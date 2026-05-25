Обзор книги Элдреда Л. Эколса «Благодать, в которой мы пребываем: Изучение книги Послания к Римлянам»

Богословское наследие христианской церкви знает немало трудов, посвященных разбору Послания к Римлянам, однако книга известного исследователя Элдреда Л. Эколса «Благодать, в которой мы пребываем: Изучение книги Послания к Римлянам», выпущенная Восточно-Европейской Миссией в Вене, занимает в этом ряду особое место. Автор обращается к тексту, который историк Филипп Скафф назвал «наиболее выдающимся произведением из всех произведений, созданных наиболее выдающимися людьми», преследуя цель раскрыть глубочайший догматический и практический смысл центральной павловой темы — учения о божественной благодати. Написанное Апостолом Павлом в конце его третьего миссионерского путешествия около 58 года нашей эры из дома Гаийя в Коринфе, Послание к Римлянам изначально было адресовано общине, которую сам Апостол еще никогда не посещал. Тот факт, что римские христиане на момент написания послания не обладали харизматическими дарами, передаваемыми исключительно через возложение рук Апостолов, служит для Эколса важным историко-богословским свидетельством, прямо опровергающим традиционные притязания Римско-Католической Церкви на то, что Апостол Петр на протяжении двадцати пяти лет являлся епископом Рима. Происхождение этой общины, скорее всего, связано с иудеями, обратившимися в христианство в день Пятидесятницы. Главный богословский вызов, на который отвечает Эколс в своем исследовании, заключается в преодолении многовековых схоластических дебатов о соотношении веры и дел, которые зачастую приводили к недооценке благодати как первоочередного, фундаментального основания человеческого спасения, без которого ни вера, ни дела не имеют никакой силы. Методология автора базируется на строгом текстуальном анализе и убеждении, что благодать первична и отражает саму природу Бога, в то время как вера вторична и представляет собой лишь антропологический ответ, канал принятия этого совершенного божественного дара.

Разворачивая логику первого урока, Эколс указывает на то, что подлинная природа удивительной божественной благодати исключает любые попытки человека заработать или оплатить свое спасение, поскольку у падшего человечества попросту нет для этого никаких автохтонных активов или духовного капитала. Автор детально разбирает две ключевые исторические ошибки, искажающие это учение и проистекающие из смешения понятий спасения и освящения. Первая ошибка синергетически рассматривает благодать как субсидию, которая лишь восполняет недостающую часть долга человека перед Богом, тогда как первая часть уплачивается собственной праведностью. Второе заблуждение эсхатологически утверждает, что благодать действует лишь в момент крещения, омывая прошлые грехи, после чего человек вынужден на протяжении всей оставшейся жизни балансировать на божественных весах правосудия исключительно за счет собственных усилий. Опровергая эти мнения, Эколс напоминает, что Бог вменяет праведность независимо от дел, а духовные одежды искупленных представляют собой не лоскутное одеяло, а совершенный результат подлинного искупительного труда Христа. При этом исследователь предостерегает от ложного понимания свободы, подчеркивая, что добрые дела являются неизбежным результатом и плодом истинного обращения, а не его основанием. Настоящая спасающая вера не может существовать без сопутствующих ей дел, и хотя верующий защищен непрерывным очищающим действием крови Христа, он сохраняет свободу выбора и может утратить спасение, если сознательно вернется к прежнему греховному образу жизни и отвергнет дар благодати. Эколс формулирует глубокий парадокс: именно в момент полного осознания собственной греховности человек начинает по-настоящему понимать свою крайнюю нужду в благодати, подобно блудному сыну, достигшему дна деградации. При анализе библейского откровения в книге Исход автор показывает, что предупреждения Бога о наказании греха до третьего и четвертого рода, ярко проявившиеся в Вавилонском рабстве, относятся к историческим последствиям национальных бедствий Израиля, а не к наследованию вечной вины, поскольку на финальном суде каждый человек даст персональный ответ исключительно за свои собственные грехи.

