Обзор книги игумена Арсения (Соколова) «Двенадцать. Книги малых пророков»

Книга игумена Арсения (Соколова) «Двенадцать. Книги малых пророков» представляет собой редкий для современной русскоязычной церковной среды жанр: академически ответственный, но сознательно краткий и доступный путеводитель по одному из самых трудных и наименее читаемых разделов Ветхого Завета. Уже библиографическое описание задает масштаб труда: автор — историк и библеист, обращающийся к ветхозаветным книгам так называемых малых пророков, чтобы в двенадцати кратких очерках раскрыть их духовный смысл и показать, как каждый пророк являет Божью весть собственным, неповторимым образом. Эта книга возникает не из кабинетного желания еще раз пересказать известные сведения, а из вполне пастырской и педагогической потребности: сам автор объясняет, что поводом стала встреча с прихожанами московского храма, где за короткое время нужно было рассказать обо всех двенадцати пророках и выделить главное в послании каждой книги. Так рождается замысел «вводного пособия», которое дает минимум историко-критических сведений, но сосредоточивается на духовной особенности каждой книги, потому что каждая из них, по удачному образу автора, подобна особому бриллианту в единой короне Двенадцати.

Исторический и богословский контекст книги связан с тем, что «малые пророки» для большинства церковных читателей остаются не столько прочитанным текстом, сколько смутным каноническим массивом между большими пророками и Новым Заветом. Их называют «малыми» не по значению, а по объему, однако именно краткость часто делает их трудными: в этих книгах сжато соединены история Израиля и Иудеи, Ассирии и Вавилона, персидская эпоха, культовые вопросы, социальная критика, политическая теология, суд над народами, надежда на Сион, эсхатология дня Господня и ожидание мессианского времени. Главный вызов, на который отвечает игумен Арсений, состоит в том, чтобы вывести эти книги из зоны благочестивой неразличимости. Как замечает в предисловии протоиерей Геннадий Фаст, даже регулярно читающий Библию человек часто затруднится ясно объяснить, чем Амос отличается от Осии, Наум от Аввакума, Иоиль от Авдия. Автор решает эту проблему не путем энциклопедического перечисления, а методом духовно-библейского портрета: он соединяет историко-филологическую компетентность с литературным чутьем и пастырской ясностью, позволяя каждому пророку «зазвучать» собственным голосом, но внутри единой книги Двенадцати.

Метод аргументации Соколова можно определить как каноническо-исторический. Он не отказывается от вопросов датировки, редакции, жанра, языка, влияния древневосточной политики и внутренней композиции пророческих книг, но эти вопросы не становятся самоцелью. Они служат более глубокой задаче: понять, какое слово Божие звучит в каждом пророке и почему это слово не утратило силы. Автор не боится говорить о сложной истории текста, о позднем оформлении некоторых книг, о редакторских добавлениях, о различии частей внутри Захарии, но вся эта научная работа остается включенной в церковное чтение Писания. Он не разрушает канон исторической критикой, а показывает, что канон вобрал в себя историческую многослойность и превратил ее в богословское единство. Уже в предисловии звучит формула, определяющая тон всей книги: пророк — не священник, не мудрец и не пастырь в обычном смысле, а тот, к кому обращено Божие повеление: «Трубу к устам твоим!»; пророком не становятся по профессии, его не назначают и не избирают, он вынужден говорить, потому что так велит Бог.

Первый очерк, посвященный Осии, имеет программное значение для всей книги. Соколов объясняет, почему именно Осия стоит первым в каноне Двенадцати, хотя Амос, вероятно, исторически старше. Ответ автора богословски убедителен: книга Осии начинается с супружеской метафоры, которая оказывается ключом к истории избранного народа. Израиль изображается неверной женой, Бог — верным мужем, а нарушение Синайского завета — супружеской изменой. Автор пишет, что более подходящего начала для книги Осии и для всей книги Двенадцати невозможно представить: Израиль стоит на краю политической катастрофы, и Осия дает ей духовное объяснение — причина катастрофы в измене Богу. Особенно важно, что Соколов не сводит Осию к моралистическому обличению. Напротив, центр его прочтения — любовь Бога, превосходящая законную логику развода и наказания. Осия, по его словам, может быть назван предтечей Нового Завета, потому что у него прощение не просто следует за обращением, а предшествует ему и вызывает его; безусловная любовь Бога надеется на взаимность, но не обусловлена ею. В этом месте рецензируемая книга достигает высокой богословской плотности: пророческая книга раскрывается как предвестие евангельской притчи о блудном сыне и новозаветной тайны Жениха и Невесты.

