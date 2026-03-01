Обзор книги Ивана Бенгальского «Гримуар Телец Стеклянный (Grimoire Vitulum Vitrum)»

Книга Ивана Бенгальского «Гримуар Телец Стеклянный (Grimoire Vitulum Vitrum)» — это крупный авторский проект, который можно рассматривать как попытку создать современный практический компендиум западной магической традиции на русском языке. В отличие от многих изданий гримуаров, которые ограничиваются переводом одного манускрипта, «Телец Стеклянный» объединяет в себе несколько направлений: планетарную магию, переводы классических трактатов, зодиакальную магию, природную магию, работу с гениями человека, пентакли, а также раздел, посвящённый демонологии и колдовству. Уже в предисловии автор прямо указывает, что книга строится вокруг западной традиции, но допускает практические отступления, позволяющие применять магические силы без чрезмерной подготовки.

Первая глава посвящена планетарной магии. Она разделена на шесть частей и представляет собой систематизированное изложение работы с планетами в рамках церемониальной магии. Автор предлагает альтернативный метод расчёта «естественного зенита» планеты — через вычисление середины светового дня и соотнесение её с положением MC в натальной карте. Этот подход отличается от классической системы планетарных часов и позволяет, по мнению автора, определить момент максимального влияния планеты. Далее подробно описывается изготовление планетарного жезла: выбор древесины по планете, приготовление настоя из соответствующих трав, последовательное освящение через элементы — воздух (фимиам), огонь, воду, землю — и молитвенное обращение к Божеству и Ангелу планеты. Описывается изготовление магического круга с именами Бога, Духа, Гения и Архангела планеты, а также метод его освящения.

В рамках этой же главы приводятся переводы и адаптации нескольких классических текстов. Включён «Гримуар Туриэля» — компиляция XVIII века, связанная с «A Complete Book of Magic Science», с кратким анализом его происхождения. Далее следует перевод и комментарий «Heptameron» Пьетро д’Абано, основанный на латинских изданиях XVI–XVIII веков, с уточнением произношения божественных имён и сравнением разных редакций. Также включён французский гримуар «Operation des Sept Esprits des Planètes», снабжённый редакторскими дополнениями. Завершает раздел «Небо Зодиака» — пентакли знаков, подписи, имена Архангелов и демонов зодиакального круга, методы вызова гения терма, соответствия растений и минералов каждому знаку.

Вторая крупная часть книги посвящена «Лесу» — природной магии. Здесь автор рассматривает духовные иерархии Земли, вызов духов леса, создание амулетов из трав, магические чернила, свечи, ванны, тинктуры и мыла. Эта часть перекликается с «Тельцом фарфоровым», но подана более структурировано. Травяные соответствия, освящение бумаги и инструментов, изготовление реликвариев и филактерий создают впечатление практического руководства по природной магии.

Третья глава — «О гениях человека» — посвящена идее трёх духовных существ в человеке и методам общения с личным гением. Это уже не классическая гримуарная магия, а авторская эзотерическая антропология, в которой чувствуется влияние герметизма и христианского мистицизма.

Четвёртая глава посвящена пентаклям: анализируются геометрические фигуры, методы освящения, создание коробки для хранения, символика форм. Здесь заметно стремление автора систематизировать материал, связав его с раввинской традицией (упоминание Абогназара).

Пятая глава, «Демонизм и колдовство», разделена на четыре части. В ней рассматривается вызов элементалов, «Древо Смерти» как зеркальная структура Древа Жизни, иерархия демонов, ритуалы вызова демонических сущностей и вызов усопших. Эта часть наиболее полемична и требует внимательного отношения, поскольку затрагивает тему демонологии в христианском контексте.

Сильной стороной книги является её масштаб и энциклопедичность. Автор стремится объединить множество источников, предоставить переводы редких текстов, дополнить их рисунками кругов, таблицами имён, печатями планет и Архангелов. «Телец Стеклянный» действительно может восприниматься как практическое пособие для тех, кто интересуется западной церемониальной магией. Примечательно, что автор не избегает христианских молитв и библейских цитат, что создаёт своеобразный синтез магической практики и христианского языка.

Однако критические замечания очевидны. Во-первых, книга не является академическим изданием: хотя источники перечислены, отсутствует строгий текстологический аппарат, систематическая библиография и полноценное сравнение рукописных вариантов. Во-вторых, эклектичность материала — от «Heptameron» до личных ритуалов — создаёт ощущение компилятивности. В-третьих, разделы, посвящённые демонологии и проклятиям, вызывают этические и богословские вопросы, особенно учитывая христианскую терминологию, используемую параллельно.

Отзывы среди практикующих магов, как правило, положительные: ценится полнота, структурированность, наличие конкретных методик. Среди исследователей эзотерики книга воспринимается как пример современной русскоязычной реконструкции западной традиции, но не как строго научный труд.

В целом «Гримуар Телец Стеклянный» — это амбициозная попытка создать целостную систему западной магии на русском языке, объединяющую планетарную, зодиакальную, природную и демонологическую практику. Книга интересна как культурный и эзотерический документ современности, но требует критического, осознанного чтения и понимания исторического контекста представленных традиций.