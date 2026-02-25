Обзор книги «Гоэтия. С предисловием и комментариями Алистера Кроули»

Книга «Гоэтия. С предисловием и комментариями Алистера Кроули» представляет собой второе исправленное и дополненное издание одного из самых влиятельных магических гримуаров западной традиции — первой части «Лемегетона», или «Малого Ключа царя Соломона». Перед нами не просто репринт средневекового текста, а версия 1904 года, подготовленная Макгрегором Мазерсом и Алистером Кроули, снабжённая обширным предисловием, комментариями, енохианскими вставками, таблицами соответствий и дополнительными материалами современных телемитов.

Сам текст «Гоэтии» традиционно приписывается царю Соломону, однако исторически он восходит к позднесредневековым рукописям XV–XVII веков. В книге описываются 72 духа, якобы заключённые Соломоном в медный сосуд и подчинённые его печати, а также методы их вызова, принуждения и отпускания. Структура издания тщательно выстроена. После предисловия Hymenaeus Beta, где даётся исторический контекст публикации 1904 года и описывается роль Кроули и Мазерса в истории ордена Золотой Зари, следует собственно магический корпус: «Предварительное призывание», «Церемониальная магия с точки зрения посвящённого», перечень духов Шемхамфораша, описания магических принадлежностей — круга, треугольника, пентаклей, кольца Соломона, медного сосуда — и затем подробные заклинания для вызова и принуждения духов.

Особенно примечательна редакторская работа Кроули. Он не ограничился публикацией рукописного текста, но встроил в него собственную эзотерическую интерпретацию. Его эссе «Церемониальная магия с точки зрения посвящённого» пытается представить гоэтию не как демоническую практику в буквальном смысле, а как психологическую работу с бессознательным, где духи — это аспекты внутренней природы мага. Включение енохианских заклинаний, переработанных формул и многочисленных символических соответствий демонстрирует стремление Кроули интегрировать соломоновскую магию в более широкую систему телемитской философии.

Издание богато иллюстративным материалом: пентакли духов, магические символы, рисунки Кроули, гравюры Луи Бретона. В приложениях приведены таблицы дневных и ночных демонов, их астрологические соответствия, сферы влияния, а также отчёты о современных гоэтических экспериментах, включая тексты Стива Сэйвдоу и Лона Майло Дюкетта. Таким образом, книга выходит за рамки исторического документа и становится частью живой традиции западного оккультизма XX–XXI веков.

С точки зрения рецензента, книга представляет значительный историко-культурный интерес. Это ключевой текст для понимания эволюции западной магии от средневековых гримуаров к герметическим орденам XIX века и далее к телемитскому движению. Комментарии Кроули позволяют увидеть, как магический текст был переосмыслен в духе модернистской эзотерики, где акцент переносится с буквального «вызывания демонов» на внутреннюю алхимию сознания.

Однако критические замечания неизбежны. Во-первых, «Гоэтия» остаётся магическим руководством, в котором подробно описаны ритуалы вызова духов, принуждения и наложения проклятий. Для неподготовленного читателя текст может быть воспринят буквально, что несёт как психологические, так и духовные риски. Во-вторых, историческая достоверность соломоновой атрибуции является фикцией; это поздняя псевдоэпиграфия, что требует критической дистанции. В-третьих, редакторская позиция Кроули носит ярко выраженный субъективный характер: он использует гримуар как средство самоутверждения и полемики с Мазерсом и орденской иерархией, что видно уже в предисловии и скрытых аллюзиях. Его биографический контекст, связанный с орденскими конфликтами и судебными процессами, накладывает на текст отпечаток личной борьбы за власть в эзотерическом сообществе.

С богословской точки зрения книга противоречит традиционному христианскому пониманию духовной практики. Хотя Кроули интерпретирует духов как символические силы психики, сам корпус заклинаний основан на средневековой демонологии и предпосылке возможности принуждения духовных сущностей. Это вступает в конфликт с ортодоксальным богословием, где подобные практики рассматриваются как опасные и недопустимые.

Отзывы об этом издании в оккультной среде обычно положительные: ценится полнота текста, сохранение версии 1904 года, наличие комментариев и таблиц соответствий. Для практикующих магов оно служит каноническим источником. В академическом же контексте «Гоэтия» рассматривается прежде всего как памятник эзотерической литературы и пример модернистской переработки средневекового магического корпуса.

В целом данная книга — это сложный и многослойный текст, сочетающий средневековую магию, викторианскую герметику и телемитскую философию. Её значение трудно переоценить в истории западного эзотеризма, однако воспринимать её следует с исторической и критической дистанцией. Это не просто «руководство по вызову духов», а документ эпохи, свидетельствующий о трансформации магического мышления в переходе от традиционного мира к модерну, где границы между символом, психологией и метафизикой становятся размытыми.