Обзор книги Джона Майкла Грира «Койлбрен. Забытый оракул валлийских бардов»

Книга Джона Майкла Грира «Койлбрен. Забытый оракул валлийских бардов» представляет собой редкий пример труда, находящегося на пересечении истории религий, эзотерической филологии, неоязыческой реконструкции и практического руководства по символической работе. Для богословского читателя эта книга интересна не потому, что она принадлежит к христианской догматике или библеистике, а потому, что она позволяет увидеть, как в позднем европейском религиозном воображении рождаются, легитимируются и переосмысляются традиции, претендующие на древность, но фактически существующие в напряженном пространстве между памятью, мифом, национальным возрождением и творческой мистификацией. Грир пишет о койлбрене, магическом алфавите валлийских бардов, как о системе, которая долгое время считалась утраченной или неполной, поскольку сохранились сведения о формах букв и легендарном происхождении алфавита, но не были известны его символические значения. Главная проблема, которую он пытается решить, состоит в том, чтобы вернуть койлбрену статус не музейного курьеза и не фальшивой древности, а рабочей символической системы, пригодной для гадания, медитации и магической практики. Уже во введении автор честно признает двойственную природу материала: койлбрен связан с «Учением бардов», корпусом текстов, частично основанным на подлинных валлийских источниках, а частично созданным или переработанным Иоло Морганугом, поэтом, мистиком и мистификатором рубежа XVIII–XIX веков. Эта честность принципиальна: Грир не строит апологетику на доказательстве невозможной древности, а предлагает иной критерий ценности традиции. Для него духовная система может быть значимой не только потому, что она восходит к незапамятной древности, но и потому, что она стала частью живого религиозного и культурного опыта. Он прямо говорит, что современные ученые обычно отрицают древнее происхождение койлбрена, однако как явление друидического возрождения XVIII–XIX веков этот алфавит «не нуждается в более древней родословной» . В этом тезисе заключена методологическая программа всей книги: не доказать любой ценой, что койлбрен был тайным письмом доисторических друидов, а показать, что даже традиция, прошедшая через творчество Иоло, может стать осмысленным инструментом духовного воображения.

Исторический контекст книги определяется двумя взаимосвязанными процессами: упадком традиционной валлийской бардовской культуры под давлением английского политического и культурного господства и романтическим возрождением интереса к национальным древностям в конце XVIII века. Грир начинает первую главу с яркой сцены горседа на Примроуз-хилл 23 сентября 1792 года, когда Иоло Моргануг в кругу последователей провел церемонию осеннего равноденствия, задавая вопрос: «Мир среди нас?» — и получая ответ: «Мир!» . Эта сцена важна не только как живописный исторический эпизод. Она показывает рождение новой религиозно-культурной формы, которая одновременно претендует на древность и принадлежит модерности. В Европе уже начинается эпоха революций, национальных движений, романтической археологии, фольклорного собирательства и литературных мистификаций; именно в этом мире Иоло создает или реконструирует валлийское бардовство как систему ритуала, поэзии, этики и сакрального письма. Грир подчеркивает, что Уэльс сохранил уникальную поэтическую традицию, в которой бард был не просто автором стихов, а хранителем памяти, родословий, местной истории и культурной идентичности. Однако к XVIII веку профессиональная бардовская среда почти исчезла, а валлийский язык и культура находились под давлением английской социальной нормы. Поэтому фигура Иоло предстает у Грира не только как фигура обманщика, но и как фигура культурного спасателя. Он был фальсификатором, но фальсификатором особого рода: человеком, который подделывал прошлое, потому что настоящее утратило способность его слышать.

Именно здесь книга становится особенно интересной для богословского анализа. В истории религий нередко встречаются традиции, в которых «изобретенное» постепенно начинает функционировать как «унаследованное». Грир не скрывает, что Иоло Моргануг создавал подложные тексты, приписывал собственные стихотворения Давиду ап Гвилиму, вписывал свои идеи в древний авторитет и смешивал подлинные материалы с воображаемыми. Однако автор отказывается от слишком простого суда. Он показывает, что рукописная культура Уэльса сама по себе была фрагментарной, многие источники существовали в единственных копиях, а Иоло действительно знал и переписывал большое количество подлинных материалов. Поэтому «Учение бардов» невозможно целиком объявить ни чистой подделкой, ни чистой традицией. Оно является сложным гибридом памяти и вымысла. Для христианского богослова эта ситуация может служить поводом для более широкого размышления о различии между откровением, преданием и религиозной романтизацией. В христианстве нормативность традиции связана не только с древностью, но с апостольским свидетельством, церковным распознаванием и верностью истине. У Грира же действует иной критерий: традиция оценивается по символической связности, практической работоспособности и способности вдохновлять общину. Это не христианский критерий истины, но он честно обозначен и последовательно применяется.

