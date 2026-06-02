Обзор книги Дэвида С. Поттера «Феодора: актриса, императрица, святая»

Книга Дэвида С. Поттера «Феодора: актриса, императрица, святая» представляет собой не просто биографию знаменитой супруги Юстиниана, но попытку реконструировать позднеантичный мир через судьбу женщины, чья память оказалась разорванной между почитанием и ненавистью. Уже сам подзаголовок задает главную драматическую ось исследования: Феодора предстает перед читателем не как статичная историческая фигура, заключенная в одну моральную формулу, а как личность, прошедшая через несколько радикально различных социальных и символических состояний. Она была дочерью цирковой среды, актрисой, женщиной сомнительной с точки зрения позднеантичной морали профессии, затем супругой наследника престола, затем Августой, соправительницей империи, защитницей антихалкидонских общин и, наконец, святой в памяти Сирийской православной церкви. Поттер строит книгу вокруг вопроса, который имеет не только историческое, но и богословское значение: как возможно понять человека, о котором почти все сведения дошли через чужие голоса, причем голоса крайне пристрастные, полемические и богословски ангажированные? Его метод заключается в том, чтобы не выбирать между черной легендой Прокопия и благочестивой памятью Иоанна Эфесского как между двумя готовыми портретами, а читать оба свидетельства критически, осторожно и контекстуально. Поэтому центральной методологической фразой книги можно считать признание автора: «История Феодоры непроста для повествования. Мы не можем быть уверены, что знаем хотя бы одно её слово». Это не слабость книги, а ее исходная честность: Поттер не притворяется, будто может снять все исторические покровы, но показывает, как именно эти покровы были сотканы.

Исторический контекст книги — VI век, эпоха Юстиниана, последняя великая попытка Восточной Римской империи мыслить себя универсальной христианской Римской державой. Это время кодификации права, строительства Святой Софии, войн с персами, вандалами и готами, чумы, городских бунтов, имперской централизации и тяжелого христологического конфликта после Халкидонского собора. Богословский контекст особенно важен: спор о том, как говорить о единстве и различии божественного и человеческого во Христе, был не академической абстракцией, а вопросом церковной идентичности, политической лояльности и имперского управления. Поттер убедительно показывает, что Феодора жила в мире, где люди воспринимали историю как пространство действия Божьего суда и милости. Землетрясения, чума, военные поражения, победы, смены патриархов и судьбы императоров понимались в категориях промысла, кары, святости и ереси. Поэтому рецензируемая книга представляет интерес не только для историков Византии, но и для богословов: в ней имперская политика предстает как богословская практика, а богословие — как фактор власти, социальной защиты, дипломатии и памяти.

Первая глава, посвященная Константинополю, вводит читателя в городскую реальность, из которой вышла Феодора. Поттер не начинает с дворца, потому что Феодора не родилась во дворце. Он начинает с цирковых фракций, кварталов, ипподрома, запахов рынка, ремесленных и развлекательных корпораций, то есть с социального низа или, точнее, с той полупрофессиональной городской среды, которая была ниже аристократии, но вовсе не была вне системы. Важнейшая мысль здесь состоит в том, что ранняя жизнь Феодоры не была хаотической «улицей» в романтическом смысле, а формировалась внутри организованного мира фракций, где были связи, должности, патронаж, обучение, деньги и публичное влияние. Автор обращает внимание на два факта: отец Феодоры был урсарием, то есть дрессировщиком медведей Зеленой фракции, а сама Феодора была грамотной. Это позволяет Поттеру разрушить привычный стереотип о ней как о случайно вознесенной куртизанке. Она с детства находилась в среде публичного действия, умела понимать толпу, сцену, знаки власти, механизмы покровительства и унижения. Уже здесь намечается будущая императрица: не как чудо социальной мобильности, а как человек, воспитанный в городе, где власть была зрелищем, а зрелище — формой власти.

Вторая глава, «Повествование неприятных историй», обращается к Прокопию и его «Тайной истории». Это один из самых важных разделов книги, потому что от отношения к Прокопию зависит почти весь образ Феодоры. Поттер не отвергает Прокопия полностью, но и не принимает его за беспристрастного свидетеля. Он показывает, что «Тайная история» работает как жанр обвинения, насыщенный сексуальными, демоническими и социально унизительными мотивами. Прокопий пишет о Феодоре так, чтобы сделать ее происхождение, тело и власть взаимно компрометирующими. Для него женщина из театральной среды на троне — это почти онтологический скандал. Именно поэтому Поттер говорит, что «даже если мы согласимся рассматривать книгу Прокопия как собрание скандальных искажений… не все скандальные истории одинаковы». Эта фраза чрезвычайно важна: автор не занимается апологетикой Феодоры, а пытается отделить ложь от полемического преувеличения, социальный факт от моральной карикатуры, память о реальной властности от мужского страха перед женщиной у власти.

