, с рекомендациями Дианы Тайс по подавлению или перенаправлению гнева, автор настаивает на необходимости кардинального изменения самой интерпретации жизненных событий до тех пор, пока из них не будет извлечен конструктивный духовный урок. Развивая эту теологическую и психологическую посылку, исследователь последовательно вводит в оборот концепцию генетического транса и так называемого Базового Внутреннего Направления (BID), согласно которым неразрешенные конфликты, страхи и проблемы далеких предков неумолимо передаются их потомкам в качестве мощных подсознательных императивов. В качестве доказательной базы для этой генетической обусловленности автор обращается к классическому библейскому нарративу, предлагая весьма оригинальную интерпретацию истории Исава и Иакова, где известная потеря первородства за похлебку рассматривается не просто как однократный моральный или теологический акт непослушания, но как глубоко укорененная генетическая предрасположенность к импульсивности, требующая не осуждения, а осознанного, методичного преодоления.

Развитие этой детерминистской мысли происходит далее через призму сугубо практического, жизненного применения, где на множестве конкретных примеров из клинической и повседневной практики детально демонстрируется неизбежная передача поведенческих паттернов из одного поколения в другое. Исследователь с нескрываемым восхищением и подробностями описывает уникальные методы воспитания, применяемые его соавтором и покойной супругой Джоэл Мари Тойч, которая, согласно тексту книги, обладала поистине выдающимся духовным интеллектом и удивительной способностью предоставлять даже неразумным младенцам фундаментальное право осознанного экзистенциального выбора. Рассматривая случаи из жизни приемной дочери Ли и внучки Грэг, автор иллюстрирует, как предоставление ребенку ответственности за свои решения начиная с младенческого возраста формирует стойкий иммунитет к деструктивному поведению в будущем. Особое, почти культовое внимание в этом пространном разделе книги уделяется необходимости радикального преодоления любых навязанных социальных, физических, возрастных и даже психиатрических ярлыков, которые однозначно рассматриваются авторами как искусственные и ограничивающие конструкты слепого массового сознания. Ярким подтверждением этой позиции служит приведенная в тексте история исцеления Паулы, женщины, которой официальная медицина ошибочно поставила тяжелейший диагноз кататонической шизофрении, в то время как с точки зрения духовного интеллекта она лишь добросовестно воспроизводила семейный паттерн депрессии своей матери и бабушки. Читателю настойчиво предлагается полностью переоценить свои базовые ценности, навсегда отказавшись от удобной, но разрушительной роли жертвы, что подкрепляется весьма неординарной, авторской трактовкой евангельских принципов мироустройства. В высшей степени показательной в этом герменевтическом отношении является приведенная автором аллегорическая притча о двух маленьких персиковых семенах, альтруистичном и эгоистичном, где парадоксальным, шокирующим для традиционного благочестия образом Господь Бог отругал альтруистичное персиковое семя за то, что оно принесло мало плодов. Но Он похвалил маленькое эгоистичное персиковое семя за его дерзновенную способность взять от окружающей среды максимум жизненных соков и принести в итоге обильный, умноженный урожай. Данный специфический нарратив, безусловно, служит главным герменевтическим ключом к адекватному пониманию всей прагматической этики системы Тойча, где личный материальный и психологический успех, а также максимальная самореализация индивида безапелляционно возводятся в абсолютный ранг высшей духовной добродетели.

Наиболее радикальным и провокационным с точки зрения классической догматики является последующий крупный блок исследования, целиком и полностью посвященный авторской концепции так называемого духовного бессмертия. Именно здесь исследователь окончательно и бесповоротно выходит за привычные, безопасные рамки эмпирической психологии и психогенетики, смело вторгаясь на сакральную территорию академической эсхатологии и христианской антропологии. Подробно и с клинической точностью описывая парадоксальные случаи из своей обширной консультативной практики, такие как леденящая душу история пятилетнего мальчика Эрика, преследуемого страхом газовой камеры, или взрослого кинопродюсера Дина, страдающего от фантомных болей погибшего в огне предка, автор формулирует центральную идею о том, что нерешенные проблемы, ужасы и страхи умерших родственников буквально и физически продолжают свою жизнь в материальных телах их ничего не подозревающих потомков. Телесная смерть в этой жесткой системе концептуальных координат полностью лишается своего онтологического ужаса и глубокого теологического значения как трагического последствия адамова грехопадения; напротив, автор прямо и недвусмысленно утверждает, что смерть просто иллюзия, созданная введенным в заблуждение менталитетом человека. Подобный редукционистский подход позволяет исследователю рассматривать все генеалогическое древо человечества как единый, неразрывный и непрерывный поток пульсирующего сознания, где жизненная сила умершего предка не предстает перед божественным судом и не обретает покоя в вечности, а остается цепко привязанной к земному плану существования, ожидая, пока просвещенный потомок не разорвет этот порочный круг через акт сознательного переобучения. Эта своеобразная, причудливая форма генетической реинкарнации, где умершие предки рассматриваются как слепые кукловоды, а ныне живущие потомки как их беспомощные марионетки вплоть до момента спасительного духовного пробуждения, представляет собой метафизическое ядро и смысловой центр всего так называемого IDEAL-метода. Иллюстрируя эту доктрину историей олимпийского чемпиона Мюррея Роза, автор утверждает, что выдающиеся успехи спортсмена были продиктованы не только его личным трудом, но и нереализованными амбициями его предков, которые наконец-то утолили свою жажду через тело потомка, доказывая тем самым, что духовные сущности не знают покоя до полного исполнения своих прижизненных чаяний.