Глава об Иоиле выстраивается вокруг темы дня Господня. Соколов показывает, что книга Иоиля трудна для датировки, потому что почти лишена конкретных исторических указаний; ее пророчества можно помещать в широкий период от IX до III века до Рождества Христова, а многие признаки склоняют исследователей к позднему, послепленному оформлению текста. Но эта неопределенность не ослабляет богословского содержания, а, напротив, делает книгу Иоиля более универсальной. Саранча, засуха, пожар, военное нашествие, космические знамения и излияние Духа складываются в картину эсхатологического кризиса. Автор подчеркивает, что выражение «день Господень» у Иоиля встречается особенно часто и что у него эта тема становится «компендиумом» пророческого богословия дня Господня: это уже не просто исторический день бедствия, а день, выходящий за пределы истории и открывающий эру Божьего Царства. При этом Соколов особенно тонко раскрывает покаяние как «возвращение»: не просто сожаление, не эмоциональное раскаяние, но решительное изменение направления жизни. Кульминацией главы становится христианское прочтение Иоиля 2:28–32 как пророчества о Пятидесятнице, рождении Церкви и ее пророческой миссии среди народов.

Глава об Амосе переносит читателя из мира брачной метафоры и апокалиптических знамений в пространство Божьей правды. Амос для Соколова — пророк социальной и судебной праведности, человек, которого Божий рык вырывает из обычной жизни. Автор особенно выделяет знаменитый ответ Амоса Амасии: «Я не пророк и не сын пророка», объясняя, что это не отказ от миссии, а указание на ее подлинность: пророчество не профессия, а призвание; главное — быть посланным Богом и иметь слово Божие в устах. Важна и композиция книги Амоса: она начинается с пророчеств против окружающих народов, чтобы затем неожиданно повернуть обличение против самого Израиля. Такой риторический ход разрушает комфорт слушателей: они готовы слышать суд над чужими, но оказываются сами поставлены перед судом Божьим. В этом чтении Амос становится особенно актуальным для церковной аудитории: Бог не принимает религиозность, которая не соединена с правдой, милосердием и справедливостью. Соколов не превращает Амоса в современного социального активиста, но показывает, что библейская социальная критика имеет теологическое основание: нарушение справедливости есть нарушение завета.

Авдий в книге Соколова получает свое точное место как пророк, говорящий об Эдоме, братской вражде и Божьем суде над народом, который торжествовал над бедствием Иакова. Эта глава особенно важна потому, что она помогает увидеть: пророческое слово обращено не только к Израилю, но и к народам, а Бог судит историю не по критериям силы, выгоды и политического успеха, а по критерию правды. Соколов показывает, что в эпилоге Авдия звучит мессианско-эсхатологическое ожидание: на Сионе будет спасение, дом Иакова станет огнем, Эдом будет истреблен, а итогом станет «царство Господа». Но автор не позволяет этому тексту превратиться в националистический гимн мести. Его богословский акцент иной: Царство Божье есть торжество мира и братолюбия, в котором нет места зависти, вражде и братоненавистничеству. Так даже суровая книга Авдия оказывается включенной в большую линию пророческой надежды.

Глава об Ионе, вероятно, одна из самых литературно выразительных в книге. Соколов сразу отмечает жанровую необычность Ионы: это не собрание пророческих речей, а прозаический рассказ о самом пророке, близкий к повествованиям о пророках в книгах Царств. Его интересует не только известная история о «большой рыбе», но и духовный парадокс: Иона — истинный пророк, которому поручена миссия, но он не хочет исполнения Божьей милости над Ниневией. В этом смысле Иона становится зеркалом религиозного эгоизма: пророк знает Бога, но недоволен тем, что Бог оказывается милостив к врагам. Особенно сильна мысль, что заключительный вопрос книги обращен к каждому читателю: что нас заботит больше — спасение грешного мира или собственный «кикайон», собственное удобство, тень, комфорт, частная обида? Здесь Соколов обнаруживает свой дар соединять древний текст с духовной диагностикой современного человека без назидательной грубости.

Михей у Соколова раскрывается через тему Царства Божьего. Автор показывает, что пророк соединяет обличение социальной неправды, суд над Сионом и надежду на будущее всемирное паломничество народов к горе Господней. Особенно выразительно истолкован образ Сиона как нового Синая: оттуда выйдет Тора, Божье учение, которое просветит народы и приведет к миру. Соколов подчеркивает, что основой глобального мира станут не резолюции международных организаций и не человеческие конференции, а Божья воля и Его святое учение; только признав абсолютный авторитет Бога Израиля, люди перестанут враждовать. Такая формулировка может показаться резко полемичной, но она точно передает пророческую теологию: мир не создается дипломатической техникой, если сердца народов не обращены к правде Божией. В христианском горизонте эта глава открывает возможность говорить о Церкви как о народе, призванном свидетельствовать миру не идеологию мира, а Царство Божие.