Третья глава, «Секс и сцена», рассматривает актерскую профессию Феодоры и позднеантичное отношение к театру. Здесь Поттер особенно силен как историк культуры. Он объясняет, что сцена в VI веке была не просто искусством в современном смысле, а социальным пространством, связанным с телесностью, эротикой, сатирой, зависимостью от покровителей и юридически пониженным статусом. Женщина-актриса несла на себе печать публичной доступности, даже если конкретные обвинения Прокопия невозможно доказать. С богословской точки зрения эта глава важна тем, что показывает напряжение между христианской моральной дисциплиной и реальной жизнью христианской империи, где театр, цирк, фракционное насилие и сексуальная эксплуатация продолжали существовать внутри формально христианского общества. Поттер не идеализирует раннюю Феодору, но и не позволяет свести ее к сексуальному прошлому. Его интересует, как опыт сцены мог дать ей навыки самопрезентации, чтения аудитории и выживания в мире мужской власти.

Четвертая глава, «Фракции и сети», развивает эту тему, показывая Феодору как человека связей. Ее возможное пребывание в Александрии, Антиохии и других центрах Востока, знакомство с антихалкидонской средой, отношения с Македонией и другими женщинами создают фон для ее дальнейшего возвышения. Поттер осторожен: он часто говорит «возможно», «вероятно», «мы не можем знать». Но именно эта осторожность делает его реконструкцию убедительной. Феодора предстает не как пассивная красавица, найденная Юстинианом, а как участница информационных и покровительственных сетей. Особенно важно, что автор связывает ее религиозные симпатии не с внезапным мистическим обращением, а с социальным опытом восточных городов и с миром антихалкидонских подвижников, епископов и изгнанников. Для богословского читателя здесь возникает существенный вопрос: была ли Феодора богословски убежденной антихалкидониткой или скорее политической защитницей гонимой церковной партии? Поттер склоняется ко второму варианту, но не упрощает первого.

Пятая глава, «Патриций», переносит повествование к Юстиниану и его окружению. Здесь Феодора входит в поле большой политики. Поттер показывает, что ее союз с Юстинианом был невозможен без изменений в правовом и социальном порядке: актриса не могла просто так стать супругой человека, близкого к престолу. Поэтому история брака становится историей трансформации закона. Юстиниан и Феодора оказываются парой, чья личная судьба пересекается с программой перестройки империи. Автор не романтизирует их отношения, но ясно дает понять, что связь была глубокой и долговременной. Введение книги начинается с того, как Юстиниан спустя одиннадцать лет после смерти Феодоры зажигает свечи в ее память, и этот образ задает эмоциональный центр всей биографии. Поттер пишет, что она была его «даром Божьим», и это выражение, при всей его личной окраске, имеет также политико-богословский смысл: Феодора воспринималась Юстинианом не как украшение власти, а как часть его призвания к власти.

Шестая глава, «Наследование», показывает путь к престолу и значение коронации Феодоры. Здесь книга особенно ясно демонстрирует, что императрица в позднеантичной системе не была просто супругой императора. Ее церемония, пространство дворца, приветствия, участие в сакральной символике власти — все это создавало образ самостоятельной Августы. Поттер формулирует это почти программно: «императрица не будет просто продолжением своего мужа. Она станет правительницей сама по себе». Эта мысль является одним из ключей ко всей книге. Феодора не только влияет на Юстиниана, не только советует ему, не только действует через личную близость; она осуществляет власть как публичная фигура. В богословском отношении это особенно интересно, потому что позднеантичная имперская власть была сакрализованной. Вопрос о женщине у власти оказывался вопросом о том, может ли женщина быть носительницей публичной, Богом установленной ответственности за порядок, веру и справедливость. Поттер отвечает исторически: в случае Феодоры — да, могла, хотя современники далеко не все были готовы это признать.