Первая глава, посвященная Иоло Морганугу, является не побочным историческим введением, а фундаментом всей книги. Грир прослеживает путь Эдварда Уильямса, сына каменщика из Гламоргана, который познакомился с уцелевшими валлийскими бардами, научился традиционному стихосложению, собирал рукописи, взял бардовское имя Иоло Моргануг и постепенно превратился в центральную фигуру валлийского культурного возрождения. Автор показывает его трагическую раздвоенность: он был человеком выдающегося таланта, но таланта, который почти не имел социального применения в Британии XVIII века. Грир замечает, что Иоло превосходно владел «профессией средневекового придворного барда», но такой профессии уже не существовало. Отсюда рождается соблазн мистификации. Раздел о литературных подлогах Макферсона и Чаттертона помещает Иоло в более широкий контекст эпохи, когда Европа жаждала древних эпосов, национальных мифов и героических истоков. Иоло оказывается не исключением, а симптомом эпохи: он создает прошлое, потому что его народ нуждается в прошлом, способном противостоять культурному унижению. Сильная сторона Грира в том, что он не морализирует поверхностно. Он признает ложь, но также видит историческую функцию этой лжи. В этом отношении книга близка к исследованиям «изобретенных традиций»: она показывает, как ритуал, символ и миф могут становиться реальными социальными силами, даже если их древность сомнительна.

Вторая глава, «Койлбрен бардов», переходит от личности Иоло к самому алфавиту. Грир определяет койлбрен как систему из двадцати четырех букв, предназначенных для вырезания на дереве или камне. Он полемизирует с теми, кто называет койлбрен «псевдоалфавитом», справедливо указывая, что псевдоалфавит — это набор знаков, выглядящий как письмо, но не пригодный для письма, тогда как койлбрен действительно может записывать звуки валлийского языка . Это важный момент: даже если койлбрен не древний друидический алфавит, он не является бессмысленной декоративной выдумкой. Он имеет внутреннюю графическую и фонетическую логику. Легендарная история койлбрена строится вокруг мифа об Эйнигане, который увидел три столпа света, заключавшие все науки, вырезал знаки на трех ветвях рябины, но люди ошибочно стали поклоняться ветвям как Богу, вместо того чтобы понимать их как носителей Его Имени. Эта цитата из «Учения бардов», вынесенная в начало книги, богословски особенно выразительна: она говорит о постоянной опасности идолопоклонства, когда знак, призванный вести к истине, становится самостоятельным объектом поклонения. Даже вне христианской рамки здесь звучит глубокая религиозная интуиция: символ спасителен только тогда, когда он прозрачен для смысла; когда же он замыкает человека на себе, он становится ложным богом.

Подлинная история койлбрена, по Гриру, начинается не в доисторической древности, а с Иоло. Автор прямо утверждает, что не существует неоспоримых свидетельств существования койлбрена до Моргануга . Но затем он показывает, что алфавит не был произвольной фантазией. Его буквы состоят из вертикальных и диагональных черт, что связывается с символом трех лучей света, но также имеет практическое объяснение: такие линии удобно вырезать на дереве, тогда как горизонтальные черты могут расщеплять древесину, а кривые трудно резать аккуратно . Здесь проявляется характерная для книги двойная герменевтика: Грир одновременно читает форму символически и технически. Три луча света могут быть космологическим знаком, но они также порождают графическую экономию письма. Подобное соединение мистического и ремесленного особенно уместно в бардовском контексте, где слово, резьба, звук и память должны были образовывать единую практику.

Ключевое открытие Грира связано с «Грамматикой Эдерна Златоязыкого», редким изданием XIX века, где он обнаружил символические значения букв койлбрена и описание внутренней структуры алфавита. Рассказ об этой находке во введении написан почти как интеллектуальная автобиография: автор долго изучал «Учение бардов», зашел в тупик, случайно нашел ссылку в старой грамматике валлийского языка, затем обнаружил отсканированную «Грамматику Эдерна» и понял, что перед ним тот самый ключ, которого не хватало современным друидам. Важнейший вывод состоял в том, что значения букв койлбрена основаны не на названиях деревьев, как в огамической традиции, и не на мифологических именах, а на звуках и положении органов речи при артикуляции. Грир связывает это с древней и современной идеей звуковой символики. В этом месте книга становится особенно оригинальной: койлбрен предстает не просто как кельтский аналог рун или огама, а как система, в которой фонетика становится символикой. Звук не является нейтральным носителем значения; он сам обладает качеством, жестом, направлением, внутренней энергетикой. Для богословского читателя здесь неизбежно возникает параллель с более широкими религиозными учениями о слове: от библейской идеи творческого Слова до каббалистической символики букв и христианской молитвенной фонетики. Разумеется, Грир не пишет в христианской перспективе, но его материал показывает универсальную религиозную интуицию: звук и знак могут быть восприняты как участники космического порядка.