Переходя к анализу царствования благодати, исследователь подчеркивает, что приход закона Моисея лишь увеличил вину за грех, поместив его в фокус человеческого внимания, однако это послужило фоном для преизобилования божественного милосердия. Юридический план Сатаны, действовавшего как обвинитель и требовавшего неукоснительной смерти согрешающей души, был полностью разрушен на кресте Голгофы, где божественная благодать удовлетворила требования совершенной справедливости, совершив то, что злая природа дьявола была не в состоянии предвидеть. Эколс поясняет, что до исторической смерти Христа действие божественной милости ограничивалось сферой временной благодати, даруемой отдельным праведникам, таким как Ной, Авраам или Давид, а также сферой обещанной, отсроченной благодати, которую ветхозаветные верующие созерцали лишь смутно и издали, получив полноту искупления только тогда, когда пролитая кровь Спасителя юридически покрыла прегрешения всех эпох. Царствование благодати в сердцах верующих порождает мощный изливающийся поток любви, который радикально трансформирует их образ жизни и отношение к миру. Автор обращается к примеру ранней иерусалимской общины, где великая благодать проявлялась в полном пренебрежении к материальным ценностям и добровольном разделении имущества ради нужд ближних, что придавало колоссальную достоверность их апостольской проповеди. Христианская жизнь уподобляется пророческому образу могучей реки Иезекииля, которая берет начало у порога храма и, изливаясь во внешний мир, превращает пустыню смерти в пространство непрекращающегося круга жизни и духовного плодородия.

Центральное место в критическом анализе Эколса занимает учение об универсальности греха и природы осуждения, без ясного понимания которых невозможно оценить всю широту спасения. Осуждение трактуется не просто как отсутствие наград, но как леденящий душу ужас вечной смерти и абсолютного отделения от присутствия Бога. Используя яркое повествование о казни преступника Чарли Пенса и его обличении равнодушного капеллана, автор показывает, что реальность ада должна вызывать у христиан глубокую скорбь и непрестанное мучение за неспасенный мир. Вне Христа весь мир представляет собой безжизненную духовную пустыню, усеянную сухими костями, поскольку божественная праведность органически не может потворствовать злу или закрывать глаза на преступление закона. Вместе с тем, Эколс решительно заявляет, что грех не наследуется генетически. Опровергая традиционные августинианские толкования Послания к Римлянам, исследователь доказывает, что в тексте идет речь о духовной смерти, а не о физической, ведь в противном случае все христиане должны были бы обладать физическим бессмертием. Ссылаясь на то, что глагол «согрешили» в оригинале употреблен в специфической форме gnomic aorist, указывающей на универсальную истину человеческого опыта, а не на одномоментный исторический акт Адама, автор обосновывает изначальную невинность младенцев, которых Иисус ставил в пример как образец для вхождения в Царство Божие.

Догматическим стержнем книги становится строгое разграничение между оправданием и освящением, непонимание различий между которыми в средние века привело к искажению искупительной жертвы Христа, возникновению системы епитимий и ложной концепции чистилища. Оправдание определяется автором как мгновенный, завершенный судебный акт божественной благодати, совершаемый полностью вне человека, на кресте, где Бог вменяет грешнику совершенную праведность Своего Сына и провозглашает его свободным от юридического наказания, не изменяя при этом его внутренние моральные наклонности в ту же секунду. Эколс блестяще иллюстрирует это на примере судебного штрафа, уплаченного за неимеющего средств водителя его верным другом. Напротив, освящение представляет собой непрерывный, прогрессивный внутренний процесс, в котором Бог и человек действуют синергично, постепенно удаляя шрамы и последствия греха, преображая верующего в образ Христа на протяжении всей его земной жизни. Опираясь на древнееврейское понятие gadash и новозаветное hagiadzo, автор доказывает, что изначальное значение святости — это не моральное качество, а буквальное отделение, отрезание для особой божественной миссии, ввиду чего даже безгрешный Спаситель был освящен Отцом для дела искупления. Средствами этого прогрессивного освящения выступают Слово Божье, церковное общение, коллективное богослужение и священные символы крещения и Вечери Господней, которые объективно погружают сознание верующего в непреходящую реальность смерти и воскресения Иисуса Христа.