Седьмая глава, «Августа: первые пять лет», описывает первые годы самостоятельного правления Юстиниана и Феодоры. Здесь на первый план выходят три темы: имперская реформа, публичный образ власти и социальная защита. Юстиниан берется за право, войну и религию; Феодора формирует собственный круг влияния, участвует в дипломатии, поддерживает антихалкидонских деятелей и проявляет особое внимание к женщинам, детям и жертвам сексуальной эксплуатации. Один из самых значимых эпизодов — ее вмешательство в дело детской проституции. Поттер подчеркивает, что решение Феодоры было оригинальным, потому что оно рассматривало проституток прежде всего как жертв, а не как морально испорченных виновниц. Это один из тех пунктов, где книга приобретает прямое этическое и пастырское значение. Феодора, сама вышедшая из мира театра и сексуальной уязвимости, видит там, где мужчины-законодатели часто видели только порок, структуру насилия, бедности и принуждения. Конечно, не следует превращать ее в современную правозащитницу, но Поттер убедительно показывает, что ее память как защитницы угнетенных имеет историческое основание.

Восьмая глава, «Революция», посвящена восстанию Ника 532 года. Это кульминационный политический эпизод книги. На фоне войны, налогового давления, недовольства фракций и слабости режима Константинополь взрывается, и власть Юстиниана оказывается на грани гибели. Именно здесь появляется знаменитая речь Феодоры о пурпуре как лучшей погребальной пелене. Поттер осторожен в вопросе ее дословной подлинности, но считает правдоподобным сам образ Феодоры как решительного голоса, настоявшего на сопротивлении, а не бегстве. Его вывод суров и трезв: «Все, кто сомневался в её решимости стать императрицей любой ценой, ошибались». Эта фраза показывает двойственность Феодоры. Она не только милосердная покровительница слабых, но и человек власти, готовый к насилию ради сохранения трона. Поттер не скрывает, что подавление восстания привело к массовой гибели людей. Его оценка не романтическая: решение остаться, вероятно, спасло империю от еще большего хаоса, но было оплачено кровью. Для богословской рецензии это принципиально: Феодора не святая в сентиментальном смысле, а правительница позднеантичного мира, где милость и жестокость могли сосуществовать в одной политической личности.

Девятая глава, «Война и религия», раскрывает взаимосвязь военных кампаний Юстиниана и церковной политики. Победа Велисария над вандалами, начало готской войны, отношения с Римом, папством, халкидонскими и антихалкидонскими партиями создают сложный фон, на котором Феодора действует прежде всего как религиозно-политическая покровительница. Она поддерживает Анфима, Севера, Зоору и других антихалкидонских лидеров, помогает им укрываться, ведет переговоры, оказывает влияние на назначения и церковную дипломатию. Поттер показывает, что ее роль не была ролью богослова-систематика. Она, вероятно, не была особенно увлечена тончайшими христологическими формулами как таковыми. Однако она понимала церковную власть, силу святости и значение монашеских сетей. Здесь возникает важная богословская неоднозначность: Феодора защищала тех, кого халкидонская имперская ортодоксия считала проблемными или еретическими, но делала это часто как защитница гонимых, а не как разрушительница Церкви. Поэтому книга полезна тем, что заставляет православного, католического или протестантского читателя увидеть христологические споры VI века не только через итоговые догматические формулы, но и через судьбы общин, изгнанников, монахов, женщин и региональных идентичностей.

Десятая глава, «Заговоры и чума», показывает более темную сторону правления. Заговоры против Иоанна Каппадокийского, интриги вокруг Велисария и Антонины, правовые изменения в области брака, а затем чума создают атмосферу тревожного распада. Поттер здесь особенно внимателен к тому, как Прокопий связывает Феодору с интригой, местью и жестокостью. Автор не оправдывает ее во всем, но постоянно спрашивает, какие обвинения отражают реальные механизмы власти, а какие являются риторическим наказанием женщины, посмевшей действовать как мужчина. Важным элементом главы является брачное законодательство. Поттер показывает, что некоторые жалобы Прокопия на «искажение» брачных законов фактически свидетельствуют о расширении защиты женщин и о попытке навязать обществу более высокие моральные стандарты для мужчин. Это особенно ценно: книга позволяет увидеть, что христианизация права при Юстиниане была не только подавлением и дисциплиной, но и попыткой ограничить произвол сильных. Однако Поттер не скрывает и репрессивной стороны эпохи: религиозные, сексуальные и политические отклонения могли караться жестоко, включая пытки, унижения и казни.