Завершающий концептуальный аккорд этой сложной системы звучит в масштабных космологических построениях автора, где он амбициозно вводит новое научно-философское понятие андрокосмологии — всеобъемлющего мировоззрения, категорически ставящего человека и непреложные законы его ментального функционирования в абсолютный центр окружающей Вселенной. Всецело опираясь на физические, макроскопические аналогии, труд детально описывает процессы формирования так называемых человеческих солнечных систем и даже целых человеческих галактик, которые невидимыми гравитационными нитями объединяют людей с идентичным или схожим вибрационным сознанием и переплетающимися жизненными сценариями. В этой специфической системе координат объективная, материальная реальность практически полностью отрицается как самостоятельная данность; ссылаясь на философские идеи Линкольна Барнетта о том, что вся объективная Вселенная материи и энергии, атомов и звезд не существует, кроме как конструкция сознания, автор настойчиво требует от своего читателя признать чисто иллюзорную природу любых физических болезней, социальных неудач и экономической нищеты. Конечная, высшая цель развития духовного интеллекта, согласно этому модернистскому учению, состоит в целенаправленном выходе индивида из темных, античеловеческих орбитальных систем преследования, страха и жертвенности путем радикального изменения своего внутреннего генетического кода, что в конечном космическом итоге должно закономерно привести человека к обоженному состоянию абсолютного хозяина и творца, полновластно властвующего над своей прежде непокорной судьбой. Для наглядной иллюстрации механизма перехода с одной орбиты на другую автор приводит впечатляющие истории семейных конфликтов, где один член семьи, меняя свое сознание и отказываясь реагировать привычным гневом или обидой, постепенно трансформирует всю окружающую его микросоциальную галактику, превращая ее из системы ненависти в систему любви и взаимного доверия.

Анализируя потенциальную и фактическую аудиторию данного весьма неординарного литературного произведения, следует с академической честностью признать, что этот насыщенный идеями текст обладает колоссальным психологическим магнетизмом для самого широкого круга читателей, мучительно ищущих ясных интеллектуально-духовных ответов в нестабильных условиях современного постмодернистского кризиса смыслов. Наибольшую научную и методологическую пользу, хотя исключительно в сугубо аналитическом и критическом ключе, от внимательного знакомства с этим нетривиальным трудом получат студенты академического богословия, профессиональные религиоведы, апологеты и специалисты по истории современной религиозной мысли, поскольку данная книга представляет собой кристально чистый, эталонный образец изощренного синкретизма эпохи нью-эйдж, в котором традиционная библейская терминология искусно и бесшовно переплетается с механистическим физическим детерминизмом, восточным фатализмом и передовыми психотерапевтическими практиками. Опытным пастырям, священнослужителям и христианским душепопечителям этот богатый фактологический материал может и должен послужить исключительно важным первоисточником для глубокого понимания тех изощренных концептуальных ловушек, в которые с легкостью попадают современные, интеллектуально развитые миряне, жаждущие быстрых, гарантированных и алгоритмизированных решений своих самых глубинных экзистенциальных, семейных и духовных проблем. Для обычного рядового читателя, не обладающего твердым, исторически выверенным догматическим фундаментом, данный труд может стать обоюдоострым мечом: с одной стороны, мощным источником колоссальной психологической мотивации для преодоления застарелых семейных кризисов и личностной стагнации, а с другой — крайне опасным, завуалированным соблазном полной подмены подлинного живого Богообщения механистическим, эгоцентричным управлением так называемыми безличными законами вселенского разума. Обилие успешных примеров исцеления от тяжелых недугов и избавления от финансовых крахов, щедро рассыпанных по страницам книги, неизбежно привлекает ту категорию людей, которая склонна искать в духовной литературе не путь к покаянию и смирению, а магическую инструкцию по оптимизации своего земного благополучия.