Анализируя спасительный механизм веры, Эколс подчеркивает, что библейское понятие pistis всегда означает нечто несравненно большее, чем простое интеллектуальное согласие с историческими фактами. Спасительная вера развивается через три важнейшие стадии: от логического признания свидетельств к эмоциональному осознанию личной нужды в Спасителе и, наконец, к волевому решению полностью подчинить свою жизнь господству Христа, уподобляясь решимости блудного сына. Рассматривая знаменитый лозунг Реформации о спасении только верой, автор указывает на его историческую обусловленность как реакцию на католический легализм, однако отмечает, что в контексте Нового Завета водное крещение не является человеческим делом самоправедности, но выступает как неотъемлемая, действенная часть самой спасающей веры, в которой человек символически сораспинается Христу. В качестве яркого исторического прототипа такой живой веры Эколс детально живописует образ Авраама, который ради божественного призыва покинул цветущий, высокоразвитый мегаполис Ур Халдейский, выбрав долю странствующего чужеземца ради сохранения своего потомства от языческого разложения. Иллюстрируя этот библейский принцип актуальным примером, автор делится трогательной историей своего друга, немецкого инженера Ули Стейнигера, который потерял все свое элитное имущество в Африке во время Второй мировой войны, но через это лишение обрел Христа и стал незаменимым миссионером в послевоенной Германии. Испытания Авраама, простиравшиеся от изгнания Измаила до готовности принести в жертву Исаака, трактуются Эколсом как необходимый процесс расширения горизонтов веры патриарха и создания вечного образца для всех последующих поколений верующих.

Практическое измерение благодати требует от христианина принесения своего тела в жертву живую, что Эколс противопоставляет мертвым ритуалам ветхого закона. Как и в случае с добровольной жертвой всесожжения, требовавшей сожжения животного без остатка, или царем Давидом, отказавшимся приносить Богу то, что досталось ему даром, подлинное служение требует тотальной самоотдачи, времени и талантов. Потрясающими примерами такой щедрости выступают бедная вдова, отдавшая все свое пропитание, и церкви Македонии, которые посреди глубокой нищеты преизбыточествовали в богатстве радушия, поскольку первоначально отдали самих себя Господу. Эколс подвергает жесткой критике исторические феномены столпничества и монашеского затворничества, утверждая, что изоляция в пещерах ради укрепления личной надежды на спасение является скрытой формой духовного эгоизма, тогда как истинная живая жертва приносится исключительно на алтаре деятельного служения людям ради воплощения замысла Бога о спасении мира. Эта же благодать регулирует и внешние социальные обязанности христианина как гражданина своего государства. Рассматривая контекст сурового правления Нерона, Эколс поясняет, что Апостол Павел видел в Римской империи как выдающиеся правовые и инфраструктурные достоинства, так и ужасающие пороки, включая рабство и императорский культ. Государство как таковое установлено Богом для предотвращения хаоса и анархии, поэтому христианин обязан уважать закон, платить налоги и отдавать кесарево кесарю, однако этот долг лояльности немедленно аннулируется, как только законы страны начинают требовать прямого нарушения заповедей Творца. В условиях современной западной демократии это обязательство расширяется до необходимости активного использования гражданских прав, свободы слова и участия в выборах для утверждения евангельских ценностей в общественном пространстве.

Особое внимание автор уделяет сохранению внутрицерковного мира, подробно разбирая четырнадцатую главу Послания к Римлянам. Эколс с горечью констатирует, что история церкви изобилует расколами из-за настойчивого стремления превратить личные мнения в незыблемые догмы веры. Прослеживая генезис этой проблемы от раннего зарождения монархического епископата во времена Игнатия Антиохийского, исследователь показывает, как культурные разногласия первого века между иудеями и язычниками относительно обрезания, употребления мяса, соблюдения субботы или адаптации языческого дня зимнего солнцестояния под праздник Рождества успешно разрешались апостолами на основе взаимного уважения и признания свободы совести. Описывая случай из собственной пастырской практики, когда его пригласили рассудить ожесточенный спор в общине относительно использования вина или виноградного сока на причастии, Эколс отмечает, что его предложение поставить на поднос и то, и другое натолкнулось на яростный отказ нетерпимых сторон, что обнажило более глубокую духовную проблему — укоренившийся дух фарисейства. Церковное единство должно строиться на незыблемом основании истины Ефесянам 4:4-6, признавая, что разнообразие не чудотворных, но естественных даров и талантов, уподобляемых сложной структуре человеческой руки, служит созиданию всего тела Христова. При этом руководители церкви призваны осуществлять пастырство не через диктат власти, а через личный пример, что отражено в греческом слове pro-histemi, а состоятельные раздаватели пожертвований должны давать в простоте сердца — en haploteti, не пытаясь использовать свои финансы как инструмент контроля над общиной.