Одиннадцатая глава, «Прошлые годы», обращается к последнему периоду жизни Феодоры. Здесь она уже не восходящая актриса и не молодая Августа, а опытная правительница, вокруг которой сложились устойчивые сети друзей, клиентов, церковных просителей и врагов. Особенно выразительны эпизоды с Иоанном Эфесским и антихалкидонскими рукоположениями. Феодора действует не как пассивная защитница, а как политический модератор: она может угрожать наказанием, но может и отступить перед просьбой святого человека; может закрывать глаза на незаконные с точки зрения официальной церковной политики действия, если считает их пастырски или политически необходимыми. Поттер здесь дает один из самых живых портретов Феодоры: не демонической интриганки и не иконной святой, а умной, властной, иногда жесткой, иногда ироничной женщины, которая умеет управлять конфликтом. Ее смерть в 548 году не становится просто биографическим финалом; она завершает особую модель соправления, после которой Юстиниан продолжит править, но уже без той силы, которая уравновешивала, направляла и иногда сдерживала его.

Двенадцатая глава, «Наследие», рассматривает посмертную судьбу образа Феодоры. Это не приложение, а важнейшая часть замысла. Поттер показывает, как Феодора превращалась то в святую покровительницу антихалкидонитов, то в развратную императрицу западного воображения, то в героиню пьес, опер, романов и фильмов. Он убедительно демонстрирует, что модерная культура часто знала не Феодору, а Прокопиеву Феодору, переработанную в эротико-политический миф. Особенно интересно наблюдение автора о художественных образах, где Феодора помещается в ситуации, исторически невозможные, но символически удобные: роскошная, опасная, чувственная женщина Востока, наблюдающая за насилием, управляющая мужчинами и погибающая от страсти. Здесь Поттер выходит за пределы обычной биографии и становится критиком исторической памяти. Для церковного читателя это особенно важно, потому что память о святых, еретиках, правителях и грешниках всегда формируется через нарративы. Вопрос не только в том, кем была Феодора, но и в том, почему разные эпохи нуждались в разных Феодорах.

Главная сила книги заключается в ее методологической честности. Поттер не обещает невозможного. Он постоянно напоминает, что источники фрагментарны, враждебны или апологетичны. Но вместо того чтобы отказаться от реконструкции, он строит вероятностную, контекстуальную биографию. Его Феодора не растворяется в легенде, потому что автор умеет соединять политическую историю, социальную историю, историю пола, церковную историю, топографию Константинополя и анализ литературного жанра. Особенно удачным является его подход к Прокопию: он не выбрасывает «Тайную историю» как клевету, но и не позволяет ей диктовать моральный приговор. В результате читатель учится историческому различению. Это ценное качество для богословского клуба, потому что богословское мышление также требует различать свидетельство, полемику, догматическое утверждение, риторический прием и духовную реальность.

Вторая сильная сторона — способность Поттера показать Феодору в богословском контексте без превращения книги в узкоспециальный трактат по христологии. Он достаточно ясно объясняет значение Халкидона, антихалкидонского движения, роли Севера Антиохийского, Иоанна Эфесского, Зооры, Анфима и других фигур. При этом он показывает, что догматические конфликты не существовали в вакууме. Они были связаны с языком, регионом, монашеством, имперской бюрократией, папством, дипломатией и памятью о насилии. Это особенно полезно современному читателю, который может слишком легко воспринимать древние соборы как последовательность формул, забывая, что за ними стояли общины, страхи, изгнания, компромиссы и имперские расчеты. Поттер не релятивизирует догматику, но историзирует ее восприятие, и это делает книгу богословски плодотворной.

Третья сильная сторона — внимание к женщинам и уязвимым группам без анахронистической морализации. Автор не превращает Феодору в современную феминистскую героиню, но показывает, что ее власть действительно имела гендерное измерение. Она поддерживала женщин, вмешивалась в брачные законы, защищала девочек от проституции, противостояла аристократическому презрению, создавала женские сети влияния. При этом она не была мягкой реформаторшей: ее власть могла быть опасной, мстительной и жестокой. Именно эта двойственность делает портрет убедительным. Поттер позволяет читателю увидеть, что забота о слабых в позднеантичной империи могла сочетаться с безжалостностью к врагам, а личная память о унижении могла стать источником как сострадания, так и политической агрессии.