Третья глава, посвященная буквам койлбрена, является ядром практической реконструкции. Грир выбирает 24-буквенную версию алфавита Герайнта Синего Барда, считая ее наиболее употребительной. Каждая буква получает название, валлийское ключевое слово, общее значение, объяснение звуковой символики и значение в гадании. Этот раздел наиболее справочный и, возможно, наименее удобный для сплошного чтения, но именно он превращает книгу из исторического очерка в руководство. Здесь Грир демонстрирует, что его проект не сводится к красивой легенде о возрожденном письме. Он хочет дать читателю рабочий словарь символов. Буквы, по его мысли, должны быть выучены, произнесены, услышаны, соотнесены с телесной артикуляцией и затем использованы в размышлении. В этой главе наиболее явно проявляется сила и риск всей книги. Сила состоит в том, что автор строит стройную систему соответствий и не пытается искусственно подогнать койлбрен под уже известные оккультные схемы. Риск состоит в том, что реконструкция неизбежно выходит за пределы строгой истории. Даже если исходный ключ найден у Виллиямса аб Итела, современное гадательное и медитативное применение букв во многом принадлежит самому Гриру. Он не просто восстанавливает, но и творит.

Четвертая глава, «Гадание на койлбрене», раскрывает мантическое применение алфавита. Грир начинает не с техники раскладов, а с вопроса о природе гадания. Он рассматривает теории неслучайности, антропоцентрические объяснения, интуицию, экстрасенсорное восприятие и даже элементы теории игр. Особенно характерно его стремление не навязать одну догму, а дать несколько возможных моделей объяснения. Для него гадание может пониматься как синхронистическая модель мира, как инструмент доступа к скрытым данным психики или как метод структурированного размышления над ситуацией. Он пишет, что «случайно» выпавшие буквы могут стать срезом более общего положения дел, который гадатель учится понимать . Практические указания намеренно гибки: автор подчеркивает, что жестких неизменных правил гадания на койлбрене не существует, а его советы следует воспринимать именно как советы . Это отличает книгу от многих оккультных руководств, где техника сакрализуется чрезмерно. Грир, напротив, призывает к эксперименту, регулярной практике, запоминанию букв, проверке идей и постепенному развитию навыка. С богословской точки зрения именно этот раздел вызывает наибольшие вопросы, поскольку гадание в библейской традиции имеет проблематический статус и часто осуждается как попытка получить знание вне послушания Богу. Поэтому христианский читатель не может принять практические рекомендации Грира без серьезной критической дистанции. Однако как материал для изучения современных форм западной эзотерики эта глава чрезвычайно показательна: она демонстрирует, как мантика переосмысляется не только как предсказание будущего, но как язык символического самопознания.

Пятая глава, посвященная медитации на буквы койлбрена, существенно расширяет значение системы. Здесь койлбрен перестает быть только гадательным инструментом и становится дисциплиной созерцания. Автор цитирует «Учение бардов»: «Символ есть некий образ, который требует постижения; будучи же постигнут, он одного взгляда являет истину, для должного понимания коей понадобилось бы премного букв, премного песен или речей витийств» . Эта фраза, пожалуй, лучше всего выражает духовную эстетику книги. Символ не заменяет мышление, но сгущает его; не отменяет речь, но превосходит ее краткостью; не сообщает истину механически, но требует постижения. Грир напоминает, что медитация не является исключительно восточной практикой, поскольку в западной, в том числе христианской, традиции существовали развитые формы сосредоточенного размышления. Он определяет медитацию как удержание внимания на одном объекте, не позволяя мысли беспорядочно перескакивать. Далее он предлагает подготовительные упражнения, практику сосредоточения на буквах и скраинг, то есть созерцательное видение образов. Для богословского клуба эта глава может быть особенно плодотворной, если читать ее сравнительно: она помогает сопоставить западную эзотерическую медитацию с христианским размышлением, lectio divina, иконным созерцанием и молитвенной дисциплиной внимания. В то же время различие остается существенным: у Грира символ служит раскрытию скрытых пластов сознания и магико-мантической работы, тогда как в христианской традиции созерцание подчинено личному Богу, покаянию и преображению в благодати.

Приложения к русскому изданию имеют самостоятельную ценность. Отрывки из «Учения бардов» позволяют читателю увидеть первичный мифопоэтический материал, а не только пересказ Грира. Фрагмент «Грамматики Эдерна Златоязыкого» важен как документальная основа реконструкции. «Миф об Эйнигане» самого Грира показывает, как автор не только исследует традицию, но и продолжает ее творчески. Приложение Франца Бардона о мистицизме букв расширяет контекст, помещая койлбрен в более широкую европейскую эзотерическую проблематику сакрального алфавита. Для русскоязычного читателя эти приложения особенно полезны, потому что они дают редкий доступ к материалам, которые обычно остаются вне поля внимания не только богословов, но и специалистов по истории религий.

