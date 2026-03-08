Обзор книги «Искупление. Материалы второго международного симпозиума христианских философов»

Книга «Искупление. Материалы второго международного симпозиума христианских философов. Ансельм Кентерберийский. Почему Бог стал человеком» — это не просто перевод знаменитого трактата Ансельма Cur Deus Homo, а целый интеллектуальный ансамбль, в котором средневековая латинская мысль вступает в живой диалог с православной традицией и современной философией религии. Это издание — одновременно текст, комментарий, полемика и свидетельство культурной встречи.

Перед нами сборник, изданный в Санкт-Петербурге в 1999 году Высшей религиозно-философской школой. Уже по оглавлению (с. 7–8) видно, что структура книги двухчастная: первая половина — сам трактат Ансельма в переводе Егора Начинкина, снабжённый предисловием научного редактора В. Василика, а вторая — материалы симпозиума, где проблему искупления обсуждают православные и западные авторы: архимандрит Августин (Никитин), Григорий Беневич, Пол Фиддес, Брюс Райхенбах, Ричард Суинберн и другие.

Начать стоит с самого трактата Ансельма. «Почему Бог стал человеком» — это один из ключевых текстов западного богословия. Он построен в форме диалога между Ансельмом и его собеседником Бозо. Уже в первой главе (с. 29–31) формулируется главный вопрос: по какой необходимости Бог стал человеком и искупил мир через страдания и смерть? Не мог ли Он спасти человечество иным способом — просто волевым актом? Этот вопрос, по признанию автора, задают и «неверные с насмешкой», и верные — с искренним недоумением.

Ансельм отвечает строго рационально. Он отказывается апеллировать к тайне или только к авторитету Писания. Он стремится показать, что воплощение и крест — не произвольный акт Бога, а логическая необходимость. И здесь появляется его знаменитая теория «удовлетворения» (satisfactio), подробно изложенная в главах I–II книги первой (с. 23–26, 29–32).

Суть её проста и одновременно радикальна: грех есть оскорбление Бога, лишение Его чести. Человек, согрешая, «похищает» у Бога принадлежащее Ему — должную честь (см. главу 11 первой книги, с. 25). Пока это похищение не возмещено, порядок нарушен. Но человек не может принести адекватного удовлетворения, потому что долг бесконечен. Бог же не должен приносить удовлетворение, ибо не виновен. Следовательно, необходим Богочеловек — Тот, Кто как человек обязан возместить, а как Бог способен это сделать. В этом — логическая красота конструкции.

Читая этот текст, невозможно не восхититься строгостью мысли. Ансельм действует как схоласт, почти как геометр: выстраивает посылки, проводит различия между «принуждающей» и «непринуждающей» необходимостью (книга II, гл. 17, с. 26), анализирует понятие долга, справедливости, милосердия. Его аргументация производит впечатление интеллектуальной мощи.

Но именно здесь возникает и главный предмет дискуссии. Предисловие научного редактора В. Василика (с. 12–18) предлагает развернутую критику ансельмовской модели с позиции восточной традиции. Василик отмечает, что теория удовлетворения вводит юридический дискурс, чуждый патристике. Бог предстает как оскорбленный монарх, требующий компенсации, а грех — как ущерб Его чести. Возникает образ средневекового сюзерена, а не кроткого и смиренного Христа, «не возгнушавшегося девического чрева» (с. 16).

Критика сосредоточена на нескольких пунктах. Во-первых, Бог в этой схеме будто бы «нуждается» в удовлетворении, что ставит под вопрос Его трансцендентность. Во-вторых, искупление оказывается актом компенсации, а не исцеления. Восточная традиция, начиная с Иринея и Афанасия, мыслит воплощение прежде всего как обожение: «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом». У Ансельма же воплощение целиком подчинено задаче удовлетворения правосудия.

Василик подчёркивает (с. 14–17), что у Ансельма Христос совершает подвиг ради Отца, а затем «наградой» делится с человечеством. Это модель почти юридического обмена. Между тем восточная мысль видит в кресте прежде всего акт любви и исцеления смертной природы, а не восстановление абстрактной чести.

И всё же нельзя сводить трактат к карикатуре. Ансельм не отрицает милосердия. Напротив, он утверждает, что милость должна быть справедливой, иначе Бог станет «несправедлив к Самому Себе» (с. 25). Его задача — примирить милость и правосудие, показать, что крест — не произвол, а внутренне согласованный акт.

После прочтения самого трактата особенно интересно обратиться к материалам симпозиума. Они демонстрируют, что ансельмовская модель не закрыла вопрос, а, напротив, открыла пространство для дискуссии.

Так, архимандрит Августин (Никитин) в докладе «Голгофский крест — орудие искупления рода человеческого» возвращает нас к литургическому и мистическому измерению. Григорий Беневич рассуждает о возможности всеобщего спасения, поднимая проблему, которую Ансельм почти не затрагивает. Пол Фиддес анализирует связь искупления и природы Бога, а Брюс Райхенбах размышляет о страдании как исцелении («Ранами Его мы исцелились», с. 240).

Особенно интересно, что в сборнике присутствуют и философы аналитической традиции — Ричард Суинберн, Мелвилл Стюарт. Это создаёт ощущение межкультурного диалога. Искупление обсуждается не только как догмат, но как философская проблема: свобода и необходимость, грех и ответственность, любовь и справедливость.

Сильной стороной книги является её полифоничность. Это не апология Ансельма и не его опровержение. Это интеллектуальная площадка. Читатель видит текст XI века и его современное прочтение, видит, как одна и та же проблема по-разному звучит в латинской и греческой традициях.

С точки зрения перевода — труд Егора Начинкина заслуживает отдельной похвалы. Текст Ансельма передан ясным и в то же время строгим языком, сохраняя диалогичность и схоластическую структуру.

Если говорить о возможной критике, то она связана прежде всего с богословской позицией самого Ансельма. Для православного читателя его юридизм может показаться чрезмерным. Для современного философа — его аргументы могут выглядеть зависимыми от предпосылок средневековой онтологии чести и долга. Но именно в этом и состоит историческая ценность текста: он фиксирует рождение особой латинской парадигмы искупления, которая повлияла на всю западную теологию — от Фомы Аквинского до Реформации.

Отзывы о книге в академической среде, насколько можно судить по её структуре и составу авторов, подчеркивают её значение как первого серьёзного русского перевода Cur Deus Homo, сопровождаемого богословским анализом. Это издание стало важным шагом в возвращении классических текстов западной схоластики в русскоязычное пространство.

Подводя итог, скажу так: эта книга — не просто перевод средневекового трактата. Это приглашение к размышлению о тайне креста. Ансельм ставит вопрос дерзко: если Бог всемогущ, почему Он избрал путь страдания? И его ответ — рациональный, строгий, юридически выверенный — остаётся вызовом для всякой иной теологии искупления.

И, возможно, главное достоинство этого издания в том, что оно не навязывает готового решения, а позволяет читателю самому вступить в диалог — с Ансельмом, с восточной традицией, с современными философами. А это значит, что вопрос «Почему Бог стал человеком?» остаётся живым и сегодня.