Богословская глубина Эколса со всей очевидностью раскрывается в его экзегетическом разборе одиннадцатой главы Послания к Римлянам, где он решительно отвергает популярные футуристические спекуляции вокруг создания геополитического государства Израиль в 1948 году и несбывшиеся пророчества о Втором пришествии в 1988 году. Автор доказывает, что вечные обетования земли и трона, данные патриархам и Давиду, носили условный характер и были полностью аннулированы в их буквальном плотском выражении из-за тотальной неверности Израиля завету, в результате чего Бог заменил его Новым Заветом, а обетование трона духовно и окончательно реализовал в воскресении и воцарении Иисуса Христа в день Пятидесятницы. Скрупулезно анализируя греческий оригинал стиха Римлянам 11:26, Эколс указывает на важнейшую лингвистическую деталь: Апостол Павел употребляет наречие образа действия houstos, что означает «именно таким образом», а не временной союз hoste, переводящийся как «и тогда». Таким образом, фраза «весь Израиль спасется» указывает не на массовое обращение этнических евреев в конце истории, а на то, что всякий истинный представитель духовного Израиля — как еврей, так и язычник — спасается исключительно через личную веру во Христа, без каких-либо расовых привилегий. Эта победа над грехом гарантирована обитающим в верующем Святым Духом, укрепляющим душу посреди непрестанного внутреннего конфликта плоти и духа, подробно описанного в седьмой главе послания. Уподобляя христианскую жизнь суровой воинской службе или альпинистскому восхождению, автор напоминает, что в Божьем суверенном предвидении, находящемся вне рамок человеческого времени, все Его избранные уже прославлены, что Апостол грамматически фиксирует через оборот gnomic aorist, утверждая финальную победу искупленных как непреложный, уже свершившийся в вечности факт.

Аналитический разбор целевой аудитории данного исследования показывает, что книга Эколса способна принести колоссальную практическую и интеллектуальную пользу широкому кругу читателей. Для пастырей и проповедников этот труд послужит превосходным экзегетическим компендиумом, предоставляющим точные лингвистические инструменты для деконструкции сложных догматических пассажей павловой мысли. Студенты богословских факультетов почерпнут из книги методологический образец того, как академическая библеистика может гармонично сочетаться с ясным, доступным изложением. Для мирян, уставших от изнуряющей рутины легалистского «христианства правил» и постоянно пребывающих в угрызениях совести из-за чувства собственной неполноценности, книга станет настоящим духовным манифестом освобождения, помогающим перерасти из рабской психологии долга во взрослые, исполненные любви взаимоотношения с Богом. Наконец, специалисты по истории церкви и социологии религии обнаружат в главах, посвященных церковному миру и дарам благодати, глубокий анализ механизмов возникновения конфессиональных расколов и ценные рецепты их преодоления через призму христианской свободы.

Давая взвешенную критическую оценку монографии Эколеса, необходимо выделить ее неоспоримые сильные стороны. Книга поражает своей внутренней монолитностью, безупречной логической последовательностью и удивительной способностью автора переводить сложнейшие концепции форсированного судебного оправдания на язык живых, запоминающихся метафор и глубоких экзистенциальных историй. Четкое, хирургически точное разграничение между юридическим статусом оправдания и прогрессивным процессом освящения предохраняет читателя как от опасности легалистского отчаяния, так и от антиномизма. Особого признания заслуживает смелый и честный лингвистический анализ одиннадцатой главы Послания к Римлянам, вносящий колоссальную ясность в запутанные эсхатологические дискуссии современности. Вместе с тем, с точки зрения строгого академического богословия, книга не лишена определенных слабых мест. Критический анализ автора в отношении средневековой католической системы спасения, догматов о чистилище и индульгенциях носит излишне полемический, порой упрощенный характер, оставляя без внимания сложные внутренние философские обоснования контраргументов оппонентов. Кроме того, аргументация Эколса в пользу исключительно не чудотворной, естественной природы даров в двенадцатой главе Римлянам, основанная на временном отсутствии апостолов в Риме, выглядит концептуально незавершенной и могла бы быть усилена более детальным разбором святоотеческой экзегезы первых веков, дабы полностью удовлетворить взыскательного теолога. Тем не менее, указанные замечания ничуть не умаляют фундаментальной ценности рецензируемого труда. Книга Элдред Л. Эколса остается выдающимся, глубоко укорененным в библейском тексте исследованием, которое дарует читателю не просто академические знания, но подлинный внутренний мир и безмятежность духа, проистекающие из ясного осознания величия той благодати, в которой мы стоим.