Кому может быть полезна эта книга? Прежде всего исследователям современных религиозных движений, историкам неоязычества, кельтского возрождения и западного эзотеризма. Она дает компактный, но насыщенный пример того, как формируется новая традиция, как она ссылается на древность, как переживает критику подлинности и как затем переосмысляет себя в практическом ключе. Студентам богословия книга может быть полезна как материал для различения откровенной религии, культурной памяти, мифотворчества и оккультной практики. Пастырям она может помочь лучше понимать людей, увлеченных неоязычеством, друидизмом, рунами, оракульными системами и альтернативной духовностью: за такими увлечениями часто стоит не просто жажда экзотики, а поиск символического языка, связи с землей, предками, словом, телом и воображением. Мирянам, интересующимся интеллектуальными ответами на вопросы о религии и культуре, книга может показать, насколько сложным бывает вопрос «подлинности» традиции. Специалисты по церковной истории могут прочитать ее как параллельный случай национально-религиозного возрождения, сравнимый, хотя и не тождественный, с тем, как в разных христианских культурах переоткрывались литургические, языковые и монашеские древности.

Сильные стороны книги очевидны. Прежде всего это интеллектуальная честность Грира в вопросе происхождения койлбрена. Он не пытается защищать заведомо слабую гипотезу о доисторической непрерывности, но и не принимает позитивистское обесценивание всего, что связано с Иоло. Его позиция тоньше: древность не доказана, но символическая и историко-культурная значимость реальна. Вторая сильная сторона — ясная структура. Книга последовательно движется от исторического контекста к алфавиту, от алфавита к буквам, от букв к гаданию, от гадания к медитации. Третья — умение автора соединять исследовательский и практический регистры. Он пишет не как холодный академик, но и не как безответственный оккультный энтузиаст; его текст постоянно балансирует между критикой и вовлеченностью. Четвертая — уважение к символу как к сложной форме знания. Грир показывает, что буква может быть звуком, графемой, жестом органов речи, мифологическим знаком, инструментом памяти и предметом созерцания одновременно.

Однако критика также необходима. Главная слабость книги заключается в том, что граница между исторической реконструкцией и современным творческим достраиванием иногда остается недостаточно четкой. Автор честно говорит о позднем происхождении койлбрена, но затем практическая часть нередко создает впечатление более цельной традиции, чем позволяют источники. Второй вопрос касается критерия «работоспособности». Грир неоднократно утверждает, что койлбрен хорошо работает в гадании и медитации, но это утверждение принадлежит скорее области личного опыта, чем проверяемой аргументации. Третий момент — богословский. Книга почти не задается вопросом о духовной природе тех сил и практик, с которыми работает. Для оккультного автора это естественно, но для христианского читателя такая нейтральность неприемлема: мантика и магическая символика требуют не только культурологического интереса, но и духовного различения. Четвертый недостаток — ограниченность сравнительного религиоведческого анализа. Грир упоминает каббалу, руны, огам, японскую котодаму, но не всегда достаточно строго различает традиции, в которых буквы являются частью богословски укорененной системы, и современные реконструкции, где символика создается заново. Наконец, литературно книга местами слишком уверенно переходит от исторического повествования к инструктивному тону, и читателю приходится самому удерживать дистанцию между «так было», «так могло быть», «так предлагает автор» и «так можно практиковать сегодня».

В целом «Койлбрен» Джона Майкла Грира — труд значительный не потому, что он окончательно доказывает древность валлийского сакрального алфавита, а потому, что он честно и талантливо показывает жизнь традиции после утраты ее исторической наивности. Перед нами книга о том, как символ может быть спасен из архива, как сомнительная древность может уступить место осознанной современной практике, как мистификация может стать частью национального возрождения, а алфавит — картой внутреннего мира. Для богословского клуба эта книга ценна именно как предмет критического чтения. Ее нельзя принимать как духовно нейтральное руководство, особенно в части гадания и магических операций; но ее нельзя и просто отбросить как курьез неоязыческой литературы. Она заставляет задуматься о власти слова, о связи письма и памяти, о потребности народов в сакральной истории, о тонкой границе между преданием и вымыслом, о том, как религиозное воображение создает формы, в которых люди ищут смысл. Христианский читатель, сохраняя верность библейскому различению духов, может увидеть в этой книге важное свидетельство о современном человеке: он по-прежнему ищет знаки, алфавиты, лучи света, тайные имена и символы, способные собрать рассыпанный мир в осмысленный порядок. Именно поэтому рецензируемый труд заслуживает внимательного, трезвого и вдумчивого обсуждения.