Переходя к взвешенной критической оценке данного амбициозного произведения, необходимо в первую очередь воздать должное тем несомненным и весьма значительным сильным сторонам авторского подхода, которые заслуживают искреннего признания со стороны академического сообщества. Огромной, неоспоримой заслугой исследователя является его категорический, бескомпромиссный отказ от широко распространенного восприятия человека как бессильной, случайной песчинки, затерянной в хаотичной и холодной материальной Вселенной, а также его глубокое, почти пророческое осознание того колоссального, подавляющего влияния, которое скрытая история рода и неразрешенные конфликты предков оказывают на все последующие поколения. Эта фундаментальная идея, по своей внутренней сути, является мощным секулярным и психологическим отражением древнего библейского учения о тяжелых последствиях греха, неумолимо передающихся до третьего и четвертого рода потомков. Горячий призыв к тотальной личной ответственности, жесткое требование навсегда отказаться от удобной социальной роли пассивной жертвы, прекратить бесплодно обвинять окружающие обстоятельства и начать кропотливо изменять свой собственный внутренний мир — все это звучит в удивительный унисон с древним христианским призывом к метанойе, глубинному покаянию и радикальному изменению образа мыслей. Автор совершенно справедливо, опираясь на богатый клинический опыт, указывает на сокрушительную, разрушительную силу непрощения, затаенной обиды, скрытого гнева и генетического страха, блестяще демонстрируя на убедительных историях своих клиентов, как именно эти токсичные внутренние состояния неизбежно материализуются в виде тяжелых физических болезней, финансовых катастроф и межличностных трагедий. Систематическое, настойчивое подчеркивание абсолютной необходимости глубоко понять и искренне простить своих биологических родителей, осознать их собственную скрытую внутреннюю боль и генетическую несвободу является ценнейшим терапевтическим и высоко нравственным аспектом данной работы, безусловно заслуживающим самой высокой похвалы и практического применения. Поразительным примером такого исцеляющего прощения служит описанный автором случай трансформации целой семьи, где снятие застарелого страха деда перед властной матерью привело к моментальному улучшению психологического климата и избавлению маленькой внучки от унаследованных фобий.

Однако, несмотря на эти очевидные психотерапевтические достоинства, с жестких позиций классического академического богословия, патристики и строгой ортодоксальной библеистики данный масштабный труд обнаруживает фундаментальные, непреодолимые догматические изъяны, делающие его философское ядро абсолютно несовместимым с историческим христианским вероучением. Главной и самой опасной теологической проблемой всей книги является ее радикальный, доведенный до абсолюта пелагианский уклон и сугубо механистический, потребительский подход к невидимому духовному миру. Живой Личный Бог Откровения в стройной детерминированной системе Тойча полностью лишается Своей суверенной свободной воли и фактически низводится до уровня безличного космического закона или некой абстрактной разумной жизни, которая функционирует с холодной, математической беспристрастностью электрического тока, одинаково питающего и орудие казни, и бытовой прибор. В этой геометрически правильной, но безблагодатной вселенной причинно-следственного закона совершенно не остается места для трансцендентной Божественной благодати, непредсказуемого милосердия, чуда или искупительной Жертвы Христа; спасение здесь достигается исключительно через интеллектуальное правильное понимание паттернов и волевую модификацию своего генетического кода собственными, автономными человеческими усилиями. Экзегеза священных библейских текстов, самонадеянно предлагаемая автором и его покойной супругой, зачастую носит откровенно эйсегетический и манипулятивный характер, где богодухновенное Писание цинично используется лишь как удобная иллюстрация для подтверждения современных психогенетических теорий, а порой и прямо искажается в угоду утилитарному прагматизму, как это отчетливо видно на шокирующем примере прямого теологического оправдания эгоизма в сконструированной притче о персиковом семени. Кроме того, намеренное концептуальное стирание онтологических границ между бессмертными душами умерших предков и их живых потомков, продвижение странной идеи о том, что усопшие продолжают реально испытывать свои земные страдания и нереализованные желания прямо в физических телах живущих людей до момента их терапевтического разрешения, в корне разрушает краеугольное христианское учение о абсолютной уникальности и неповторимости каждой сотворенной человеческой личности, ее индивидуальном эсхатологическом суде и реальности грядущего телесного воскресения. Торжественно и безапелляционно объявляя физическую смерть всего лишь оптической иллюзией и когнитивной ошибкой, автор тем самым непреднамеренно лишает какого-либо исторического и спасительного смысла само Евангелие, ибо если смерть объективно не является последним реальным врагом человечества, требующим прямого божественного вмешательства и победы на Голгофе, то и сам крест Христов закономерно становится лишь одним из многих полезных психологических инструментов в богатом арсенале самопомощи духовного интеллекта. Оценивая феномен плагиата интеллектуальной собственности, от которого якобы пострадали авторы, создатель метода призывает не обращаться в суд, опираясь на принцип недеяния, что, хотя и выглядит как христианское всепрощение, в контексте книги подается как эзотерический способ сохранения личных энергетических ресурсов и пастилы для себя. Таким образом, в конечном сухом остатке перед нами предстает поистине впечатляющий по своему междисциплинарному размаху, интеллектуально провокационный, но при этом глубоко и трагически ошибочный в своих базовых богословских основаниях труд, предлагающий современному человеку грандиозную иллюзию способности спастись самому через автономное, интеллектуальное овладение невидимыми физико-ментальными законами мироздания.