Наум, которому посвящена глава «Гибель империи», вводит тему суда над Ассирией и Ниневией. Соколов не смягчает резкость этой книги: Наум радуется падению империи, потому что речь идет не о частной мести, а о крушении государственной машины насилия. Автор показывает, что такая книга вряд ли утешит империалистов, но способна поддержать людей доброй воли, особенно задавленных тиранией: власть зла не бесконечна, любой тирании рано или поздно наступает конец. Это один из тех моментов, где древний текст звучит особенно современно. Однако достоинство Соколова в том, что он не превращает Наума в публицистику: он сохраняет библейский масштаб, в котором империя падает не потому, что история автоматически прогрессивна, а потому что Бог есть Судия народов.

Аввакум прочитан как книга теодицеи и веры перед лицом зла. Соколов начинает с новозаветной судьбы фразы «праведный своею верою жив будет», цитируемой в Римлянам, Галатам и Евреям, но затем возвращает ее в еврейский контекст. Вера здесь не интеллектуальное согласие с догматическими формулами, а нравственно-экзистенциальная верность и доверие Богу; верующий говорит не о Боге, а с Богом, верит не просто «в Бога», а Богу. Это очень важный акцент для православного читателя, потому что он защищает библейское понимание веры от редукции к системе убеждений. Аввакум у Соколова — человек, который дерзновенно спорит с Богом о зле, насилии и неправде, но остается внутри отношений доверия. Именно поэтому его вера не отменяет вопрос, а выдерживает его.

Софония раскрывается через напряжение ярости и милости. Соколов показывает, что пророк, возможно связанный с реформой Иосии, говорит как о ближайших исторических событиях, так и об эсхатологическом суде. Его описание дня гнева Господня особенно мрачно: день скорби, тесноты, тьмы, мрака, трубы, брани, внезапного истребления. Автор обращает внимание на настойчивое повторение слова «день», сравнивая его с ударами кувалды. Но книга Софонии не заканчивается ужасом: пророчество суда переходит в надежду восстановления, в образ очищенного остатка и милости. Соколову удается показать, что ярость Божия в пророках не является капризной разрушительностью: она направлена против зла, чтобы через суд открыть возможность очищения.

Аггей у Соколова — пророк храма. Его тема предельно конкретна: восстановление дома Господня после возвращения из плена. Автор ярко описывает состояние народа: энтузиазм угас, люди строят собственные дома, храм остается в запустении, религиозная жизнь сведена к минимуму, жертвенник стоит, левиты поют, и кажется, что большего пока не нужно. Но именно в эту ситуацию звучит слово Аггея: «Стройте храм!» Соколов делает из этого не архитектурный, а духовный вывод: храм — центр всей жизни народа, духовной и материальной; благосостояние зависит от отношения к храму, сначала должен быть дом Божий, потом дом частный. В православном контексте эта глава может быть прочитана как предостережение против религиозного минимализма и частнособственнической духовности: человек легко оправдывает отложенное служение Богу «лучшими временами», но пророк разрушает эту логику.

Захария — самая сложная часть книги Двенадцати, и Соколов честно говорит о разнородности текста. Он объясняет деление на Прото-Захарию и Второ-Захарию, возможность редакционного соединения разновременных материалов, наличие апокалиптических черт и связь первой части с Аггеем. Но его интересует не только литературная история книги, а ее богословское ядро: тема Иерусалима, в которой соединяются политика и эсхатология. Иерусалим у Захарии — не просто город, а центр будущего Божьего Царства, место, откуда исходит освящение мира, место паломничества народов, которые оставят идолов и будут служить Единому Богу. Здесь Соколов особенно убедителен как церковный библеист: он не сглаживает политические смыслы пророчества, но показывает, что у пророков подлинная политика неотделима от эсхатологии, потому что судьба города раскрывается в перспективе Царства Божия.

Малахия завершает книгу Двенадцати и в изложении Соколова становится мостом к Новому Завету. Автор объясняет, что «Малахия» не обязательно имя собственное: еврейское малъах значит «вестник», «посланник», «ангел», а малъахй — «Мой вестник». Книга Малахии переносит читателя в культовую обстановку послепленного периода: храм восстановлен, богослужение идет, но священники небрежны, жертвы нечисты, Закон не преподается, завет с Левием нарушен. В этом смысле Малахия завершает пророческий корпус не торжественным успокоением, а новым обличением: даже после плена, даже после восстановления храма, религиозная жизнь может стать формальной и нечистой. Но финал книги открывает надежду на грядущего вестника и возвращение Илии. Соколов показывает, что с Малахией пророчество умолкает, но надежда не исчезает: Закон — это память, пророчество — надежда. В христианской традиции возвращение Илии конкретизируется в Иоанне Крестителе, а эпилог Малахии «запечатывает» пророческий канон и одновременно становится мостом к Новому Завету.