Книга принесет особую пользу нескольким категориям читателей. Пастыри найдут в ней материал для размышления о том, как церковные конфликты переживаются не только на уровне формул, но и на уровне людей, общин и власти. Студенты богословия получат живой исторический контекст христологических споров VI века и увидят, почему после Халкидона церковное единство не было автоматически восстановлено. Миряне, ищущие интеллектуально честного разговора о христианской истории, увидят, что история Церкви не сводится ни к триумфальной схеме, ни к разоблачительной схеме: в ней святость, политика, грех, милосердие и насилие часто переплетены. Специалисты по истории Церкви и Византии, возможно, не найдут в книге исчерпывающей монографии по каждому спорному вопросу, но оценят ясность синтеза, широту источникового поля и умение автора писать академически доступно.

Конструктивная критика книги связана прежде всего с тем, что Поттер иногда слишком уверенно психологизирует Феодору там, где источники позволяют лишь осторожную гипотезу. Его реконструкция мотивов нередко убедительна, но читателю следует помнить, что перед нами не дневник Феодоры и не ее переписка, а восстановление по следам, оставленным другими. Иногда авторская симпатия к героине ощутимо склоняет весы против Прокопия: хотя Поттер прав, считая «Тайную историю» глубоко пристрастным текстом, не всегда очевидно, где заканчивается разоблачение риторики Прокопия и начинается желание спасти Феодору от слишком тяжелого обвинения. Кроме того, богословская сторона антихалкидонской позиции Феодоры могла бы быть раскрыта глубже. Поттер хорошо показывает социально-политическую функцию ее поддержки антихалкидонитов, но меньше внимания уделяет вопросу о том, как сама Феодора могла понимать тайну Воплощения, литургическую жизнь и церковное единство. Возможно, это связано с ограничениями источников, но для богословского читателя именно здесь остается пространство неудовлетворенности.

Еще одно слабое место — неизбежная зависимость повествования от вероятностных связок. Поттер часто реконструирует жизнь Феодоры через контекст: если она была связана с фракциями, она могла знать то-то; если она находилась в Антиохии, она могла слышать о Севере; если она поддерживала определенных монахов позднее, возможно, ее религиозные симпатии сформировались раньше. Такой метод оправдан при бедности источников, но он требует от читателя дисциплины. Не все правдоподобное является доказанным. Впрочем, сам автор обычно честно маркирует степень уверенности, и это смягчает проблему. Скорее критика должна быть направлена не против Поттера, а против самого жанра популярно-академической биографии: чтобы повествование было цельным, историк вынужден иногда соединять разрозненные фрагменты более плавно, чем позволила бы строго источниковедческая статья.

С богословской точки зрения можно также заметить, что книга почти не ставит нормативный вопрос о святости Феодоры. Поттер фиксирует, что она почитается в Сирийской православной церкви, и показывает основания этой памяти: защита антихалкидонитов, покровительство монахам, помощь гонимым, благотворительность. Но он не обсуждает глубоко, как возможно соотнести это почитание с ее участием в жесткой имперской политике, интригах и насилии. Для академического историка такая осторожность понятна, но для богословского клуба это как раз один из самых плодотворных вопросов. Феодора заставляет нас спросить, что церковная память делает с политической властью: очищает ли она ее через благодарность за защиту веры, забывает ли неудобные факты, или видит святость не как безгрешность, а как исторически конкретное служение Божьему народу в трагических условиях падшего мира?

В итоге книга Поттера заслуживает высокой оценки как глубокий, живой и интеллектуально честный труд. Ее главное достижение состоит в том, что она возвращает Феодоре историческую сложность. После прочтения уже невозможно удовлетвориться ни образом демонической блудницы из враждебной традиции, ни образом безупречной святой покровительницы. Перед нами женщина поздней античности, сформированная Константинополем, сценой, фракциями, бедностью, насилием, умом, красотой, религиозными конфликтами и властью. Она была одновременно продуктом своего века и одной из тех фигур, которые этот век изменили. Поттер завершает свой труд не окончательным приговором, а восстановлением вопроса. И именно поэтому его книга важна для богословского чтения: она учит смотреть на историю Церкви не как на музей готовых символов, а как на драму людей, которые искали Бога, власть, справедливость и спасение в условиях, где каждый выбор был нравственно неоднозначен. Феодора в этой книге остается актрисой, потому что знала силу образа; императрицей, потому что реально правила; и святой, потому что в памяти гонимых стала знаком защиты. Но все три слова в названии следует читать не как простую лестницу восхождения, а как напряженное единство судьбы, в которой слава и падение, политика и вера, грех и милость неразделимы.