Главная сила книги — в умении автора удерживать одновременно три уровня чтения: исторический, канонический и духовный. Исторический уровень не позволяет превращать пророков в абстрактных моралистов: Осия связан с кризисом Израильского царства, Амос — с социальной неправдой и религиозным самодовольством, Наум — с Ассирией, Аггей и Захария — с послепленным восстановлением, Малахия — с проблемами позднего храмового культа. Канонический уровень позволяет видеть не двенадцать разрозненных брошюр, а единую книгу, где любовь, суд, день Господень, Сион, остаток, храм, народы и грядущее Царство образуют внутреннюю богословскую симфонию. Духовный уровень делает книгу полезной не только для специалиста, но и для церковного читателя: пророки говорят не о мертвой древности, а о верности, идолопоклонстве, покаянии, надежде, тирании, храме, формализме и Божьей милости.

Особенно ценно, что Соколов пишет хорошим русским богословским языком. Он не перегружает читателя академическим аппаратом, хотя постоянно показывает, что за его краткостью стоит серьезная научная работа. Он умеет вводить еврейские термины — хесед, тшува, малъах, коль-басар — так, что они не превращаются в ученую демонстрацию, а помогают точнее понять текст. Он свободно сопоставляет Масоретский текст, Септуагинту, Синодальный перевод, новозаветные цитаты, иудейскую и христианскую традиции, но делает это без тяжеловесной полемики. Его книга действительно рассчитана на широкую аудиторию, но не опускается до популяризаторской поверхностности. Это редкий пример церковной научно-популярной библеистики, в которой доступность не достигается ценой упрощения.

Кому эта книга принесет наибольшую пользу? Прежде всего пастырям, проповедникам и преподавателям библейских занятий, потому что она дает ясные смысловые ключи к трудным книгам, которые редко становятся предметом приходского чтения. Студентам богословия она полезна как образец того, как можно соединять историко-критический метод с церковным восприятием канона. Мирянам, желающим читать Ветхий Завет не выборочно, а целостно, книга поможет преодолеть страх перед пророческими текстами и увидеть в них не темный набор угроз, а живое слово о Боге, народе, грехе, суде и надежде. Для специалистов она, разумеется, не заменит больших комментариев, в том числе собственных научных работ автора, но может быть полезна как удачная модель синтеза и как пример богословски ответственной популяризации.

Конструктивная критика книги связана прежде всего с ее достоинством — краткостью. Формат очерков, каждый из которых можно прочитать за одну поездку на метро, неизбежно оставляет за пределами обсуждения многие сложные вопросы: историю формирования книги Двенадцати, различие еврейского и греческого порядка книг, проблему текстологических вариантов, рецепцию малых пророков в святоотеческой экзегезе, литургическое употребление отдельных текстов, более подробное христологическое прочтение мессианских мест. Иногда хочется, чтобы автор чуть подробнее останавливался на православной традиции толкования, потому что его научная компетентность очевидна, а церковный читатель мог бы получить еще более явную связь между пророческим текстом, богослужением и догматическим сознанием Церкви. Кроме того, в некоторых местах резкие современные аналогии — например полемические замечания о международных институциях в главе о Михее — могут показаться читателю слишком прямыми и публицистичными, хотя они и служат задаче актуализации пророческой вести.

Однако эти замечания не умаляют общей ценности книги. «Двенадцать» — труд небольшой по объему, но значительный по замыслу и исполнению. Он возвращает малым пророкам их богословское величие, показывает, что за краткими и часто трудными текстами стоит целая вселенная библейской веры: Бог любит как верный Муж, судит как Царь, ревнует как Бог завета, прощает прежде обращения, призывает к тшуве, разрушает империи, обличает религиозный формализм, защищает угнетенных, собирает народы к Сиону и ведет историю к дню Господню. Для богословского клуба эта книга может стать прекрасным поводом к серьезному разговору о пророчестве как о форме Божьего присутствия в истории. Ее главный урок состоит в том, что пророки не дают человеку укрыться ни в религиозном ритуале без правды, ни в политической силе без Бога, ни в частном благополучии без храма, ни в знании о Боге без доверия Богу. Их труба звучит сквозь века, и книга игумена Арсения помогает современному читателю услышать этот звук не как дальний шум древности, а как обращенное к нему слово живого Бога.